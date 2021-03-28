Анатомия аферы: четыре базовых психологических уловки мошенников

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с какой-либо формой мошенничества. Самый простой пример — «звонок из банка». Казалось бы, об этой уже «детской схеме», знают все (даже дети и пожилые люди). Но, до сих пор, есть довольно высокий процент людей, который ведётся даже на такой всем известный развод (что уж говорить о более сложных вариантах).

Причём, многие из тех, кого обманули, слышали о данной мошеннической схеме.

В чем же секрет? Как происходит так, что люди из раза в раз переводят свои деньги злоумышленникам? Все дело в определенных психологических приемах, которые используют против нас мошенники. Давайте разберемся, какие именно и как с этим бороться.

Когда мы говорим про манипуляции в контексте мошенничества, у нас всегда всплывает термин “социальная инженерия”. Различных техник манипуляций и методов влияния существуют сотни. В рамках данной статьи мы разберем 4 базовых манипуляции, которые могут хорошо сработать на довольно большом проценте людей. Это возможно, благодаря тому, что они основаны на механизмах, которые присущи большинству из нас. Часто, приведенные ниже 4 манипуляции работают в совокупности, составляя некий алгоритм.

PS: для наглядности будем рассматривать все в контексте классического звонка из “службы безопасности банка”.

1. Вызвать эмоцию Подавляющее большинство сильных манипуляций ориентированы на то, чтобы вызвать у человека какую-либо эмоцию (зависит от контекста). Это их ключевая задача. Человек, который находится в состоянии эмоционального подъема или спада, максимально подвержен влиянию Когда речь идет про различные мошеннические схемы, основной упор делается на так называемые “рептильные эмоции”. Это те эмоции, которые отвечают за наши базовые реакции на различные внешние стимулы. В основном, это страх (реакция “беги”) или гнев (реакция “бей”). Есть еще базовая реакция “стой”, но в нашей теме это не так важно. По большей части злоумышленники эксплуатируют страх, по понятным причинам. Что мы слышим по телефону от якобы “службы безопасности” банка? — “У вас по счету проходят какие-то странные операции, вы их совершали?”

— Нет.

— “Значит, скорее всего, это делают какие-то злоумышленники, ваши деньги могут украсть”. Страх потери к которому добавляется паранойя: “А что если злоумышленники могли получить доступ к какой-то еще моей информации? У меня же есть карты и в других банках…и пароль везде одинаковый…” Ну, и далее по списку. Это первый крючок, после которого мошенник переходит ко второй фазе: закрепить эффект и отключить критическое мышление у жертвы.

2. Не думай, просто делай! Эмоцию вызвали, червячок паранойи закрался на подкорку. Далее необходимо отключить основную защиту против любой манипуляции — критическое мышление. Основной щит против любого влияния — это умение на время абстрагироваться от своих эмоций и начать задавать вопросы (включение критического восприятия информации) Пока жертва не опомнилась, мошенник сразу же подключает “ускорение”. Основная задача этого шага полностью отключить критическое восприятие и заставить человека выполнять инструкции, чтобы он не успевал подумать и оценить происходящее. — “Вы понимаете, что в данный момент злоумышленники могут снять все ваши деньги? Нужно срочно предпринять ряд шагов, перевожу вас на нашего специалиста, который все вам объяснит…”

— “Мы сейчас вышлем вам смс с кодом, который необходимо сообщить нам, чтобы заблокировать операцию, пока еще не поздно. Нужно сделать это максимально быстро, пока у нас еще есть время!” ну и так далее. По сути, это два основных шага в алгоритме. Две следующие уловки необходимы для закрепления результата.

3. Принцип авторитета Это один из самых главных механизмов влияния, у которого есть огромное количество вариаций. В схеме, про которую мы говорим, мошенники используют принцип авторитета для того, чтобы придать своим словам значимость и сделать их более правдоподобными. В общем, это необходимо для закрепления доверия. Как это достигается? Рассмотрим несколько примеров. Использование специфической терминологии в контексте конкретной схемы. Если вы говорим про “банковские разводы”, то это будет “отдел по работе с клиентом”, “финансовый отдел”, “служба безопасности банка” и прочее.

“Козыряние” званиями. Например, когда с вами говорит не рядовой сотрудник банка, а сам “глава отдела”. Это всегда вызывает больше доверия.

Фразы типо: “Делайте, как я говорю и мы решим вашу проблему. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы обезопасить ваши деньги”. Особенно, когда нечто подобное говорится поставленным уверенным голосом. Этому аспекту большое внимание уделяют, прежде всего, телефонные мошенники.

В случае с банковскими разводами, на фоне вы почти всегда услышите звуки якобы реального работающего офиса: телефонные звонки, голоса, шум и прочее. Обычно, работают целые подпольные колл-центры и на такие тонкости они тоже заморачиваются, опять же, для создания доверия.

Один из относительно современных способов повысить доверие — это подмена номера. Есть специальные сервисы, которые могут изменить ваш номер практически на любой. Про данную тему более подробно поговорим в других статьях. Думаю, что посыл понятен. Вариация приемов колеблется в зависимости от опытности конкретного мошенника.

4. “Мнимое сопереживание” Иногда данный прием называют “мнимой эмпатией”. Мошенник в процессе “развода” всегда будет стараться сопереживать вам. Банально, в случае с “банковскими схемами”, акцент будет сделан на вашу безопасность. Мошенник при каждой удачной возможности будет вам напоминать, что все делается только ради вашей безопасности, так как это их работа, помогать своим клиентам. Некоторые даже могут разыгрывать легенду о том, что все ваши действия могут помочь поймать злоумышленника и наказать его.

С особо сердобольными могут использовать подстройку на предмет социальной справедливости. — “Помогите нам, и, возможно, благодаря вашим действиям, мы сможем улучшить свою систему безопасности и спасти других наших клиентов от возникновения подобных ситуаций в будущем”. Основная суть данного приема — это укрепление доверия, которое было выстроено в начале беседы.