Как Минобороны РФ бредит о «победах в Украине»: уничтожено 3800 бронемашин ВСУ из 2416

Издание «Проект» выпустило расследование «Подмена мест слагаемых«, в котором рассказывает о том, как Министерство обороны России врет о победах в Украине. Журналисты проанализировали 196 брифингов российского ведомства с начала войны и пришли к выводу, что предоставленные им данные практически всегда не соответствуют действительности.

Каждый день граждане России узнают из новостей об очередных успехах своей армии на украинских фронтах. Даже когда войска отступают или захватывают ценой больших жертв пару мелких сел, представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков все равно отчитывается о серьезных достижениях. Как это у него получается? Исследование «Проекта» доказывает, что многие победы достигаются за счет арифметических и географических фальсификаций.

Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине 24 февраля рано утром, а уже днем пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков докладывал:

«В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины».

Эта цифра могла прозвучать впечатляюще, если не обратить внимание на предложенную дальше представителем военного ведомства арифметику. В списке объектов оказались 11 аэродромов, четыре беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, три пункта управления, база ВМФ и один вертолет — в сумме вполовину меньше оглашенной Конашенковым цифры.

Проверим: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37

Так с первого же дня войны началась эпоха непрекращающихся фальсификаций военных достижений России. Если первую нестыковку еще можно объяснить сокрытием деталей, то следующие ошибки на это списать сложно. «Проект» изучил все утренние, дневные и вечерние брифинги Конашенкова — иногда они проходили по три раза в день, иногда по одному, всего мы посмотрели 196 брифингов — с начала войны и до 26 июня и пришел к выводу: данные Минобороны содержат массу ошибок, не вписываются в правила арифметики, противоречат географии и здравому смыслу. Ради иллюзии успеха подчиненные Сергея Шойгу даже разработали свой, совершенно особый, русский язык. Без знания этого языка невозможно понять все приведенные в этом тексте заявления военных.

Толковый словарь Конашенкова

«Сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов . Военнослужащие украинских вооруженных сил от боевых столкновений стараются уклоняться — здесь и далее в цитатах сохранена орфография Минобороны », — так Конашенков в первый же день войны (ее он вслед за Владимиром Путиным тоже называл спецоперацией ) начал манипуляции с русским языком.

Пресс-секретарь Минобороны разделял тех, кто якобы отступает или сдается в плен, — их он уважительно называл украинскими военнослужащими — и тех, кто оказывает сопротивление, — их презрительно обзывал « националистами» . Впрочем, легенда о скорой победе России и нежелании украинской армии оказывать сопротивление перестала быть актуальна всего через неделю. В начале марта стало ясно, что блицкрига в Украине не получилось, и Конашенков резко сменил риторику, отказавшись от деления на плохих националистов и хороших военных. Теперь, слова « националисты » и « нацисты » стали общим обозначением врага. «Вооруженные силы Украины» он в основном упоминал применительно к военной инфраструктуре.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ» , — доложил Конашенков 31 мая.

Чтобы война в Украине выглядела успешной и идеологически правильной в глазах российского телезрителя, Минобороны стало использовать огромное количество совершенно непонятных слов. 25 февраля Конашенков торжественно доложил: « Завершено блокирование города Чернигов». Фраза звучала как успех, но на самом деле означала, что бои в это время шли на подступах к городу, а сам он в итоге так и не был захвачен. Впрочем, слово «захват» Минобороны никогда не использует — вместо этого российская армия « берет под контроль » города и села Украины.

Для боев на улицах городов в брифингах тоже есть специальное слово: их называют « зачистками » – естественно, от националистов.

«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков 10 мая.

О жертвах среди мирных жителей Конашенков говорит очень редко — и всегда обвиняет в их гибели украинцев. Киевский пригород Буча, где после отступления россиян были обнаружены десятки трупов местных жителей, в докладах не упоминается ни разу. О городе Ирпень, тоже сильно пострадавшем в ходе боев, пресс-секретарь высказался лишь однажды: «Киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей».

Почти ничего не сообщает Конашенков и о потерях российской армии По данным Конашенкова, Россия потеряла лишь один самолет Су-25 в первый день войны, да и тот — по вине пилота. Число убитых российских солдат на 25 марта 2022 года составляло 1351 человек, и с тех пор данные не обновлялись. Между тем журналисты Медиазоны к середине июня нашли подтверждение гибели 3798 солдат и офицеров , контрнаступлении украинцев под Херсоном и Харьковом, гибели крейсера «Москва» и попавших в плен российских солдатах.

Естественно, Конашенков ни разу не сообщил и об отступлениях российской армии. Уход из-под Киева и Чернигова в конце марта он назвал « плановой перегруппировкой войск ».

Словарик Конашенкова

Националисты, боевики, нацисты — военнослужащие ВСУ

— военнослужащие ВСУ Взять под контроль — захватить город, село или населенный пункт Украины

— захватить город, село или населенный пункт Украины Блокировать — российская армия ведет бои на подступах к городу, но не может его захватить

— российская армия ведет бои на подступах к городу, но не может его захватить Зачистка — затяжные бои на улицах населенных пунктов

— затяжные бои на улицах населенных пунктов Плановая перегруппировка войск — отступление российской армии

— отступление российской армии Специальная военная операция — война

Судя по всему, таких «плановых перегруппировок», то есть отступлений, было очень много. Настолько, что Конашенкову для их сокрытия пришлось упражняться не только с русским языком, но и с географией.

Занимательная география

“ Установлен контроль над населенными пунктами Красный лиман, Торское, Кременная , — отчитался пресс-секретарь Минобороны 2 марта об успехах армии в Луганской области.

В первые дни войны Конашенков создавал иллюзию успеха перечислением большого количества маленьких городов и сел, которые российская армия « взяла под контроль », — в среднем выходило по восемь населенных пунктов в день. Если реальных успехов не хватало, приходилось повторять старые — все равно зритель не запоминал неизвестные названия и охотно верил в очередные успехи. Особенно пресс-секретарю полюбился городок Кременная, расположенный в 95 км северо-западнее Луганска.

Уже 7 марта, всего через пять дней после первого захвата, Конашенков отчитался об установлении контроля над «Смоляниново, Воеводском и Кременной ». 8 марта вновь удача — войска Луганской народной республики продвинулись на девять километров и взяли под контроль «Борсонино — этот населенный пункт на картах найти не удалось и Кременную » — уже в третий раз. Скорее всего, на самом деле в марте город не был взят ни разу — по крайней мере, украинские СМИ ни о захвате, ни о переходе города из рук в руки не сообщали.

Тем более, что 31 марта Конашенков сам вернулся к якобы уже три недели как захваченному городу, сообщив, что войска «ЛНР» вели бои с националистами на окраине Кременной . 1 апреля, по его словам, были блокированы северные окраины, а 21 апреля, через полтора месяца после первого отчета, пресс-секретарь в четвертый раз рассказал о взятии города — «без серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов» — цитата Игоря Конашенкова .

Кременная во время боев. Источник: Сергій Гйдай

Такая же история с городом Красный Лиман (с 2016 года — Лиман, но Конашенков продолжает называть город старым именем): в первый раз его взяли 2 марта. Но в последующие месяцы в населенном пункте, якобы контролируемом российской армией, магическим образом появлялись то склады вооружения, то «военнослужащие ВСУ на огневых позициях», — и их тут же успешно уничтожали. Спустя почти три месяца, 28 мая, Конашенков сообщил о повторном взятии Красного Лимана.

Эта случаи — вовсе не исключение, а правило. Изучая брифинги Конашенкова, «Проект» обнаружил, что не менее 25 населенных пунктов были взяты больше одного раза. При этом представитель военного ведомства ни разу не сообщал о переходе этих мест из рук в руки, так что невозможно понять, отчитывается ли он об одном успехе несколько раз или российскую армию выбивали из захваченного пункта, который после пришлось возвращать.

Конашенков отчитывался о взятии 25 населенных пунктов Украины более одного раза

Донецкая область

Ботманово, иначе Ботманка 2

Валерьяновка 2

Зеленый Гай 2

Золотая Нива 2

Кириловка 2

Красный лиман 2

Мирное 2

Михайловка 2

Новодонецкое 2

Новомайорское 3

Новотатаровка 2

Пречистовка 2

Среднее 2

Ставки 2

Старомлыновка 2

Степное 2

Тарамчук 3

Луганская область

Боровеньки 3

Варваровка 2

Житловка 2

Кременная 4

Смоляниново 2

Суровцевка 2

Запорожская область

Ремовка 2

Чистополье 2

Чтобы идти на подобные ухищрения было легче, Конашенков никогда не дает слишком много деталей. Например, рассказывая об успехах в Донецкой области, он неоднократно упоминал село Степное .Например, 9 марта Конашенков докладывал: «…взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное». А 14 марта сказал: «…вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное». В зоне боев мест с таким названием — два, но пресс-секретарь ни разу не углубился в детали.

Иногда устами Конашенкова российская армия захватывает то, чего не существует. Так, 6 марта он сообщил о взятии под контроль села Закаблуховка. На современных картах такого населенного пункта нет, а еще в 1980-х гг. военные картографы отметили хутор Закаблуховка как нежилой. На его месте сохранилась лишь пара развалившихся домов и ЛЭП без проводов .

В итоге Конашенков и сам запутался в географии Украины. 17 апреля в вечернем брифинге он произнес: «…в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат». Населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а вот Павлоградской области нет вовсе.

Зато есть город Павлоград, которому досталось 23 мая.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области », — доложил Конашенков.

Топоним Павлоград стал для Конашенкова просто заколдованным, потому что на самом деле этот город находится в соседней, Днепропетровской области.

Впрочем, тема географии быстро отошла на второй план. На фоне военных неудач Конашенков стал куда реже называть захваченные населенные пункты. Зато с середины апреля , с 13 числа, начал называть очень много цифр вражеских потерь, и тогда на первый план вышли его арифметические познания.

В трех танках заблудился

Ошибки в подсчетах Конашенкова проявились еще в первые дни « спецоперации » — сделанные в течение одного дня заявления просто противоречили друг другу. 28 февраля стало черным днем для российской военной статистики. Утром пресс-секретарь отчитался о 314 уничтоженных с начала операции танках противника, а вечером — всего о 311. То же самое произошло и с другой техникой, в результате Минобороны «потеряло» сразу три подбитых танка, шесть реактивных систем залпового огня, 11 единиц спецтехники. Зато число разбитых зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций выросло сразу на десятки.

В отчетах в первые дни войны число «уничтоженной» украинской техники то росло, то подало

27.02 вечер 28.02 утро 28.02 вечер 2.03 Танки и бронетехника 254 314 311 395 472 РСЗО 46 57 51 59 62 Спецтехника 164 274 263 286 336 РЛС 56 75 51 ЗРК ПВО 38 81 38

Но настоящий поток сообщений о потерях украинцев у Конашенкова начался с 13 апреля. Это удивительно, потому что всего за две недели до того (30 марта) было объявлено о « плановой перегруппировке войск », то есть отступлении из-под Киева, и с тех пор на фронтах не происходило значимых перемен. Тем не менее, Конашенков стал отчитываться не о десятках, как раньше, а о сотнях уничтоженных объектов украинской военной инфраструктуры.

Рост числа «уничтоженных»объектов

«Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов». Авиацией в этот же день «поражены 87 военных объектов», — отчитался Конашенков 26 апреля.

Разгадка этого парадокса проста — после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии , рассказывает собеседник, близкий к Кремлю . Естественно, это привело к очередному валу ошибок и нестыковок.

Праздник 9 мая Конашенков отметил так хорошо, что в этот день у него случились вертолеты. Днем он сообщил, что российские войска разбомбили на земле украинские вертолеты, и назвал общие потери Украины в этом виде техники с начала войны — 118 единиц — это на два больше, чем в предыдущий день. Вечером Минобороны уточнило информацию по тому же удару: разбито 6 вертолетов, а не 2. Законы арифметики обязывали Конашенкова вычесть два вертолета из общих потерь украинцев и заменить шестью, в результате чего результат должен был составить 122 единицы. Но военным очень не хотелось снижать цифру, так что произвести вычитание они забыли и отчитались о 124 уничтоженных единицах за весь период.

Общее число уничтоженных самолетов выросло на восемь штук, хотя уничтожили только шесть «Всего уничтожено вертолетов»: 8 мая, вечер — 116 9 мая день — 118 (+2) «В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты» 9 мая, день — 124 (+8) « По уточненным данным , ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома „Червоноглинское“ высокоточными ракетами „Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24».

Очень интересно стала вести себя и украинская артиллерия. Если верить сводкам Минобороны РФ, она неубиваема. Целыми днями российская армия обстреливает позиции украинских артиллеристов, но потерь в орудиях почти не было.

Общее число уничтоженной артиллерии не росло, несмотря на отчеты о десятках пораженных объектов «Всего уничтожено… орудий и миномётов с начала войны»: 16 апреля — 987 17 апреля, утро — 992 (+5) «Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе <…> 111 -ти огневым позициям артиллерии» 17 апреля, вечер — 998 (+6) «Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе: <…> четырем артиллерийским батареям» 18 апреля, утро — 1004 (+6) «Поражены: <…> 22 артиллерийские батареи» 18.04 вечер — 1009 (+5) «Также поражены <…> 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.»

С каждым днем отчеты Конашенкова становились все более фантастическими. В результате, когда «Проект» сложил все заявления пресс-секретаря о потерях украинской армии, результат оказался, мягко говоря, странным.

Война с фантомами

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», — заявил Конашенков 6 марта, то есть уже через полторы недели войны.

По его словам, к этому времени Россия сбила в воздухе и разбомбила на земле 93 самолета. Это действительно большая часть авиационного парка Украины — до войны там всего было 98 военных самолетов, а с учетом 35 транспортных , три из которых только заказаны, × и 5 специальных — максимум 138 штатных единиц и 5 специальных — максимум 138 штатных единиц, приводило данные издание Defence Express со ссылкой на профильный сайт FlightGlobal. Теоретически россияне могли уничтожать и учебные самолёты: их в украинской армии 61, но и с их учетом общее число не дотягивает до двухсот. Само российское Минобороны заявило, что самолетов до войны у Украины было 152.

Какая бы из этих цифр ни была верной, Конашенков давно превзошел потолок. К 26 июня пресс-секретарь в сумме отчитался об уничтожении 215 штук.

Пропагандистские СМИ объясняют: цифры украинских потерь растут так быстро потому, что российская армия уничтожает военную помощь, поступающую в Украину из Европы и США .Например, в начале июня «Комсомольская правда» пыталась разъяснить, почему россияне уничтожили больше танков и самолетов, чем у Украины было до начала войны. В открытых источниках есть информация, что западные страны могли передавать Украине военные самолеты. Об этом говорил спикер Минобороны США Джон Кирби, но официально ни одно государство об этом не сообщало. В конце мая украинские СМИ лишь писали, что в Украину поступили штурмовики Су-25 в разобранном виде.

Больше известно о западных поставках вертолетов. С их учетом Украина, по данным Конашенкова, лишилась 88% от общего числа — якобы было сбито 132 единиц США отправили шестнадцать Ми-17, купленных у России для армии Афганистана, однако все ли они были доставлены в страну, неизвестно. Еще пять машин передала Словакия, до семи штук — Чехия, указывают украинские СМИ .

Россия уничтожила больше техники, чем есть у Украины

С 24 февраля по 26 июня

Было Поставили Всего «Сбили» Самолеты 199 — 199 215 Вертолеты 122 до 28 до 150 132 Беспилотники Bayraktar 37 25 62 84

Турецкие беспилотники Bayraktar, судя по данным Конашенкова, и вовсе уничтожены полностью. Через месяц после начала войны, 25 марта, Минобороны сообщило, что российские военные сбили 35 из 36 имевшихся у Украины аппаратов. К концу июня цифра выросла — сбитых Bayraktar в сообщениях Конашенкова стало уже 84. По крайней мере публичным данным эта цифра может противоречить — известно, что украинская армия закупила перед войной всего 62 таких беспилотника, при этом 25 из них должны были доставить в 2022 году. В начале марта в Украину действительно поступила партия байрактаров , сообщал министр обороны Украины Александр Резников . Еще четыре беспилотника подарил их турецкий производитель , в том числе тот, на который изначально собрали деньги граждане Литвы .

Не лучше ситуация и с танками, которых у Украины тоже уже не должно было остаться. К 26 июня Конашенков отчитался об уничтожении более 3800 бронированных машин, включая танки. Но само Минобороны оценивало численность бронемашин Украины в 2416 штук , говорил глава оперативного управления Генштаба Сергей Рудской 25 марта на итоговом брифинге, посвященном первому месяцу войны. Еще около 700 машин к середине мая Украине поставили западные союзники. Польша передала 240 танков, Чехия — 40 танков; США, Дания, Польша, Чехия, Великобритания — около 400 бронетранспортеров. Каким образом Украина продолжает воевать, если она уже лишилась всей техники, — остается загадкой.

Не сходятся у Конашенкова цифры и по людям. Если сложить все его данные, получится, что Россия взяла в плен 3800 украинцев. Из них значительная часть почему-то пришлась на первую неделю войны, но здесь не сходится промежуточный итог с ежедневными данными:

Цифры по числу пленных на 2 марта не сходятся

Сумма по всем брифингам

с 24 февраля по 2 марта

838

Промежуточный итог, озвученный Конашенковым 2 марта

572

Людские потери в украинской армии вообще просто огромны. Если сложить все данные брифингов Конашенкова, то получится, что погибли как минимум 40596 человек на 4 июня 2022 года. Конашенков зачастую не называет точное число погибших, ограничиваясь формулировками «не менее…» или «более…», поэтому при подсчете мы складывали лишь цифры, игнорируя формулировки «до двух рот», «до батальона». В таком случае выходит, что у Украины из строя выбыли до 80% штатной численности военных.

По статистике крупных военных конфликтов, число раненых обычно в два-три раза выше безвозвратных потерь — убитых, пленных и пропавших без вести . Такое соотношение было во время Второй мировой войны, приводит данные Советская энциклопедия. В Первую мировую на одного убитого приходилось четверо раненых. Во время войны в Афганистане и в первую чеченскую соотношение раненых к убитым превышало 3 к 1. То есть число убитых и раненых на поле боя украинцев, если исходить из данных Минобороны, в сумме может составить до 160 тысяч человек. К началу войны же штатная численность армии Украины составляла около 200 тысяч человек, правда, еще 250 тысяч были в резерве . А численность парамилитаристских соединений — около 50 тыс.

Самый загадочный термин

В начале этого текста мы не привели самый загадочный термин из словаря Минобороны России — «скопление живой силы и техники». Пресс-секретарь военного ведомства постоянно его использует, но мы так и не смогли дать термину определение.

За первые сто дней войны Россия, по донесениям Минобороны, уничтожила в Украине 39 тысяч « районов скопления живой силы и техники » и « опорных пунктов » украинских войск. Как получилась такая внушительная цифра, не совсем понятно, ведь сумма всех отдельно названных видов уничтоженной военной техники до такого количества явно не дотягивает.

Но самое интересное — соотношение человеческих потерь к потерям в технике. Если разделить число «убитых» украинцев на число «районов скопления» , получится, что в каждом погиб в среднем 1 человек.

* * *

В начале июня 2022 года Игорь Конашенков был в очередной раз повышен в звании. Человек, последние 24 года работавший в пресс-службах различных военных ведомств, стал генерал-лейтенантом. Кстати, Украина Конашенкову не чужая. В 1980-х годах прошлого века он учился в Житомирском военном училище радиоэлектроники ПВО.

Фактчекинг — Юлия Балахонова

Автор: Екатерина Резникова, при участии Михаила Рубина; «Проект»