Інформація щодо кількості прокурорів, які отримують пенсію за інвалідністю

Після скандального викриття на незаконному збагаченні очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи та оприлюднення інформації про отримання прокурорами області інвалідності видання Цензор.НЕТ опублікувало рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями.

Згодом Офіс Генпрокурора розпочав службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності та оприлюднив попередню інформацію щодо кількості прокурорів з інвалідністю.

Водночас Цензор.НЕТ направив запити в усі обласні прокуратури про надання інформації щодо кількості прокурорів, які отримують пенсію за інвалідністю.

Публікуємо відповіді органів обласних прокуратур.

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя

“За наявною інформацією, працівники, які отримали інвалідність II групи на підставі рішення суду у зв’язку з встановленням факту нещасного випадку на виробництві в прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відсутні”, – йдеться у відповіді.

Також там зазначили, що відомчими нормативно-правовими актами не передбачено обов’язок обліку даних щодо працівників прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які отримують пенсію та підстави її призначення.

Вінницька обласна прокуратура

В органах прокуратури області (апарат обласної прокуратури та 7 окружних прокуратур) працюють 283 прокурори, серед яких 5 мають статус особи з інвалідністю.

Пресслужба зазначила, що ці 5 прокурорів готові добровільно пройти повну перевірку та за необхідності повторно медико-соціальну експертну комісію.

Волинська обласна прокуратура

“Згідно з наявними відомостями співробітникам органів Волинської обласної прокуратури інвалідність 2 групи згідно із судовими рішеннями у зв’язку з нещасним випадком на виробництві не встановлювалась”, – відповіли там.

Пресслужба заявила, що в органах Волинської обласної прокуратури два прокурорські працівники (з них – одна жінка) є особами з третьою групою інвалідності, яка їм встановлена тимчасово, а не довічно.

“При цьому жоден волинський прокурор не отримав групу інвалідності з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну”, – додали там.

Дніпропетровська обласна прокуратура

“В органах Дніпропетровської обласної прокуратури фактично працює 916 працівників, з яких 644 прокурори та, відповідно до наданих працівниками прокуратури даних, 25 працівників мають інвалідність, з яких 16 прокурорів”, – йдеться у відповіді.

Відомості стосовно отримання співробітниками органів Дніпропетровської обласної прокуратури інвалідності ІІ групи на підставі рішення суду у зв’язку із встановленням факту нещасного випадку на виробництві відсутні.

Донецька обласна прокуратура

“За наявними даними 25 прокурорів отримують пенсію, як особи з інвалідністю. Відомості щодо випадків отримання співробітниками Донецької обласної прокуратури інвалідності 2 групи на підставі рішень суду у зв’язку з встановленням факту нещасного випадку на виробництві відсутні”, – відповіли там.

Житомирська обласна прокуратура

У відповіді на запит повідомили, що 16 прокурорів органів Житомирської обласної прокуратури отримують пенсію по інвалідності, з яких 3 відповідно до частини 9 статті 86 Закону України “Про прокуратуру” та 13 – відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”.

“В органах Житомирської обласної прокуратури працівники, яким встановлена ІІ група інвалідності на підставі рішення суду у зв’язку з встановленням факту нещасного випадку на виробництві, не працюють”, – додали у прокуратурі.

Закарпатська обласна прокуратура

“За даними відділу кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури штатна чисельність Закарпатської обласної прокуратури, включаючи апарат прокуратури та 5 окружних прокуратур, становить 289 осіб, з них 211 — прокурорів, 55 державних службовців та 23 посади працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників. З них фактично працюючих прокурорів 202”, – зазначили там.

Так, із цієї кількості групу інвалідності мають 5 прокурорів в окружних прокуратурах області (з них 2 жінки).

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ПФУ заявив, що чисельність осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсій по інвалідності відповідно до Закону України “Про прокуратуру” по Закарпатській області станом на 01.01.2024 становить 2 особи.

Запорізька обласна прокуратура

Прокуратура Запорізької області не надала інформації щодо кількості працюючих прокурорів, що мають інвалідність.

“Нормативно-правовими актами та відомчими нормативними актами Офісу Генерального прокурора не передбачено обов’язок створення обліку даних щодо соціальних виплат працівникам обласної прокуратури, у тому числі які отримують пенсію по інвалідності”, – йдеться у документі.

Зазначається, що до Запорізької обласної прокуратури рішення судів щодо отримання її прокурорами інвалідності II групи, у зв’язку зі встановленням факту нещасного випадку на виробництві, не надходили.

Івано-Франківська обласна прокуратура

“Щодо прокурорів органів прокуратури Івано-Франківської області, які мають інвалідність, то за попередніми даними станом на 25.10.2024 їх налічується 12 осіб”, – зазначили у відповіді, додавши, що нещасних випадків на виробництві в Івано-Франківській обласній прокуратурі не було.

Київська обласна прокуратура

“Інвалідність встановлена 26 працівникам органів прокуратури Київської області, з них 17 – прокурорам, 6 – державним службовцям, 1 – працівнику, що виконує функції з обслуговування, 2 – робітникам”, – йдеться в документі.

Кіровоградська обласна прокуратура

“В органах Кіровоградської обласної прокуратури, за попередніми даними, статус особи з інвалідністю мають 16 прокурорів, 6 державних службовців. Випадки отримання працівниками органів Кіровоградської обласної прокуратури інвалідності 2 групи на підставі рішень суду, у зв’язку із встановленням факту нещасного випадку на виробництві, відсутні”, – зазначили там.

Також там відповіли на запит щодо заступника керівника облпрокуратури Іси Танривердієва, який вперше вказав пенсію у декларації у 34 роки.

У прокуратурі посилаються на Конституцію, Закони України та рішення КСУ, відповідно до яких дані, що стосуються стану здоров’я фізичної особи (у тому числі й тієї, яка є посадовою особою), є конфіденційною інформацією.

Луганська обласна прокуратура

Станом на 25 жовтня 2024 року інвалідність в органах прокуратури Луганщини мають 2 державні службовці, з них один отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року.

Львівська обласна прокуратура

“Статус осіб з інвалідністю в органах обласної прокуратури мають 24 прокурори, 9 – державних службовців, З – особи, які виконують функції з обслуговування, 2 – робітники”, – відповіли там.

Миколаївська обласна прокуратура

“Згідно з обліковими даними кадрового підрозділу обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 5 працівників Миколаївської обласної прокуратури. Працівники Миколаївської обласної прокуратури інвалідність II групи на підставі рішення суду у зв’язку з встановленням факту нещасного випадку на виробництві не отримували”, – зазначили в прокуратурі.

Одеська обласна прокуратура

“За наданими співробітниками з власної ініціативи даними, 22 працівника Одеської обласної прокуратури (прокурори, державні службовці та робітники) наразі отримують пенсію по інвалідності”, – відповіли там, зазначивши, що працівники, які отримали інвалідність 2 групи у зв’язку з встановленням факту нещасного випадку на виробництві, відсутні.

Полтавська обласна прокуратура

Там відповіли, що не володіють інформацією про кількість співробітників обласної прокуратури, які отримують пенсію по інвалідності, та яким установлено II групу інвалідності на підставі рішення суду у зв’язку із установленням факту нещасного випадку на виробництві.

Запит передали МСЕК, де відповіли, що чинним законодавством не передбачено ведення статистичної звітності за соціальним статусом осіб з інвалідністю.

Рівненська обласна прокуратура

“Посади прокурорів обіймають 6 осіб, які мають інвалідність, та 1 особа державної служби. Випадків отримання працівниками Рівненської обласної прокуратури інвалідності II групи на підставі рішення суду, у зв’язку із встановленням факту нещасного випадку на виробництві, не було”, – відповіли там.

Сумська обласна прокуратура

“Станом на 23.10.2024 облікова кількість працівників Сумської обласної прокуратури та окружних прокуратур Сумської області становить 378 особи, з них 255 – прокурорів, 71 державних службовців, 52 інших працівників. З вказаної кількості 18 прокурорів та 1 – державний службовець Сумської обласної прокуратури мають статус “особа з інвалідністю”, з них отримують пенсію по інвалідності 13 прокурорів”, – йдеться у відповіді.

Тернопільська обласна прокуратура

“Станом на жовтень 2024 року статус особи з інвалідністю мають 7 прокурорів”, – відповіли в прокуратурі.

Харківська обласна прокуратура

“Пенсію за інвалідністю отримують 12 прокурорів, 6 державних службовців, 7 робітників та працівників, які виконують функції з обслуговування Харківської обласної прокуратури”, – зазначили там.

Херсонська обласна прокуратура

“Станом на 24.10.2024 в органах Херсонської обласної прокуратури пенсію по інвалідності отримують 2 працівники: 1 прокурор i 1 державний службовець”, – відповіли в облпрокуратурі

Хмельницька обласна прокуратура

У Хмельницькій облпрокуратурі, де зафіксували найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю, відповіли: “Відомчими нормативними актами Офісу Генерального прокурора не передбачено обов’язок обліку даних щодо працівників Хмельницької обласної прокуратури, які отримують пенсію, і підстав її призначення. Таким чином, надати запитувані дані щодо переліку працівників Хмельницької обласної прокуратури, які отримують пенсію із зазначенням підстав призначення пенсії не вбачається за можливе з об’єктивних причин”.

У Пенсійному фонді заявили, що кількість осіб, які отримували пенсію відповідно до Закону України “Про прокуратуру” в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області станом на 01.01.2024 становила 185 осіб.

Черкаська обласна прокуратура

“В зв’язку з суспільним резонансом, повідомляємо, що в органах Черкаської обласної прокуратури працює 62 прокурори, які мають статус особи з інвалідністю”, – йдеться у відповіді.

Чернівецька обласна прокуратура

“У Чернівецькій обласній прокуратурі станом на 28.10.2024 працює два прокурори, які мають статус особи з інвалідністю, чотири державних службовці, які мають статус особи з інвалідністю, один робітник, який має статус особи з інвалідністю”, – відповіли там, зазначивши, що відомості щодо кількості співробітників, які отримують пенсію по інвалідності, відсутні.

Чернігівська обласна прокуратура

“Нормативно-правовими та відомчими організаційно-розпорядчими документами створення статистичної інформації щодо отримання працівниками органів прокуратури Чернігівської області пенсій по інвалідності, встановлення групи інвалідності, у тому числі на підставі рішень судів, не передбачено. Таким чином, надати запитувану інформацію неможливо з об’єктивних причин”, – відповіли у прокуратурі.

Водночас у Пенсійному фонді заявили, що на обліку як отримувачі пенсій по інвалідності відповідно до Закону України “Про прокуратуру” по Чернігівській області станом на 01.01.2024 перебувають 16 осіб.

Як бачимо, інформація, надана у відповідях на запит, подекуди відрізняється від попередніх даних Офісу Генпрокурора щодо кількості прокурорів з інвалідністю.

Автор: Василь Прокопенко

Джерело: censor.net