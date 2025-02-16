Як шахраї продавали мені двері за 30 тисяч гривень і таки надурили, хоча й на 200 грн

Зіштовхнулася з «продавцями дверей», провела маленьке дослідження і переконалась, що це шахрайська схема.

Можливо, Вам вже писали подібне. Знайшла відео подібної схеми на сторінці «Суспільного Полтава» у фейсбуці за 2019 рік. Також є стаття в іншому виданні. Ми звісно заяву в поліцію не писали, адже кошти передали добровільно (там всього 200грн). Проте, рекомендую усім іншим бути обачнішими.

Обіцяли продати двері: як працює обхід квартир

Отож, 10 лютого на Половках (Половки – стара назва мікрорайону в Полтаві) квартири обходив чоловік. Він подзвонив нам у двері, представився представником від «шосьтаменерго», і почав розказувати про пільгові програми для пільговиків. Пропонував знижку на встановлення вікон (металопластикових) або заміну дверей. Аргументував що це за «якоюсь програмою», якщо є підстава для отримання знижки. Запропонував знижку 25% на всі вікна та двері.

Нас зацікавили двері, бо в нас дерев’яні і ми вже думали, щоб їх замінити.

Чоловік запропонував, щоб його колега, який в цей час обходить і робить заміри прийшов і до нас. Вартість послуги становить 200 грн. Ми погодились і перший чоловік зателефонував при нас ніби колезі, щоб оформити заявку на заміри дверей.

Далі видав нам «угоду», яку ми оплатили тупо переказавши гроші на карту чоловіку з іменем Артем.

За 20хвилин прийшов другий чоловік, який представився Іваном і сказав, що прийшов на заміри. Поміряв він ті двері і сказав, що у нас все стандартно.

Каже, що двері можемо підібрати прямо зараз і починає з портфельчика діставати каталоги дверей. Потім запитав у нас ціну на яку ми розраховуємо і ми відповіли, що на 30 тис. грн. Після цього Іван відкриває каталог, тицяє в будь-які двері і розповідає про них.

Я ставила питання, бо вже ходила консультуватися по дверях. На кожне моє питання він погоджувався і пояснював що і як буде. Завершилася розмова тим, що ми запитали про вартість зі знижкою, яку запропонував перший чоловік (Артем?) який і «напарював» замінити двері. Нам відповіли, що 30 тис. грн – це вже нашою знижкою.

До речі, каталоги були без прайсу.

Перші сумніви і що сказали шахраї

Увечері того ж дня мене почало бентежити те, що вони нам всучили за те що ми оплатили 200грн за заміри. Я почала гуглити і натрапила на те, що вже існувала ця «схема» ходіння по квартирам і виманювання коштів таким способом.

Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень

Я перевірила, що ФОП Горяйнова Ольга Олексіївна вказаний в угоді і тут я вже забоялась, що нас просікли і прийдуть грабувати. Усе тому, що там написана якась «єрунда» про те, що якісь документи видані Ізюмським РС ГУ ДМС Украіни у 2015р. Річ у тім, що сам ФОП з ідентифікаційним номером 3634103360 – харківський.

Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень

Почала шукати адресу, яка вказана як їхній офіс у нашому місті – Полтава, Шевченка 11, офіс 11 (вони там не знаходяться).

Ви запитаєте чи перевіряла я це все? Сьогодні телефонувала їм за вказаними номерами: 0501491737 і 0963300499. Сказала, що хочу оформити замовлення та хочу приїхати на офіс і передивитись каталог та підписати договір. Мені почали розказувати, що скинуть все на вайбер.

Фірма без офісу і складу як ознаки шахраїв

Далі я почала випитувати, як же оформити договір (бо мені наче казали що можна на офісі). На це мені відповіли, що прайс на двері скинуть у вайбер. Чекайте, так ми ж обговорювали вартість, мене цікавить саме колір і матеріал. Тоді запропонували скинути фото і я погодилась.

Ще в ході розмови мені дуже дивно розказували про те що двері під замовлення, але вони є на складі чи взагалі десь у Дніпрі. Сказали, що треба почекати, а взагалі вони ж можуть бути в наявності, але їх привезуть за тиждень.

За годину я їх перенабрала, і сказала що хочу ті двері, що в наявності і просила приїхати на офіс і все оформити. Мені сказали шо наявні не на офісі, а на складі. Тоді я запитала про склад і як оформити договір на купівлю. І мене переслали на основного менеджера, який за голосом схожий на Артема. Той перший чоловік що заходив до нас, сказав, що передасть мене головному менеджеру і «Он вам пєрєзвоніт і всьо абєсніт». Досі чекаю дзвінка.

Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень

Схоже, це чергова схема шахрайства, тож не раджу нікому звʼязуватися з цими «підприємцями».

Автор: Владислава Науменко

Джерело: ЗМІСТ