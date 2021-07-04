Втікав з головою загиблої у салоні авто

Смертельна аварія сталася у передмісті Тернополя – Петрикові ще в жовтні 2005 року. Водій, який був за кермом «Опеля», з місця події втік. Його особу правоохоронці встановили та оголосили у міжнародний розшук. Однак за всі ці роки не знайшли.

– Ти забрав у нас найдорожче, ти це розумієш? Подивися на мене, так зараз мала виглядати моя сестра, – говорила до підозрюваного в смертельній ДТП Зоряна Кравець – сестра-близнючка загиблої дівчини.

– Одне єдине, що в мене було в житті, ти забрав, – вигукнула Світлана Свист – мама другої загиблої у цій аварії.

Обидві жінки гірко плакали та кричали до водія. Рідні вимагають для чоловіка пожиттєвого ув’язнення.

1 липня Тернопільський міськрайонний суд обирав запобіжний захід для підозрюваного у ДТП, де загинули двоє дівчат.

Матеріал містить описи насильства (ред.).

Смертельна аварія сталася у передмісті Тернополя – Петрикові ще в жовтні 2005 року. Водій, який був за кермом «Опеля», з місця події втік. Його особу правоохоронці встановили та оголосили у міжнародний розшук. Однак за всі ці роки не знайшли.

Відомо, що експодатківець Олег Струнь переховувався в Росії.

Аж через 15 років новина про резонансну аварію вдруге сколихнула Тернопіль. 29 червня цього року чоловік прийшов у поліцію та зізнався у скоєному. Очевидно, він сподівається, що справу закриють за строком давності і йому не доведеться відповідати перед законом. Але остаточне рішення прийме суд, куди передадуть справу після завершення досудового розслідування.

Кримінальне провадження щодо 41-річного Олега Струня відновили та вручили йому підозру. Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України, санкція якої передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Ховала доньку двічі

8 жовтня 2005-го близько 23.00 17-річна Світлана Козлюк, 16-річна Наталя Гнатієвич із товаришем поверталися додому з дискотеки. Усі йшли по краю дороги. За ними за декілька метрів йшла з юнаком сестра-близнючка Світлани – Зоряна.

Першу компанію неподалік їхніх будинків збив водій “Опеля”, який рухався на великій швидкості.

Світлана була студенткою коледжу, Наталя – випускницею. Хлопець, який йшов разом із дівчатами, дивом залишився живим, він і повідомив мешканців найближчого будинку про трагедію. Як писали тоді ЗМІ, за кілька хвилин до місця аварії підійшла сестра Світлани з другом. Від побаченого підлітки були шоковані, допомогу їм надавали медики.

Водій з місця події втік, залишивши збитих дівчат посеред дороги. На місці аварії знайшли обезголовлене тіло Наталі Гнатієвич. Від удару об лобове скло голова потрапила в салон автомобіля. Покинуту машину через добу знайшли на узбіччі – у Великій Березовиці, що за 15 кілометрів від Петрикова, де сталася аварія. Салон автівки був весь забризканий кров’ю та мозковою речовиною, однак голови там не було. Її підкинули неподалік місця, де знайшли автомобіль, через чотири дні після аварії, коли дівчат вже поховали. Відтак мама Наталі змушена була хоронити доньку двічі. Її голову поховали в окремій домовині.

– Пропустіть, я хочу глянути на цю морду, – пробивалася крізь журналістів з камерами мама Наталі Гнатієвич Світлана Свист. – Ти тварюка! Як тебе земля носить? Убити дитину, забрати голову, а потім підкинути… Я тиждень хоронила свою доньку. Ти не те, що повбивав дітей, ти ще й вкрав тіло. Таку тварюку треба довічно посадити.

Жінка впевнена, що переховувати машину і голову її покійної доньки Струню допомагали.

– Він не сам це робив, йому помагали. Тоді було +16 тепла, діти загинули в суботу, голову підкинули в середу після обіду. В четвер я знову хоронила дитину, – викликала священників, викопувала могилу…, – розповідає згорьована жінка. – Голова була мов жива. Якби так лежала весь цей час, то б розклалася. Розумієте, була спека. Де ж ви тримали цю голову?! В морозильній камері?!

Вину у вчиненому визнає

На засіданні 1 липня, оголосивши ризики, прокурорка Оксана Соболь звернулася до суду з клопотанням взяти Олега Струня під варту на 60 діб, і суд це клопотання задовольнив. Підозрюваний перебуватиме в СІЗО до 27 серпня.

– Струнь упродовж тривалого періоду – понад 15 років перебував у розшуку. Він може і надалі здійснювати відповідні дії, навмисне переховуватися від органу досудового розслідування, може безперешкодно покинути місце проживання, територію Тернополя і взагалі територію України, – говорила у клопотанні прокурока. – Він може незаконно впливати на потерпілих чи свідків у цьому провадженні. Вважаю, що більш м’який запобіжний захід не може створити належних умов для проведення швидкого і якісного досудового розслідування і є неможливим.

Захисник підозрюваного не мав заперечень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак вважає, що ризки наведені прокуроркою не доведені, оскільки Олег Струнь начебто не має наміру ухилятися від досудового розслідування чи суду.

– Про це свідчить те, що він сам з’явився у відділок поліції, написав відповідне пояснення, вину у вчиненому визнає, будь-яких намірів здійснювати вплив на потерпілих в даному провадженні не має, – сказав адвокат.

На питання судді, чи погоджується Струнь з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він відповів: «Так». Більше в суді він не сказав жодного слова.

У нас терміни давності не минули

Рідні загиблих дівчат зі сльозами та болем просто кричали до Олега Струня, який сидів за склом у судовій залі. Однак чоловік був незворушний, на численні запитання і докори жінок ніяк не реагував, вибачення за скоєне не просив.

– Його совість загризла, так?! Через 15 років?! Ти думаєш, що ти звідси вийдеш, але ти не вийдеш. Тобі це не минеться, ти все рівно поплатишся за це, – сказала, плачучи, Зоряна Кравець, яка втратила в ДТП сестру. – Він хоче чистеньким вийти з води. Подивися нам у очі. Ми все знаємо про тебе, не думай. В нас терміни давності не минули.

Мама загиблої Наталії Гнатієвич Світлана Свист розповіла в суді, що після пережитого захворіла і втратила зір. Жінка не може збагнути, як за стільки років винуватець смертельної аварії не поніс покарання за скоєне.

– Моя дитина вже 16-й рік у землі, а тут ніякого покарання, – каже жінка. – Як можна було на побачити трьох людей на дорозі? Діти були практично біля дому.

– Як ти 15 років не знав, що тебе розшукують?! – продовжувала запитувати підозрюваного Зоряна Кравець. – Ми 15 років тебе чекали, повір, і ми нічого тобі не забули. Ти думаєш, що ми про тебе нічого не знали? Ми знали, що ти прийдеш, коли мине 15 років давності.

Світлану Свист також цікавить, чому підозрюваному інкримінують лише ДТП. На її думку, це було умисне вбивство.

– Було викрадення тіла, де закон? – запитує жінка.

– Якщо справу закриють, ми просто будемо за ним ходити, – каже Зоряна Кравець. – Хоч би мав сміливість в очі нам подивитися. Хоч би прийшов пробачення попросив.

Потерпіла Свист додає, що після аварії родичі підозрюваного намагалися підкупити її, аби не висувала претензій.

– Я спілкувалася з його дядьком, батьком, мамою, мені давали великі гроші, щоб я мовчала. Я їх спускала зі сходів по черзі, – розповідає жінка.

– Гроші рулять, його зразу вивезли звідси. Нам за 15 років ні на краплю легше не стало, – додає сестра загиблої Світлани.

– Як двох вбити і через 15 років приїхати, як ні в чому не бувало?

Суддя розбиратиметься

Чи закриють кримінальне провадження за терміном давності, чи все ж призначать покарання, – це має вирішити суд.

– Однозначно матеріали провадження будуть передані до суду. Чи буде обвинувальний вирок, чи ухвала суду про застосування строків давності, сказати не можу. Буде розгляд і головуючий суддя розбиратиметься у всіх обставинах, – прокоментувала суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.

Відповідно до закону, якщо особа переховується від слідства чи суду, то строки давності зупиняються. Але особа, яка переховувалась, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину будь-якої тяжкості минуло не менше 15 років і цей строк не була перерваний вчиненням іншого злочину.

Як пояснює суддя-спікерка, строки давності не застосовують до злочинів, де передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі або де обвинуваченому пред’явлено порушення у сфері нацбезпеки – теракт, участь у збройних конфліктах.

– Там є виключення, де законодавець передбачив незастосування цих строків давності, – каже Анна Мостецька.

Злочинів, які інкримінують Олегу Струню, це не стосується. Яким буде підсумок у цій справі, покаже рішення суду.

Автор: Євгенія Цебрій, «Судовий репортер»