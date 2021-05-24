Куда звонить, если избивает (убивает) полиция? Краткая инструкция

В ночь на 18 мая на столичном Подоле полиция жестоко избила художника Митю Бугайчука. За три дня до того киевские полицейские избили 16-летнего подростка, который гулял с друзьями. Перед этим на выходных группа вооруженных силовиков ворвалась на территорию Closer и Mezzanine, где применила силу к посетителям и сорвала концерты.

В то же время в начале мая сотрудник посольства Нидерландов Зорян Кись и его партнер Тимур Левчук рассказали в фейсбуке, что полиция, приехавшая на вызов, так как сосед угрожал паре ножом, сказала, что ничего не собирается делать: по их мнению, сосед не угрожал, а просто «показывал нож». Реформа полиции завершилась в 2019 году, но с каждым годом нареканий на работу правоохранительных органов становится все больше. Журналистка издания «Заборона» Полина Вернигор, которая тоже столкнулась с бездействием правоохранителей, разобралась, что делать, когда полиция нарушает ваши права.

Полиция применяет силу

В определенных случаях Закон «О национальной полиции» предусматривает применение полицейским физической силы. Но, очевидно, избиение человека, не оказывающего сопротивления, к ним не относится. Более того, полиция обязана оказать медицинскую помощь тому, кто пострадал в результате ее действий. В случае с Митей Бугайчуком полицейские не просто не оказали ему надлежащей помощи, но и держали его в наручниках три часа, не давая стереть с лица кровь.

Уголовный Кодекс Украины предусматривает наказание для правоохранителей, чьи действия явно превышают предоставленные им права или полномочия. За это предусмотрено до пяти лет заключения. Если эти действия сопровождаются насилием или угрозами применить насилие, в том числе с использованием оружия или других спецсредств, то полицейскому может грозить до восьми лет тюрьмы. Если действия в придачу еще и повлекли тяжкие последствия, то нарушитель может сесть на срок до десяти лет.

Если на вас напал полицейский, обязательно следует обращаться в прокуратуру и Государственное бюро расследований. Однако из-за того, что критерии применения физической силы довольно субъективны, следует сразу фиксировать факты и последствия: искать возможные видео или фото момента нарушения и пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы задокументировать травмы.

«Если вас избили в отделении полиции, то должна быть запись о пребывании лица в отделении — это фиксируется в журнале посещения. Это первоочередной факт того, что вы находились там в конкретный момент. Если вы сразу отправитесь фиксировать травмы, то это будет считаться доказательством», — рассказал Забороне адвокат юридической компании «Миллер» Артем Облетов. Артем Облетов

Если случай произошел на улице, его должна зафиксировать нагрудная камера правоохранителя. Поэтому важно запомнить его фамилию, имя и желательно номер жетона. Однако в случае с избиением художника на Подоле камера на груди полицейского якобы не работала, поэтому если бы не прохожие, доказать что-то было бы сложно. Адвокат в таких случаях советует звать на помощь прохожих — призывать их фиксировать все на фото или видео.

Полиция не реагирует на вызов

После того как вы позвоните 102 и заявите о правонарушениях, оператор колл-центра должен направить ваше обращение в дежурную часть. Оттуда к вам должны направить группу реагирования патрульной полиции. В черте города наряд должен приехать в течение 10 минут, в сельской местности — не более чем через 40 минут. Патрульные выясняют обстоятельства правонарушения, принимают заявление о правонарушении и, если это нужно, вызывают следственно-оперативную группу.

Если никто не приехал, вы можете подать жалобу на бездействие полицейских. Для этого подайте заявление в Главное управление национальной полиции — можете снова позвонить 102 или 0-800-50-02-02. То же касается и бездействия полиции на месте правонарушения, как это произошло в случае с Зоряном и Тимуром. Жалобу рассмотрят в течение месяца и сообщат вам о результатах.

Скорее всего, по результатам рассмотрения полицию все же заставят отреагировать на ваше обращение, но нужна ли вам будет эта реакция через, скажем, месяц? Вы можете самостоятельно прийти в отделение и подать заявление. У вас не могут его не принять.

Фото: Мариенко Андрей / УНИАН / Заборона

Как подавать заявление

Заявление подается в органы предварительного расследования по месту, где произошло преступление — чаще всего это будет районный отдел полиции. Если вы не знаете, в какой территориальный орган идти, можете подавать заявление в прокуратуру. Также можно написать заявление дома и отправить его по почте заказным письмом.

Если вы идете в отделение, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительские права). В отделении вам дадут бланк заявления, где вы должны описать детали правонарушения или составить протокол принятия устного заявления. Если следователь выбрал второй вариант, вам необходимо будет проверить его и при необходимости дописать туда уточнения, которые вы считаете важными.

Когда заявление составлено и подписано, требуйте у человека, принявшего его, чтобы вам выдали специальное примечание, где указаны данные регистрации заявления в журнале учета.

Полиция приняла заявление, но не открывает производство

По закону полиция должна решить, вносить ли данные в Единый реестр досудебных расследований, за 24 часа с момента подачи и регистрации заявления. Скорее всего о том, открыто ли производство, вам придется узнавать самостоятельно: часто при нетяжелых преступлениях полиция не спешит открывать производство и, соответственно, сообщать об этом заявителю. Следователь обязан предоставить вам выписку из реестра. Так вы сможете в дальнейшем контролировать ход дела, ведь будете знать регистрационный номер и ответственных за него.

Если в течение суток производство так и не открыли, вам следует подать жалобу на имя руководителя подразделения, в которое вы подали заявление. В то же время можно подать заявление в прокуратуру о невыполнении полицейскими своих обязанностей.

Один из довольно действенных способов повлиять на полицию — обратиться в суд. Жалобу надо подавать в местный суд в районе, где находится районное отделение полиции, куда вы подали заявление. Но, как показывает практика, такими делами полиция потом все равно не занимается, а судиться дорого и долго. Поэтому юристы советуют регистрировать жалобу через 102 и сразу идти в прокуратуру.

Как говорит Облетов, не каждое заявление может быть расценено как заявление об уголовном правонарушении. По процедуре, если вы подаете такое заявление, оно должно соответствовать определенному содержанию: там должны быть изложены обстоятельства совершения преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом. Однако в любом случае полиция обязана принять ваше заявление.

Бывает и так, что из-за чрезмерной нагрузки в том или ином отделении полиции сотрудники пытаются отсрочить открытие производства.

«Каждое открытое производство — это дополнительная работа для следователя. Оно требует проведения досудебного расследования, чтобы принять законное решение. Поэтому для того, чтобы уменьшить нагрузку на сотрудников, в полиции стараются не регистрировать все дела подряд», — говорит адвокат.

Полиция неэффективно проводит расследование

Если вы понимаете, что следователь по вашему делу не собирает доказательства, не вызывает свидетелей или подозреваемых на допрос и вообще не хочет расследовать преступление — следует, опять же, подавать заявление в прокуратуру и писать обращение к руководителю подразделения. Причем собирать доказательства полиция должна начать сразу же после совершения преступления — на месте событий. От этого зависит эффективность дальнейшего расследования. Если вы считаете, что какие-то доказательства надо добавить к материалам дела и использовать их во время расследования — требуйте этого у следователя. Если устные требования не работают, можно написать ходатайство о проведении следственных действий или привлечении свидетелей.

Будет прекрасно, если вы самостоятельно исследовали место, где совершено преступление, на предмет камер наблюдения. Тогда вы можете или сами пытаться получить видеозаписи, попросив об этом владельцев заведений, где установлены камеры, или попросить следователя найти конкретные записи и приобщить их к делу. Это важно сделать как можно скорее, поскольку частные камеры наблюдения обычно не хранят записи долго.

Фото: Michał Jakubowski / Unsplash / Заборона

То же касается и травм: фиксировать их нужно через судебно-медицинскую экспертизу как можно скорее после преступления. Результаты экспертизы следует приобщить к материалам дела — они могут повлиять и на квалификацию преступления.

Если следователь не реагирует на ваши требования, вы как заявитель или потерпевший можете пожаловаться на бездействие или неправомерные по вашему мнению действия полиции. Это может быть решение остановить расследование, закрыть уголовное производство, отказ признать лицо потерпевшим, отказ в ходатайстве о проведении следственных действий, изменение порядка досудебного расследования, отказ в удовлетворении жалобы и тому подобное.

Жалобу следует подать в течение 10 дней после принятия подобного решения. Особенно это касается случаев, когда следователь или прокурор оформляет постановление о своем решении, на котором стоит определенная дата.

«Конкретных сроков проведения досудебного расследования нет, — говорит Артем Облетов. — Они устанавливаются только тогда, когда есть подозреваемое лицо. Во всех остальных случаях сроки оценочные. Если уголовное производство требует, скажем, большого количества следственных действий, а соответственно и большого количества времени, то сроки будут больше».

Также можно подавать жалобу руководству райотдела, прокуратуры и суда. Причем если неэффективное расследование или бездействие следователя привели к каким-то последствиям, в частности, нарушению прав человека, то в зависимости от тяжести этих последствий за это может грозить в том числе и уголовная ответственность.

Доказать неэффективность можно теми же ходатайствами. Один из основных ее признаков — если следователь на них не отвечает или отказывается их удовлетворить.

Здесь также пригодится депутатское обращение. Можете написать в соцсетях депутату/ке или обратиться к депутату по вашему избирательному округу, описать ситуацию и попросить вмешаться. Депутатский запрос обычно побуждает правоохранителей «оживить» расследование.

Что еще можно сделать?

Во-первых, большую роль играет общественный резонанс: пишите о правонарушении и бездействии полиции в соцсетях, просите друзей репостить ваши публикации об этом. Велика вероятность, что вашу историю заметят СМИ — если она их заинтересует, это будет дополнительным «глазом» контроля в расследовании. Это повышает шансы на законное расследование.

Во-вторых, старайтесь привлечь к вашей ситуации правозащитников — они могут подсказать, как лучше действовать в сложившейся ситуации, куда жаловаться на действия полиции и тому подобное. К тому же правозащитники могут подсказать вам, куда обратиться за бесплатной юридической помощью. Например, некоторые общественные организации в определенных случаях предоставляют адвокатов активистам, людям, пережившим домашнее насилие и т.п.

Автор: Полина Вернигор; «Заборона»