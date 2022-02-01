Самые распространенные виды обмана покупателей и как с ними бороться

Каждый день мы ходим в магазины, аптеки, на рынки и тратим там свои деньги. Часто переплачиваем, иногда встречаем мошенников. Не секрет, что даже крупный сетевой магазин не преминет использовать нашу невнимательность себе на пользу. А людям просто не хватает элементарных знаний, чтобы отстоять свою правоту.

В агентстве Укринформ пообщались с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым, известным экспертом качества и безопасности продуктов, исполнительным директором Союза потребителей Украины, чтобы узнать, как действовать в наиболее распространенных и спорных ситуациях.

Ситуация №1.

Можно ли вернуть испорченные или просроченные товары в аптеку? Например, испорченное лекарство или неработающий тонометр

– В аптеку действительно нельзя ничего возвращать согласно постановлению Кабинета Министров Украины №172. Но если окажется, что медицинский прибор бракованный или лекарство просрочено, и при этом у вас есть чек – все подлежит возврату согласно Закону «О защите прав потребителей». Тогда никто и спорить не будет. А вот фальсифицированное лекарство или нет, доказать можно только через лабораторию. Если вы уверены, что у вас подделка, можете попросить, чтобы провели независимую экспертизу. Ее должны сделать в течение трех дней за свой счет, но, если окажется, что товар не поддельный, экспертизу придется оплатить вам. Если вы обнаружили, что приобретенный медицинский прибор бракованный, в аптеке предложат отправить товар в сервисный центр – при условии, что не прошло 14 дней с момента покупки. Заменить товар без сервисного центра аптека может только по своей воле. В сложных ситуациях обращайтесь в Гослекслужбу – контролирующий орган.

Ситуация №2.

Купленную в магазине или на рынке вещь возвращает не тот, кто покупал (а, например, получивший подарок). Есть чек, бирки не сорваны, но продавец отказывается вернуть деньги или поменять товар, потому что говорит, что вещь продана другому человеку

– В чеке нет идентификации покупателя. Если есть чек, а товар и бирки не повреждены – это не проблема покупателя, а скорее продавца, не желающего возвращать деньги. По Закону «О защите прав потребителей» статья 9, деньги должны вернуть. Если отказываются, вы говорите так: «Предлагаю сделать отказ возвращать деньги в письменном виде и указать причину. А я с этой «причиной» пойду в контролирующий орган – Госпродпотребслужбу – и напишу жалобу».

Кстати, на канале Максима Несмиянова в ютубе есть ролик о том, как он помогает женщине вернуть продавцам дорогое пальто. Ситуация произошла в одном из киевских ТРЦ и магазин, пока эксперт не пришел на помощь, ни в какую не хотел расставаться с деньгами.

– Если у продавца нет уголка потребителя (в уголке потребителя должно быть наименование владельца или уполномоченного им органа, лицензия, если сфера деятельности лицензируется, и контактные данные органов, защищающих права потребителей. – Ред.), нужно вызвать полицию и фиксировать мошенничество, – продолжает Максим Несмиянов. – Ведь без названия ФЛП и адреса помещения жалобу в контролирующие органы вы не напишете. Вообще уголок потребителя должен быть везде, где есть торговля. А вот книгу жалоб отменили как обязательную.

Бывает еще и такое, что не выдают чеки. Тогда лучше товар вообще не покупать. Можно даже вызвать полицию (штраф, похоже, от 34 до 85 грн, согласно статье 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Ситуация №3.

Товар, обозначенный скидкой, на кассе оказывается более дорогим. Например, я покупаю растительное молоко, которое по акции стоило 33 грн, а без нее – 43 грн. Мне пробивают дороже и аргументируют это тем, что в зале просто забыли сменить ценник

– Говорите, что купите товар по объявленной в зале стоимости. Далее вызовите администратора и объясните, что они нарушают действующий Гражданский кодекс Украины статью 633. Если проблему решать не хотят, скажите, что вызовете полицию. Можно еще и в Госпродслужбу написать, чтобы они вышли на внеплановую проверку и проверили все ценники. Обычно после озвучки таких перспектив вам просто вернут деньги.

Ситуация №4.

Один товар кассирша пробила дважды, чтобы «лишний» положить себе «в карман». Покупатель заметил это уже вне магазина, а в магазине потом говорят, что товар вы просто спрятали, и что чек надо проверять возле кассы.

– Если это супермаркет, всюду стоят камеры видеонаблюдения. Следует вызвать начальника охраны или администратора и посмотреть запись камеры.

Ситуация №5.

У товара сегодня истекает срок годности. Дома оказалось, что продукт уже испорчен

– Закон «О качестве и безопасности продуктов» написан довольно неоднозначно: «Вжити до…». Магазины говорят, что это «включительно», а я, например, говорю, что «до» наступления. Некоторые производители пишут «включительно», чтобы избежать вопросов. Если товар уже не должен быть на полке магазина, но там лежит, это говорит о том, что магазин продает просроченный товар. Согласно статье 8 Закона «О защите прав потребителей», вы имеете полное право требовать заменить его на свежий или требовать возврата денег.

Максим Несмиянов

Ситуация №6.

Купленные на базаре или стихийном рынке продукты питания оказались испорченными (мясо тухлое или сыр с мусором, например)

– Возвращать будет достаточно проблемно, особенно на стихийном рынке. На базар можно прийти на следующий день, вызвать администратора, пожаловаться, а на стихийном рынке можно вообще больше не найти продавца. Либо вам скажут, что продукт испортился у вас. Обычно именно так и происходит. Вообще в местах стихийной торговли ничего покупать нельзя. Сейчас в Киеве есть даже такая схема, когда нанимают бабушек, и те перепродают купленное в магазине.

Ситуация №7.

Купили игрушку, а она быстро сломалась. Продавец отказывается возвращать деньги или обменять ее на исправную

– С игрушками вообще ужас. Люди покупают там, где подешевле, и попадают на тех, кто и сам скупил игрушки неизвестно где, а потом перепродает. И нет никаких гарантий. У меня недавно был такой досадный случай, когда я пытался вернуть игрушечную машинку. Продавщица встала в позу, забрала чек и сказала, что я ничего ей не давал и она меня не знает. Но я не растерялся и говорю ей: «Смотрю, у вас магазин весь в контрабандных игрушках: украинского перевода нет, импортера нет. Значит, налоги не платили, а это статья 212 Уголовного кодекса. Вызываем следственную группу, ведь это статья 190 – мошеннические действия или статья 212 – неуплата налогов. В любом случае, эти две статьи из Уголовного кодекса». То есть вам должны либо обменять игрушку, либо починить за свой счет в течение 14 дней. Но обязательно должен быть чек.

Доверяй, но проверяй

По мнению Максима Несмиянова, обманывают покупателей чуть ли не везде, так что следует быть бдительным и включать логику, особенно в отношении скидок.

– Есть довольно абсурдные акции, например, 93%. Выходит, по мнению магазина, колбаса из курятины стоила 1200 грн, а сейчас примерно 110-130 грн. Понятно, что это не акция, а обман. Или стоимость чипсов, например, была 80 грн, а с акцией – 82 грн. Покупатели невнимательны и многое не замечают, – говорит Максим Несмиянов.

Все вышеперечисленные ситуации – конечно, не весь перечень того, что может испортить настроение в магазине. Эксперт рассказывает еще об одном довольно распространенном обмане на кассе: когда вместо остальных с 500 грн дают сдачу с 200 грн. В таком случае также нужно вызвать начальника охраны, администратора и запись камеры наблюдения.

Еще эксперт напомнил об обманах с переклейкой стикеров и когда просроченные товары обозначают скидкой как акционные. А чтобы не путаться во множестве ценников, эксперт напомнил о такой простой вещи: последние три цифры штрихкода товара и ценника должны совпадать. Конечно, не забывайте проверять чек и сдачу у кассы, а главное – помните свои права.

Автор: Анна Гетьман, Київ; Укринформ