Что будет, если Путин решится применить ядерное оружие: «От России отвернутся все»

Может ли Россия применить против Украины тактическое ядерное оружие? Об этой теме всю последнюю неделю писали ведущие мировые СМИ, пишет телеканал “Настоящее Время” ​(создан компанией RFE/RL при участии “Голоса Америки”). ​

Многие представляют применение ядерного оружия как кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты “Тополь-М”: мощный сокрушительный заряд, который к цели доставляет дорогой и сложный носитель. На самом деле это стратегическое ядерное оружие, после применения которого остается в прямом смысле слова выжженная земля на километры вокруг. До сих пор ни одно государство, обладающее такими технологиями, не решилось их использовать. Максимум условно и только в ходе учений.

Тактическое ядерное оружие по мощности значительно слабее стратегического: от одной до ста килотонн, тогда как мощность стратегического — до тысячи килотонн. Соответственно, тактической ядерной боеголовке не нужны большие ракеты-носители. Эти боезаряды могут доставлять бомбардировщики, крылатые или оперативно-тактические ракеты, которыми Россия уже больше полугода обстреливает Украину. А самые маленькие ядерные заряды можно использовать даже в крупнокалиберных минах.

Тактическое ядерное оружие придумывали, чтобы разрушать хорошо укрепленную линию обороны противника. С помощью одного заряда можно пробить брешь шириной в несколько километров и попробовать вклиниться в тыл там, где обычная артиллерия по каким-то причинам не дает результатов.

“Известно о пяти классических поражающих факторах: ударная волна, тепловое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и так далее. Профессионалы добавляют к этому еще два фактора: паника и поствзрывная депрессия”, – объясняет военный эксперт Юрий Федоров.

Примеры таких взрывов всем известны из истории Второй мировой войны. В 1945 году армия США сбросила на японские города две тактические ядерные бомбы. “Малыш” и “Толстяк”, по самым скромным оценкам, унесли жизни больше ста тысяч человек.

И таких взрывов Россия может устроить очень много. Русская служба BBC со ссылкой на федерацию американских ученых приводит вот такую статистику по числу ядерных боеголовок. Запасы России превышают совокупные запасы всех стран НАТО. Но важно учитывать, что это общее количество: тут и тактическое, и стратегическое ядерное оружие. Именно тактических боезарядов – 1820 штук.

Это, опять же, общее количество, включая те, что предназначены для обороны Москвы, уничтожения подводных лодок. Для войны на суше, по оценке военного эксперта Юрия Федорова, пригодны около шестисот боеголовок. Это данные, которые аналитики по крупицам находили в самых разных источниках. Кремль официально о количестве своих тактических ядерных сил не сообщает.

Вероятность применения российского ядерного оружия в Украине в эфире “Настоящего Времени” прокомментировал Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий.

– Вы из тех, кто допускает, что Путин решится на ядерный удар по Украине, или из тех, кто не допускает такой мысли?

– Я не исключаю возможности применения ядерного оружия по Украине или по какой-то другой нежилой нейтральной территории для того, чтобы показать свою решительность. Хотя считаю, что пока крайне маловероятно такое развитие событий. Я в принципе сказал бы, что есть некоторые факторы, которые надо учитывать при анализе этого. Первое и самое главное: до 24 февраля мало кто мог себе представить, что Путин сделает такую большую геополитическую ошибку, как широкомасштабно напасть на Украину. И тут уже не важно, были ли это большие просчеты ситуаций или же это было последствия ковида. Есть такая теория, что он ограничен в общении с небольшим количеством людей и поэтому мог принять такое решение.

Может, злую шутку с ним сыграла вера в то, что Америка и вообще Запад как таковой слабы и неспособны ответить на удар. И, соответственно, это будет означать начало настоящей многополярности. Есть такой фетиш у российской политической элиты. И однозначно то, что происходит на полях сражения сейчас в Украине, сложно подать как победу. У Путина может быть в голове то, что применение такого оружия или его демонстрация может быть выходом из этой ситуации, поскольку на кону стоит не только судьба России в ближайшее время, но самое главное – его выживание.

Думаю, что сейчас в его окружении добавилось аргументов, чтобы он не дожил до конца этого года. Я имею в виду прежде всего кагэбэшное окружение, ястребов, которые считают, что с самого начала надо было жестче с Украиной и эта частичная мобилизация не решает проблему. И еще момент такой важный, тоже психологический: Путин говорит о величайшей геополитической катастрофе – распаде Советского Союза, естественно, винит прежде всего слабых и трусливых представителей политической военной элиты. И, соответственно, он должен отыграть это по-другому.

– Показать, что он не такой слабый.

– Более жесткий, да. Хотя на самом деле Россия сейчас скорее идет по 1914 году, после поражения будет децентрализация. Россия будет находиться на пути распада.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США предупредили Россию, что в случае, если она применит ядерное оружие, ее ждут катастрофические последствия. Что это могут быть за последствия, которыми угрожают США?

– Прежде всего, в Кремле должны быть уверены, что ответ будет чрезвычайно жестким, поскольку уже достаточно высокие ставки публично были озвучены и Байденом, и Блинкеном, и Салливаном. А самое главное – мы помним историю с красными линиями на песке Обамы, когда он предупреждал Асада не использовать химическое оружие против собственных граждан. Асад применил, и мы видим катастрофу, которая произошла на Ближнем Востоке. Как карточный домик начал сыпаться весь регион.

Если Соединенные Штаты не ответят России, это означает, что их кредо не будет достаточно сильным там, где важнее для США есть интересы. Я имею в виду Китай. Если из русской бутылки можно выпустить джинна, почему из северокорейской бутылки нельзя выпустить джинна? Это чрезвычайно важно. Я думаю, что будет конвенционный удар, скорее всего.

– Что такое конвенционный удар?

– Я имею в виду обычными вооружениями, которые могут иметь большие последствия.

– Те, которые вкладываются в понятие конвенции, поняла.

– И соответственно, Украина получит много разного оружия и уже без ограничений в дальности. И теоретически американцы могут разместить на территории Европы те вещи, которые Путин чрезвычайно не хотел, чтобы они там находились.

– Вообще за всю историю существования ядерного оружия оно было применено единожды: Хиросима и Нагасаки. Я росла на том, что ядерная бомба – это самое страшное, что может случиться. Мировой порядок базировался на том, что нельзя применять ядерное оружие, нельзя этого допустить. Что случится, если этот принцип будет нарушен?

– Прежде всего, ядерное оружие необходимо для сдерживания. Длительный период времени все так к нему подходили. И в теории международных отношений важный такой момент есть, что угроза применения силы всегда сильнее, чем применение силы, более эффективна. Здесь этот предохранитель будет снят, это первый момент. Второй момент – большинство стран мира, включая друзей Путина, будет воспринимать применение ядерного оружия как слабость России, поскольку она не способна обычными силами и средствами реализовать те задачи, которые ставит перед собой. От России отвернутся все, кроме разве Лукашенко и Асада.

А самое главное – будет негативная реакция Китая и Индии, наиболее важных партнеров, на которых опирается Российская Федерация сейчас. Это сильно ударит по способности России что-то делать. Неядерные государства подумают о том, чтобы получить оружие. Американцы могут изменить планы по возможным сценариям противодействия Китаю по вопросу Тайваня. Думаю, что это не в интересах самого Китая.

– А вообще этот ящик Пандоры может быть раскрыт? Индия, Пакистан начнут забрасывать себя таким тактическим ядерным оружием, Китай с Тайванем начнет по-другому общаться?

– Индия – крупнейшая демократическая страна. К Пакистану могут быть претензии, он не в самом верху списка демократий, но уж точно каким-то идиотом 20 лет не управляется. Они руководствуются здравым смыслом. Поэтому используют оружие по назначению, как сдерживание. Тем более возможный ядерный обмен между двумя этими странами не останется незамеченным. Китаю придется вклиниться. Это не присуще ни индусам, ни пакистанцам – доминирование или желание быть мировым гегемоном. А Москву подталкивает к таким действиям именно то, что “мы великая держава, и мы должны показывать свою силу”.

Даже Ким Чен Ын будет смотреть с удивлением и с брезгливостью на Путина, потому что ему тоже ядерное оружие нужно для того, чтобы удержаться у власти и выторговывать себе определенные преференции.

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