Детективы НАБУ «под прикрытием»

В Украине существует институт детективов Национального антикоррупционного бюро «под прикрытием». Их обучением на стадии создания занимались, в частности, работники американского Федерального бюро расследований. С 2016 года этот отдел детективов уже имеет определенные результаты.

Из последнего – задержание исполняющего обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотереи Евгения Гетьмана. В издании «Слово и дело», вспоминали кто еще стал «жертвой» нового для Украины института.

«Янтарные» депутаты или «твои деньги сделали чудо»

В 2016-2017 годах детективы НАБУ провели специальную операцию «под прикрытием» в сфере незаконной добычи и продажи янтаря. По легенде агент НАБУ «Катерина» была представительницей иностранной строительной компании «Фуджейра», которая планировала инвестировать деньги в легальную добычу янтаря в Украине и его законный экспорт. Поэтому она вошла в доверительные отношения с возможными участниками противоправных действий по добыче янтаря в Украине. Таким образом, агент «Катерина» вышла на двух в то время народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

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Как установило следствие, нардепы получили от «Катерины» деньги и внесли в Верховную раду проекты законов о добыче янтаря, о которых агент НАБУ и просила. Также она создала в Украине компанию, которая должна была заниматься добычей янтаря и его импортом в Объединенные Арабские Эмираты. После этого Розенблат якобы за деньги от «Катерины» влиял на должностных лиц Гослесагентства, Госгеокадастра, прокуратуры Житомирской области и Житомирского окружного админсуда. Указанный админсуд якобы в интересах Розенблата отменил 6 специальных разрешений на пользование недрами, выданных 3 частным компаниям.

Кроме того, в ОАЭ создали фирму, соучредителем которой стала сестра Розенблата. Он сам якобы это инициировал. Отдельно депутат якобы предлагал за 200 тысяч долларов повлиять на Житомирский облсовет и Госгеонедра, чтобы получить специальное разрешение на пользование недрами. В июне 2017 года НАБУ задержало охранника Розенблата после получения им 200 тыс. долл. от агента НАБУ якобы для дальнейшей передачи денег нардепу.

Еще в октябре 2018 года дело направили в Голосеевский районный суд Киева, но позже по решению суда оно оказалось в Печерском райсуде столицы. Там оно не слушалась до создания Высшего антикоррупционного суда в сентябре 2019 года. Впрочем, в ВАКС это дело до сих пор находится на стадии подготовительного заседания из-за постоянной неявки сторон. По словам прокурора САП Валентина Мусияки, заседание по делу назначаются раз в месяц и сказать, когда именно будет приговор, невозможно.

Выдача паспортов иностранцам и задержание агентов НАБУ

В том же 2017 году детективы НАБУ проводили еще одну спецоперацию «под прикрытием». На этот раз речь шла о миграционной сфере, а именно якобы о необоснованной выдаче украинских паспортов и видов на жительство иностранцам. Как установили детективы, при содействии руководства Государственной миграционной службы была создана коррупционная схема, согласно которой за предоставление неправомерной выгоды иностранцам предоставляются украинские документы. Агент НАБУ установил дружеские отношения на то время с первой заместителем председателя Государственной миграционной службы Диной Пимаховой. Якобы она за деньги помогала в получении украинских документов иностранцам.

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Однако при проведении негласных следственных (розыскных) действий в отношении Пимаховой, вероятно, произошла утечка информации. После чего она якобы обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о преступлении. После этого СБУ задержала агента НАБУ, а также разоблачила других работников НАБУ «под прикрытием». Их всех обвиняли в провокации взятки. Впрочем, это дело в 2021 году закрыли. А вот самой Пимаховой лишь в декабре 2019 года сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сейчас дело слушают в ВАКС, его назначили к рассмотрению по существу.

Отметим, что не только Пимаховой сообщили о подозрении в коррупции в миграционной сфере. В апреле 2018 года детективы НАБУ также задержали начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушку. Директор НАБУ Артем Сытник назвал это задержание продолжением операции в миграционной сфере, которая была сорвана сотрудниками СБУ. Вместе с Карамушкой задержали его сообщницу Юлию Кондратьеву. Сейчас их дело слушают в антикоррупционном суде.

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«Плюшки» Юрченко и помощь экологии

Летом 2020 года детективы НАБУ провели еще одну спецоперацию «под прикрытием». На этот раз, по их информации, в Верховной раде существовала организованная группа, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий нардепов. Агент НАБУ «под прикрытием» выполнял роль представителя иностранной компании, которая хотела инвестировать деньги в Украину. Но для этого, по легенде, необходимо принять определенные законодательные изменения относительно предоставления предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, «зеленого тарифа» на продажу электроэнергии и иной деятельности.

Позже один из участников этой группы познакомил агента НАБУ с нардепом. Как оказалось, им был Александр Юрченко, который в то время входил во фракцию «Слуги народа». Во время последующих встреч нардеп якобы попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение законодательных изменений. В дальнейшем он попросил еще 200 тыс. долл. для подкупа депутатов-членов соответствующего комитета Верховной рады.

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В начале августа агент НАБУ передал через посредника 13 тыс. долл. за внесение предложений. 26-27 августа соучастники планировали получить средства в сумме 200 тыс. дол, но НАБУ пришлось прекратить спецоперацию. По данным органов правопорядка, Юрченко и его соучастник были проинформированы о проведении спецоперации, а потому изменили номера мобильных телефонов и терминалы мобильной связи. В августе НАБУ и САП задержали неофициального помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко и сообщили ему о подозрении. Уже позже о подозрении сообщили и самому депутату. Сейчас дело находится на стадии подготовительного заседания в антикоррупционном суде.

Азартные игры и взятка за лицензию

На прошлой неделе детективы НАБУ задержали на получении неправомерной выгоды члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотереи Евгения Гетьмана. На момент задержания он исполнял обязанности председателя Комиссии, поскольку действующий руководитель Иван Рудый находился в отпуске. Для его разоблачения также задействовали институт детективов «под прикрытием».

Летом 2021 года НАБУ получило информацию о существовании системы получения взяток за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игорным бизнесом. В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член КРАИЛ предложил дать ему неправомерную выгоду. За эти средства он пообещал принятие Комиссией решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений частных компаний в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр. Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности. Свои «услуги» он оценил в 90 тыс. долл.

По данным «Слово и дело» из собственных источников в органах правопорядка, Гетьман является действующим работником Службы безопасности Украины и при себе имел удостоверение спецслужбы. Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в Facebook написал, что задержанный член КРАИЛ является лейтенантом СБУ, помощником начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ по оперативным вопросам. К тому же, Гетьман – якобы доверенное лицо председателя СБУ Ивана Баканова.

Члену КРАИЛ сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды группой лиц. Однако, кроме него пока никого не задержали. В НАБУ добавили, что проводят следственные действия «с целью разоблачения других участников организованной преступной группы». Сейчас подозреваемый Гетьман вышел из СИЗО под 5 млн грн залога. На него надели электронный браслет, а также он обязан сдать загранпаспорта и выполнять другие обязанности. Расследование по делу продолжается.

Таким образом, за этот небольшой период существования института детективов «под прикрытием» уже есть четыре громкие истории с задержанием вероятных правонарушителей. Еще сколько могли сорвать – неизвестно. Но пока трудно сказать, успешный ли этот путь разоблачения правонарушений. На сегодня, еще нет ни одного приговора по этим делам. Будем надеяться, что вскоре они появятся.

Автор: Олег Новиков, «Слово и дело»