Повітряна тривога під час навчання і шкільні укриття: поширені питання та відповіді на них

Переважна більшість закладів загальної середньої освіти вже має укриття, сховища будуються, а навчальний процес адаптовано так, щоб діти з усіх регіонів здобували освіту попри усе. Однак у батьків залишається чимало запитань і зауважень передусім щодо безпеки дітей.

У статті проєкту Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій – відповіді на найпоширеніші запитання про організацію навчання під час війни.

Яка ситуація з укриттями в школах України?

У 2022/2023 навчальному році 80% українських шкіл були облаштовані укриттями. Цього навчального року вже 87% шкіл мають сховища, а це 11,8 тис. із 13,6 тис. шкіл.

Процес облаштування укриттів безперервний. За літо 2023 року укриття облаштували в понад 1000 шкіл, тож там відновили очне навчання. До кінця 2023 року до них долучаться ще орієнтовно 200.

Однак понад 900 тис. учнів нині перебувають на дистанційному навчанні. Це передусім пов’язано не так із відсутністю чи наявністю укриттів, а із ситуацією в конкретному регіоні. Якщо він наближений до місця ведення бойових дій чи кордону з росією, тривога там починає лунати після першого вибуху. Отже, безпеку дітей і працівників шкіл на таких територіях неможливо забезпечити.

Хто і за якими критеріями визначає, чи придатне укриття школи для перебування там учнів?

Перед початком навчального року укриття має перевірити спеціальна комісія. До комісії обов’язково залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби, місцевого органу самоврядування.

Обов’язкові вимоги до найпростіших шкільних укриттів

Розташовується в підвальному (підземному) приміщенні, на цокольному, в основній будівлі школи або не далі ніж 100 метрів від неї. Поруч не має бути резервуарів з небезпечними хімічними, легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідних та каналізаційних магістралей.

Укриття забезпечене електрикою, штучним освітленням, системами водопроводу й туалетом. За відсутності останнього мають бути приміщення для встановлення виносних баків.

Не має бути жодних отворів у стінах, окрім дверей. Якщо є інші, вони мають бути закладені мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками чи цеглою.

В укритті має бути не менше ніж два евакуаційних виходи. Для укриттів місткістю до 50 осіб допускається один вихід.

Через укриття не повинні проходити водопровідні, каналізаційні чи інші магістралі.

В укритті має бути вентиляція.

Площа має відповідати кількості учнів, учителів і персоналу, що одночасно можуть перебувати в школі (мінімум 1 кв. метр на людину). В укриттях, які будують «з нуля», на людину закладають 3 кв. метри.

Укриття повинне бути укомплектовано з розрахунку, що в ньому можуть перебувати учні 2 доби, тому в ньому обовʼязково мають бути:

місця для сидіння;

питна вода (із розрахунку 2 л на добу на одну людину);

технічна вода (за відсутності центрального водопостачання);

запас консервів та сублімованої їжі;

контейнери для продуктів харчування;

резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, лампи);

виносні баки, що щільно закриваються (якщо немає туалету);

телефон, радіоприймач чи інші засоби зв’язку;

вогнегасники;

аптечка із засобами надання невідкладної медичної допомоги;

інструменти (лопати, ломи).

Повний перелік рекомендацій для облаштування укриття читайте тут.

Якщо не дотримано критеріїв і висновок комісії негативний?

Керівництво школи ухвалює рішення запроваджувати дистанційне навчання, доки не будуть усунуті недоліки, виявлені комісією.

Куди скаржитися батькам дітей, якщо укриття в школі, яка працює очно або в змішаному форматі, у неналежному стані?

Батьки можуть самі ініціювати повторну перевірку укриття відповідальними органами. У такому разі їм слід звернутися в управління освіти їхнього міста чи району або до засновника закладу загальної середньої освіти – міської чи селищної ради.

Комісія знову перевірить укриття.

Чи можна забрати дитину зі школи, якщо відбою тривоги ще не було?

Міністерство освіти і науки України не рекомендує відпускати дитину зі школи під час повітряної тривоги. Остаточне рішення ухвалює керівник закладу освіти. Водночас на нього покладено відповідальність за життя й безпеку всіх учасників освітнього процесу.

Чи пускають батьків учнів під час тривоги до шкільного укриття?

Так. Батьків, які прийшли забрати дитину або щойно привели дитину до школи, мають впустити в укриття, і вони можуть перебувати там із дитиною до закінчення повітряної тривоги.

Якщо тривога почалася, коли дитина й батько / мама / інший законний представник дитини в дорозі до школи, вони мають прямувати до найближчого укриття. У школі, якщо вона вже близько, або в будь-яке інше.

Чи пускають у шкільні укриття під час тривоги цивільних, які не залучені до освітнього процесу?

Органи місцевого самоврядування керують використанням фонду захисних споруд, отже, вони визначають формат роботи укриттів, зокрема й шкільних. Саме органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про те, чи відчиняти укриття в закладах освіти для всіх у той час, коли немає уроків.

Під час уроків укриття першочергово має вмістити учнів, учителів, персонал школи.

Саме тому освітній процес під час війни адаптований так, щоб під час уроків у школі перебувала така кількість людей, скільки вміщує конкретне укриття конкретної школи.

У зв’язку з тривалими польотами російських літаків марки «МіГ» тривоги стали довші, тож діти сидять в укриттях по 4 – 5 годин. Чи планується зміна алгоритму дій у школах у зв’язку з цим?

Ні. Міністерство не планує змінювати рекомендації для шкіл, адже повітряна тривога означає наявність потенційної небезпеки. Тож не рекомендують наражати учасників освітнього процесу на небезпеку.

Під час дистанційного уроку почалася тривога, а вчитель не відпускає дитину в укриття. Як діяти?

Якщо навчання відбувається дистанційно, учні перебувають удома, тож відповідальність за безпеку учнів несуть батьки.

Однак Міносвіти сформувало рекомендації для вчителів на такі випадки. Їм рекомендують перервати дистанційне навчання, якщо почалась тривога, для того, щоб діти спустились в укриття, і поновити навчання після відбою або за можливості з укриття. Якщо діти в різних регіонах, вчитель має відреагувати та відпустити в укриття того учня, у чиєму місті ракетна небезпека. Якщо в регіоні перебування вчителя оголошено повітряну тривогу, учитель має право припинити заняття онлайн, спуститися в укриття й за можливості організувати продовження заняття після відбою тривоги або з укриття.

На неправомірні дії вчителя можна скаржитися директору школи. Якщо реакції немає, слід звернутися до Державної служби якості освіти або до місцевого управління (департаменту) освіти.

Чи є вимога до шкіл під час повітряної тривоги продовжувати навчання в укритті?

Такої вимоги немає, адже дуже мало шкільних укриттів мають умови для навчання. Головна їхня мета – безпека дитини. Якщо укриття велике й поділене на кімнати, у яких перебувають окремі класи, і дітям не заважає зовнішній шум, тоді навчальний процес можна продовжити. В іншому випадку вчителі проводять ігри, роблять усе, щоб відволікти учнів від страху й тривоги.

Як відбувається навчання в школах на прифронтових територіях?

Заклади в зонах підвищеної небезпеки, де неможливо захистити дітей і вчителів, можуть перевести на дистанційну форму навчання. Є випадки, коли заклади відправляють на простій і школа не працює. Тоді дітей переводять в інші школи, а вчителям сплачують не нижче від двох третин окладу.

Також деякі школи, розташовані близько до фронту або кордону з росією продовжують очне навчання. У Харкові, наприклад, для охочих організовано звичайні уроки для навчання в спеціально облаштованих приміщеннях метрополітену.

Якщо дитина переїхала в інше місто з прифронтової території, де їй навчатися?

Це рішення ухвалюють батьки. Дитина може продовжувати навчатись дистанційно у своїй школі (якщо школа не простоює) або ж піти в місцеву школу там, куди вона евакуювалась.

Міністерство освіти і науки України рекомендує, щоб діти навчалися не в дистанційному форматі, а відвідували школу, якщо це можливо. Це сприяє соціалізації та кращій успішності.

Однак абсолютно всі діти мають навчатися. Це їхнє право, а обов’язок батьків – реалізувати його. У разі, якщо дитина ніде не здобуває освіту, батьків можуть притягнути до відповідальності.