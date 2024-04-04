Виїзд за кордон студентам – що варто знати чоловікам

Вік від 18 до 22 років; перебування за межами України не більше за навчальний семестр; виїзд не для відпочинку, власних справ, а саме для навчання та стажування (тобто, йдеться про академічну мобільність); наявність військовооблікових документів із відповідними позначками ТЦК.

Таким чином в ексклюзивному коментарі Українському Радіо речник, помічник голови Держприкордонслужби Андрій Демченко роз’яснив аспекти ухваленої напередодні урядової постанови, яка дозволяє деяким студентам-чоловікам тимчасово виїжджати за кордон для участі у програмах академічної мобільності. Раніше вони були позбавлені такого права через воєнний стан.

— Хто саме може виїжджати за кордон і які ці умови для його перетину?

Кабмін розглянув зміни до правил перетину державного кордону громадянами України, за них клопотало Міністерство освіти і зміни вже набули чинності.

Студенти-чоловіки можуть перетинати держкордон під час дії воєнного стану за таких умов:

1. Вік від 18 до 22 років;

2. Студенти, які навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної власності, здобувають ступінь вищої освіти бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування;

3. Вони мають бути учасниками освітньої академічної мобільності.

Перетин кордону можливий за наявності документів підтвердження:

1. Довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти, в ній мають зазначатися підстави співпраці строку навчального семестру за кордоном;

2. Відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та іспитів даної особи, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

3. Копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти України;

4. Підтвердженням мети цієї поїздки є квиток студента і військовооблікові документи з відповідними позначками ТЦК.

Не йдеться про перетин кордону для відпочинку, мандрівки, власних справ

— Перетинати кордон можуть студенти-чоловіки, які є учасниками освітньої академічної мобільності для навчання, стажування, здобувати нові знання та досвід. Тут не йдеться про відпочинок, мандрівку, власні справи…

Про звичайний перетин кордону не йдеться, бо ті підстави, ті документи, які б давали право на перетин кордону свідчать саме про академічну мобільність, тобто можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання та стажування, щоби здобувати нові знання та досвід. Цей період перебування за межами України може бути не більшим за навчальний семестр.

Андрій Демченко. Фото: УНІАН

— Якщо термін цей закінчується і людина залишається за кордоном…

Це вже відповідальність самої людини, яку навчальний заклад направляє на навчання за кордон терміном на один навчальний семестр. Якщо людина порушить ці терміни, то сам навчальний заклад буде застосовувати якісь адміністративні обмеження у подальшому до цієї особи.

— Чи з’явилися вже сьогодні (3 квітня) студенти, які скористалися такою можливістю?

У мене особисто немає таких даних, щоб хтось сьогодні вже перетнув кордон. Сумніваюся, що велика кількість осіб відразу виїжджатиме за цим напрямком.

Це має бути і підтвердження співпраці між навчальними закладами і чи є можливість у навчальних закладів України державної та комунальної власності відправляти на таке стажування або навчання велику кількість людей за кордон – мені складно зараз дати таку оцінку. Може дати такий аналіз МОН, бо вони також клопотали про внесення змін до правил перетину державного кордону України.

На великодні свята за західним обрядом пасажиропотік на кордоні сягав 100 тисяч осіб

— Чи зростає зараз кількість людей, які перетинають кордон?

Укотре нагадаю про правила перетину кордону, які діють на час воєнного стану: чоловікам обмежено залишати межі України, щодо жінок та дітей обмежень немає до тих категорій і підстав, які прописані у правилах перетину кордону для громадян України. На пасажиропотік впливає сезонність. Він зростав під час новорічно-різдвяних свят. У лютому ми мали суттєве зменшення пасажиропотоку в порівнянні з січнем. У березні пасажиропотік почав зростати щодо лютого.

Певне зростання відбулося на великодні свята за західним обрядом: 4 дні поспіль пасажиропотік мав тенденцію до зростання і коливався на рівні 100 тисяч осіб, перевага в’їзду була в напрямку України. Попереду в нас ще одні великодні свята, тоді теж буде зростання пасажиропотоку як на в’їзд, та і на виїзд. І попереду літо, де теж буде зростати пасажиропотік.