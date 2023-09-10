Шпионы в посольстве РФ в столице Молдовы

В июле и августе 2023 года Молдова выслала 45 российских дипломатов и сотрудников посольства, сославшись на опасения по поводу попыток Москвы “дестабилизировать” ситуацию в стране. Этому предшествовало расследование, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Кишинёве расположены антенны, которые позволяют прослушивать телефонные переговоры.

Кроме того, утверждалось, что там часто появляются сотрудники СВР и российской военной разведки, тесно связанные с хакерскими группировками. Несмотря на массовую высылку дипломатов, в штате посольства РФ в Кишиневе остаются несколько сотрудников, имеющих связи с российскими спецслужбами.

Согласно утекшим в сеть базам данных, с которыми ознакомилось Радио Свобода, по меньшей мере двое из этих дипломатов имеют связи с Федеральной службой безопасности и еще двое – c российской военной разведкой, которая причастна к отравлениям и диверсиям по всей Европе. Среди этих людей – два первых секретаря российского посольства.

Россия продолжает укомплектовывать свои европейские посольства персоналом, связанным со спецслужбами, несмотря на усилия стран ЕС по сокращению числа российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием, предпринятые после полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года.

В марте расследование Радио Свобода показало, что по меньшей мере три российских дипломата, которые были высланы или занесены в черный список государствами – членами ЕС с указанием на их шпионскую деятельность, были переведены на службу в посольство России в Сербии.

С момента обретения Молдовой независимости после распада Советского Союза в 1991 году Россия продолжала оказывать значительное влияние на эту небольшую страну с населением 2,6 миллиона человек, которая приняла более 100 тысяч украинских беженцев после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

У Москвы все еще есть более тысячи военнослужащих, дислоцированных в качестве так называемых миротворцев в Приднестровском регионе, отколовшемся от Молдовы после короткой, но кровопролитной войны 1992 года между Кишиневом и поддерживаемыми Россией сепаратистами. После вмешательства России на стороне сторонников отделения региона от Молдовы конфликт был заморожен.

“Сбор и анализ информации” для ФСБ

Дипломатические списки, которые ведет Министерство иностранных дел Молдовы, показывают, что после августовских высылок в посольстве России в столице Кишиневе остаются всего 10 аккредитованных дипломатов.

Среди них два первых секретаря, Борис Сучилин и Константин Зябликов, у обоих есть предыдущие адреса, связанные с ФСБ России в Москве, согласно утекшим в интернет базам данных.

В регистрационных документах транспортных средств за 2019 год указан адрес Сучилина: проезд Добролюбова, 3а, на северо-востоке Москвы. Это здание ранее было зарегистрированным адресом воинской части ФСБ №93544, а теперь является учебным центром ФСБ.

В других официальных документах за период с 2010 по 2015 год указан адрес Зябликова в Москве: Большая Лубянка 2, штаб-квартира ФСБ. Место работы Зябликова в многочисленных просочившихся в сеть записях указано как воинская часть № 14057, управление военной контрразведки ФСБ по Московскому военному округу.

Представление о том, чем занимаются служащие этого подразделения, можно получить из резюме, опубликованного его бывшим сотрудником в январе 2023 года на сайте SuperJob.ru: в них, в частности, входит “сбор, анализ, обработка и обобщение информации”, а также “подготовка аналитических и обобщенных документов по линии работы для доклада вышестоящему руководству”.

Что до регистрации места жительства сотрудников ФСБ на объектах спецслужбы, то это является обычной практикой. Сам Зябликов был среди сотен лиц, которых Главное разведывательное управление Вооруженных сил Украины идентифицировало в марте 2022 года как сотрудников ФСБ, зарегистрированных прямо в здании на Лубянской площади и, предположительно, “участвующих в преступной деятельности” в Европе от имени России.

Зябликов был аккредитован в качестве российского дипломата в Кишиневе в августе 2021 года. В сентябре того же года он встречался с руководством Главного управления карабинеров полиции Молдовы. В молдавском пресс-релизе необходимость встречи объяснялась тем фактом, что Зябликов “отвечал за безопасность внутренних помещений” российского посольства.

“Сосед” Анатолия Чепиги

В утекших в сеть базах данных ГИБДД можно найти и адрес регистрации помощника военного атташе в посольстве России в Молдове Дмитрия Келова: улица Маршала Бирюзова, 4, на северо-западе Москвы. Это здание использовалось для размещения сотрудников ГРУ, в том числе Анатолия Чепиги, агента ГРУ, обвиняемого в отравлении “Новичком” российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, а также подозреваемого в саботаже во взрыве 2014 года на складе оружия в Чехии.

По данным расследования Центра “Досье”, в 2011 году российские военные издали директиву о сокрытии персональных данных детей российских шпионов, проживающих в здании на улице Маршала Бирюзова. Согласно записям Пенсионного фонда России, цитируемым в материале “Досье” и изученным Радио Свобода, у многих лиц, зарегистрированных по этому адресу, для конспирации реальные даты рождения были изменены на даты более чем столетней давности.

В ноябре 2021 года Дмитрий Келов присоединился к российской делегации в Объединенной контрольной комиссии, трехстороннем российско-молдавско-приднестровском органе, ответственном за “миротворческую операцию” в Приднестровье.

На фотографии, опубликованной приднестровским порталом “Новости Приднестровья”, Келов изображен рядом с Дмитрием Зеленковым, начальником оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной на левом берегу Днестра.

Живший в доме №4 по улице Маршала Бирюзова Анатолий Чепига, как показало расследование Bellingcat осенью 2018 года, окончил расположенную неподалеку Военную академию Министерства обороны (бывшую Военно-дипломатическую академию), известную как “Консерватория ГРУ”. Напротив нее, в доме 48, к. 2, по улице Народного Ополчения, в середине нулевых годов был зарегистрирован еще один остающийся в Кишиневе российский дипломат, военно-воздушный атташе Андрей Лобов. Как следует из открытых источников, в том числе договоров о коммунальном обслуживании, баз данных юридических лиц и судебных решений, это ведомственный дом “Консерватории”.

“Полулегальные” разведчики

В исторических материалах о “Консерватории” можно найти упоминание о том, что в ней действительно готовили не только “пиджаков” (агентов под прикрытием посольской “крыши”), но и работников военных атташатов – впрочем, программы их обучения были похожи и эти сотрудники нередко “менялись местами”.

Несмотря на то, что военные атташе во всех странах считаются своего рода “полулегальными” разведчиками, в последние годы именно занимавших эту должность россиян не раз высылали из европейских стран после обвинений в неприкрытом шпионаже: например, в 2020 году из Болгарии. 1 сентября в Дании было опубликовано расследование о новом военном атташе в посольстве России в Копенгагене Владимире Грекове, который оказался бывшим спецназовцем ВДВ и высокопоставленным офицером в штабе российской военной разведки.

Еще один российский дипломат, который сейчас продолжает работать в Молдове, имеет связи с Министерством обороны РФ, не являясь при этом военным атташе: это торговый представитель посольства Владислав Дарвай, который родился в Тирасполе, столице самопровозглашенной Приднестровской республики. Записи в утекших в сеть базах данных за 2011 и 2012 годы показывают, что в России Дарвай зарегистрирован в общежитии на Садовнической улице, 53, где находится несколько организаций, контролируемых российскими военными. Этот адрес также указан на сайте российского военного ведомства как адрес российского государственного агентства по оборонным закупкам “Гарнизон”.

Одним из российских дипломатов, упомянутых в июльском расследовании российского издания The Insider и молдавского Jurnal TV об антеннах на крыше российского посольства, был Владимир Горохов, атташе, который, согласно дипломатическим спискам Министерства иностранных дел Молдовы, был аккредитован этим ведомством в июле 2021 года. Авторы расследования утверждали, что Горохова часто видели на крыше посольства.

Горохова не было среди десятков дипломатов и сотрудников посольства, которые покинули Молдову в августе после того, как Кишинев обязал посольство сократить свое дипломатическое присутствие в стране. Он остается на своем посту в столице Молдовы. Как и советник посла Александр Андреев: Радио Свобода не нашло его связей со спецслужбами, но выяснило, что в юности Андреев учился на связиста – его фото с шевроном войск связи и погонами курсанта обнаружилось в аккаунте матери Андреева в “Одноклассниках”.

После июльского расследования посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали “на ковер” в МИД Молдовы. Тогда он утверждал, что антенны на крыше были установлены во время строительства посольства в конце 1990-х годов, “когда телефонные сети и интернет в Молдове были низкого качества”.

“Весь этот так называемый шпионский скандал – всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала”, – сказал тогда Васнецов.

Посольство России в Кишиневе не ответило на запрос о комментариях по результатам расследования Радио Свобода на момент публикации.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило в сообщении для Радио Свобода, что правительство предприняло “несколько решительных шагов, необходимых для противодействия дестабилизирующим действиям Российской Федерации, направленным против нашей страны”, среди них сокращение дипломатического присутствия Москвы в ответ на “недружественные действия, в том числе в контексте подозрений относительно возможных шпионских действий”.

В министерстве добавили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях “подбор дипломатического персонала посольства Российской Федерации является обязанностью российских властей”.

В расследовании также участвовали журналисты Радио Свобода и расследовательского проекта “Система” Сергей Добрынин, Андрей Сошников, Рийн Альяс и Майя Живанович.

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Джерело: Радіо Свобода