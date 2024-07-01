Міфи щодо відключень світла: графіки, експорт, тарифи та борги

Навколо відключення електроенергії в Україні побутує багато домислів і навіть конспірологічних теорій. У виданні The Page запропонували Сергію Коваленку, генеральному директору компанії Yasno, виконати роль руйнівника міфів і відповісти на найбільш хвилюючі запитання споживачів електроенергії.

Коваленко оцінює дефіцит електроенергії і вимальовує вірогідну ситуацію з енергопостачанням взимку 2024-2025 років.

Чи є графіки відключення світла справедливими

Люди часто обурюються через, начебто, нерівномірність і несправедливість застосування графіків відключення світла. Комусь здається, що в сусідньому будинку світла більше, хтось вважає, що найбільш потерпає Київщина, тим часом інші регіони живуть зі світлом. Чому виникають такі уявлення?

Так, це наймасовіше запитання. Що ми маємо зрозуміти? У нас є два рівні розподілення електроенергії серед споживачів всієї країни. Перший рівень – це коли «Укренерго» розподіляє залишки електроенергії погодинно серед усіх місцевих мереж. І друге питання – як місцеві мережі її розподіляють серед кінцевих споживачів.

Ми у Києві зіткнулися з тим, що декілька тижнів, на наш погляд, був дещо нерівномірний розподіл [електроенергії] між регіонами. Чому? Тому що не враховувалася кількість критичної інфраструктури, яка є у Києві. А якщо розподіляють рівномірно за формулою, про яку я розповідав, на споживачів залишається менше.

Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Yasno

Які зроблені кроки, щоб зробити графіки більш справедливими?

Зараз у нас кілька тижнів як пішла нова історія. Схема працює у тесті, але з того, що я бачу, тест дуже вдалий. І я думаю, що ця схема залишиться з нами надовго, але треба доробити нюанси.

В цілому, як це зараз виглядає? Кожна область та Київ окремо мають по 6 груп. Кожна група в кожному місці – це кінцева кількість споживачів, під яку розроблений тижневий графік. Не можна кожен день о 9:00 виключати якусь групу людей, бо тоді у них у цей час ніколи не буде світла.

Тому зроблена така шахматка, щоб упродовж тижня у споживача зміщувався графік. І зараз «Укренерго» подає команди всім ОСР-ам [операторам систем розподілу] вимикати по одній або декілька груп, які також можна назвати чергами. І тому останнім часом я бачу досить рівномірний розподіл серед регіонів України. І кияни, які трішечки потерпали від цієї історії, відчули покращення.

Як щодо окремих вулиць і будинків?

Другий рівень – це скарги, що у сусіда є, а у мене немає тощо. Скажу так: ми аналізуємо тисячі заявок, скарг та пропозицій щодня. І 99,9% з них – хибні. Скажімо, я приходжу додому, в мене світла нема. Приходжу наступного дня в інший час – знову світла нема, тому що графік інший. І якщо я ще бачу, що навколо інша група зі світлом, це роздратовує. Діє психологічний фактор.

Ще є ситуація з аварійними відключеннями, які трапляються щоденно. Бувають випадки, коли під час увімкнення світла щось перегорає, споживачі думають, що це відключення не за графіками. Поки всі зрозуміли, що відбулася аварія, поки виїхала машина і за декілька годин все відремонтували, люди знову потрапляють під графік. Тому я завжди кажу, що треба писати заявку в локальні мережі. Є система, де це відслідковують і відпрацьовують як треба.

Відключення світла створюють незручності. Фото: Depositphotos

Перейдемо до питання, яке хвилює бізнес. Підприємствам рекомендовано 80% електроенергії забезпечувати за рахунок імпорту, щоб таким чином уникнути відключень. І це збурює бізнес, який вважає, що це несправедливо.

Справедливо чи несправедливо – залежить від точки зору. Можна зрозуміти бізнес, бо 80% [імпортної] електроенергії – це європейська ціна. Там, окрім ціни за електроенергію, трейдери платять ще й за перетин. І це збільшує ціну. Тому обурення зрозуміле.

З іншого боку, неможливо зробити навпаки, і тим, хто, скажімо, купив 10% імпорту, 90% гарантувати. Бо як це можна гарантувати, коли є обмеження на 50%? Тому я кажу, що наразі в енергосистемі немає гарних відповідей, щоб всі були задоволені і щасливі. Треба знаходити баланс між компромісами, між різними точками зору.

Але з іншого боку, імпорт у нас обмежений [1,7 ГВт]. Якщо б він був безкінечний, або дуже великий — в 50% від нашого споживання, то я думаю, це питання само би економічно врегулювалося. Коли у нас імпорт обмежений, є компанії, що готові платити таку ціну, бо їх бізнес маржинальний. Інші не готові, і це їх обурює. Тобто це дуже складне питання.

Звідки походить інформація, що Україна експортує електроенергію

Є поширений міф, що попри те, що ми тут всі потерпаємо без світла, енергія постачається за кордон, тобто продовжується експорт, на якому дехто наживається.

Експорт – це один із таких потужних, сильних міфів, тому що в нього вкладається наш ворог. Я можу сказати, а ми працюємо з великим масивами даних, що це стовідсоткова історія з ІПСО [інформаційно-психологічна операція]. Ба більше, я це навіть відчуваю. У нас є декілька каналів у соціальних мережах, де ми відповідаємо і я персонально відповідаю, спілкуємося з людьми, щось пояснюємо. Я бачу, що людина може спілкуватись навіть дуже агресивно, і це нормально. А потім приходить «ботня», і починається ця історія.

Це взагалі за рамками мого розуміння, чому люди на це ведуться. Тому що відповідь досить проста – заходиш на сайт ENTSO-E [європейської мережі операторів системи передачі електроенергії], а ми є частиною енергосистеми Європи, і можеш побачити комерційний імпорт, комерційний експорт і порахувати.

Україна імпортує електроенергію. Фото: Depositphotos

Але ж певні технічні транскордонні перетоки відбуваються, що людей і збурює?

Для того і є єдина система, що балансує всі країни між собою. Але коли ми кажемо про якійсь експорт, то треба дивитися на комерційний експорт, який у нас вже у балансі зараховується в тут чи іншу країну.

Я не знаю, як боротися з цією історією, окрім того, що пояснювати людям. У мене є віртуальний друг у фейсбуці, який навіть написав пам’ятку, як перевірити експорт-імпорт і куди дивитись.

Тобто тим, хто схильний до теорії змови, навіть є інструкція, як все перевірити.

Але, як каже базова психологія, якщо людина схильна до конспірології, то тут нічого не поробиш. Не допоможуть будь-які аргументи. І ми це вже проходили під час ковіду – є ядро конспірологічної аудиторії, яким що б ти не казав, неможливо переконати.

Головні питання про тарифи на електроенергію 2024

Ще один наратив виник у зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію для населення: почали лунати твердження, що ми платимо трохи не найбільше в Європі. Але й це легко спростовується, якщо подивитись на сайт Європейського статистичного відомства.

Я б навіть з іншого боку підійшов. Була конспірологічна теорія, що після того, як тарифи підвищать, не буде відключень світла. Але якщо у нас фізично немає генерації, скільки не підвищуй тариф, її більше не стане.

А потім виникла історія, що тариф якийсь не такий. І тут я завжди кажу, що у нас в Україні просто не дороблена до кінця реформа. Як всі бізнеси мають вільний ринок і можуть обирати собі постачальника, так само і громадянам варто вільно обирати постачальника електроенергії і платити ринкові ціни.

Тобто, тоді мова йде вже не про тариф?

Там [в країнах з вільним ринком елктроенергії] немає слова тариф взагалі. Там є ринкова ціна, умови оплати і все. Якщо ми кажемо про тарифи, то до їх підняття громадянам через державні компанії субсидували мільярди доларів на рік. Тобто це значить, що є фіксована ціна, яку платить споживач, а є ринкова ціна, за якою купують постачальники по всій Україні. Оцю різницю ми компенсуємо саме за рахунок державних підприємств.

Зараз ринкова ціна все одно вища за тариф?

Зараз тариф у нас 4,32 грн/кВт-год. А ринкова ціна у червні зросла досить сильно і становить близька 7,7 грн/кВт-год. Тобто оця різниця зменшилася через підвищення тарифів, але залишилася.

Чи зростатимуть борги за електроенергію

Яка зараз ситуація з заборгованістю за електроенергію? Бо лунають попередження, що тепер люди перестануть платити за новими тарифами через зубожіння і борги зростатимуть.

Давайте будемо відверті. Це прямо класне запитання, тому що на цьому дуже багато спекуляцій. А от ми точно знаємо про всі оплати і рахунки.

Що відбувається? По-перше, у нас завжди є частина людей, які не платили, не платять і не збираються платити. У нас з’явився інструмент відключення оцих злісних неплатників і ми їх відключаємо.

До речі, скільки станом на зараз відключено?

Скажу, що небагато, тому що боржників у мене десь на 2,5 млрд грн по компанії Yasno, яка працює у Києві. Мова йде про фізосіб. Бо по бізнесу таких майже немає, тому що там комерційні умови. Якщо у мене поганий контрагент, який мені не подобається з якихось причин, з ним можна розірвати договори і все. З населенням ми так не можемо, тому що реформа ще не дороблена. Є тільки можливість відключати від споживання і потім, коли виплатять борг, підключення поновлювати.

Декілька десятків тисяч з 3,5 мільйона клієнтів вже відключені. Але після цього потроху, через кілька тижнів вони сплачують борг і світло їм повертається.

З іншого боку, я маю надію, що суттєвого відхилення по оплатах не буде. Група людей, яка не платила, вона і далі не буде платити. А для верств населення, які з різних причин не мають фізичної можливості сплачувати за ті чи інші комунальні послуги, у нас в держбюджеті є велика сума, яка йде конкретно на субсидування. Громадянину навіть не треба нічого робити – якщо отримував субсидію за старим тарифом, то вона просто автоматично перераховується. Тому сказати, що вразливі верстви населення постраждають більше, на мій погляд, не зовсім коректно.

Який зиск від встановлення сонячних панелей на дахах

Зараз є ініціативи щодо встановлення сонячних станцій на дахах. З іншого боку, лунають зауваження, що це взагалі марна річ, тому що взимку від сонячних панелей не буде ніякого зиску. А як ви оцінюєте ефективність цього рішення?

Я трошки втомився запевняти людей в доцільності енергонезалежності. Якщо хтось вважає, що це марна справа, то це його персональна історія.

Що таке сонячні панелі? Це – генерація електроенергії. Тобто влітку, коли є обмеження по електроенергії, людина може знаходитися зі світлом без обмежень, бо в неї є генерація. Якщо поставив до сонячної генерації ще й великі батарейки, то за день енергії буде достатньо, щоб накопичувачі забилися під 100%. А вночі, коли генерація від сонця падає до нуля, можна споживати від батарей. Тому передусім – це допомога і персональний вклад бізнесу чи певної людини в сукупний обсяг генерації.

Обладнання для енергонезалежності. Фото: Yasno

Друга історія – це енергонезалежність. Тобто якщо в мережі є обмеження, ти можеш бути з електроенергією.

І третя історія – економія. Тож треба рахувати не на місяць вперед, а на кілька років.

І якщо ми кажемо про енергонезалежність, вона ж актуальна не тільки взимку. Ми не знаємо, що буде наступного літа. Йде війна, і ми не можемо її прогнозувати. Тому, на мій погляд, якщо є фінансова можливість, треба створювати собі енергонезалежність, а потім ще й менше витрачати грошей на купівлю електроенергії з мережі.

З початку великої війни теплоелектростанції ДТЕК обстріляли близько 180 разів. Фото: фейсбук групи ДТЕК

Чим шкодять хибні міфи про відключення світла

Ми згадали найбільш поширені в інформпросторі питання й хибні уявлення стосовно обмежень енергопостачання. Можливо, ви стикалися з ще більш абсурдними та екзотичними міфами, бо вам доводиться читати багато коментарів у ваших соцмережах?

Найкумедніша історія, що начебто у когось в Києві є мобільний додаток, у якому можна вимикати окремі квартири чи будинки. Це поширювалося у 2022 році, а зараз вже я такого не бачу. Тоді ми витратили багато годин, щоб пояснити, що енергомережі ніяк не пов’язані з вулицями та будинками. Є випадки, коли існує декілька вводів у один будинок, і це нормально.

Ви згадували, що росія проводить ІПСО стосовно обмежень електроенергії. Які головні наративи ворога і як вони працюють?

Зараз головний наратив – експорт. Друга історія – несправедливість, що начебто хтось, якась влада або якісь люди не додають. Застосовується оце віртуальне «вони». Я завжди запитую, хто такі «вони»?

Як ІПСО працює? Найстрашніше для мене, якщо філософськи казати, що це людей уводить від розуміння реальності. А якщо ми не розуміємо реальність, наші дії будуть неадекватними. Головна проблема, що коли люди ведуться на ІПСО, у них зміщується акцент з реалізму і сприйняття нормальних рішень. Тому я вважаю, що ІПСО вбиває. Якщо людина не прийняла правильного рішення влітку на зиму, це жахлива історія.

Повне відеоінтерв’ю з Сергієм Коваленком:

Автор: Марія Бабенко

Джерело: The Page