ДТП в Україні та Києві: зростає кількість травмованих і загиблих

Щороку на дорогах гинуть понад 1,2 млн людей, тож нагальним питанням є зменшення аварійності та смертності на дорогах. В Україні внаслідок ДТП травмуються тисячі людей, а показники смертності у три-чотири рази вищі, ніж у європейських країнах.

Редакторка видання “Заборона” Ірина Олійник поспілкувалася з експертами з дорожньої безпеки та зʼясувала, як досвід Європи може знизити аварійність та смертність на дорогах.

ДТП в Україні та Києві: у 2021 році та під час великої війни

Дані Патрульної поліції України свідчать про те, що хоча за два роки кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими знизилася, офіційна статистика не включає окуповані під час повномасштабної війни території.

Так, в Україні за 10 місяців 2023 року сталося 19 743 ДТП, в яких травмувалися 24 774, а загинули майже 2500 українців. І динаміка більша, ніж у 2022-му: 14 925 пригод, у яких травмувалися 18 632 людей, а загиблих — 2248.

Лише в Києві протягом 9 місяців 2023 року сталося 20 866 ДТП. Всього у них постраждало 1728 людей, загинула — 81 людина, розповіли в Національній поліції України. Правоохоронці зазначають, що кількість ДТП у порівнянні з попереднім 2022 роком дійсно збільшилась: торік внаслідок аварій постраждала 1731 людина, а 83 — загинули.

Інфографіка: Марія Петрова / Заборона. Дані: Національна поліція України

Такі показники здебільшого зумовлені нехтуванням правилами дорожнього руху (ПДР). Серед основних причин ДТП у 2023 році називають:

неправильне маневрування;

перевищення безпечної швидкості;

недотримання дистанції;

керування транспортним засобом у стані спʼяніння;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Як знизити кількість дорожньо-транспортних пригод: європейський досвід

Торік народні депутати запропонували за порушення правил дорожнього руху ввести для водіїв штрафні бали, які будуть нараховуватись разом зі штрафами. Така система діє в багатьох країнах ЄС та у США і вже довела свою ефективність, наголошує один з авторів законопроєкту №6502 Павло Фролов (партія «Слуга народу»).

Ініціатива пропонує нараховувати:

за непристебнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без автокрісла — 1 штрафний бал (ШБ);

за проїзд на заборонний сигнал світлофора — 2 ШБ;

за проїзд смугою для громадського транспорту — 3 ШБ;

за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год або створення аварійної ситуації — 5 ШБ.

Водійське посвідчення буде автоматично анульовано, якщо водій отримав 12 або більше штрафних балів. Порушника відправлятимуть на повторне проходження курсу підготовки для водіїв зі складанням теоретичного та практичного іспитів.

Згідно з європейськими вимогами, водії комерційного транспорту та пасажирських перевезень кожні 5 років повинні обовʼязково проходити перекваліфікацію.

Ілюстрація: Марія Петрова / Заборона

В Україні на державному рівні вже намагалися провадити превентивну політику. У 2020 році постановою Кабміну затвердили державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на три роки, на яку закладали з держбюджету понад 2,5 млн гривень. Багатогалузева програма передбачала встановлення більшої кількості камер фото- та відеофіксації, встановлення знаків та збільшення кількості острівців безпеки. Планувалося відкрити центри реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод та медичні центри для навчання домедичної допомоги. За словами експертів, з якими розмовляла Заборона, наприкінці 2021 року програма фактично перестала функціонувати через брак фінансування.

Безпека на дорозі: правила

Юрій Чорний. Фото: Юрій Чорний / Facebook

Під кінець року кількість ДТП збільшується через погіршення погодних умов, каже директор Інституту медицини транспорту Міністерства охорони здоровʼя України Юрій Чорний. Він радить всім учасникам дорожнього руху насамперед дбати про власну безпеку та постійно зважати на дорожню ситуацію, зокрема:

не ігнорувати стан здоровʼя та сідати за кермо за умови хорошого самопочуття. Водіям комерційних та пасажирських перевезень проходити медогляд перед кожним рейсом;

стежити за технічним станом та справністю автомобіля;

мати автомобільну аптечку за нормами ДСТУ;

володіти навичками домедичної допомоги;

під час руху водії та пасажири мають користуватися ременем безпеки, а маленькі діти — перебувати в автокріслах;

у населених пунктах водіям необхідно дотримуватися швидкісного режиму (не більше 50 км/год);

в темний час доби пішоходи мають носити світловідбивні елементи на одязі.

Одна з головних проблем на українських дорогах нині — це перевищення дозволеної швидкості в межах населених пунктів, вважають експерти, з якими спілкувалася Заборона. Саме тому дієвим механізмом є посилення контролю та збільшення кількості камер відеофіксації.

Інна Оліфіренко. Фото: Інна Оліфіренко / Facebook

«В межах великих міст кількість камер відеофіксації швидкісного режиму достатня, тож це спонукає водіїв менше порушувати, — наголошує директорка Міжнародного благодійного фонду «Допомоги постраждалим внаслідок ДТП» Інна Оліфіренко. — Але якщо взяти дороги міжміського сполучення, то багато водіїв порушують швидкісний режим і в кращому разі пригальмовують там, де стоять камери відеофіксації. Тож варто посилювати контроль саме на таких автошляхах, адже камер відеофіксації та поліцейських патрулів наразі недостатньо».

Що має бути в автомобільній аптечці (ДСТУ): засоби індивідуального захисту;

маска-клапан для проведення штучного дихання постраждалому;

гумові рукавички;

турнікет або джгут Есмарха;

кровоспинні засоби: звичайний або гемостатичний бинт ;

; еластичний медичний бинт.

Пішоходи також часто ігнорують правила безпеки дорожнього руху. Найбільш розповсюджені порушення — перехід дороги у невстановлених місцях та нехтування носінням світловідбивних елементів на одязі у темний час, хоча це є обов’язковим.

«За відсутності освітлення на дорогах людину в темному одязі дійсно важко помітити, тож водій може не встигнути відреагувати і вчасно загальмувати, — наголошує Юрій Чорний. — Якщо людина вночі переходить дорогу у темному одязі без світловідбивних засобів, водій побачить її лише на відстані одного метра. Тоді як гальмівний шлях автомобіля на швидкості 50 км/год на мокрому дорожньому покритті складає 35 метрів. Коли на одязі дорослої особи чи дитини є такі елементи, водій помітить її на відстані 150 метрів».

Ілюстрація: Марія Петрова / Заборона

Домедична допомога: чому її важливо знати водіям

Закон України «Про дорожній рух» зобовʼязує всіх водіїв володіти практичними навичками надання домедичної допомоги та надавати її потерпілим внаслідок ДТП. Водії мають періодично проходити відповідну підготовку за програмами, що затверджуються урядом.

Інна Оліфіренко понад 20 років працює інструкторкою з надання домедичної допомоги. Жінка в рамках просвітницької діяльності благодійного фонду їздить з тренінгами по всій Україні, а у прифронтових містах проводить онлайн-навчання для всіх охочих отримати навички, які рятують життя на дорозі та у разі інших екстрених ситуацій.

На її думку, медичній підготовці в автошколах приділяється замало уваги — всього 12 годин теоретичних знань. Однак, аби отримати базові навички, потрібно щонайменше 48 годин інтенсивного навчання та практичних занять.

«В результаті автокатастроф, з огляду на статистичні дані, постраждалі найчастіше помирають через сильну крововтрату та зупинку дихання ще до приїзду швидкої, — наголошує інструкторка. — Зазвичай люди або не знають, як правильно накладати турнікет для зупинки кровотечі одразу на місці ДТП, або не вміють робити серцево-легеневу реанімацію. Під час навчання ми даємо теоретичні та практичні знання, затверджені МОЗ: вчимо зупиняти масивні кровотечі у дорослої людини та у дитини, а також відпрацьовуємо на спеціальному манекені навички серцево-легеневої реанімації».

Авторка: Ірина Олійник

Джерело: ЗАБОРОНА