Золотий шлях. Як Росія в обхід санкцій вивозить через Вірменію золото на мільярди доларів

Вірменські компанії допомагають Росії обходити західне ембарго на торгівлю золотом, з’ясували видання The Insider і Hetq. За цими компаніями стоять впливові в країні політики та бізнесмени. З 2022 року до Вірменії ввозять золото на мільярди доларів, проте метал не залишається в країні – обсяги його експорту в ОАЕ також безпрецедентні.

Водночас з ОАЕ до Вірменії йде потік, імовірно, готівки та цінних паперів. Російському бізнесу вигідно торгувати золотом через Вірменію, оскільки в країні не стягується експортне мито, а торгівля через приватних осіб дає змогу уникнути санкцій.

Золото йде із заходу на схід

Золото стало одним із перших російських експортних товарів, який потрапив під ембарго у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну. У червні 2022 року США заборонили купівлю в Росії цього дорогоцінного металу, який охарактеризували як “найбільший неенергетичний експорт країни”. Формально це ембарго поширюється тільки на імпорт до США.

Однак навіть у тому разі, якщо “заплямоване” золото купує інша країна, воно залишається непридатним для продажу в США, що означає, що банки не будуть його купувати для інвестицій або торгівлі. Таким чином, на відміну від обмежень на імпорт більшості інших товарів, американське ембарго на “банківське золото” автоматично стає глобальним.

У 2022-2023 роках потік російського золота повернув на схід: до початку повномасштабної війни воно експортувалося до Великої Британії, але з 2022 року основними одержувачами стали ОАЕ, Гонконг і Туреччина. Однак ці потоки повністю припинилися до квітня 2023 року. Відтоді жодна унція російського золота не була експортована за межі Євразійського економічного союзу. Приблизно в той самий час, за повідомленнями Hetq, Вірменія стала великим експортером золота. The Insider і Hetq з’ясували, що практично все це золото ввозилося з Росії.

Золотий потік обсягом із ВВП

Згідно з даними російської митниці, які є в розпорядженні The Insider і Hetq, із 2022 до 2024 року Вірменія закупила з Росії 89 тонн золота на суму приблизно $5,2 млрд. Дані Митної служби Вірменії, які вивчив Hetq, свідчать, що із 2023 року по кінець першого півріччя 2024-го до країни було ввезено 111 тонн російського золота загальною вартістю $6,2 млрд.

Для порівняння: 2022 року загальний обсяг імпорту Вірменії становив $11 млрд, а ВВП країни – $19,5 млрд.

Різниця в даних російської та вірменської митниці може пояснюватися відмінностями в часі між укладанням угод та їхньою звітністю в Росії та Вірменії.

Хто возить російське золото: вірменські політики та пов’язані з Росією бізнесмени

The Insider і Hetq з’ясували, що серед найбільших імпортерів російського золота до Вірменії 2024 року (йдеться про компанії, які ввозили золото на суму понад $50 млн) є фірми, афілійовані з відомими вірменськими політиками й олігархами, а також бізнесом, що має зв’язки з Росією. Так, третій за масштабом імпортер золота з Росії до Вірменії – “Єреванська ювелірна фабрика”, пов’язана з сім’єю члена парламенту від правлячої партії “Громадянський договір” Хачатура Сукіасяна.

Хачатур Сукіасян. Фото: Hetq

“Єреванську ювелірну фабрику” офіційно відкрили 2022 року в новій будівлі на території ринку “Єреван”. Вона пов’язана з сім’ями Сукіасянів і Авагянов – останні займалися ювелірним бізнесом у Росії. Hetq з’ясував, що компанія реекспортує з Вірменії великі партії ювелірних виробів російського походження, видаючи їх за вироблені у Вірменії. Очевидно, “Єреванська ювелірна фабрика” служила каналом для “відбілювання” російського ювелірного продукту. Вона закуповувала золото приблизно у трьох десятків російських компаній.

Після введення санкцій серед одержувачів золота у 2022 і 2023 роках були не тільки ювелірні фабрики і ТОВ з ознаками підставних компаній, а й банки, такі як “Араратбанк” і “Конверс Банк”. Однак до 2024 року вірменські банкіри стали утримуватися від таких ризикованих кроків.

Найбільш великі імпортери російського золота у Вірменії у 2024 році (компанії, що імпортували золото на суму понад $50 млн кожна) наведено на інфографіці.

Найбільші вірменські компанії, що імпортують російське золото у 2024 році

Hetq спробував зв’язатися з цими компаніями. Численні розмови з їхніми представниками показали, що компанії не схильні обговорювати торгівлю золотом, ризики санкцій і співпрацю з Росією і Заходом.

Так, людина, яка в бесіді з Hetq представилася директором найбільшого у Вірменії імпортера й експортера золота TB Arm, від імені співвласника компанії Армена Тадевосяна заявила, що вони не хочуть коментувати свою діяльність.

Власниця другої за масштабом імпорту золота у Вірменії компанії Diamond Standard >Анаїт Чітчян наголосила в бесіді з Hetq, що у 2022-2024 роках компанія діяла винятково в рамках закону, на основі отриманих ліцензій, і все прозоро відображалося в їхніх звітах. Вона відмовилася відповідати на інші запитання Hetq, лише згадавши, що компанія не веде жодної діяльності останні пів року.

Директор компанії Win-Gold Зограб Тороян повідомив Hetq, що його фірма також не працює вже близько трьох місяців. За його словами, компанії Win-Gold і GG-Group, якими володіє зареєстрований у місті Абовян Котайкської області Гор Шарян, експортували необроблене золото.

Золото не залишається у Вірменії

Можна припустити, що російське золото може використовуватися в ювелірній промисловості, але ця версія викликає значні сумніви. 2020 року експорт ювелірних виробів із Вірменії становив $26 млн, 2021-го – $75 млн, 2022-го – $109 млн, а 2023-го – $499 млн. Очевидно, що ювелірна галузь Вірменії помітно виросла на початку 2020-х років, збільшуючись у 1,5-2 раза щороку, але припускати, що вона виросте приблизно на два порядки із 2022-го до 2024-го року (якщо припустити, що імпорт золота 2024-го призначено винятково для ювелірної галузі), видається абсолютно неможливим.

Золото не залишається у Вірменії – ні у вигляді ювелірних виробів, ні у банків. Воно експортується. Згідно з даними Комітету державних доходів (КДД), отриманими Hetq, 2023 року золото здебільшого спрямовували в ОАЕ. А за даними митниці Вірменії, за перше півріччя 2024 року з країни експортували рекордний обсяг золота – приблизно 59 тонн ($4,1 млрд). Крім Об’єднаних Арабських Еміратів, невеликі обсяги також експортуються в Гонконг і Китай.

КГД називає Diamond Standart, Golden Line, Win-Gold, Bagario Gold і TB Arm основними компаніями, які експортували золото у 2023-2024 роках. Таким чином, деякі з експортерів також є й імпортерами золота.

За даними Hetq, однією з найбільших компаній – експортерів золота з Вірменії була Golden Heritage. Ще 2020 року Hetq з’ясував, що ця компанія експортує великі обсяги золота з Вірменії. Пізніше в розмові з Hetq власник компанії повідомив, що він імпортував золото зі Швейцарії та експортував його в Росію. У 2022 році ця компанія імпортувала й експортувала російське золото в Туреччину.

Обхід мит і торгівля за готівку

Платежі на мільярди доларів, які довелося б проводити через Вірменію в разі продажу золота за валюту в банках, викликали б підозри. Ба більше, через санкції Росія як кінцевий одержувач платежів зіткнулася б з очевидною проблемою використання цих валют для закупівлі інших товарів.

Водночас існує порівнянний за величиною потік надходжень до Вірменії за товарною позицією, що охоплює “готівку” і “облігації”, випливає з даних Observatory of Economic Complexity (OEC). У 2022 році такий імпорт становив $1,45 млрд, і весь він ішов з ОАЕ. Це може означати, зокрема, ввезення готівки з Еміратів до Вірменії.

Економіст Агасі Тавадян зазначає, що російські бізнесмени використовували Вірменію як транзитну країну для експорту золота, тому що в Росії на нього було встановлено мито. Однак воно не поширювалося на експорт до країн ЄАЕС.

“Російські бізнесмени спочатку привозили це золото до Вірменії, а потім експортували його в Емірати. Це було вигідно для них, оскільки з Вірменії експортне мито на золото не стягується”, – пояснює економіст.

Відповідь Міністерства економіки Вірменії

У Мінекономіки Вірменії у відповідь на запит Hetq заявили, що експорт російського золота, що перебуває під ембарго, може загрожувати Вірменії вторинними санкціями. Проте, таких випадків поки що не зафіксовано, наголосив генеральний секретар відомства Айказ Насібян.

“Розвиток ситуації перебуває під постійним моніторингом Міністерства економіки Вірменії, щоб гнучко реагувати на зміни”, – заявив Насібян, додавши, що у відомстві переконані в ефективності моніторингових інструментів, впроваджених урядом.

Дані Статистичної служби Вірменії показують, що з травня 2024 року імпорт та експорт золота у Вірменії різко скоротилися порівняно з першими чотирма місяцями року. Наприклад, якщо у квітні з Вірменії було експортовано 14,3 тонни золота, то в травні – лише 3,7 тонни.

Автори: Андрій Заякін, Седа Єргнян

Джерело: The Insider