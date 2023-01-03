Чому саме ЗСУ сьогодні створюють нову історію Європи: найважливіші 10 характеристик української армії

Війна, яку розпочав російський фюрер, вже має важкий психологічний відбиток на усій історії сучасної цивілізації. При чому негативний відбиток цієї війни поглиблюватиметься навіть після завершення її «гарячої», кривавої фази.

Навіть, після справедливої перемоги України, підсиленої «збройовими ін’єкціями» колективного заходу. Путін вже відкинув цивілізацію щонайменше на 100 років. Але він не може перемогти у цій війні, бо інакше цивілізація припинить існування – якщо уявити собі перемогу злочинного кремлівського режиму, то світ просто буде поділений між терористичними організаціями, що видаватимуть себе за держави.

Можливо, саме тому Збройні Сили України як ядро сил оборони та спротиву української нації, відчуваючи справедливий характер боротьби із ворогом, протягом цих 300 днів багато разів дивували світ. Як вказували авторитетні західні медіа, прямі військові витрати Росії за дев’ять місяців війни з Україною становили близько $82 млрд, а восени 2022 року їх вартість зросла вдвічі – до щонайменше $10 мільярдів на місяць. І як би там не було із забезпеченням українського війська партнерами, саме ЗСУ виснажили російські угруповання та продовжують впевнено тиснути, відібравши стратегічну ініціативу. Вперше в новітній історії України з’явилася повна довіра суспільства новому командному складу армії.

Очевидні й безпрецедентні успіхи ЗСУ спонукали фахівців Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння зробити короткий огляд головних рис сучасної української армії. Це і свідчення змін в самих ЗСУ. А ще – свідчення, що саме ЗСУ сьогодні створюють нову історію Європи, яка тепер тісно пов’язана з історією самої України.

Отже, переглянемо найважливіші 10 характеристик української армії.

Десята. ЗСУ не тільки вистояли в перші дні масштабної війни, але й зберегли бойову авіацію. Західні спецслужби надавали Україні від 72 годин до трьох тижнів спротиву. Але через дев’ять місяців глобальної війни війська путінських загарбників відступають. Попри наявність великої кількості ракет кремлівське військо не домінує у небі. Це – справжнє диво.

Дев’ята. Вояки ЗСУ у надзвичайно короткі терміни часу опанували величезну кількість озброєнь натівського зразку. Почалося це ще у березні – квітні з опанування засобів ППО, бронетехніки та артилерії. А нині вже ЗСУ переконливо твердять, що й опанування таких західних систем як літаки F-16 або ракети ATACMS не викликатимуть технічних затримок.

Восьма. ЗСУ стали армією країни – НЕ члена НАТО, яка має у складі найбільший у світі перелік номенклатури озброєнь натівського зразку. Справді, в ЗСУ сьогодні зброя та обладнання навіть таких віддалених країн як Австралія чи Японія. А ЗСУ віднині взаємосумісна з будь-якою країною Альянсу.

Сьома. ЗСУ створили першу в історії війн ситуацію, коли за допомогою великої кількості тактичних озброєнь змінили стратегічні цілі противника. Йдеться про те, що саме масове використання «малих озброєнь» – ПТРК, ПЗРК, гранатометів, малих дронів (в тому числі, самостійно зроблених «ерзац-кілерів») призвело до масового знищення техніки та живої сили окупантів.

А потім, після їх відвертої втечі з Київщини, Чернігівщини, Сумщини 25 березня Путін вустами одного із свої генералів повідомив, що цілі війни («спецоперації») полягають у «звільненні» Донецької та Луганської областей.

Шоста. ЗСУ успішно провели унікальну військову операцію зі знищення флагмана ЧФ РФ крейсера «Москва» – при чому потопили корабель за допомогою крилатих ракет вітчизняного виробництва – використовувалися берегові ракетні комплекси розробки ДККБ «ЛУЧ». Це був перший випадок знищення взагалі флагмана з часів Другої Світової війни та першим випадком знищення ракетного крейсера.

П’ята. ЗСУ на практиці довели, що високотехнологічні озброєння нівелюють відчутну перевагу у кількості озброєнь попереднього покоління. Маючи більш точні боєприпаси для артилерії та їх більшу дальність ураження противника, ЗСУ змусили ворога відступати та лишати позиції навіть до проведення наступальної операції. Це – надзвичайний досвід сучасної війни, який свідчить, що ЗСУ фактично ведуть війну нового покоління.

Четверта. Протягом дев’яти місяців 2022 року ЗСУ успішно провели не тільки оборонну операцію, але й низку наступальних операцій, які увійдуть у нові підручники військової справи. Найбільше вразили світ раптова операція на Харківщині, звільнення Херсону, ураження військових баз на території окупованого Криму та очищення о. Зміїного. Вони викликали у таборі ворога паніку на відчуття зневіри у власну армію.

Третя. ЗСУ провели першу у світі масштабну операцію у вигляді атаки рою морських дронів потужних та коштовних військових кораблів, Це практичне використання «москітних стратегій», про які ще перед масштабним вторгненням багато казали вітчизняні експерти, включно ЦДАКР. Йдеться про атака морськими дронами-камікадзе великих кораблів «у надзахищеному місці» будь-якого флоту – власній бухті. 29 жовтня ЗСУ атакувала кораблі РФ у окупованому Севастополі саме таким озброєнням. Це потужний психологічний удар по Кремлю, який вказує на домінування відносно дешевих, але сучасних, передових технологій.

Друга. ЗСУ показали себе найбільш креативною сучасною армією світу. Деякі дії можуть здаватися унікальними. Фахівцям ЗСУ вдалося пристосування американських високошвидкісних протирадіолокаційних ракет з дальністю понад 100 км AGM-88 HARM до вітчизняних винищувачів. Крім того, в руках українських армійців цивільні коптери й дрони стали потужним елементом асиметричної війни з ворогом, дозволили здійснювати вогневі атаки далеко за межі можливостей наявної зброї, в тому числі на території окупованого Криму.

А щоб «дістати» ворога на острові Зміїному за 50 км від берега, наші військові ЗСУ спромоглися розташувати французькі САУ CAESEAR на баржі, перетворити артилерійську установку на «плавучу батарею». Кмітливість вояків ЗСУ дозволила створити елементи цифрового поля бою, коли оператор безпілотника Bayraktar TB2 знаходився за сотні кілометрів від української САУ «Богдана», яка за його корегуванням знищувала позиції армії РФ на острові Зміїний.

Перша. Через дев’ять місяців глобальної, несправедливої війни Кремля проти України ЗСУ стали однією з найпотужніших армій регіону. Сміливо й ризиковано розпочали та впевнено ведуть наступ на армію загарбників, яка вважалася «другою армією у світі».

Саме ЗСУ дозволяють тепер політикам казати про українські умови перемовин та припинення війни. І, здається, що саме українська армія може забезпечити повну деокупацію, репатріації, суд над військовими злочинцями та, не виключено, й безпрецедентне ядерне роззброєння ворожої Росії. А потім – отримання повного членства в НАТО, що має стати запобіжником від кремлівської агресії та запорукою безпеки на багато років.

Автор: Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння