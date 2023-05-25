Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Наєв: Ми прорахували всі можливі варіанти дій противника на Півночі

Світ уперше в історії спостерігає за ходом війни в Україні в режимі онлайн, однак вкрай важливо ще й розуміти що відбувається за лаштунками. Зрозуміло, що під час війни командирам не до спілкування з пресою, тож доводиться на полігонах та під час навчань збирати інформацію по крихтах.

Про те, що зараз відбувається на північному напрямку, скільки росіян концентрується в Білорусі та що є на білоруських аеродромах, яку іноземну зброю і техніку вже опанували українські військові – про це та інше журналісти агентства УКРІНФОРМ розпитали під час чергових військових навчань командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який відповідає за Північну операційну зону.

– Пане Сергію, всі з розумінням ставляться до обмеженої кількості інформації, яку зараз можна давати, водночас хотілося б почути про ситуацію у вашій зоні відповідальності.

– Безпекова обстановка залишається контрольованою. В той же час, в ніч на 16 травня противник здійснив безпрецедентний за своєю потужністю ракетний удар по нашій столиці, який за нашими оцінками, був націлений на знищення системи ППО та порушення системи управління.

Крім того, як ви бачите, противник продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Однак, через зменшення боєприпасів військове командування ворога продовжує пошук найбільш ефективної тактики ураження наших підрозділів та об’єктів інфраструктури. Так, вперше протягом останнього часу відмічені випадки застосування дронів-камікадзе типу “Shahed” для ураження пунктів управління та місць зосередження наших підрозділів в глибині прикордонної смуги.

– Сьогодні (запис інтерв’ю відбувся 18 травня – ред.) вперше на Київщині під вашим керівництвом військово-річковий дивізіон і підрозділи Сил територіальної оборони, що входять до складу військ Північної операційної зони, відпрацювали навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника. В чому унікальність цих навчань? – Дійсно, сьогодні відпрацьовувались питання спільного виконання завдань військово-річковим дивізіоном та Силами тероборони, які, за легендою, повинні були виявити, локалізувати, блокувати та знищити ворожу ДРГ. Військово-річковий дивізіон, роботу якого ви бачили, був створений в березні минулого року. Він входить до складу сил і засобів, які займаються обороною Київщини та нашої столиці. Зараз ми маємо на озброєнні як катери, які були передані на початку повномасштабного вторгнення, так сучасні катери, які нещодавно передали США. Це дуже важливо для патрулювання Дніпра, аби унеможливити будь-які прояви диверсійно-розвідувальної діяльності ворога. Поки що такого не було помічено, але ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв, повинні постійно тренуватись.

У БІЛОРУСІ РОСІЙСЬКИХ МОБІЛІЗОВАНИХ НАВЧАЮТЬ ДО 2 МІСЯЦІВ – Скільки зараз налічується російських та білоруських військових та техніки поблизу кордону України? Як часто відбувається ротація російських мобілізованих, які проходять навчання в Білорусі? Чи можна сказати, що змінився їх кількісний і якісний склад там? – На сьогодні немає ознак формування наземних ударних угруповань на території Білорусі та Росії. Однак, противник продовжує залучати два Угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей Росії, загальною чисельністю близько 18 тис. осіб. На аеродромах Білорусі продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил збройних сил Росії, вони продовжують виконувати завдання з ведення розвідки та демонстрації готовності застосування на українському напрямку. Що стосується російського контингенту Регіонального угрупування військ на території Білорусі, то його основна частина після підготовки переміщена до Ростовської області та вже веде бойові дії на сході нашої держави в Донецькій області. Загалом цикл підготовки російських підрозділів, які повністю укомплектовані мобілізованим особовим складом, триває до двох місяців. – Російські літаки, які бомбардували Україну, якийсь час використовували білоруські аеродроми. На ваш погляд, чому зараз практично немає зльотів літаків та безпілотників з території Білорусі? – Не літають тому, що після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому сході та півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих. Але, не слід забувати, що у грудні 1999 року, між Росією та Білоруссю було укладено договір про створення “Союзної держави”, яка мала на меті об’єднання обох країн. З метою перевірки можливості спільного застосування авіаційного угруповання Росії та Білорусі проводилося спільне патрулювання її повітряного простору, в тому числі, щоб показати країнам НАТО готовність до дій у відповідь. До 6 квітня цього року на території Білорусі перебували три літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет “Кинджал”. А на даний час, на території Білорусі все ще залишається 13 літаків: Су-34 – 8 одиниць, Су-30СМ – 3 одиниці, Су-24МР – 2 одиниці. Також ми спостерігаємо там 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.

МИ ПРОРАХУВАЛИ ВСІ МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ДІЙ ПРОТИВНИКА НА ПІВНОЧІ – Зараз з новою силою почалися розмови про перспективи втягування Білорусі у війну в Україні у зв’язку з нестабільним станом здоров’я Лукашенка. Як ви оціните підготовку українських захисників з півночі зустрічати ворога, у разі потреби? – Станом на сьогодні “співпраця” росіян і білорусів обмежується всебічною підтримкою оборонно-промислового комплексу та угруповань військ збройних сил Росії, які забезпечують та ведуть бойові дії на території України. Водночас ми прорахували всі можливі варіанти дій противника, розглянули всі сценарії розвитку подій, у тому числі найбільш загрозливі, та вживаємо необхідні заходи. Зокрема, нашими силами оборони: створені досить потужні угруповання, сплановані та підготовлені до застосування відповідні резерви, здійснюється постійний моніторинг обстановки, в тому числі за рахунок інформації, що надається країнами-партнерами, Службою безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими складовими сил безпеки і оборони проводяться контррозвідувальні та антитерористичні заходи з виявлення та нейтралізації терористичних (диверсійних) загроз, а у взаємодії з Повітряними силами ми здійснюємо прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від авіаційних та ракетних ударів противника. Крім того, триває переозброєння військ на більш сучасні зразки іноземного виробництва, зокрема, це стосується і засобів ППО. Підготовлені та постійно вдосконалюються в прикордонних районах довготривалі фортифікаційні споруди, доведено до відповідних норм щільність мінування території прикордонних смуг та продовжується нарощення системи мінно-вибухових та невибухових загороджень і в глибині оборони, сплановані та готові до руйнування відповідні об’єкти, які унеможливлять просування військ противника в глиб нашої території. Також ні для кого не є секретом, що досить активно продовжується підготовка наших підрозділів на загальновійськових полігонах та на території країн-партнерів, у тому числі з опануванням нових сучасних зразків озброєння. Як бачите, ми не зупиняємося на досягнутих результатах та продовжуємо відповідну роботу. Рівень укомплектованості та забезпеченості, морально психологічний стан особового складу в повній мірі забезпечує готовність Сил оборони до активних бойових дій на північному напрямку. – Чи стежите ви за заявами білоруського генштабу і чи спостерігається там зміна риторики останнім часом? – Так, звісно, ми відстежуємо заяви генерального штабу Республіки Білорусь та відзначаємо деяку зміну в риториці, перш за все, це пов’язано з відсутністю успіхів Росії у війні з Україною та з відповідною консолідацією західного світу. ТЕРМІН ОСВОЄННЯ ЗАХІДНОГО ОВТ НАШИМИ ВІЙСЬКОВИМИ ТРИВАЄ ВІД 2 ТИЖНІВ ДО 2 МІСЯЦІВ – Повертаючись до підготовки наших Сил оборони, які зараз задачі ви ставите перед підлеглими? Як швидко відбувається засвоєння нової техніки та озброєння, яке зараз активно почало надходити до підрозділів із Заходу? – Головною задачею для нас на сьогоднішній день є забезпечення готовності до виконання завдань – це навчання особового складу, злагодження підрозділів та контроль за відновленням боєздатності підпорядкованих військових частин. Нові зразки озброєння, які надходять нашим бійцям від країн-партнерів, наприклад, переносні зенітні комплекси, протитанкові ракетні комплекси – наші бійці опановують, приблизно, за два тижні. Для важких зразків озброєння термін навчання – до двох місяців. Хочу відзначити, що наші хлопці з великою зацікавленістю вивчають новітнє озброєння та техніку, що значно зменшує терміни їхньої підготовки. Також наші військові проходять навчання на іноземній техніці в країнах-партнерах, тривалість якого, в середньому, один місяць. – Раніше повідомлялось, що Україна отримала близько 600 видів озброєння і техніки від західних партнерів. Який відсоток від цієї цифри зараз опановують ваші підлеглі? – Так, на сьогодні в підпорядкованих мені військах перебуває практично весь спектр стрілецької зброї, засобів ближнього бою, наприклад, 5.56 мм штурмова гвинтівка MSBS “Grot”, 5.56 мм карабін М4А1, 7.62 мм гвинтівка FN FAL, 7.62мм кулемет М240, 7.62мм кулемет МG-42/59, 12.7мм кулемет BrowningМ2, 40мм гранатомет Мк19. Серед протитанкових засобів (ПТРК та ручних протитанкових гранатометів) можу назвати ПТРК “Javelin”, “Milan”, гранатомети “Panzerfaust 3”, Carl Gustaf, М79 OSA, SMAV Mk/153, одноразові гранатомети NLAW, AT-4, PSKOTT. Крім того, маємо артилерійські системи (155-мм PZ2000, FN-70, TRF-1) та міномети всіх калібрів (60 мм, 82 мм, 120 мм), практично всі системи ППО від ПЗРК до ЗРК, зразки броньованої техніки – БМП М113, спеціальні броньовані машини типу HMMWV, MaxPro, Rostel Senator та інші. Ну, і звичайно, працюємо з безпілотними літальними апаратами, які отримали від країн-партнерів. З урахуванням зазначеного, загальний відсоток озброєння та військової техніки зі всієї номенклатури, що опановано підпорядкованим особовим складом, складає від 40%, а за окремими номенклатурами – до 100%. Ми робимо все можливе, щоб цей відсоток був максимальний за всіма напрямками, оскільки передане озброєння показує високу ефективність за результатами бойового застосування в ході відбиття збройної агресії Російської Федерації.

КОМУНІКАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ТА У РІЗНИХ ФОРМАТАХ – Як часто ви спілкуєтесь зі своїми колегами з країн-партнерів? Що їх найбільше цікавить і чи допомагають вони у вирішенні практичних задач перед контрнаступом? – Знаєте, у Командуванні об’єднаних сил Збройних Сил України ще на етапі формування, підготовки та досягнення оперативних спроможностей склалися дружні, рівноправні та взаємовигідні відносини з відповідними органами військового управління збройних сил країн-партнерів, таких як США, Велика Британія, Канада, Республіка Польща та інші. З початком повномасштабної збройної агресії ці відносини вийшли на новий, як б сказав, братерський рівень. Ми отримуємо величезну підтримку та допомогу наших партнерів у боротьбі проти ворога. Спілкування з іноземними партнерами проходить на постійній основі у різних формах. Ми обговорюємо оперативну обстановку, перспективи співробітництва та координуємо надання матеріально-технічної та дорадчої допомоги. Незважаючи на складну безпекову ситуацію, продовжуються візити іноземних делегацій до Командування об’єднаних сил. Так, усередині квітня я мав честь проводити робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил Збройних сил Канади віце-адміралом Бобом Очтолоні. Я поінформував канадського колегу про оперативну ситуацію на фронті, ознайомив із завданнями Командування під час повномасштабної агресії, обговорив питання співпраці з представниками тренувальних місій збройних сил Канади та отримання консультативно-дорадчої допомоги Командуванню для посилення необхідних спроможностей. Періодично, приблизно раз на місяць, проводяться телефонні розмови та спілкування у форматі відеоконференцзв’язку з керівниками органів військового управління країн-партнерів стратегічного рівня – Командуванням Сухопутних військ США в Європі, Командуванням оперативного командування видів ЗС Республіки Польща. За пропозицією генерал-лейтенанта Піотровські (командувач Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровські – ред.) опрацьовується питання направлення офіцерів Командування об’єднаних сил ЗСУ до Республіки Польща, для навчання на фахових курсах за дефіцитними спеціальностями. Також ми запрошуємо офіцерів військово-дипломатичних представництв країн-партнерів, акредитованих в Україні, на заходи підготовки Сил оборони, які проводяться Командуванням об’єднаних сил. Так, у лютому цього року представники Київської асоціації військових аташе (КАВА) побували на одному з полігонів Збройних Сил, де їм продемонстрували батальйонне навчання з бойовою стрільбою, а також ознайомили із зразками озброєння та військової техніки іноземного виробництва, які були передані нам до початку широкомасштабної агресії РФ проти України.