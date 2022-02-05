«Квантовый апокалипсис». Что это такое и почему его нужно бояться

Представьте себе мир, в котором все зашифрованные и секретные файлы вдруг стали доступны всем — именно это и называют «квантовым апокалипсисом».

Простыми словами, квантовые компьютеры работают по другим принципам, чем машины, разрабатываемые в течение XX века. Теоретически, они впоследствии способны стать на несколько ступеней быстрее обычных компьютеров отмечает издание BBC.

На практике это означает, что квантовый компьютер, теоретически, сможет через несколько секунд решать невероятно сложные и объемные задачи, с которыми обычный компьютер справился бы только через несколько лет. Это, к примеру, расшифровка данных, где есть миллиарды вариантов шифра. С помощью таких компьютеров можно решить многие проблемы человечества. Британское правительство вкладывает средства в Национальный центр квантовых вычислений в Гарвелле, графство Оксфордшир, надеясь совершить революцию в этой сфере .

Но квантовые технологии имеют и темную сторону.

Похитители персональных данных

Ряд стран, в том числе Россия, Британия, США и Китай, усиленно работают и инвестируют огромные суммы в разработку сверхбыстрых квантовых компьютеров, чтобы первым получить преимущество в киберсфере.

Но каждый день в пиратские дата-центры, расположенные по всему миру, без согласия пользователей поступает множество персональных данных в зашифрованном виде, среди которых есть и мои, и ваши. И когда-нибудь похитители данных получат мощные квантовые компьютеры, способные эту информацию расшифровать.

«Все, что мы сегодня делаем в интернете, – от онлайн-закупок до банковских переводов и соцсетей, шифруется», – объясняет руководитель отдела стратегии компании PostQuantum Гарри Оуэн.

«Но квантовый компьютер, который сможет взломать этот шифр, почти сразу даст своему разработчику возможность разорять банковские счета и полностью отключать правительственные системы защиты, — предупреждает Оуэн. — Биткоин-кошельки будут разорены».

Мрачный прогноз делает и Ильяс Хан, руководитель компании Quantinuum, работающей в английском Кембридже и американском штате Колорадо. «Квантовые компьютеры сведут на нет большинство имеющихся методов шифрования, — говорит он. — Это угроза для нашего привычного образа жизни».

Защита от кванта

Может это произойти? Действительно, вполне похоже на апокалипсис. Почему мы ничего об этом не слышали?

Ответ таков: да, в принципе квантовый «конец света» возможен, но только если мы ничего не будем делать для его предотвращения. «Наше бездействие означало бы крайне плохое развитие событий», — сказал источник в британском правительстве, что просило остаться анонимным.

Меры по предотвращению «квантового апокалипсиса» разрабатывают и реализуют уже несколько лет. В Британии все данные, являющиеся государственной тайной, уже защищены от появления новых суперкомпьютеров. Это достигается при помощи новейших методов шифрования, которые, как надеются ученые, сумеют противостоять квантовой атаке.

ФОТО,GETTY IMAGES. Немецкий канцлер Ангела Меркель посещает центр квантовых исследований в сентябре 2021 года

Над защитой компьютерных сетей от квантовых технологий работают не только такие IT-гиганты как Google, Microsoft, Intel и IBM, но и нишевые компании, например, Quantinuum и Post-Quantum.

В эти дни в Национальном институте стандартов и технологий США, близ Вашингтона, проходит криптографический саммит, где анализируют будущее постквантовой эпохи.

Его цель – установить стандарты защитной тактики, которые помогут защитить сети компаний, заводов, университетов и важнейших инфраструктурных объектов США от «квантового апокалипсиса».

Для этого понадобится немало средств.

Квантовые вычисления стоят дорого, требуют большой работы и приводят к сильному нагреву аппаратуры. Разработка алгоритмов, позволяющих защитить данные от квантового штурма, остается одной из важнейших задач наших суток в сфере безопасности.

Но эксперты говорят, что другого пути просто нет.

Автор: Фрэнк Гарднер, корреспондент по вопросам безопасности; BBC