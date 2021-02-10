Как в Украине защитить себя, чтобы не попасть в тюрьму?

В январе на столичном Подоле избили парня из-за его национальности. Ранее там напали на подростков из-за окрашенных волос и пирсинга. В начале года во Львове произошло нападение на местного активиста с молотком и ножами. В 2020 году полиция получила более 100 тысяч заявлений о домашнем насилии.

У этих случаев есть общая составляющая: в каждом из них жизни или здоровью людей угрожала опасность, поэтому они имели право защищаться. Однако самооборона не дает карт-бланш на любые действия. Ее превышение часто приводит к тюремным срокам. Издание «Заборона» рассказывает, как защитить себя и не попасть за решетку.

Что такое самооборона?

Самооборона — это действия человека, стремящегося защитить свою жизнь, здоровье, права или интересы. То есть если на вас идут с ножом, вы имеете полное право защищаться: попытаться выбить нож, толкнуть или ударить нападающего. Право на самозащиту закреплено в Конституции, административном и уголовном кодексах.

Владимир Клочков Самооборону от обычного нападения отличает ряд признаков, объясняет адвокат Владимир Клочков, управляющий партнер адвокатского объединения «Клочков и партнеры». Прежде всего угроза жизни или интересам должна быть реальной, и существовать не только в воображении защитника. Допустим, человеку показалось, что на него агрессивно посмотрели или в глазах «врага» он прочел, что на него вот-вот нападут, хотя других оснований так считать не было. И из-за своего воображения он с кулаками набросился на «злоумышленника». Такие действия суд не будет расценивать как самооборону.

Кроме того, ударить или оттолкнуть можно только нападающего и только в момент, когда от него есть угроза. Например, если вас пытался ударить уличный хулиган, вы его толкнули, нападающий упал, а вы после этого решили дать ему еще несколько пинков, то суд может расценить это как превышение пределов самообороны. Именно «может», потому что финальное решение будет зависеть от всех доказательств, которые соберет следствие.

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Важна и цель самообороны. Представим ситуацию, когда водитель на дороге ругает другого водителя за то, что тот сигналил ему вслед. Если водитель, которого ругали, выхватит из автомобиля оружие и выстрелит в того, кто проявлял агрессию, это, скорее всего, не определят как самооборону. Ведь угрозы для жизни в момент словесной ссоры не было.

Но в суде я все равно смогу объяснить, что это была самооборона?

Объяснить можно. Но суд будет определять, превысил ли человек пределы самообороны, на основании доказательств, которые предоставит следствие. Суд учитывает, можно ли было нейтрализовать нападающего без ущерба ему, соответствовало ли орудие защиты орудию нападения, а также характер опасности и обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил. Суд изучает, сколько было нападавших и тех, кто защищался, время и место происшествия, объясняет Клочков.

Александра Матвийчук Однако, по словам правозащитницы и председательницы правления организации «Центр гражданских свобод» Александры Матвийчук, «украинская правовая система не дружественна к необходимой самообороне». Обвинительные приговоры по делам о превышении самообороны отечественные суды выносят в соотношении пятьдесят на пятьдесят, отмечает адвокат Клочков.

Такую лотерею наглядно иллюстрируют дела о защите от домашнего насилия. В двух реальных кейсах из судебной практики пьяные мужчины били женщин. В обоих случаях женщины кухонным ножом ударили в грудную клетку своих мужей и от ранений те скончались. Но в одном случае суд признал женщину невиновной. Решение аргументировалось тем, что муж довел бы намерение до конца, если бы не было преград. Это обидчик демонстрировал своими действиями. А во втором случае судья лишил женщину свободы на два года. Он установил, что несмотря на длительное психологическое и физическое насилие, побои, угрозу ножом и реальную угрозу жизни и здоровью, обвиняемая «причинила явно больший вред, чем это было необходимо».

Почему судья решил так, а не иначе, — вопрос открытый.

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Разве нет четких инструкций, которые позволяют определить, были ли превышены пределы самообороны?

И да, и нет. Чтобы установить, был ли превышен предел самообороны, суд учитывает «необходимость и достаточность» действий в момент нападения. И эти термины очень гибкие — толковать их можно по-разному, говорит Матвийчук.

Допустим, напали на профессионального спортсмена и он стал защищаться кулаками. Нападающий может не знать, что его жертва — боксер. Но боксер, вероятно, знает: если он ударит раз, то нейтрализует противника, а если еще раз, то убьет его. Это тоже будет учитывать суд, отмечает Матвийчук. Однако сложно объективно установить, было ли достаточно одного удара боксера, чтобы нейтрализовать угрозу, или нет. Для этого правоохранители должны проводить следственные эксперименты, собирать показания. А так делают не всегда.

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«Чтобы не было ложных приговоров, нужна комплексная реформа правоохранительных органов и судов. Необходимо учить их не толерировать насилие, уделять больше внимания изучению дела, а не идти по пути наименьшего сопротивления, квалифицируя дело как умышленное убийство. Однако это сделать невозможно, пока и следователи, и судьи будут перегружены работой. Из-за нехватки кадров на человеке может «висеть» сто дел одновременно. Даже при желании он не сможет подробно рассмотреть их все», — говорит правозащитница.

Как в Украине защитить себя, чтобы не попасть в тюрьму?

Если в конфликтной ситуации можно убежать, то лучше так и сделать. Сразу избежать проблем проще, чем потом что-то доказывать украинским правоохранителям и судам, говорит Матвийчук. Но в ряде случаев, продолжает правозащитница, убежать просто невозможно — это может быть замкнутое пространство, нападающий может быть больше и проворнее. Каждый человек индивидуально реагирует на опасность, которая ему грозит: кто-то активно противодействует, кто-то замирает, а другие бегут прочь. В таких случаях даже курсы самообороны не помогут, ведь условия в тренировочном зале одни, а при нападении — другие.

С собой без разрешения органов внутренних дел по закону можно иметь газовый баллончик и пневматическое оружие (только то, калибр которого меньше 4,5 мм, а скорость полета пули — ниже 100 м/с).

Не лишним будет помнить, как действовать, если нападения не получилось избежать и пришлось защищать себя. «Центр гражданских свобод» и фонд «Открытый диалог» разработали чат-бот в Telegram — инструкцию, как действовать, если пришлось бороться за собственную безопасность.

Эксперты говорят, что первый час после инцидента очень важен для дальнейшего расследования. Поэтому как только вы убедились, что вы и ваши близкие в безопасности, нужно вызвать полицию. До того как она приедет, следует максимально запомнить нападавшего, его транспорт, вызвать «скорую», если вы или кто-то другой ранен. Не трогайте ничего, что может стать доказательством в деле: следы на снегу, разбросанные вещи. Если на месте есть свидетели, попросите их остаться и расспросите, что они видели.

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Когда приедут правоохранители, необходимо проконтролировать, чтобы они осмотрели место преступления, и на месте подать заявление. Вещественные доказательства следует передать под протокол и проконтролировать, чтобы все из них зафиксировали.

Важно знать, по какой статье квалифицировали дело. Например, нападение на Екатерину Гандзюк сначала расценили как хулиганство и только потом изменили квалификацию на «покушение на убийство». Узнать квалификацию можно из протокола допроса потерпевшего, то есть вас самих.

Если по каким-то причинам дело не взялись рассматривать, эти действия можно и нужно обжаловать в суде.

Автор: АННА БЕЛОВОЛЬЧЕНКО; ЗАБОРОНА