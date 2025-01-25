Дитячий кримінал. Що відомо про катування дівчинки у Білій Церкві

Відео з Білої Церкви, на якому підлітки бʼють 12-річну дівчинку, вже викликало не лише обговорення в соцмережах, а й реакцію посадовців та поліції. Так, одного з хлопців, який фігурує в цій історії, відправили під варту, а місцева влада обіцяє: «Нічого не буде замовчано».

Що відомо про конфлікт, як побиття коментують у школі, де навчаються підлітки, а також що провокує насильство серед дітей і як батьки можуть запобігти таким ситуаціям — читайте у матеріалі видання hromadske .

Побиття у Білій Церкві

На кадрах, які заполонили соцмережі, було видно групу підлітків та дівчинку, що закривала обличчя руками. Її по черзі били кулаками та ногами хлопці й дівчата. А постраждала, зігнувшись, просила: «Не треба». Окрім того, у мережі з’явилося групове фото підлітків із дівчинкою, яку поставили на коліна й тримали за волосся.

Як зʼясувала поліція, усе це сталося в місцевому парку поблизу школи №5. Саме туди дівчину і запросили інші підлітки. Загалом вдалося встановити десятьох учасників цього побиття — це діти від 10 до 16 років. А одного з юнаків суд уже навіть відправив під варту . Як стверджує поліція, 16-річний хлопець погрожував дівчинці, щоб залякати, ударив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик. Він вдавався й до психологічного тиску.

Судове засідання з 16-річним підозрюваним в побитті дівчинки у Білій Церкві, 22 жовтня 2025 Денис Булавін / hromadske

Мама підозрюваного планує оскаржувати рішення суду.

«Бо з однієї дитини винного ніхто робити не буде. Він один, і з нього зробили демона, хоча насправді це не так», — заявила жінка.

Хлопця підозрюють у катуванні та вимаганні грошей, у поліції його назвали «найактивнішим» з фігурантів. Загалом дії всіх учасників злочину розслідують за фактом катування, хоча спершу поліція кваліфікувала це як умисне легке тілесне ушкодження.

Керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий запевняє: «Те, що повідомлено лише одній людині підозру, не зупиняє досудового слідства. […] Саме під час досудового розслідування вказаного правопорушення буде надано оцінку всім учасникам інциденту».

Брифінг представників поліції Київської області щодо ситуації з побиттям дівчинки в Білій Церкві, 22 січня 2025 року Денис Булавін / hromadske

А проте спочатку в соцмережах користувачі припускали бездіяльність поліції, оскільки після першого звернення матері постраждалої у правоохоронні органи до відкриття кримінального провадження минуло 5 днів.

Луговий наполягає, що мама 11 січня звернулася до органу для проведення виховної бесіди та притягнення до відповідальності батьків.

«11 січня ми не розуміли всіх обставин подій. Коли їх встановили, 15 січня ми запросили маму написати повторну заяву вже щодо притягнення до відповідальності і дітей, і батьків. Наступного дня було розпочате досудове розслідування», — пояснив він у коментарі hromadske.

Тим часом керівництво школи, де вчаться фігуранти справи, запевнило Офіс омбудсмена: прове д е розмови як з учнями, так і з батьками, аби запобігти таким випадкам у майбутньому.

А Київська обласна військова адміністрація заявила , що на тлі побиття разом з учителями, шкільними психологами, офіцерами освітньої безпеки та ювенальними прокурорами вже активізували роботу з дітьми в області.

«Тримаємо цю резонансну ситуацію на контролі: нічого не буде замовчано», — запевнили в ОВА.

Які наразі є версії, чому це побиття сталося

Що саме стало причиною побиття, наразі невідомо. У ювенальній поліції розповідали , що конфлікт між підлітками виник через «чутки різного характеру», які постраждала дівчинка начебто розповсюджувала про декількох учасників інциденту.

Окрім того, вона нібито могла пошкодити вхідні двері до помешкання, де проживає одна з учасниць побиття. І начебто за ремонт дверей підлітки вимагали у дівчинки кошти.

Водночас Луговий на запитання hromadske повідомив, що поліція не отримувала заяв про пошкодження майна. Ці факти поки перевіряють. У разі підтвердження буде надана правова оцінка.

Також у соцмережах казали, що причиною конфлікту нібито стали наркотики — мовляв, їх пропонували дівчинці, яку згодом побили. А втім, правоохоронці кажуть , що наразі таких даних немає. Також поліція зазначила, що обшуків на тлі цієї інформації поки не проводили.

Серед іншого, правоохоронці відповіли на закиди із соцмереж про те, що фігуранти — діти чиновників та правоохоронців.

«Хочу зазначити, що нині у поліції відсутня будь-яка інформація про те, що будь-хто з дітей — як потерпілих, так і учасників — має батьків в органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади та правоохоронних структурах. Деякі з них воюють», — зазначив Луговий.

Раніше стало відомо, що батько та брат постраждалої також воюють. Крім того, Луговий розповів, що ці діти не потрапляли в поле зору поліції та на обліку не перебувають.

Школа у Білій Церкві, де вчиться частина фігурантів побиття Денис Булавін / hromadske

Що кажуть у школі?

На подвірʼї школи, де навчаються фігуранти справи, до журналістів підійшла одна жінка, яка відмовилася відрекомендуватись, та водночас назвала себе «мамою однокласниці» постраждалої. Ця жінка не погодилася говорити на камеру, але поскаржилася на поведінку потерпілої: та нібито ображала її дитину.

Водночас директорка школи Ольга Садаєва це не підтвердила: «Та вони звичайні, нормальні діти». І додала, що характеристику дітей, які навчаються у її школі й були учасниками конфлікту, надали правоохоронцям.

«Класний керівник повідомила про це відео 15 січня, тож ми самі подзвонили в поліцію, викликали батьків — і цей процес почався», — зауважила Садаєва.

За її словами, у школі працює досвідчений психолог, яким замінили іншого фахівця, до роботи котрого виникали питання. Також у цьому закладі освіти є соціальний педагог та соціальна служба.

Чому діти можуть вдаватися до такої жорстокості та як цьому запобігти

Психологиня Ольга Голубицька пояснила hromadske, чому ж діти здатні на таку агресію: «Є декілька процесів у підлітків, вікових особливостей, і в цьому віці для них дуже важлива соціалізація. Важливо здобувати авторитет, демонструвати його, самостверджуватися. А ще туди входить пошук місця у своїй “зграї”, домінація».

Водночас, як зауважила фахівчиня, зараз підвищився рівень домашнього насилля. Так, діти можуть бачити, що такі явища легалізовані вдома: наприклад, хтось із батьків б’є другого з подружжя або ж таке відбувається з самими дітьми. Тоді вже вони вчиняють це щодо інших.

«Оце бажання бути крутими, бути найкращими, зламана система цінностей повністю. Вони ж самі дуже часто публікують відео, які є злочинами. Тут дуже важливий компонент, що зазвичай такі історії знімаються навмисно, щоб самоствердитися, опублікувати, показати, які вони круті та скільки влади мають. Ну, і також у цьому є компонент помсти», — наголосила Ольга Голубицька.

На поведінку може впливати й інтернет. За словами психологині, зокрема, є російська ІПСО, що націлюється на підлітків: дітям можуть писати у групах або з різних акаунтів, наприклад, з пропозицією зробити комусь боляче за гроші.

Серед інших факторів того, чому діти вдаються до жорсткості, — відчуття безкарності. «Зараз дуже багато чого у нас через вторгнення відбувається в суспільстві, і підлітки відчувають цю безкарність. Тому робота з ними має відбуватися також комплексно, із сім’єю», — зазначила психологиня.

Слід говорити з батьками й дивитися, що відбувається в сімʼї. Адже якщо про це розмовляти лише з підлітком, то він усе одно повернеться туди, де насильство легалізоване. «Неможливо допомогти дитині, якщо сімейна система не змінюється», — каже Ольга Голубицька.

«Тому це має бути комплексна робота і взагалі дослідження того, що відбувається з цими підлітками, чи немає в них психопатичних особливостей. Є дуже маленький відсоток таких психопатичних розладів, коли люди роблять комусь боляче й отримують задоволення від криків, болю, катування. Це їхній спосіб, скажімо так, збадьорити свою нервову систему. Тому дуже важливо дивитися на це системно», — вважає психологиня.

Загалом поведінку своїх дітей можуть помічати батьки, також відповідна робота має відбуватися у школах. Наприклад, психологи можуть організовувати заходи про емпатію, комунікацію та розмовляти із самими сім’ями.

Як розгледіти у дітях схильність до насильства

За словами Ольги Голубицької, треба дивитися на сімейну систему, вподобання дитини та комунікацію з тими, хто слабший за неї. Так, можна спостерігати, чи співчуває дитина героям мультиків, казок або фільмів, у який спосіб поводиться з тваринами та як бавиться з іншими, зокрема, що саме відтворює за допомогою іграшок.

«Це перші сигнали, що дитина не відчуває межі та завдає комусь болю. Треба спостерігати, чи вона робить це і знімає, запрошує інших дивитися. Це така соціалізація через спричинення болю і відчуття влади. Навіть ті, хто нападає, не завжди отримують задоволення від болю, але можуть його відчувати від усвідомлення влади. Можуть бути різні процеси», — наголосила психологиня.

За словами фахівчині, також діти можуть наслідувати комп’ютерні ігри, у яких можна «багато чого чинити й не відчувати жодного покарання», або, наприклад, фільми жахів.

Ольга Голубицька додала, що батьки можуть спостерігати, з ким дитина грається на майданчику, або розпитувати, з ким дружить у школі та що їм подобається. «Так з неї може вирватися певна історія, яка може бути сигналом», — пояснила фахівчиня.

Але, як підкреслила психологиня, усе-таки значний вплив на дітей має система виховання.

Автор: Денис Булавін, Анетт Абрамова

Джерело: hromadske