Деякі держави ЄС планують скоротити виплати українським біженцям в 2025 році

У 2025 році в більшості країн Європейського Союзу впроваджують нові правила для українських біженців.

Зокрема, у Німеччині виплати працездатним біженцям знизять на 30%, якщо вони відхилятимуть вигідні пропозиції працевлаштування. Водночас Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування. Видання Chas News розповідає, на що можуть розраховувати українці за кордоном у 2025 році.

Допомога для біженців з України у Німеччині 2025

Українські біженці в Німеччині зараз отримують соціальну допомогу Bürgergeld:

€563 для самотніх дорослих,

для самотніх дорослих, €471 для підлітків,

для підлітків, €357 для дітей до 12 років.

Водночас Німеччина запровадила додаткові умови для її отримання. З січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовлятимуться від запропонованої роботи, інтеграційних курсів або семінарів із працевлаштування, уріжуть виплати:

на –10% на 1 місяць за перше порушення;

на –20% на 2 місяці за повторне порушення;

на –30% на 3 місяці за третє порушення.

Непрацездатні та сім’ї з дітьми й надалі отримуватимуть допомогу у звичайному обсязі. Розмір виплат для них не змінюється.

Допомога для біженців з України у Польщі 2025

Українські біженці, які мають статус Pesel UKR, у 2025 році зможуть отримати карту побиту CUKR. Цей документ надасть можливість легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років. Право на отримання карти CUKR матимуть ті громадяни, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року.

З новим статусом українці зможуть залишати Польщу, але не більше ніж на шість місяців поспіль.

Варто додати, що зараз українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року.

Програми допомоги для сімей з дітьми, які діють у Польщі:

Програма «Активні в яслах» — програми допомоги для сімей з дітьми, які діють у Польщі.

Програма «Сім’я 800» — для батьків дітей до 18 років, якщо дитина навчається у польській школі. Держава надає 800 злотих (8276 грн) на місяць на одну дитину.

(8276 грн) на місяць на одну дитину. Програма «Добрий старт» — це одноразова виплата у розмірі 300 злотих (3102 грн) на підготовку дитину до школи або університету.

Допомога для біженців з України у Литві та Латвії 2025

Литва продовжила безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців до кінця 2025 року. Тимчасовий захист для них діє до березня 2026 року, тому біженцям необхідно вчасно оновити посвідки на проживання.

З моменту початку повномасштабного вторгнення до Литви прибуло близько 89 тис. українців. Зараз 62% біженців працездатного віку вже легально працюють, що становить майже 34 тис. осіб.

Латвія в листопаді ухвалила зміни до закону про підтримку українських біженців, продовживши державну допомогу ще на рік. На ці цілі з бюджету буде виділено €65 млн.

Згідно з новими поправками:

Українці отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки (раніше було два роки).

Разова кризова допомога збільшиться на €34 і становитиме €377 (16 437 грн) для дорослого. Для дитини допомога зросте на €24 , досягнувши €264 (11 510 грн).

і становитиме (16 437 грн) для дорослого. Для дитини допомога зросте на , досягнувши (11 510 грн). Біженцям продовжать компенсацію витрат на проживання та харчування для вразливих категорій населення.

Витрати на медичні препарати також покриватимуться державою.

Допомога для біженців з України у Чехії 2025

У Чехії залишили допомогу для українців, але тепер її нарахування залежить від доходу — люди з меншою зарплатнею або непрацездатні отримуватимуть більше. Загалом грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців.

Максимальний розмір допомоги становить 3000 чеських крон (5230 грн) для дорослого та 4500 крон (7843 грн) для дітей та людей з інвалідністю. Максимум сім’я з 5 і більше людей може отримати 15 тис. крон (26 146 грн).

Раніше повідомлялося, що з 2025 року у Чехії планують збільшити гуманітарну допомогу для вразливих категорій українців, однак поки що офіційного прийняття такої постанови не було.

Також у 2025 році Чехія введе новий тип дозволу на довгострокове перебування (dlouhodobý pobyt) терміном до п’яти років, який надасть доступ до ринку праці. Ця зміна значно спростить життя українцям, які вже працюють у країні, і дозволить біженцям уникнути необхідності щорічно продовжувати тимчасові візи.

Варто зазначити, що новий дозвіл не слід плутати з дозволом на постійне проживання (trvalý pobyt). На dlouhodobý pobyt зможуть перейти громадяни України, які працювали в Чехії протягом останніх двох років і виконують певні фінансові умови.

Для отримання dlouhodobý pobyt українцям доведеться надати біометричні дані. Якщо документи подає вся сім’я, буде перевірено її фінансовий стан, щоб визначити, чи здатна вона забезпечити витрати на всіх членів родини, особливо якщо є діти. Подружжя повинне подавати заявки одночасно.

Очікується, що подати документи на dlouhodobý pobyt можна буде з середини 2025 року.

Допомога для біженців з України у Ірландії 2025

З березня 2025 року новоприбулі українські біженці в Ірландії не матимуть доступу до безкоштовного житла.

Кількість українців, які проживають у державних притулках країни, вже зменшилася з 58 830 до 35 833 осіб, що спонукає уряд сприяти переходу біженців до самостійного життя.

Допомога для біженців з України у Словаччині 2025

Словаччина з 1 березня 2025 року запроваджує скорочення термінів підтримки для українських біженців. Зміни передбачають:

Перебування в центрах надання притулку скорочується з 120 до 60 днів.

Виплати на проживання будуть доступні лише протягом перших 60 днів замість 120, як це діє з липня 2024 року.

Ці нововведення вплинуть на українців, які шукають тимчасовий захист у Словаччині. Влада країни пояснює зміни необхідністю ефективного використання ресурсів.

Українські біженці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати ці нововведення та заздалегідь планувати свої наступні кроки — від пошуку житла до працевлаштування.

За даними Євростату, тимчасовий захист у країнах ЄС отримали майже 4,2 млн українських громадян, які були змушені залишити Україну через російську агресію.

Допомога для біженців з України у Австрії 2025

У 2025 році в Австрії планують змінити правила базової допомоги для українських біженців. За логікою запропонованих правил, якщо людина може дозволити собі утримання транспортного засобу, зокрема оплату страхування та пального, вона не потребує державної допомоги.

Рішення ухвалила Координаційна рада федерального уряду та земель, однак кожна земля має право адаптувати правила.

До прикладу, у Відні ситуацію оцінюватимуть індивідуально: втратити право на допомогу можуть власники тільки дорогих автомобілів.

А ось у Нижній Австрії на заваді допомоги може стати автівка будь-якого класу.

Допомога для біженців з України у Норвегії 2025

Норвегія змінює правила прийому біженців із західних регіонів України.

Відтепер заявники з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку. Це пов’язано з тим, що ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

Заявки розглядатимуть індивідуально, а допомогу для тих, хто живе поза центрами прийому, скасують. Також молоді українці віком 19-24 років повинні прожити не менше пʼяти років, щоб претендувати на безкоштовну стоматологію.

Від початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла 85 тис. українських біженців.

Допомога для біженців з України у Швейцарії 2025

У Швейцарії розглядають можливість обмежити надання дозволів S для українських біженців, який надає право на міжнародний захист, соціальні виплати і офіційне працевлаштування. Його хочуть надавати лише тим, хто виїжджає із зони бойових дій або окупованих територій. На початку грудня відповідне рішення частково ухвалила Палата представників у Швейцарії, але проти нього виступає частина профільного комітету Палати.

Зазначимо, що у Швейцарії статус S отримали понад 66 тис. українців, станом на кінець літа 2024 року. Разом із тим, з 2022 року країна відхилила майже 2500 заявок на отримання цього дозволу і ще 26 тис. анулювала.

Також до лютого 2025 року швейцарський уряд має підготувати законодавчі зміни, які полегшать працевлаштування українських біженців. Зокрема, замість дозвільного порядку планують запровадити повідомний. Після отримання роботи біженці зможуть змінювати кантон (адміністративну одиницю) проживання, але будуть зобов’язані брати участь у соціально-інтеграційних програмах.

Раніше Швейцарія продовжила дію захисту українських біженців до 4 березня 2026 року.

Допомога для біженців з України у Великій Британії 2025

Українці, які прибули до Великобританії після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на продовження візи на 18 місяців. Заявки прийматимуть із 4 лютого 2025 року, проте їх необхідно подавати не пізніше ніж за 28 днів до завершення чинної візи. Під час розгляду, який триває до восьми тижнів, заборонено залишати країну.

Важливо зазначити, що час перебування в країні зі статусом біженця не враховується в 10-річний період, необхідний для подання документів на отримання права на постійне проживання.

Програма України щодо повернення біженців додому

На початку 2025 року українська влада хоче розпочати реалізацію програми з повернення біженців додому. Для цього планують створити економічні, соціальні стимули, зокрема залучати наших громадян до роботи на оборонних підприємствах. Втім, поки деталей програми не розкривають.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, «пілотний проєкт» має розпочатися з Німеччини — вже ведуться відповідні переговори з урядом цієї країни.

Через воєнні дії з України виїхали понад 5 млн людей, за оптимістичними прогнозами демографів після війни додому повернеться не більше половини з них.

Автор: Юлія Щербій

Джерело: Chas News