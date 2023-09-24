Усе, що треба знати про військовий облік жінок. Чи потрібно їм самостійно йти до ТЦК?

З 1-го жовтня 2023-го року розпочнеться процедура постанови жінок від 18-ти до 60-ти років на військовий облік. Розповідаємо, для кого він стає обов’язковим та коли.

Варто зауважити, що мова йде лише про військовий облік, а не про мобілізацію. Це потрібно для узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває в запасі Збройних сил України. Але жінки можуть стати на військовий облік виключно за власним бажанням, а мобілізація та обов’язковий військовий облік для жінок розпочнуться з 2026-го року.

Згідно з пунктом 51 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Постанова КМУ №1487), жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026-го року.

Отже, до початку 2027-го року жінки, що мають медичну або фармацевтичну освіту, можуть працевлаштовуватися без військового квитка.

Жінки, які мають споріднену з військово-обліковими спеціальність, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням на загальних засадах.

Нагадаємо, що до споріднених спеціальностей відносяться зокрема: видавництво і поліграфія, хімія, телекомунікації та радіотехніка, економіка, маркетинг, менеджмент, психологія. Повний перелік спеціальностей і професій можна переглянути в Наказі Міноборони №313.

До списку медичних чи фармацевтичних спеціальностей віднесені такі:

фізична реабілітація

фізична терапія

медична та психологічна реабілітація

громадське здоров’я

промислова фармація

ерготерапія

стоматологія

медсестринство

фармація

медицина

технології медичної діагностики та лікування

ветеринарна медицина

ветеринарна гігієна

Взяттю на військовий облік підлягають жінки:

Придатні до проходження військової служби за станом здоров’я (придатність до військової служби визначає ВЛК). Придатні до проходження військової служби за віком. Які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Відповідно до частини 1 пункту 7 статті 22 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, під час особливого періоду граничний вік перебування на військовій службі від рядового до старшого офіцера — 60 років, для вищого офіцерського складу — 65 років.

Процес взяття на облік

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність / непридатність до військової служби. Потім відбувається внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чи потрібно жінкам самостійно йти до ТЦК і ставати на військовий облік?

За два місяці до завершення навчання освітні заклади мають подавати списки з переліком жінок, які здобувають медичну чи фармацевтичну спеціальність, до ТЦК. Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаної (строк дії таких посвідчень — 30 діб) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Далі жінки в семиденний строк із дня отримання таких посвідчень повинні прибути до ТЦК за зареєстрованим місцем проживання і стати на військовий облік. Керівники підприємств та установ зобов’язані повідомляти ТЦК про працівниць із медичною освітою, які не перебувають на військовому обліку. Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного ТЦК з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Військовий облік вагітних жінок і жінок, які мають дітей

Законодавством встановлено, що винятком із загального правила є вагітні жінки та ті, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Отже, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Уже призвані під час мобілізації військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю та у зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Право на відстрочку мають медики-матері, якщо:

Виховують дітей самостійно. Мають 3 і більше неповнолітніх дитини або виховують дитину з інвалідністю. Їхній чоловік служить у ЗСУ.

Для отримання відстрочки необхідно відвідати свій ТЦК та надати усі підтверджуючі документи.

Покарання для жінок за ухилення від постановки на військовий облік

За порушення військовозобов’язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від 850 ₴ до 1700 ₴ згідно зі статтею 210 КУпАП.

Автор: Дар’я Пивовар

Джерело: ХПГ