Как законно защитить свои трудовые права в условиях пандемии и удаленной работы

Работа на дому часто сопровождается переработками — об этом неоднократно говорилось в исследованиях, проводившихся во время карантина. За дополнительные часы работы обычно не доплачивают, а некоторые люди, чаще всего женщины, должны совмещать работу с круглосуточным уходом и обучением детей.

Журналистка издания «Заборона» Алена Вишницкая рассказывает, реально ли отстоять свои права, когда начальник требует быть на связи круглосуточно, а также можно ли через суд добиться компенсации за их нарушение.

Нет компьютера — нет работы

У Марины Чабан из Мелитополя трое детей и муж с инвалидностью. Все дети — школьники, и двое из них имеют хронические проблемы со здоровьем. Когда начался карантин, Марина осталась без работы. Благотворительный фонд, в котором она работала, закрыли из-за коронавирусного кризиса, а новых предложений весной было немного. Школу перевели на дистанционку, за квартиру надо было платить — и на Марину посыпались проблемы.

Марина Чабан «В какой-то момент я поняла, что у меня нет десяти гривен, чтобы пойти и купить хлеб. Я хваталась за все шансы заработать: мыла кому-то пол, сидела с чужими детьми», — рассказывает она. На большинство низкоквалифицированных работ был конкурс. Марина приходила на собеседование, потенциальный работодатель удивлялся, почему она с таким опытом и специализацией просится уборщицей, — женщина отвечала, что у нее трое детей. После интервью ей не перезванивали.

Марина пробовала подрабатывать дистанционно, но этот план провалился еще на этапе зарождения. С предыдущей работы у нее остался компьютер, но детям было не на чем учиться. У троих детей уроки шли одновременно, а время выполнения школьных заданий на онлайн-ресурсах было ограничено, что делало учебу по очереди невозможной. Чтобы хоть как-то организовать учебный процесс, Марина отдала свой компьютер детям и осталась без единственного инструмента, необходимого для дистанционной работы.

Летом удалось найти работу промоутеркой: «Я ухожу утром и прихожу вечером, дети остаются одни, самому младшему девять, — у него дисграфия (неспособность овладеть навыками письма) и дислексия (навыками чтения). Ему нужно постоянно помогать с уроками, иначе толку от них не будет. И вот я в замкнутом круге: или увольняться и помогать детям с учебой, но не иметь, чем их накормить, или работать, но тогда дети будут необучены», — говорит Марина.

На размер ее зарплаты переработки не влияют, объясняет она, и на этом фоне работодатель решил ввести неоплачиваемые рабочие выходные:

«У меня и так выходные в понедельник и вторник, а теперь на работе сказали, что мы будем работать вообще без выходных. И я не то чтобы не хочу — просто у меня трое детей. Старшему ребенку 14 лет, — это подросток. Я не могу все домашние дела переложить на нее, да еще чтобы она ухаживала за двумя младшими», — говорит Марина.

Зарплаты примерно в 6000 гривен хватает на то, чтобы оплатить аренду квартиры. На еду набирается с зарплаты мужа — у него тоже инвалидность: он диабетик на инсулине, работает дальнобойщиком и почти не бывает дома. Марина была бы рада бросить эту работу, но найти другую в Мелитополе во время карантина шансов мало.

Мелитополь. Фото: Стоялов Максим / Wikimedia

«Мне все говорят: скажи спасибо, что у тебя вообще есть работа. Многие люди попали под сокращение или были уволены, поэтому я хватаюсь даже за такую. И когда приходит зарплата, думаю, заплатить за коммуналку или купить пару обуви кому-то из детей», — рассказывает Марина.

Она собирается поставить вопрос о сверхурочной работе, но говорит, что даже среди ее знакомых есть много желающих на такое место. Поэтому скорее всего ее попросят уйти, если она не согласится на новые условия.

«Меня могут в любой момент уволить несмотря на то, что у меня ребенок и муж с инвалидностью. Если это действительно произойдет, я хочу отстаивать свои права. Но я также хорошо помню весну, когда в кармане даже десяти гривен не было. Это очень страшно. Я бы, может, и судилась, потому что это правильно, но, скорее всего, просто буду хвататься за любую другую работу, чтобы мы с детьми выжили».

Работа после работы

Во время кризисов, одним из которых стала пандемия коронавирусной болезни, больше всего страдают уязвимые группы людей — в частности, те, кто работает, но имеет низкий доход. Еще в апреле украинское правительство подсчитало, что на карантине более двух миллионов человек остались без работы. Тогда чиновники пообещали создать новые рабочие места, но дальше заявлений дело не пошло.

Количество людей, которые перешли на дистанционную работу, выросло, но такой формат был доступен не для всех. По данным аналитического центра Cedos, до пандемии в мире в среднем дистанционно работало не больше 8 процентов людей — больше всего в Европе таких было в Нидерландах, Финляндии, Люксембурге и Австрии, а меньше всего — в Болгарии, Румынии, Венгрии и на Кипре. Данных о том, насколько удаленная работа была распространена до карантина в Украине, нет: в украинском законодательстве до 2020 года вообще не было такого понятия.

По данным исследования социологической группы «Рейтинг», примерно 29% взрослых в Украине в начале карантина, в марте, работали удаленно. Кроме преимуществ вроде экономии времени на дорогу, удаленная работа в большинстве случаев сопровождалась переработками — Cedos пишет, что исследование Mental Health Foundation выявило: компании стали больше контролировать работников и требовать быть на связи в нерабочее время.

Виталий Дудин «Многие работодатели считают, что могут требовать от сотрудника все и в любое время. Поэтому работники жалуются на то, что их могут побеспокоить мейлом, по вайберу, или позвонить в любое время. Нигде не прописано так называемое «право на отключение». Фактически дистанционная работа не регулируется, а право на отдых не гарантируется», — объясняет юрист по трудовому праву Виталий Дудин.

Улучшение

Осенью 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 4051, который якобы регулирует процесс удаленной работы. Сейчас он ждет второго чтения. Однако, по мнению экспертов, принятие этого законопроекта лишит работников значительной части тех прав, которые у них были во время работы в офисе.

Журнал «Спільне» анализирует, что согласно новому закону работники будут сами отвечать за безопасность и безвредность условий своего труда, а работать удаленно будет разрешено только тем, кто имеет соответствующие жилищно-коммунальные условия. По закону их должен будет проверять профсоюз и представители работодателя, а при необходимости — санитарный и пожарный контроль.

Эти нормы существенно отличаются от аналогичных норм в европейском законодательстве. Например, в Болгарии работодатель сам должен обеспечить соответствующие условия на удаленных местах работы, и нести за это ответственность. В части европейских стран за нарушение прав дистанционных работников работодатели вынуждены платить штраф — например, в Румынии он может достигать 2 тысяч евро.

Таким образом, в Украине нардепы хотят свести к минимуму контроль над работодателями, переложив ответственность на работников.

Виктория Булавицкая «Когда нас перевели на дистанционную работу, никто не позаботился о том, как мы будем работать, — объясняет Виктория Булавицкая, преподавательница украинского языка в профессионально-техническом лицее в Одесской области. — Мы живем в месте, где нас с трех сторон окружает Молдова и связи почти нет. В некоторых селах можно работать и учиться дистанционно, только если подняться на гору и случайно поймать интернет из-за границы. Тогда можно получить задание на вайбер».

Соответственно, добавляет преподавательница, требование работать и учиться дистанционно ввели, но условий для этого никто не создал. Кроме того, по ее собственным оценкам, она стала работать вполовину дольше:

«У меня трое детей: в четвертом, в восьмом классе и в колледже. Каждому надо ноутбук, чтобы учиться. Я смогла забрать компьютер с работы, но отдала его ребенку. Когда дети заканчивают учиться, я сажусь за работу — это может быть поздно вечером или ночью. Кроме того, студенты просят проверять домашние задания даже среди ночи, и это тоже часто приходится делать, потому что больше некогда», — добавляет женщина.

Фото: Sergi Kabrera/ Unsplash

«По-хорошему на дистанционных работников должны распространяться те же нормы, что и на других. На основании этих норм можно даже добиваться компенсации за электроэнергию или коммунальные услуги. Но в украинских обстоятельствах это почти нереально», — добавляет Виталий Дудин.

Проблема не только в отсутствии санкций, но и прежде всего в том, что работники не без причин боятся увольнения:

«Когда работник оказывается один на один с работодателем, очень сложно сказать что-то в свою защиту. Редко встретится смельчак, который наберет своего босса и скажет: знаете, я трачу значительные ресурсы на организацию своей работы. У меня старый ноутбук, хочу новый, и вообще мне нужно компенсировать затраты на электроэнергию, а еще я хочу получать такую ​​же зарплату, как и до дистанционки. Даже если кто-то озвучит такие претензии, то реакция работодателя будет предсказуемой: в лучшем случае найдутся деньги на что-то одно из списка, а в худшем человека просто попросят уйти», — объясняет Виталий Дудин.

По словам юриста, человек действительно имеет полное право требовать компьютер или другой гаджет — а если работодатели откажут, то оформить жалобу. Однако лучше это делать от имени профсоюза, а если жалоба не сработает, то подать в суд. Правда, украинское законодательство не предусматривает санкций против работодателей за нарушение прав дистанционных работников: «Теоретически на работодателя могут наложить штраф в размере минимальной зарплаты (6000 гривен), но это не за нарушение непосредственно прав удаленных работников, а за «другие нарушения». Однако в Украине даже это редкость».

Принятие законопроекта вместо разработки нового трудового кодекса усугубит ситуацию с профсоюзной и судебной защитой работников, уточняет юрист, а дистанционные работники будут лишены даже минимальных прав.

Автор: АЛЕНА ВИШНИЦКАЯ; ЗАБОРОНА