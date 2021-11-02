Новшества ПДД, вступившие в силу с 1 ноября

С 1 ноября в Украине вводятся новые правила дорожного движения. Соответствующее решение было принято правительством еще в конце сентября. В новых правилах существенное внимание Кабмин уделил организации велосипедного движения. Кроме того, появятся новые пешеходные переходы, новые типы дорог и очередные ограничения скорости.

Что поменяется в ПДД — напоминает издание «Апостроф«.

Новшества для велосипедистов

Правительство изменило само понятие «велосипедной дорожки». Отныне это «дорожка с покрытием за пределами проезжей части улицы и (или) дороги, размещенная отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, которая предназначена для движения на велосипедах, и обозначена дорожным знаком и горизонтальной разметкой». Эти знаки будут в начале и в конце дорожки.

Также вводится понятие «велосипедной полосы». Это полоса для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и (или) дороги, которая обозначена дорожным знаком и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой.

Появляется и «велосипедный переезд». Это место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или за ними, обозначенное дорожной разметкой. При этом, «велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду», — значится в тексте правил.

А на участках движения, которые регулируются светофорами или сигналами регулировщика, велосипедисты обязаны подчиняться общим правилам.

В новых правилах появятся и новые знаки для обозначения велоинфраструктуры. Например, «Выезд велосипедистов» на участках дороги, где возможно появление велосипедистов или в местах перекрестка с велосипедной дорожкой.

Также появятся новые знаки, обозначающие общую или смежную дорожку для пешеходов и велосипедистов, совмещенную дорогу движения автомобилей и велосипедов и знаки, определяющие направление движения велосипедистов.

Ограничения скорости

Одно из самых существенных новшеств для автомобилистов – ограничение в скорости за пределами населенных пунктов. Так, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен широкой сплошной линией 1.2, то двигаться со скоростью 110 километров в час водителям запрещено.

«Вы не можете ехать со скоростью 110 километров в час между населенными пунктами, там, где нет разметки 1.2. Раньше можно было 1.1 или 1.2. Они отличаются шириной: 15 сантиметров и 20 сантиметров. Раньше, если не было широкой разметки, там скорость должна быть 90 километров в час. Водителю нужно будет визуально определить ширину разметки и как можно ехать», — пояснил Апостроф TV автомобильный эксперт Владислав Антонов.

Знаки, разметка, переходы

Вводится понятие «диагонального пешеходного перехода». Соответствующий знак будет применяться на регулируемых перекрестках (на которых сигнал светофора не переводят в режим желтого мерцания), где разрешен переход по диагонали.

Кстати о новых знаках. Их также значительно прибудет.

Например, на дорогах появятся предупреждающие знаки о «лежачих полицейских», местах концентрации ДТП и островках безопасности.

По словам общественного активиста, автора проекта «Зупини лося» Константина Андриюка, эти знаки давно пора было установить на дорогах страны.

«Я видел несколько видео с видеорегистраторов, где водители ехали по дороге, перед ними возникал островок безопасности, и водитель либо лупил своим авто этот островок и у него поврежден автомобиль, либо выворачивает руль на большой скорости и куда-то летит», — отметил Андриюк в комментарии Апостроф TV.

Появляются и знаки, регламентирующие минимальную и максимальную скорость на разных полосах движения, начало и конец зоны габаритно-весового контроля (для фур и грузовиков), а также сервисный знак уведомляющий о том, где можно подзарядить свой электрокар.

Еще одно новшество – знаки с указанием частот радиостанций, которые передают информацию о дорожном движении. Впрочем, новшество это только для Украины. Ведь, например, в странах Западной Европы такие знаки появились еще в начале нулевых.

А некоторые новые знаки пока вводят водителей в замешательство. Например, знак «Платная дорога». Такие знаки должны информировать участников дорожного движения о необходимости оплаты за проезд на дороге или отдельном ее участке. При этом, знаки должны быть установлены на въезде на платную дорогу, чтобы водитель имел возможность воспользоваться альтернативой и свернуть на бесплатный участок. Дело только в том, что в Украине пока нет платных дорог.

Будет и новая дорожная разметка. «Для обозначения средства для успокоения движения (лежачие «полицейские», — «Апостроф»), выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, для обозначения места концентрации ДТП. К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Конечно, обновленные правила, которые наводят порядок на дорогах, в конечном счете призваны снизить смертность украинцев в ДТП. Так, по данным патрульной полиции, с января по сентябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране на 15% выросло количество дорожно-транспортных происшествий. И с этим нужно что-то делать. Однако по словам Константина Андриюка, простого обновления правил – недостаточно.

«Самое главное, к чему мы должны прийти, к чему Украина будет вынуждена прийти, это штрафные баллы, которые почему-то не хочет вводить наша власть. Почему у нас такие ужасные ДТП? Должно быть 12 или 24 балла. И если человек в течение года нарушает, набирает 12 или 24 балла — у него забирают водительское удостоверение. Если же человек лишен водительского удостоверения, садится за руль и его ловит полиция, то этот человек должен отвечать по уголовным статьям», — резюмировал общественный активист.

Автор: Артур Гор; Апостроф