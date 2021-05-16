Как обманывают массовое сознание

Мы живем в мире нечетких наблюдений и истин, но которые становятся четкими от их повторения и обсуждения. Управление массовым сознанием покоится на введении четких ментальных представлений в такую нечеткую среду. Причем делать это можно с помощью любого инструментария, поскольку массовое сознание теряет указание на источник, оставляя само содержание как правдивое и свое. Этим, кстати, пользуется и реклама, поскольку когда мы оказываемся в магазине перед витриной с привлекающей нас зубной пастой, мы уже не помним “источник наших знаний”.

Сегодня при переходе от доминирования вербальности к доминирования визуальности важным инструментарием такого форматирования массового сознания становятся кино и телесериалы. Они тоже не такие четкие, но у них есть инструментарий прямого переноса в мозги – героизация. Например, герои советского кино, особенно сталинского периода, служили отражением и моделированием реальности сильнее, чем любые тексты. Можно вспомнить кинопантеон того времени: от Щорса до Чапаева. Все это курировал и сам Сталин, и отдел агитации и пропаганды ЦК. Они создавали поток правильных фильмов, который должен был вести к правильному поведению.

Однако и сегодня такой герой, например, как Гарри Поттер, по сути, стоял у истоков современных “культуры отмены” или “жизни черных важны”, поскольку проведенные исследования показали, что после прочтения книг Роулинг у читателя меняется отношение к стигматизированным группам общества. Гарри Поттер отражал в своей голове скорее демократическую модель мира, чем республиканскую. В результате оказалось, что чем больше книг о Гарри Поттере прочел человек, тем вероятнее он голосовал за демократов. Гиржински исследовал этот феномен на базе выборов Обамы, Мутц – Трампа.

Правда, известный математик В. Арнольд написал: “Американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением, как лишённым интеллекта стадом)” [1].

То есть строительство того или иного виртуального мира несет последствия для мира физического. Герои обладают таким сильным эмоциональным воздействием, поскольку в процессе “погружения” в ситуацию фильма зритель перенимает модель мира героя. Герой – это зритель, зритель – это герой…У зрителя как бы меняются мозги на краткий период, но это может иметь существенные последствия.

По этой причине и идеологию пытаются “привязать” к привлекательному герою, чтобы иметь нужный результат на выходе. Советские герои были все максимально идеологичными. При этом интересно, что и Сталин, а потом и Андропов, придя к власти, требовали комедий, наверное, понимая, что идеологические фильмы появятся и без их помощи.

Германия тоже ориентировалась на развлекательность. К. Залесский говорит: “Геббельс как раз делал ставку на то — и он заявлял об этом — что важнее делать не пропагандистские фильмы, которые конкретно навязывают идеологию, конкретно посвящены, а нужно делать фильмы, которые развлекают население. Потому что у немецкого населения, и нацисты вполне отдавали себе в этом отчет, что при приходе нацистов к власти немецкое население лишилось довольно значительного количества личных свобод. Ну то есть участие в политической жизни, право выбора там, свобода слова, ну довольно значительное количество. И нужно было это чем-то заменить. А чем это нужно заменить? Развлекательным кино. То есть когда было объявлено, что нужно трудиться на благо Великого Рейха, то нужно дать народу чем-то и отдохнуть” [2].

Одновременно не забывая и об идеологии, причем и с позиции поиска новых моделей воздействия на массовое сознание. Геббельс, выступая перед своими пропагандистами в марте 1933 г., так отозвался о фильме Эйзенштейна “Броненосец Потемкин”: “Это чудесный фильм, равных которому нет. Причина – в его силе убеждения. Всякий, у кого нет твердых политических взглядов, может обратиться в большевика после просмотра этого фильма. Он предельно ясно показывает, что искусство может быть тенденциозным и успешно распространять даже худшие из идей, если это делается с выдающимся мастерством” [3].

По сути, все революции, цветные и нет, это тоже искусство работы с массами на улице. Отсюда нужда в “живых” идеологиях, которые без бумажки могут прояснить каждому, почему стоит выйти на улицу. В 1917 году это делали ораторы на улицах, сегодня вещают соцмедиа, получая еще большую аудиторию.

За это время мы накопили также множество “мертвых” идеологий, которые нас не отпускают. Это происходит по той причине, что и советское, и постсоветское пространство являются скорее вербально, то есть текстово ориентированными. Мы легче управляемы цитатой классика, чем живым словом, и такие цитаты живут бесконечно долго. СССР был государством-цитатой, от которой никому не разрешалось отклоняться. Цитата, по сути, это тоже инструментарий управления, поскольку снимает во многом ответственность с того, кто ею пользуется. Цитата всегда окружена ореолом сакральности, поэтому ее никто не берется опровергать.

Среди таких вербальных инструментов есть и псевдо-цитаты, примером которой может служить кочующий в книгах и выступлениях псевдо-план Даллеса, из которого любят цитировать такие слова: «Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание русских людей. Посеяв там, в России, хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их, русских, в эти фальшивые ценности верить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность… И лишь немногие, очень немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище».

Эта цитата кочует в художественных текстах: от “Вечного зова” А. Иванова до Б. Олийника. Поиск первоисточника показал следующее: “впервые «план Даллеса» формулируется как «план» и приписывается Даллесу в 1993 году в трех источниках весьма характерной направленности. Журнал «Молодая гвардия» упоминался выше неспроста. Именно там, в комментарии к тексту романа «Князь тьмы», его автор Борис Олейник пояснил происхождение ставшей позже знаменитой цитаты: «Эти зловещие слова писатель Анатолий Иванов, как нам стало известно, включил в текст 2-й книги романа „Вечный зов“, опубликованной в 1970 году. Но в течение более 10 лет эти слова выбрасывались цензурой, находящейся под кремлевско-сионистским контролем, из всех изданий. Впервые автору удалось их опубликовать в 1981 году. Однако никто, кроме рядовых читателей, не обратил внимания на это предупреждение писателя о намерениях сионистских сил в отношении нашей страны». То есть уже в 1993 году товарищ Олейник, кстати Герой Социалистического Труда и один из классиков украинской советской литературы, открытым текстом пишет, что «план Даллеса» принадлежит перу писателя Анатолия Иванова («предупреждение писателя»), который, по удивительному совпадению, с 1970-х годов был и главным редактором той самой «Молодой гвардии», и одним из самых известных писателей-«почвенников» эпохи застоя. Причем Олейник параллельно еще и заявляет о существовании в высшем советском руководстве «сионистской» цензуры. Однако простая проверка действительно убеждает, что цитаты из т. н. «плана Даллеса» были взяты (причем с помощью метода «ctrl+c — ctrl+v») из второго тома этого произведения. Никакого Даллеса в «Вечном зове», конечно, нет. В романе приписываемые позже главе ЦРУ слова произносит эмигрант из России, а ныне штандартенфюрер СС Лахновский” [4].

Р. Саква поискал и нашел реальные и мифические корни этой всемогущей цитаты в английском варианте ([5 – 6], см. его биографию [7]).

Точно такой “ходячей цитатой” является и якобы слова М. Олбрайт, которые повторил Н. Патрушев, сказавший так: “Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще. Как страны. Потому что мы обладаем огромными богатствами. А американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь” [8].

Это тоже известная, “гуляющая по миру” цитата, которая благодаря многократному повторению обретает черты правды. Человек начинает считать, что такое высказывание было на самом деле.

Патрушев шагает по жизни рядом с В. Путиным, став на сегодня секретарем Совета Безопасности [9 – 10]. При этом О. Калугин вспоминает его так: “первое повышение в своей жизни он получил от меня. Он был рядовым работником ленинградского управления КГБ. Я его встречал по работе. Я и Путина встречал, но он не производил никакого впечатления. А Патрушев был такой энергичный, целеустремленный, амбициозный. И когда у нас возникла вакансия в Кировске, я предложил кандидатуру Патрушева в качестве начальника. Отдел там был маленький — всего шесть человек. Звучит не очень громко — начальник района, но это уже номенклатура райкома партии. С первым секретарем за ручку, с прокурором, с милицейским начальством. Его назначили. Он был моим непосредственным подчиненным, и я с ним часто встречался — и по делам, и вместе на охоту ездили. Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень по тем временам… И в общем, он мне нравился своей настырностью, которая, правда, иногда переходила рамки. То есть желание показать свое рвение…” [11].

И еще в другом интервью: “Николай Патрушев несколько лет был моим подчиненным в Ленинграде. Как-то он принес донесение об одном диссиденте, жившем в подведомственном ему районе: ‘С ним надо разобраться, возможно – арестовать’. Я спрашиваю: ‘В чем причина? Покажите мне его дело’. Я прочел досье на этого человека, и выяснилось: он честно говорил о дефиците продуктах, об огромных очередях в продовольственных магазинов, о бюрократизме партийного и государственного аппарата. И когда Патрушев снова поднял этот вопрос, я сказал ему: ‘Почему мы должны сажать его в тюрьму? Что здесь такого?’ Первым импульсом Патрушева было отправить этого парня за решетку, потому что он стал бы делиться своим недовольством с друзьями и коллегами, а значит – был опасен.

Путин же занимал слишком маленькую должность, чтобы подчиняться непосредственно мне. Он был простым оперативником – на пять рангов ниже – и никогда мне лично не докладывал. Он был просто одним из 3000 сотрудников, ходивших по нашим коридорам: серая, ничем не примечательная личность. Он, как все подчиненные, был начисто лишен уверенности в себе” [12].

И пару штрихов еще: “А Николай Патрушев, например, это был мой бывший помощник. Причем, он был помощником не в написании документов, а так – адъютант Его Превосходительства. Устраивал мне рыбалки, поездки, сопровождал везде. Был хорошим бюрократом-помощником. А сейчас вот секретарь Совета безопасности” [13].

Но и вполне положительно о нем же: “Николая Платоновича я очень хорошо знал многие годы – он когда-то был в Ленинграде моим помощником. Кстати, что его всегда отличало, Патрушев перед начальством не преклонялся, неизменно определенную дистанцию соблюдал, а главное – сохранял чувство собственного достоинства, и, будучи директором ФСБ, эту самую психологию, человеческое отношение к людям пытался привнести во всю структуру и мировоззрение гэбэшных органов, которые к этому не привыкли. Поэтому, может, и не пришелся там ко двору, но у меня о нем теплые воспоминания” [14].

Кстати, интересны аргументы перевода самого Калугина в Ленинград, исходившие от Андропова: “В 79-м году Андропов сказал мне: «Ты слишком долго в Америке жил и совсем не знаешь Россию, и хотя ты прекрасный работник, лучше тебе поехать в родной Ленинград, причем мы тебя не обидим». Чик! – и я стал первым заместителем начальника Ленинградского областного управления КГБ. Да, особенно если учесть, что у нас там в общей сложности почти три тысячи сотрудников было (это вместе с техническим персоналом), и вот тогда-то, кстати, я вспомнил и Таймс-сквер, и Нью-Йорк, и свою московскую жизнь и понял, что пребывал до сих пор в особых условиях и реалий жизни не знал. Я иностранными занимался делами, то есть внешним миром, а здесь мне пришлось со своими соотечественниками столкнуться – во многом разочарованными, недовольными, желающими перемен, и задача моя заключалась в том, чтобы таких критически настроенных людей выявлять, мнения их фиксировать, а потом либо в психиатрические больницы отправлять – это был андроповский вариант решения проблемы…” [15].

Люди, как видим, живут долго и помнят многое. А потом могут выдавать “на гора”, что уже никто не станет опровергать. При этом тип сегодняшней информационной работы в соцмедиа оказывается тем же, что и в советское время в сфере активных мероприятий. Калугин вспоминает: “Основной упор, конечно, делался на дискредитацию ЦРУ и его союзников, внесение разлада и подозрительности в их отношения, изготовление с помощью Филби соответствующих фальшивок и распространение их через западную печать с тщательной маскировкой подлинного источника дезинформации. Как правило, все эти акции проводились совместно со Службой «А». Внешняя контрразведка имела прямой выход и на советскую печать. Излюбленной газетой в те годы была «Литературка», руководство которой с удовольствием брало любые материалы с клеймом «сделано в КГБ»” [16].

Вернувшись к поиску источника цитаты, можно обнаружить, что в результате единственным источником “мудрой мысли” как бы Олбрайт становится генерал Ратников, который занимался “считыванием” мыслей противника даже на далеком расстоянии.

У него много статей и книг, но в этом плане чаще всего цитируется его интервью “Российской газете”: “Задача структуры, которую я возглавлял в ФСО, – сберечь первых лиц от попыток внешнего воздействия на их сознание. Положа руку на сердце, скажу: мы никогда не манипулировали сознанием ни Ельцина, ни Козырева, ни Гайдара. <…> За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт. Подробно пересказывать ее мысли не стану. Отмечу лишь наиболее характерные моменты, подтвердившиеся уже после начала агрессии НАТО в Сербии.

Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США. И войну в Косове она рассматривала лишь как первый шаг к установлению контроля над Россией. Во-вторых, из мыслей Олбрайт следовало, что армия США применит в Югославии некий симбиоз химического и биологического оружия вкупе с боеголовками, содержащими радиоактивные элементы. <…> Порой нет-нет, да и посмотришь на окружающих профессиональным взглядом, и становится очень интересно.

Вот, например, любимец публики пародист Максим Галкин. Этот человек обладает уникальными и весьма интересными экстрасенсорными способностями, о которых, уверен, даже не подозревает. В былые годы он бы сразу оказался в поле зрения спецслужб, от предложения которых вряд ли бы смог отказаться. А сейчас он совершенно свободный человек, занимается любимым эстрадным делом” [17].

Все помнят и Олбрайт, и ее высокий пост среди “врагов”, поэтому цитата начинает получать дополнительную достоверность. Мы начинаем ее хорошо понимать в качестве реальной вражеской цели, что соответственно программирует и тип нашего поведения в ответ.

И еще из монографии Ратникова и Рогозина о “считывании вражеских мыслей”: “как утверждают специалисты, объект интереса этого не ощущает. По сути, происходит информационное моделирование диалога с объектом интереса. И, по нашему убеждению, оно далеко не виртуально. Уверенность в этом пришла после того, как информация, полученная в результате сенситивных опытов, подтверждалась конкретными действиями и событиями. Вот например, выдержки из смоделированного специалистами российских спецслужб информационного обмена с американским послом Робертом Страусом, пришедшем на смену своего коллеги Джека Метлока – младшего в июле 1992 года: “… когда военная экономика России даст, наконец, окончательный крен, мы сможем после этого осуществлять финансирование тех направлений, предприятий и отраслей, которые вплотную займутся энергоемким, металлоемким ширпотребом, химией и захоронением радиоактивных отходов.

Америка идет по пути развития информационного продукта, и это сегодня главное беспокойство общей структурной политики в экономике соединенных Штатов. Но кто-то должен лить металл, делать цемент, заниматься огромным объемом химического производства – это возьмет на себя Россия, и мы ей доверим такую роль…”. Этой информации уже пятнадцать лет, но что в ней не так? Очень интересно выглядит еще один информационный блок, полученный с помощью психотехник, от Госсекретаря США мадам Олбрайт в начале 1999 года касающийся целей НАТО на Балканах: “… целей было несколько и одной из них, в первую очередь, является проверка способности блока проводить без ущерба для себя наказания оппонентов, т.е. с помощью использования определенных видов вооружений, не подвергая себя практически никакой опасности наносить ущерб, принуждающий оппонентов действовать так, как им будет предписано.

Вторая цель – проверить, насколько эта акция, сама по себе, может быть в дальнейшем использована как практический инструмент геополитики. Третья – научиться втягивать в конфликт стороны, которым необходимо наносить прямой ущерб через опосредствованное участие в таком конфликте. Четвертая – быть, в принципе, над ситуацией, оставаясь как бы в конфликте, проводить эту акцию в виде своеобразных лабораторных работ по изучению и исследованию всевозможных проблем, возникающих при ведении подобного рода агрессивных акций. Пятая – вынудить европейские страны, втянувшись в конфликт, потерять в нем достаточное количество материальных и финансовых ресурсов и ослабить европейские страны в экономическом плане.

Убрать из-под объединения в Европе почву с точки зрения экономической конкуренции, а также произвести показательное воспитание всех строптиво действующих против интересов Америки на любом полигоне и в любой точке планеты. Шестая – испытать новые виды вооружений, представляющие собой стратегические решения тактики ближнего боя. Седьмая – проверить комплекс управляемого практически в компьютерном режиме всего процесса боевых действий, насколько этот комплекс надежен, насколько он может решать задачи с задействованием минимального количества людей…” Комментарии излишни. Напомним, что эти строки принадлежат не экспертам в области международной политики, а биоэнергетически считаны оператором сенситивного моделирования. Мы знакомимся только с расшифровкой диктофонной записи ретрансляции его мыслеобразов. В принципе, существует масса методик и способов по выкачиванию нужной информации из чужих мозгов, и они очень эффективно используются. Весь вопрос в их достоверности. Как вы узнаете, с кем “разговаривает” оператор? Но и эти вопросы нашли свое решение и развитие” [18].

И еще один не такой известный персонаж этой истории, раскрывающий своей биографией разнообразие интересов ведомства: “Во времена СССР Евгений Матвеев служил в 9-м Управлении контрразведывательного обеспечения стратегических объектов (УКРОСО) КГБ, занимался ловлей шпионов. Тогда же он стал изучать методы нейролингвистического программирования (НЛП), воздействия на человека на расстоянии, различные индийские методики гипноза, введения человека в транс и т. д.

Причем руководство поощряло такие увлечения сотрудника. А в 1990-е годы близкий приятель Матвеев, генерал-майор ФСБ и первый заместитель начальника СПБ Георгий Рогозин, пригласил его в Службу безопасности президента. Рогозин увлекался НЛП, экстрасенсорикой, астрологией, оккультными науками, был покровителем из спецслужб всех магов, колдунов и т. п. Матвеев стал одним из кураторов этого направления, в его задачи входило руководство экстрасенсами, астрологами и т. д. для выстраивания защиты первых лиц государства, а также выполнения другой работы. Ее аспекты до сих пор засекречены” [19].

Цитаты из головы Олбрайт слабо проверяемы на достоверность. Как и в ситуации, когда рассказчик сам является единственным источником, например: “в советское время все неординарные люди находились под контролем КГБ. Их никто не притеснял, как это сегодня пытаются преподнести, нет. Просто им доходчиво объясняли, что свои способности не нужно применять против общества и государства. Сегодня же нередко экстрасенсы выступают пособниками преступников. Несколько лет назад был случай, когда преступники ограбили банк, предварительно просчитав возможное развитие ситуации с помощью 12-летнего мальчика, умеющего прогнозировать будущее. И все бы у них получилось, но… они не учли, что и спецслужбы имеют в своем штате экстрасенсорно одаренных офицеров. Их поймали, но сам факт применения необычных возможностей в корыстных и преступных целях вызывает сильное беспокойство” [18].

В книге приводится интервью еще одного генерала уже из военного ведомства – А. Савина, на момент интервью он назван начальником Экспертно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В интервью он говорит и о таком факте: “Поговорил я с Натальей Бехтеревой и, хотя она для меня, конечно, авторитет, решил проверить ее теорию опытным путем. Мы договорились с КГБ и с их помощью отобрали 20 добровольцев. Их загипнотизировали и дали установку: вспомнить, кем они были в предыдущих жизнях.

У кого-то вообще ничего не получилось, но человек 12 вспомнили. Мы передали информацию в КГБ, а они по своим каналам ее проверили и нашли несколько человек, действительно когда-то живших, в том числе в Европе. А там регистрационные книги, как известно, хранятся веками, люди к своей истории относятся очень бережно. Нашли даже дома, где они жили. Да если бы имелось всего одно подтверждение информации, полученной под гипнозом, для меня это уже было бы доказательством того, что есть перевоплощение душ. А тут почти десять человек! По результатам эксперимента мы написали доклад в Политбюро” (там же).

Из другого источника понятно, что это не общее аналитическое управление, а экспертно-аналитическое управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений, спрятанное под именем “войсковая часть №10003”, созданное при Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР 15 декабря 1989 года [20].

И еще о поставленных перед управлением задачах: “Анализировать программы пси-войн в США и других странах НАТО, разработать свои методы энергоинформационного воздействия на противника, защиты от вражеских пси-атак наших руководителей и много чего другого”. Для этого “пришлось изучать различные психотехники в азиатских, южноамериканских, европейских, африканских, алтайских, сибирских, тибетских культурах, измененные состояния сознания, исследовать природу феноменальных способностей человека”. В начале 2000-х годов ситуация в Минобороны изменилась. В конце 2003 года вышел указ президента о ликвидации этого секретного управления. А кафедру по подготовке офицеров-экстрасенсов (вместе с Военно-Воздушной академией) ликвидировал в 2011 году тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков”. И это также говорит о том, что результатами работы военные начальники не были особо довольны, раз закрыли и управление, и кафедру. Возможно, что и падение значимости холодной войны привело к потере интереса.

Савин вспоминал начальный период своей работы так: “Позже я узнал, что тогда же в Генштаб обратился зампредседателя КГБ генерал Николай Шам с предложением организовать работы с экстрасенсами и другими феноменами. Плюс до руководства дошли сведения об американских «Звездных вратах». Все это слилось воедино. Так появилось наше«парапсихологическое» Управление.

Неформальным научным куратором стала Наталья Бехтерева, нейрофизиолог с мировым именем, академик АМН и АН СССР, руководитель Института мозга человека, доктор медицинских наук, профессор, внучка выдающегося русского психиатра, академика Владимира Бехтерева… Я специально ездил к ней в Ленинград. Наталья Петровна многое подсказала, например, изучение феномена Ванги. И мне «прочистила мозги». «Алексей Юрьевич, вы же допускаете, что пищу принимаете извне, чтобы жить. Как и воздух, воду, солнечные лучи, чтобы получать энергию для жизни. Почему вы не можете допустить, что самая важная информация для существования человеческого организма не может быть взята извне? Значит, кто-то свыше дает людям эту информацию!» Она же вдохновляла нас в первые месяцы, когда работать приходилось на голом энтузиазме, без финансирования. Потерпите, все будет!” [21].

Управление стало подбирать и готовить специалистов под конкретные задачи, среди которых называют и такие: “Например, определять характеристики людей визуально, по их фотографиям, личным вещам, инициалам, воспоминаниям знакомых; считывать информацию с мозга человека; узнавать содержание книг, не открывая их обложек, а секретных документов – без прочтения. Мы учили офицеров оценивать замыслы и планы противника, прогнозировать развитие боевых операций, выявлять факты агентурной деятельности врага, определять координаты явочных квартир, тайников, «схронов» и много чему еще” (там же).

Ратников перед своей смертью затронул и тему эпидемии: “Основными идеологами мировых конфликтов, в которую входят эпидемии, являются лидеры США. В 1992 год наш агент – информационный оператор – получил сведения от посла Соединенных Штатов Америки в СССР (последнего посла США в СССР и первого посла в РФ) господина Роберта Страуса, в которых есть предположения и по поводу нынешней эпидемии. Страус рассказывает, что «мир стал тесен, что запасов топлива хватит на небольшое количество людей» и разрабатываются проекты, которые позволят определить номинальное число людей для пребывания на Земле. Дословно он сказал, что это «не расовая теория германского национал-социализма, но она имеет под собой довольно существенные расчёты и ограничения».

Согласно этой теории надо было «свернуть беспорядочный хаос демографии Японии, Китая, Африки, Восточной Европы». Уже в начале 90-х была поставлена задача остановить процесс спонтанного деторождения, нерегулируемого появления огромного количества ничем не обеспеченных людей на территориях больших континентов, таких, как Азия, Восточная Европа, Африка, Индокитай, Индия и Латинская Америка. И эти процессы вполне реально должны быть остановлены фактически на генном уровне. В условиях различных запретов и ограничений, тотального страха перед настоящим и будущим на уровне подсознания людей включаются механизмы, затрагивающие регуляцию деторождения, которые приведут к свёртыванию естественным внешним путём процесса деторождения. Согласитесь, когда молодые люди не могут планировать свое будущее, то и дело находясь в режиме карантинов, на социальных дистанциях и “удаленках”, то создавать новые семьи и рожать детей – задача не из простых. В онлайне, как известно, дети не рождаются” [22].

И увидел непростое время впереди: “Разумеется, наш отдел заглядывал за горизонт, но то, что мы там увидели оптимизма не внушает. В 2030 году целостного государства Россия мы не увидели. В мировом энергетическом пространстве целостной России – нет. Но мир меняется ежесекундно. Повторяю, что каждый из нас своими мыслями и частотами создает будущий мир. При прогнозах не может учитываться разумная составляющая людей, то есть их мысли. Мозг человека мысли не генерирует – он их только принимает. Мысли генерирует только душа человека и своими полевыми вибрациями их притягивает к мозгу. Надо всем нам чистить душу. Тогда и мысли будут достойные, и мы спасем не только свою страну, но и мир. Краткий алгоритм нашей судьбы: мысль – слова – действия – привычки – характер. Всю эту цепочку нужно тщательно контролировать. Сейчас – время очищения земли и каждой души” (там же). Есть еще иные подробности см. [23 – 24].

Интересно и то, что то, что в те годы воспринималось как фантазии, сейчас получает определенное подтверждение. Это, например, рассекречивание архива ЦРУ по НЛО [25 – 27]. И это новые исследования М. Косински, который в свое время заложил начало микротаргетингу в политической сфере, а теперь в своих новых исследованиях доказывает возможности искусственного интеллекта определять по фотографии не только сексуальные, как было уже и до этого, но и политические предпочтения человека [28 – 29]. Вспомним также количество отслеживающих видеокамер, способных распознавать людей, что появились на улицах Китая, США, России.

Сложный мир, а он несомненно все более усложняется, придет и к более сложным методам анализа и понимания. Но пока ссылки на “подслушанное в мозгах” у Олбрайт выглядит немного по-дилетантски…

О. Кашин едко высказался по поводу этой цитаты: “И такой человек как само собой разумеющееся повторяет слова Мадлен Олбрайт, которые на самом деле произнесла не Олбрайт, а эксцентричный коржаковский генерал двадцать лет назад. На основании этих слов Патрушев делает какие-то выводы, выстраивает концепции, пишет доктрины. Может быть, Россия готовится к войне с США только потому, что в какой-нибудь секретной папке у Патрушева написано, что Олбрайт завещала отобрать у России Сибирь. Получается, что галлюцинация давно умершего кремлевского экстрасенса может обернуться реальной войной или, как минимум, реальным внешнеполитическим конфликтом.

Папочка Патрушева лежит перед президентом России, и, встречаясь со своим американским коллегой, Путин думает о том, что американцы хотят захватить наши природные ресурсы. Это нездоровая ситуация, ненормальная, и, наверное, здесь должен прозвучать призыв к немедленной отставке Патрушева как человека, путающего выдумку с реальностью, не умеющего адекватно оценивать существующие угрозы, не умеющего критически относиться к достоверности сомнительных источников — это вообще-то и есть профнепригодность, а из-за профнепригодности люди лишаются работы. Но я не буду призывать к отставке Патрушева, потому что понимаю, что такой призыв будет обращен в пустоту. Решение о карьерных перспективах Патрушева может принять только Путин, а он не читает «Свободную прессу».

И вот это, наверное, и есть реальная проблема (а история с Олбрайт — только ее следствие). Власть у нас несменяемая, герметичная, о том, что у них в головах, мы можем судить только по их случайным оговоркам — вот как сейчас у Патрушева. Там, в своем кругу, они разговаривают на каком-то своем языке, у них свой неизвестный нам фольклор и свой неизвестный нам юмор, они верят в то, о чем мы даже не знаем, их суеверия, гороскопы, их святые, их страхи, их надежды, их добро, их зло — это все давно уже существует и трансформируется совсем не так, как принято у нас, у простых русских людей. Десятилетиями люди по ту сторону власти существуют вне нашего с вами мира, и логично, что за эти годы у них сформировалась какая-то новая, незнакомая нам культура, в которой могут существовать уже только они, и в которой голос Олбрайт в голове кремлевского экстрасенса — это наверняка не самое удивительное, что можно обнаружить” [30].

На днях и план Даллеса снова попал под справедливое опровержение. С. Баймухаметов написал о нем так: “Ошибиться, довериться недобросовестному источнику мог каждый. Иное дело, когда несуществующим «планом Даллеса» оперировали осознанно. Так, ректор Московского гуманитарного университета (бывшая Высшая комсомольская школа), приведя пресловутую цитату на научно-практической конференции, добавил: «Говорят, что Аллен Даллес всего этого не говорил, что это фальшивка, сочиненная советским писателем Анатолием Ивановым, или работниками КГБ, или внешней разведки… Но, по-моему, это не имеет никакого значения».

Уважаемый советской и российской интеллигенцией литературовед-пушкинист (!) заявил: «Мифический это план или нет, не важно…». То есть, для пропаганды все средства хороши? «Планом Даллеса» как пугалом, иностранной угрозой вовсю оперировали и до сих пор оперируют некоторые известные политики и общественные деятели, «эксперты» в средствах массовой информации. Но в последнее время ситуация стала еще абсурдней. Недавно «План Даллеса» опубликовал на своей странице «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков. Но на следующий же день снял его. Почему? Потому что из ехидных комментариев узнал: этот текст (оказывается!) еще с 2016 года внесен в Федеральный список экстремистских материалов” [31].

Ускоренное развитие, в которое вошел мир, подталкиваемый в числе прочего и ковидом, “втянет” в себе все сферы. По этой причине начальные работы по распознаванию мыслей, например, перейдут на следующий этап, как и многое другое, о чем мы не догадываемся. Но это будет настоящая наука, а не дилетантизм…

Автор: Георгий Почепцов; профессор, эксперт по информационной политике и коммуникационных технологиях; Rezonans

Литература