Як шахраї продавали мені двері за 30 тисяч гривень і таки надурили, хоча й на 200 грн

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Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень
Зіштовхнулася з «продавцями дверей», провела маленьке дослідження і переконалась, що це шахрайська схема.

Можливо, Вам вже писали подібне.  Знайшла відео подібної схеми на сторінці «Суспільного Полтава» у фейсбуці за 2019 рік. Також є стаття в іншому виданні. Ми звісно заяву в поліцію не писали, адже кошти передали добровільно (там всього 200грн). Проте, рекомендую усім іншим бути обачнішими.

Обіцяли продати двері: як працює обхід квартир

Отож, 10 лютого на Половках (Половки – стара назва мікрорайону в Полтаві) квартири обходив чоловік. Він подзвонив нам у двері, представився представником від «шосьтаменерго», і почав розказувати про пільгові програми для пільговиків. Пропонував знижку на встановлення вікон (металопластикових) або заміну дверей. Аргументував що це за «якоюсь програмою», якщо є підстава для отримання знижки. Запропонував знижку 25% на всі вікна та двері.

Нас зацікавили двері, бо в нас дерев’яні і ми вже думали, щоб їх замінити.

Чоловік запропонував, щоб його колега, який в цей час обходить і робить заміри прийшов і до нас. Вартість послуги становить 200 грн. Ми погодились і перший чоловік зателефонував при нас ніби колезі, щоб оформити заявку на заміри дверей.

Далі видав нам «угоду», яку ми оплатили тупо переказавши гроші на карту чоловіку з іменем Артем.

За 20хвилин прийшов другий чоловік, який представився Іваном і сказав, що прийшов на заміри. Поміряв він ті двері і сказав, що у нас все стандартно.

Каже, що двері можемо підібрати прямо зараз і починає з портфельчика діставати каталоги дверей. Потім запитав у нас ціну на яку ми розраховуємо і ми відповіли, що на 30 тис. грн. Після цього Іван відкриває каталог, тицяє в будь-які двері і розповідає про них.

Я ставила питання, бо вже ходила консультуватися по дверях. На кожне моє питання він погоджувався і пояснював що і як буде. Завершилася розмова тим, що ми запитали про вартість зі знижкою, яку запропонував перший чоловік (Артем?) який і «напарював» замінити двері. Нам відповіли, що 30 тис. грн – це вже  нашою знижкою.

До речі, каталоги були без прайсу.

Перші сумніви і що сказали шахраї

Увечері того ж дня мене почало бентежити те, що вони нам всучили за те що ми оплатили 200грн за заміри. Я почала гуглити і натрапила на те, що вже існувала ця «схема» ходіння по квартирам і виманювання коштів таким способом.

Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень
Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень

Я перевірила, що ФОП Горяйнова Ольга Олексіївна вказаний в угоді і тут я вже забоялась, що нас просікли і прийдуть грабувати. Усе тому, що там написана якась «єрунда» про те, що якісь документи видані Ізюмським РС ГУ ДМС Украіни у 2015р. Річ у тім, що сам ФОП з ідентифікаційним номером  3634103360 – харківський.

Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень
Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень

Почала шукати адресу, яка вказана як їхній офіс у нашому місті –   Полтава, Шевченка 11, офіс 11 (вони там не знаходяться).

Ви запитаєте чи перевіряла я це все? Сьогодні телефонувала їм за вказаними номерами: 0501491737 і 0963300499. Сказала, що хочу оформити замовлення та хочу приїхати на офіс і передивитись каталог та підписати договір. Мені почали розказувати, що скинуть все на вайбер.

Фірма без офісу і складу як ознаки шахраїв

Далі я почала випитувати, як же оформити договір (бо мені наче казали що можна на офісі). На це мені відповіли, що прайс на двері скинуть у вайбер. Чекайте, так ми ж обговорювали вартість, мене цікавить саме колір і матеріал. Тоді запропонували скинути фото і я погодилась.

Ще в ході розмови мені дуже дивно розказували про те що двері під замовлення, але вони є на складі чи взагалі десь у Дніпрі. Сказали, що треба почекати, а взагалі вони ж можуть бути в наявності, але їх привезуть за тиждень.

За годину я їх перенабрала, і сказала що хочу ті двері, що в наявності і просила приїхати на офіс і все оформити. Мені сказали шо наявні не на офісі, а на складі. Тоді я запитала про склад і як оформити договір на купівлю. І мене переслали на основного менеджера, який за голосом схожий на Артема. Той перший чоловік що заходив до нас, сказав, що передасть мене головному менеджеру і «Он вам пєрєзвоніт і всьо абєсніт». Досі чекаю дзвінка.

Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень
Як шахраї Полтави продавали мені двері за 30 тисяч гривень

Схоже, це чергова схема шахрайства, тож не раджу нікому звʼязуватися з цими «підприємцями».

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Джерело: ЗМІСТ

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