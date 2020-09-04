Инструкция для родителей, как не поддаваться школьным поборам

1 сентября дети, которые впервые пошли в школу (заведения общего среднего образования), откроют для себя много нового и интересного. Хочется верить, что в связи со всеми карантинными мерами у них не отобьют желания познавать мир.

И еще больше нового и интересного откроют для себя родители, уверенные: если их дети идут не в частную школу, то обучение бесплатное, — за него они уже заплатили своими налогами и дети получат гарантированное Конституцией бесплатное среднее образование. Школьная реальность немного иная. Незадолго до нового учебного года родительские форумы и группы буквально бурлят сообщениями о сборах денег на дополнительные тетради или пособия, на занавески или празднование 1 сентября… В общем, школьных вариантов множество.

Приняв во внимание обращения родителей и советы, которые им давали родители-активисты, можно составить своеобразную инструкцию для родителей (особенно для новобранцев, чьи дети отправляются в первый класс). Речь идет о коммунальных, то есть нечастных школах.

Итак, сначала родителям могут предложить оплатить вступительный взнос для зачисления в школу. Это может быть директор, учитель или представитель родительского комитета. Платить предложат наличными, на банковскую карточку, на счет частного благотворительного фонда или общественной организации, которые находятся «при школе».

Рассказываем, почему вы, родители, не должны этого делать. Согласно части 1 статьи 13 Закона Украины «Об образовании», каждое лицо имеет право получать начальное и базовое среднее образование в учебном заведении (его филиале), наиболее доступном и приближенном к местожительству лица.

Согласно части 2 статьи 8 Закона Украины «О полном общем среднем образовании», каждый ребенок имеет право на получение начального и базового среднего образования в наиболее доступном и приближенном к месту его проживания учебном заведении (его структурном подразделении).

То есть существует гарантированное право на получение начального и базового среднего образования и о никаких вступительных взносах в коммунальные учебные заведения не может быть и речи.

Со временем родителей подключат к родительскому чату в каком-либо мессенджере, и вот там начнется: сдайте в фонд школы, фонд класса, на охрану, уборку, ремонт и т.п. Но подчеркиваю еще раз: вы не обязаны этого делать. Основателем школ является местная власть, она и выделяет средства на потребности школы.

Как же бороться со взносами/поборами? Есть несколько советов. Первый — не ходите на родительское собрание. Второй — выйдите из всех родительских чатов.

Вы отвели ребенка в учебное заведение ради образования. Образовательные услуги предоставляют учителя. Именно у них в частном разговоре вы можете узнать об успехах или неудачах вашего ребенка. Персонально и конфиденциально. По всем вопросам, касающимся учебного процесса, поведения ребенка, общайтесь исключительно с классным руководителем или учителями-предметниками.

Теперь подробнее о каждом пункте поборов.

Охрана

Лица, сидящие на вахте при входе в школу, должны быть штатными сотрудниками и получать зарплату из бюджета, а не из родительских карманов. Не платите частным охранным структурам непонятным способом на основании договоров, заключенных родительским комитетом.

Вы знаете, что детей в школе не охраняют, охраняют коммунальное имущество. Не платите за сохранность имущества, которое вам не принадлежит. Сохранение имущества — это интерес и ответственность владельца. Платить за охрану имущества должен владелец (местная власть), а не родители.

Уборка

Технические работники зачислены в штат школы, получают заработную плату из бюджета и убирают всю школу, вместе с классами. Забудьте о том, что уборщицы убирают только коридоры, а классы убирают дети. Это отговорка для сбора средств или принуждения детей к уборке.

Пункт 5 статьи 53 Закона Украины «Об образовании» гласит: «Привлечение соискателей образования (то есть школьников. — Р.Б.) во время образовательного процесса к выполнению работ или участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается кроме случаев, предусмотренных решением Кабинета министров Украины».

Таким образом, ученики не могут быть привлечены к каким-либо работам вместо уроков, если такие работы не предусмотрены учебным планом. Во внеурочное время дети могут привлекаться к уборке, но исключительно по собственному желанию и с разрешения родителей.

Ремонт

Ремонт в учебном заведении должен делать владелец. Владельцем коммунальных учебных заведений является территориальная громада в лице соответствующего органа власти, который и отвечает за надлежащее состояние учебных заведений.

Запомните, пожалуйста: ни родители, ни учителя, ни тем более дети, не обязаны делать ремонт (красить, клеить обои, менять окна и т.п.).

Если кто-либо будет просить вас бесплатно поработать в школе/садике или сдать деньги на ремонт, посоветуйте ему прежде всего обратиться в органы управления образованием (отделы образования, управления образования, департаменты образования).

По поводу родительских комитетов

Родители, чьи дети оказались в одном классе с вашим ребенком, — случайные люди. Возможно, кого-то из них вы знали раньше, с кем-то познакомились уже в учебном заведении. Если улыбнется судьба, некоторые из них даже станут вашими друзьями, но… Никакой родительский комитет, никакое родительское собрание не имеет права диктовать вам условия: деньги, форма, тетради и т.д.

Родительских комитетов юридически не существует. Они не предусмотрены никакими нормативными актами. Это самопровозглашенные образования, не имеющие никакого отношения ни к вам, ни к вашему ребенку, ни к вашим частным средствам. Любые решения родительских комитетов — фикция, пустое место, мыльный пузырь. Если глава родительского комитета подписывает какой-нибудь документ, такая бумажка является никчемной и не имеет никакой юридической силы. Такого субъекта правоотношения как родительский комитет — не существует.

Никто, кроме вас, не скажет «нет!» поборам. Никто, кроме вас, не откажет вымогателю и мошеннику.

В конце концов, это же ваши деньги. Заработанные вашим трудом. Вы — их владелец. И только вы ими распоряжаетесь. Если вам не хватит духу сказать категоричное «нет!», вам не поможет никакой закон, приказ или даже «страшная» петиция.

Когда у вас просят милостыню, вы всем даете? А отчет у нищих просите об использовании пожертвования? Попросите — узнаете о себе много нового, может, даже деньги назад бросят.

Как с нищими, так и с родительскими комитетами. Никто не обязан вам отчитываться. Вы сами отдали ваши деньги. Можете с ними проститься и забыть… Это уже и грустно, и смешно одновременно — родители не хотят сдавать «добровольные взносы». Но делают это. И все кивают на Минобразования, на реформаторов, на чиновников: «А запретите мне сдавать деньги неизвестно кому и неизвестно на что!

Но так запретите, чтобы я их точно не мог/не могла сдавать. Держите меня за руки и ноги, лучше привяжите, потому что я не могу не сдавать. Это, конечно, мои деньги, но они не нужны мне, не нужны моему ребенку. Они больше нужны родительскому комитету. Я не хочу, но не могу не сдавать…» Неужели так страшен черт, то есть родительский комитет? Может, вы покупаете что-то крайне необходимое? Например, лояльное отношение других родителей и работников учебного заведения? Или уважение?

Не забудьте доплатить за достоинство — есть такая очень редкостная и дорогая добродетель. Для начала можете письменно сообщить директору о том, что происходит в учебном заведении, которым он руководит. Потому что за все, что происходит в учебном заведении, на руководителя возложена персональная ответственность. Даже если он об этом не знает или притворяется, что не знает.

Следующая инстанция — органы управления образованием: отделы, управления, департаменты образования. Письменно сообщаем о требовании/мошенничестве и бездеятельности директора учебного заведения.

Если ни директор учебного заведения, ни органы управления образованием не реагируют на правонарушение или реагируют, но взносы/поборы не прекращаются, — письменное заявление в полицию.

Его надо написать/напечатать (указать конкретных лиц и конкретные факты, добавить доводы), подписать собственноручно с указанием ФИО заявителя и подать в полицию (лично или по почте).

Каждый собиратель средств — это конкретный человек, у которого есть фамилия, имя и отчество. Если конкретный человек занимается вымогательством или мошенничеством (ст.189 и ст.190 Уголовного кодекса Украины), этот конкретный человек несет ответственность.

Очень хотелось бы, чтобы наши советы вам не пригодились, чтобы в школе, где учится ваш ребенок, все делалось законно. И кстати такие школы есть.

Автор: Роман Бондаренко, юрист ОО «БАТЬКИ SOS»; ZN.UA