Чому не можна воювати з українцями!?

1. Аграрна країна. Кожен може закопати. Вороги сприймаються як дармові добрива.

2. Хазяйновиті люди. Кожній родині потрібен БТР для оранки, з корпусу ракети роблять мангал, погнуте здають на метал.

3. Винахідливі. Воюють всім, що є: коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами й навіть голими руками.

4. Безстрашні. Після 90-х, 2008-го, 2014-го і коронавірусу, бояться тільки власних жінок і шо люди скажуть.

5. Анархічні. Терпіти не можуть будь-яку владу. Окупаційну владу через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими.

6. Непередбачувані. В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога. Коли приходить ворог то гуртом нищать його. В перервах гризуться за те, хто більший патріот.

7. Незламні. Коли погано – плачуть, коли дуже погано – співають, коли повна срака – сміються!

Народна творчість