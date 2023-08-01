Кто из крупных российских бизнесменов помогает Путину убивать украинцев и как

Какую роль российские олигархи играют в войне против Украины? Они сами хотели бы убедить окружающих, что не имеют к войне никакого отношения, — либо уже полтора года хранят гробовое молчание, либо пытаются оспорить введенные против них санкции, давая путанные интервью и жалуясь на жизнь. Однако в действительности богатейшие россияне, как показало исследование «Проекта», получили миллиарды долларов на оборонных контрактах, производя в том числе те виды оружия, которыми убивают мирных граждан в украинских городах. Но даже зная это, олигархи продолжают молчать.

Журналисты «Проекта» отмечают, что верят в частный бизнес и его право сотрудничать с любыми добросовестными контрагентами (включая государственные компании, производящие оружие). Так устроено во всем мире. Однако они также верят и в ответственный частный бизнес. В случаях, когда убедительно и на множестве примеров была доказана преступная деятельность российских вооруженных сил в Украине, частный бизнес не может молчать и продолжать поставлять свои товары и услуги тем, кто совершает ужасные злодеяния против мирных граждан.

В материале присутствуют шокирующие фото и видео.

Молчание — знак согласия

Днем 24 февраля 2022 года, когда российские ракеты уже атаковали цели в глубине территории Украины, Роман Абрамович, №12 довоенного российского списка Forbes, летел на своем бизнес-джете в Москву. Абрамович, как утверждает его знакомый, пытался успеть на намеченную в Кремле встречу Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), де-факто клуба богатейших бизнесменов страны. Но все равно не успел. Прилетев, он позвонил Путину и попросил о личной встрече, где предложил свои посреднические услуги в организации мирных переговоров с Украиной. Организованные Абрамовичем переговоры в итоге ни к чему не привели, а сам бизнесмен вскоре оказался под санкциями в Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украине, потерял немалую часть состояния и активов.

Встреча Владимира Путина с членами РСПП, 24 февраля 2022 года. Источник: kremlin.ru

Версия с опозданием Абрамовича в Кремль, возможно, лишь прикрытие. Приглашенных в Кремль бизнесменов уведомили о встрече за две недели, точную дату и время сообщили 22 февраля , рассказывает один из участников × , а в день мероприятия собравшиеся еще несколько часов ждали прихода Путина, следует из репортажа «Коммерсанта», — одним словом, время прилететь в Москву к началу мероприятия у Абрамовича, вероятно, было. Но опытный в кремлевских интригах олигарх не мог не понимать, что любой, кто прилюдно окажется рядом с Путиным в день начала войны против Украины, почти неминуемо и быстро окажется в западных санкционных списках.

Так и случилось: в течение короткого времени после встречи те или иные санкции были введены против всех 37 человек, представлявших РСПП на встрече в Кремле. Включая таких гостей, как Тигран Худавердян и Александр Шульгин, которые и олигархами-то никогда не считались, и пришли на встречу как директора своих компаний — «Яндекса» и «Озона» соответственно . На встрече были и другие наемные менеджеры — например, глава «Сибура» Дмитрий Конов или руководитель «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Впрочем, политическое чутье проявил не только Абрамович — в Кремль не пришли многие первые номера в списке российских миллиардеров, традиционно не манкировавшие встречами с Путиным: Алишер Усманов, Искандар Махмудов, Александр Абрамов, Владимир Лисин, Виктор Рашников и другие. Те 37 человек, что пришли, хотя и надели медицинские маски, скрывавшие половину лица, были бледны «даже на фоне белых стен Екатерининского зала» и отказались от перекуса, рапортовал со встречи корреспондент принадлежащей Усманову газеты «Коммерсант».

Сам Усманов уже какое-то время живет в Узбекистане, на своей второй родине, сидит тихо или позволяет себе робкие пацифистские высказывания. Его промышленные активы, тем не менее, играли и играют важную роль в снабжении российской армии и оккупированных территорий, а та самая газета «Коммерсант» — важное звено выстроенной Кремлем системы военной цензуры и пропаганды.

Похожая ситуация с очень многими капитанами российского бизнеса — как теми, кто осмелился встретиться с Путиными, так и теми, кто на ту встречу не явился, — почти все они на протяжении уже почти полутора лет войны хранят гробовое молчание, некоторые сделали путанные антивоенные заявления, и лишь один, Олег Тиньков, осмелился критиковать курс Кремля. Прямо или косвенно — например, через пресс-релизы или заявления советов директоров компаний — по поводу войны высказались 27 из 200 членов последнего списка Forbes.

Нужно отметить также, что в списке Forbes от 2021 года есть и Михаил Ходорковский, который уже много лет — после освобождения из российской тюрьмы — живет на Западе и последовательно критикует Кремль.

При этом предприятия очень многих молчащих олигархов поставляли и продолжают поставлять российскому оборонно-промышленному комплексу огромное число товаров и услуг, в том числе тех, что нужны непосредственно для создания ракет, бомб и пуль, убивающих мирных украинцев. Прямо или косвенно на войну работали предприятия даже тех олигархов, которые покинули Россию, как Андрей Мельниченко, или тех, кто отчаянно пытается обелить свой имидж и добиться снятия санкций, как Михаил Фридман и другие акционеры консорциума «Альфа-Групп».

Как минимум 81 человек из последнего довоенного рейтинга 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes — открыто участвовали в снабжении российской армии и ВПК

80 из них — под санкциями, но лишь 14 из этих 80 — санкционированы во всех юрисдикциях проукраинской коалиции. А 34 человека — вообще только в Украине. Общая сумма открытых контрактов, которые предприятия этих бизнесменов заключили с российской оборонкой за время военного конфликта на Украине (2014 -2023 гг), огромна — не менее 220 миллиардов рублей, или почти 3 млрд долларов , по среднегодовому курсу за 2021 год.

Как журналисты «Проекта» сделали эти расчеты и что в них вошло? «Проект» проанализировал публичные государственные контракты, заключенные предприятиями, частично или полностью принадлежащими членам последнего довоенного рейтинга Forbes с оборонными заводами, Минобороны и Росгвардией за период с начала частичной оккупации территории Украины (2014-2023 гг). Важно понимать: после 2017 года, пользуясь изменениями в российском законодательстве, Минобороны и военные заводы начали массово засекречивать свои контракты, поэтому а) большая часть, найденных журналистами издания договоров, касается периода 2014-2018 гг б) реальное число работающих на войну бизнесменов и полученных ими за это денег может быть существенно больше, чем в нашей базе данных.

Подробная методология и необходимые оговорки ↓

За основу журналисты взяли рейтинг «200 самых богатых бизнесменов России», составленный журналом Forbes по итогам 2021 года (последний полный список). Далее устанавливали, какие юридические лица связаны с людьми из этого списка, включая все дочерние компании и предприятия, находящиеся в частичной собственности (вне зависимости от размера пакета акций). В отдельных случаях, когда связь компании с олигархом юридически не очевидна, например, оформлена на оффшоры, журналисты издания опирались на сообщения СМИ.

У каждого из выявленных нами юридических лиц мы анализировали участие в госзакупках в качестве исполнителя. Для этого журналисты искали среди госзаказчиков тех, кто напрямую относится к оборонной отрасли («Ростех» и другие производители вооружений, Минобороны, другие силовые ведомства, участвующие в агрессии против Украины (к примеру, Росгвардия) и их подразделения вплоть до конкретных воинских частей и соединений). В случаях, когда это было возможно, также учитывали открытые госконтракты, которые оказывали косвенное влияние на войну. Так, журналисты учитывали контракты по развитию инфраструктуры оккупированных территорий, включая строительство Крымского моста, по которому сейчас переправляются войска и поступает на фронт вооружение, а также факты ведения бизнеса на занятых российской армией территориях. Также, опираясь на заявления компаний и публикации в СМИ, рассматривали иной вклад бизнесменов в развитие инфраструктуры уже оккупированных территорий (контракты на строительство жилья в Мариуполе, поставки транспортной техники в “ДНР”, открытие предприятий на оккупированных территориях и проч.). В список также попали олигархи, совмещавшие бизнес с политической деятельностью на федеральном уровне, — так в выборке оказались, например, Сулейман Керимов и Александр Верховский, которые как сенаторы голосовали за законы, регламентирующие агрессию против Украины. Наконец, в путеводителе учитываются частные предприятия и их владельцы, участвующие в информационно-пропагандистском сопровождении агрессии, — Национальная медиа группа, «Коммерсант» и т.д.

Информацию о том, какое оружие производит госзаказчик, по большей части журналисты брали из открытых источников. В некоторых случаях, когда такой информации не было, журналисты анализировали госзакупки и поставки предприятия, включая встречающиеся в описании закупок индексы военной техники. Важно отметить, что очень многие оборонные предприятия кроме непосредственно оружия производят и гражданские товары. В некоторых случаях, когда было очевидно, что тот или иной олигарх поставляет свою продукцию оборонному предприятию для производства гражданской номенклатуры, журналисты не учитывали такие контракты. Но чаще всего ни журналисты, ни вероятно сами поставщики не могут знать, на что конкретно пошла их продукция или услуга. Все подобные контракты попали в выборку.

Также возможны вероятные неточности в данных сервисов госзакупок, которыми пользовалась редакция. В случаях, когда на сайте госзакупок из документации не ясно, кто выиграл конкурс, эти сервисы могли учитывать в качестве победителя то юрлицо, которое предложило лучшую котировку. В некоторых ситуациях это может приводить к ошибкам. Также эти сервисы в единичных случаях могут допускать технические ошибки в идентификации исполнителя госзаказа. Часть этих проблем могла попасть и в базу и оказать незначительное влияние на финальные результаты.

Всем компаниям и/или отдельным бизнесменам, упомянутым в списке, были заранее высланы вопросы редакции. Исходя из полученных ответов, журналисты в отдельных случаях исключили некоторые контракты из выборки, — например, если было убедительно доказано, что контракт касался гражданской продукции.

Журналисты называют вычисленную ими сумму контрактов минимальной оценкой еще и по другой причине. В расчетах журналисты не могли учесть вклад тех или иных бизнесменов в войну с помощью так называемых «домашних заданий». Так, несколько бизнесменов, с которыми говорил «Проект», называют неформальные взносы в различные связанные с властями фонды, организации или непосредственно в карман важных чиновников, включая Путина. Журналисты издания также не учитывали тот материальный вклад, который многие участники списка Forbes внесли в функционирование политического режима Путина (так, например, вне рейтинга оказался бизнес-партнер Аркадия Ротенберга Александр Пономаренко, выполнявший чувствительные поручения в интересах Путина, или Руслан Байсаров, обеспечивающий финансами главу Чечни, видного «ястреба войны» Рамзана Кадырова, или крупный акционер «Фосагро» и приближенный Путина Владимир Литвиненко).

Наконец, в список закономерно не попали менеджеры государственных корпораций и банков вроде Сергея Чемезова, Андрея Костина или Игоря Сечина, которые по уровню благосостояния давно не уступают крупнейшим частным бизнесменам, но которые участвуют в войне «по должности» — их компании непосредственно заняты в вооружении, снабжении или финансировании российской армии.

«Трудно комментировать ваши выводы. Как можно считать всех, кто подолгу имел контракты с ВПК? Что получается, им надо разорвать годами выстроенные отношения их предприятий? Но это ведь не значит, что все они — сторонники войны. Сторонников вообще нет, все просто ссут», — так составленный «Проектом» список прокомментировал топ-менеджер одной из упомянутых в путеводителе крупных компаний.

«Сидит тихо в ОАЭ, ждет, что проскочит», — говорит бывший партнер одного из оказавшихся в списке «Проекта» миллиардеров. Страх — главная причина молчания и бездействия олигархов, которую называют собеседники редакции. С некоторых пор многие бизнесмены боятся говорить даже непублично: «Не актуально», — ответил в конце 2022 года один из участников февральской встречи с Путиным на предложение «Проекта» пообщаться (ранее тот же собеседник не отказывал журналистам в офф рекорд разговорах).

Двое из упомянутых в нашем списке олигархов попались на недостаточной осторожности: Фархад Ахмедов и Роман Троценко стали жертвами прослушки, их частные разговоры с критическими высказываниями в адрес Путина были опубликованы неизвестными. Ни тот, ни другой не подтверждал, но и не оспаривал подлинность записей. Впрочем, если опираться на открытые данные, ни Ахмедов, ни Троценко за свои слова не поплатились.

Зато компания, долей в которой владеет Троценко, поставляла сырье крупным производителям взрывчатки в России. А Ахмедов долгое время был и, возможно, остается акционером «Лукойла», «Новатэка» и «Норникеля» — эти акции он купил в 2012 году, и об их продаже публично не сообщалось × , которые регулярно поставляют топливо и металл оборонным предприятиям и армии. А еще заводы «Лукойла» входят в список производителей ракетного топлива — на нем, в частности, летают крылатые ракеты, которыми регулярно обстреливают Украину.

Вызывает ли гибель людей у фигурантов нашего списка такой же страх, какой вызывает у них Путин? Похоже, что нет: тот же Троценко за два месяца до того, как матерно ругать Путина в частном телефонном разговоре, не отказался получить от президента России орден Дружбы народов.

Следующие главы — о том, что по-настоящему страшно.

Эпизод 1

Убийство Ирины Филькиной и еще 500 человек в городе Буча

25.02 — 31.03.2022

На этих кадрах — момент совершения или последствия военных преступлений российских военных в Буче, небольшом городке примерно в 15 километрах от Киева. Буча была оккупирована 25 февраля и оставлена российскими войсками 1 апреля 2022 года. За 35 дней оккупации было совершено множество военных преступлений, зафиксированных журналистами, юристами и представителями международных организаций. Два самых известных трагических эпизода оккупации Бучи — расстрелы случайных местных жителей на улице Яблонская в центре города и внесудебные казни гражданских лиц, заподозренных в связях с украинской армией.

Расстрелы на Яблонской

К 5 марта 2022 года 52-летняя Ирина Филькина уже неделю жила в подвале торгового центра в спальном районе Киева, где трудилась оператором котельной. Война застала женщину на работе, и сперва ей казалось, что в городе безопаснее. Но начались обстрелы, и Ирина посчитала, что будет разумнее вернуться домой в пригород. Раздобыла велосипед и отправилась в путь через Бучу, рассказывали изданию «Холод» ее дочери.

По дороге Ирина созвонилась с дочерью, которая в то время жила в Польше. Та пыталась уговорить мать не ехать на территорию, уже вторую неделю занятую российскими войсками. Но Филькина не прислушалась: «Не волнуйся, это ведь твоя мама, она всегда со всем справится. Мама тебя любит!» Поговорив с дочерью, Ирина свернула с Вокзальной улицы на Яблонскую.

Место убийства Ирины Филькиной

Теперь посмертную фотографию Филькиной знает едва ли не весь мир: велосипедистка в синей куртке, лежащая на газоне, ее рука с маникюром и каплями запекшейся крови откинута в сторону. Фотографию 2 апреля, уже после выхода из Бучи российских войск, опубликовало агентство Reuters. Филькину по маникюру — на одном из ногтей было изображено сердечко — опознала визажист Анастасия Субачева. Тело Филькиной пролежало на улице целый месяц.

Прижизненное и посмертное фото Ирины Филькиной

Эту фотографию, как и другие свидетельства зверств в Буче, российская пропаганда сначала называла подделкой, потом списывала на провокацию украинской армии. Тех, кто утверждал обратное, российские власти сажали в тюрьму — именно за рассказ о преступлениях в Буче, в частности, об убийстве Филькиной, был отправлен в колонию на 8,5 лет оппозиционер Илья Яшин.

Впрочем, для всего мира в случае с гибелью Ирины никакой неопределенности уже давно нет. Благодаря украинскому дрону, следившему за расположенными в городе российскими военными, была задокументирована не только смерть Филькиной, но и процесс ее убийства.

Убийство Ирины Филькиной, съемки с дрона. Источник: The New York Times

5 марта оператор дрона, к тому моменту заснявший уже не первое убийство, сразу заметил велосипедистку, приближающуюся к опасному перекрестку, поэтому внимательно следил за судьбой Филькиной. Спустя секунды после того как женщина свернула с Вокзальной на Яблонскую ее расстреляла обозначенная символом «V» боевая машина десанта, она же БМД. Женщина погибла рядом с воротами дома № 342 на Яблонской улице. Чуть позже на этом же месте будет убит и один из владельцев этого дома Олег Абрамов.

На перекрестке Яблонской и Вокзальной улиц за время наблюдения дрона были дислоцированы две БМД-2. Они расстреляли еще по меньшей мере шестерых мирных жителей. Это — еще один велосипедист, 68-летний Владимир Бровченко. В салоне расстрелянного синего микроавтобуса погибнут волонтер Жанна Каменева, другая жительница города Мария Ильчук, а также 14-летняя Аня с мамой Тамилой Мищенко. Вскоре почти на том же месте был убит 61-летний Михаил Коваленко.

Тела расстрелянных жителей Бучи. Фото: Виктор Шатило

Видео с дрона, записи местного жителя Виктора Шатило, снимавшего убийства на телефон с чердака своего дома, а также архивы стационарных камер наблюдения, фиксировавших перемещения колонны российской бронетехники по Яблонской, позволяют установить, что убийства Филькиной и других мирных жителей были совершены с помощью БМД-2, оснащенной противотанковым ракетным комплексом «Фагот» или «Конкурс».

БМД-2 — очень распространенный в ходе нападения на Украину вид бронетехники. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что ВСУ уничтожили или захватили минимум 213 таких машин , следует из данных проекта Oryx, который учитывает только визуально подтвержденные потери сторон в технике × . Исторически БМД-2 производил Волгоградский тракторный завод. Это предприятие в 2005 году обанкротилось, а потом и вовсе было ликвидировано. Завод лишился большей части территорий, но продолжил выпуск военной продукции под крылом «Ростеха» на небольшой площади. Сейчас юрлицо завода — «Волгоградская машиностроительная компания ВГТЗ» — принадлежит «Курганмашзаводу», а в конечном счете — государственному «Ростеху».

БМД-2 в Буче. Съемки камер видеонаблюдения

Но, разумеется, «Ростех» производит БМД не в одиночку — у волгоградского и курганского заводов есть множество частных поставщиков , хотя «Курганмашзавод» как материнская организация и засекречивает свои госконтракты × .

В частности, БМД-2 оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, которую производит Туламашзавод. С недавних пор он находится в частной собственности — его владельцем значится некий Валерий Даутов. Прежде он работал в нескольких связанных с «Ростехом» структурах, в том числе на оружейных заводах.

Откуда у госменеджера, заработавшего за последние 10 лет не более 120 млн рублей, что следует из данных утечки доходов физлиц, взялись миллиарды на покупку Туламашзавода и долей в других оборонных предприятиях Тульской области , таких как Императорский тульский оружейный завод и Тулаточмаш, неизвестно. Зато в 2019 году Даутов занялся еще и непрофильным бизнесом — отловом краба.

Вместе с ним в крабовый бизнес зашли люди, представляющие интересы Аркадия Ротенберга , утверждали источники «Коммерсанта» и «Ведомостей» × . Вполне вероятно партнерами Даутова в оружейном бизнесе выступают также члены семьи Ротенбергов. Интерес этой семьи к тульским оружейным заводам проявился в 2017 году, когда сын Аркадия Ротенберга Игорь стал владельцем Тульского патронного завода, который в свою очередь владел Ульяновским и Симбирским патронными заводами.

Позже Ротенберг-младший якобы вышел из числа акционеров Тульского патронного завода, однако, судя по составу совета директоров — журналисты Scanner Project обратили внимание, что в последнем известном составе совета директоров Станислав Новоселов и Симон Амиров представляют интересы семьи Николаевых, а Вячеслав Васьков, Руслан Исаев, Светлана Мешайкина и Руслан Гуров связаны с семейством Ротенбергов — × , завод все еще принадлежит семье Ротенбергов и семье другого упомянутого в нашем списке олигарха Константина Николаева (140-е место в списке Forbes).

Противотанковый ракетный комплекс, установленный на БМД-2. Съемки камер видеонаблюдения в Буче

В одном из убийств на Яблонской российские десантники, предположительно, применили установленный на БМД-2 противотанковый ракетный комплекс «Фагот» или «Конкурс» — им расстреляли автомобиль, в котором погибли Жанна Каменева и еще три человека. Какой именно из этих двух ПТРК был использован, сказать сложно из-за их визуального сходства, но оба производит тульское «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП), входящее в состав холдинговой компании «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

КБП выпускает огромную номенклатуру военной продукции, используемой во время вторжения в Украину. Это и БМД-4М, с помощью которого в той же Буче был совершен по меньшей мере один задокументированный на видео эпизод расстрела гражданского автомобиля.

Расстрел гражданского автомобиля из БМД-4М в Буче. Источник: The New York Times

Также КБП выпускает ПТРК «Корнет», «Квартет» и «Метис», системы ПВО «Панцирь-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1». Вся это военная номенклатура применяется в ходе агрессии против Украины. Такое предприятие, как КБП, конечно же, зависит от многих поставщиков. В частности, принадлежавший, или до сих пор принадлежащий Игорю Ротенбергу Тульский патронный завод оказывал КБП услуги по фосфатированию снарядов для стрельбы из гранатометного комплекса АГС-30, установленного на БМД-4М, а также поставлял этому предприятию патроны. Ульяновский патронный завод, также принадлежавший сыну Ротенберга-старшего, отгружал капсюлированные гильзы и некие металлические коробочки.

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ БМД-4М, ИЗ КОТОРОГО РАССТРЕЛИВАЛИ ПРОХОЖИХ В БУЧЕ

Корпус БМД-4М сделан из алюминиевой брони, разработанной «НИИ Стали». Это же предприятие поставляло КБП заготовки корпусов и элементы динамической защиты. «НИИ Стали» на четверть принадлежит владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, занимающему 41-е место в списке Forbes.

Собственно металлопродукцию предприятию поставляет корпорация «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова (72-е место в списке Forbes). Компания «Полема» Евгения Зубицкого (199-е место) поставляет вольфрамовые детали и молибденовые прутки. Стальные трубы предприятие заказывало у Челябинского трубопрокатного завода, принадлежавшего на момент заключения контрактов Андрею Комарову (102-е место).

Ракеты 9М133ФМ-3, ЗУБК23-3, 9М133-1, 9М133М-2, 9М133Ф-1 и другие × к ПТРК «Корнет» тульскому предприятию поставляет «Завод имени Дегтярёва», принадлежащий Игорю Кесаеву (35-место в списке Forbes).

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Никакая техника не может обойтись без электроники. Так, транзисторы КБП поставляет компания «Ангстрем», а пускатели для электродвигателей отгружает компания АО «МЭЗ Уралэлектро». Обе принадлежат АФК «Система» Евтушенкова . Ему также принадлежит компания «Холдинг Эрсо», который поставлял тульскому предприятию трансформаторы, и Ярославский радиозавод, продавший изоляторы для электрических подстанций. Программное обеспечение для автоматизации производства КБП оказывает компания «Ланит» Филиппа Генса (124-е место), а услуги по страхованию — «Согаз» Юрия Ковальчука.

Естественно, большинство видов бронетехники использует снаряды. 2 апреля 2022 года, сразу после освобождения Бучи украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об обнаружении 643 «взрывоопасных предметов», а также опубликовала снимок, на котором около 50 из них.

Боеприпасы, найденные в Буче

Самый длинный снаряд на этой фотографии — это, предположительно, противотанковая ракета 9М117М1-3 «Аркан», которыми вооружены производимые КБП БМД-4М. За «начинку» этих ракет отвечает завод имени Свердлова в Нижегородской области. Химическую продукцию заводу поставляет главным образом «Уралхим» Дмитрия Мазепина (150-е место в списке Forbes) — речь идет об азотной кислоте, аммиачной селитре и водном аммиаке. «Сибур» Леонида Михельсона (5-е место), Геннадия Тимченко (6-е место) и других предоставлял заводу 2-этилгексанол (спирт изооктиловый).

Акционерами «Сибура» также являются бывший зять Путина Кирилл Шамалов, а с осени 2021 года — Айрат и Радик Шаймиевы, Рустам Сультеев и Альберт Шигабутдинов, акционеры татарстанского холдинга ТАИФ, частично поглощенного «Сибуром». Алюминиевые порошки этот завод закупает у компании «Русал Урал» Виктора Вексельберга (20-е место в списке Forbes) и Олега Дерипаски (37-е место).

Противотанковая ракета 9М117М1-3 «Аркан»

Корпуса для ракет, судя по всему, завод имени Свердлова закупает готовые. Так, у завода имени Дегтярёва, принадлежащего Кесаеву, он приобрел корпуса к изделию 9Н142М. Так называется кумулятивный заряд, являющийся частью ракеты «Инвар». Последняя используется в танковом комплексе «Рефлекс-М», которым, например, оснащен основной российский танк Т-90.

На фотографии украинских спасателей легко узнаются 30-мм выстрелы с бронебойно-трассирующим снарядом ЗУБР6, которые применяются к пушкам 2А42 и 2А72. Первая используется как раз на БМД-2, расстрелявшей украинцев на Яблонской улице , а также на БМД-3, БМП-2, БТР-90, БМПТ, вертолётах Ка-29, Ка-50, Ка-52 и Ми-28. Вторая пушка — на БМД-4 и БМД-4М, БМП-3, БТР-80А, БТР-82А, БТР-90М, БРМ-3К и «Уран-9» × . ЗУБР6 производит «НПО „Прибор“ имени С. С. Голембиовского». Этот государственный производитель зависит от молибденовых листовых заготовок, которые он покупает у компании «Полема» Евгения Зубицкого (199-е место).

Снаряды ЗУБР6

Также на снимке можно узнать гранатометный выстрел ВОГ-25П. Этот осколочный боеприпас предназначен для стрельбы из подствольных гранатометов, применяемых в комплексе с автоматами Калашникова , а также ГП-34, РГ-6 «Гном» и РГМ-40 «Кастет» × .

Гранаты ВОГ-25

Впрочем, не всегда его используют по прямому назначению. Например, в мае 2022 года жительница Бучи Татьяна Монько решила вернуться в освобожденный город. У себя в квартире помимо разгрома она также обнаружила установленную в качестве мины-ловушки гранату ВОГ-25 — она была спрятана под молоточками фортепиано десятилетней дочери Монько. Об этом первым рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ранее замеченный за распространением недостоверной информации. В данном случае эффективность установки ВОГ-25 в качестве мины-ловушки крайне сомнительна, что объясняет причины, по которым она не разорвалась, но сам факт ее установки задокументирован на фотографиях × .

Граната ВОГ-25, спрятанная в фортепиано в доме Татьяны Монько

Взрыватели для ВОГ-25 — саму гранату делает НИТИ имени П. И. Снегирёва – × производит Бийское производственное объединение «Сибприбормаш». Металлопродукцию этому объединению поставляет компания «ММК-Метиз», входящая в состав Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова. Челябинский трубопрокатный завод, до 2021 принадлежавший Андрею Комарову, а теперь перешедший к структурам Дмитрия Пумпянского, поставляет в Бийск стальные бесшовные трубы, а «Согаз» Ковальчука и Ко — страхует сотрудников.

Внесудебные казни

В захвате Бучи участвовали и совершали там военные преступления военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка ВДВ. В частности, как следует из расследования The New York Times × , ими были расстреляны связанные люди, сдавшиеся в плен или задержанные в первые дни оккупации, предположительно, участники самообороны, сформированной из местных жителей. Например, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как российские военные отделили девять задержанных мужчин от женщин и отвели на свою базу для допроса.

Задержанные мужчины в Буче. Съемки с камеры видеонаблюдения. Источник: The New York Times

Сдавшиеся в плен, судя по видео, не имели никакого оружия и даже экипировки. Мужчины послушно шли по приказу российских военных за угол российской базы, держа руки за головой. Через 5 минут местные жители услышали выстрелы и увидели тела убитых. Украинский дрон, летевший через несколько часов рядом с этим местом, также заснял лежащие на углу российской базы трупы 7 человек. Вне зависимости от того, состояли ли убитые в сопротивлении, расстрел безоружных является военным преступлением.

Из какого оружия расстреляли этих семерых? На страницах в соцсетях военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка можно найти фотографии, позволяющие понять, каким именно стрелковым оружием пользуются бойцы этой части.

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ АВТОМАТЫ И ПУЛЕМЕТЫ, ИЗ КОТОРЫХ РАССТРЕЛЯЛИ ЖИТЕЛЕЙ БУЧИ

На снимке у стоящих во втором ряду десантников в руках автоматы «Калашникова» из сотой серии, в которой деревянные части были полностью заменены на полимерные.

Совладельцем концерна «Калашников» до конца 2017 года , по данным газеты «Коммерсантъ» × были Искандар Махмудов (19-е место в списке Forbes), Андрей Бокарев (59-е место) и замминистра обороны Алексей Криворучко. Очевидно, что при изготовлении автоматов используется сталь. Ее «Калашникову» поставляет «Северсталь» Алексея Мордашова, а трубную продукцию — Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. Он же поставляет эту продукцию «дочке» концерна — Ижевскому механическому заводу. Титановый прокат «Калашников» покупает у «ВСМПО-ависма» Михаила Шелкова.

Автомат Калашникова 100-й серии

У нескольких военнослужащих на переднем плане хорошо виден ручной пулемет «Печенег». Разработкой и производством этого пулемета занимается принадлежащий государству подольский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) и частный «Завод имени Дегтярёва» (Игорь Кесаев). Патроны для пулемета поставляли Тульский и Ульяновский патронные заводы в период открытого владения ими Игорем Ротенбергом.

Пулемет «Печенег»

Услуги добровольного медстрахования сотрудникам ЦНИИточмаш, как и услуги страхования имущества концерна «Калашников», оказывает компания «Альфастрахование» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева, Петра Авена и Андрея Косогова. Она же застраховала автомобили 65-ти войсковых частей и других организаций, связанных с Росгвардией и Минобороны . В комментарии «Проекту» компания заявила, что их лицензия «включает в себя несколько обязательных видов страхования, по которым страховщик не имеет права отказать в заключении договора страхования. К таким видам страхования относятся: ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности и ОПО — обязательное страхование опасных производственных объектов».

«Проект» считает, что этот ответ вызывает вопросы. В отличие от предоставления услуги ОСАГО, например, физическим лицам, когда страховая компания действительно не имеет права отказаться от заключения договора по закону, в данном случае речь идет об участии в открытом аукционе, в котором страховщик может, как минимум, не принимать участия, пояснили «Проекту» специалист в сфере госзакупок и страховой эксперт. Кроме того, ряд контрактов касается не только ОСАГО или ОПО, но и добровольного медицинского страхования сотрудников оборонных предприятий. Для получения подробной информации об этих контрактах смотрите профиль Михаила Фридмана в нашей базе данных.

Еще более тесные отношения у Фридмана и других акционеров «Альфы» с Тульским патронным заводом, который поставляет патроны и гильзы производителям всего стрелкового оружия, упомянутого в этой главе. Про это стоит рассказать отдельно. «Альфа-банк» активно кредитовал оборонные предприятия после первого вторжения российских войск в Украину в 2014 году, но в 2018 году банк объявил, что не будет обслуживать оборонку из-за санкционного риска. Как и другие банки, он передал оставшиеся у него «оборонные» кредиты Промсвязьбанку.

Однако в середине 2020 года «Альфа» вновь предоставила кредитную линию патронному заводу Игоря Ротенберга, предположительно, на 1,8 млрд рублей , следует из отчета по итогам голосования собрания акционеров Тульского патронного завода, а также из уведомления о залоге, который возник 6 июля 2020 года, а прекратил свое действие 7 декабря 2022 года × . Кредитную линию для оружейного завода «Альфа-банк» держал открытой даже после начала полномасштабной войны, закрыта она была лишь в декабре 2022 года.

В самом «Альфа-банке» в ответ на запрос «Проекта» сообщили, что тем самым финансировали лишь производство спортивных и охотничьих патронов, предназначенных для поставок в США. Возможно, банк действительно хотел профинансировать экспортное производство , потому что американские санкции, запрещающие импорт российских боеприпасов, были введены после открытия кредитной линии × . Но обратим внимание на то, что предметом залога по кредиту «Альфа-банка» стали 27 единиц различного оборудования, из которых 26, предположительно, являются универсальными, то есть могут быть использованы для производства самой различной номенклатуры продуктов.

Также важно понимать, что в последнее время — после получения кредитов от «Альфы» и от других банков — Тульский патронный завод начал активно расширяться. В частности в конце 2022 года на заводе появилось новое производство с новым оборудованием, и сейчас завод явно загружен заказами по оборонной линии, поскольку вместо запланированного увольнения свыше 600 находившихся в простое сотрудников, наоборот, максимально расширяет штат.

С 2014 года псковские десантники используют, как ее называют в Минобороны, «экипировку солдата будущего», получившую название «Ратник». Среди элементов защиты этой экипировки — шлем 6Б47 производства уже названного ЦНИИточмаш. Последний имеет контракты с предприятиями Махмудова и Бокарева, Кесаева и Игоря Ротенберга.

Листовка с описанием комплекта «Ратник»

Но уникальным «Ратник» делает, конечно, не броня, а прилагающееся к нему оборудование. Так комплект оборудован системой управления «Стрелец». В него входит, например, лазерный дальномер ПДУ-4, предназначенный для целеуказания. Коробку от такого прибора нашел у себя в разграбленном доме житель Бучи. Он выставил ее на аукцион, а также разместил фотографии, на которых видно, что дальномер был заказан Минобороны в интересах псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а поставлен компанией «Радиоавионика», принадлежащей семье второго человека в Совете федерации и партии «Единая Россия» Андрея Турчака , 3-е место в «Рейтинге доходов госслужащих», рассчитанном журналом Forbes по итогам 2015 года × . О том, как семья Турчака наживается на советских оборонных предприятиях, «Проект» уже писал.

Комплект «Ратник», оставленный российскими военными в Буче

Преступления в Буче нужно было как-то оправдать перед российской аудиторией. До введения максимально жестких репрессивных мер в отношении всякого, кто поставит официальную российскую точку зрения под сомнение, с этой задачей справлялись пропагандисты. Всплывшие сразу же после освобождения города видео и фотокадры они клеймили как фейки.

Так, 3 апреля ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская рассказала о событии так: «Вот очередное обвинение от украинской фабрики фейков. Якобы наши военные расправились с мирными жителями города Бучи. Минобороны Украины снабдило эту ложь комментарием: якобы Буча — „вторая Сребненица“». 9 апреля телеканал «РЕН-ТВ» показал своим зрителям кадры, на которых украинские военные в Буче тянут тела за веревки. Ведущая объяснила, что на этом видео бойцы ВСУ раскладывают трупы по дорогам, чтобы «по задумке режиссера в кадр попало как можно больше погибших мирных жителей».

По ее словам, эти кадры были сняты во время подготовки «съемочной площадки», которые утекли из-за спешки, а теперь доказывают «циничную постановку». В действительности, оригинал видео 2 апреля опубликовало агентство Associated Press, снабдив комментарием „Солдаты тянут тело при помощи троса, опасаясь, что оно заминировано“. И «Первый» и «РЕН-ТВ» входят в Национальную медиа группу (НМГ), которая по состоянию на начало войны принадлежала Юрию Ковальчуку (47-е место), Владимиру Богданову (76-е место) и Алексею Мордашову — последний продал свою долю в НМГ в мае 2022 года . Как ранее рассказывал «Проект», долей в НМГ скрытно владел и сам Владимир Путин — через офшор Ermira.

Кадр из репортажа РЕН-ТВ о том, что после ухода россиян из Бучи украинцы якобы подбрасывают на улицы тела

Если телевидение создает грубые фейки, то для интеллектуальной аудитории более утонченной пропагандой занимаются газеты и интернет-издания. Например, большинство новостей о Буче в принадлежащем Григорию Березкину (№157) издании РБК выглядели примерно так: в паре предложений говорится, что «ряд изданий» и «власти Украины» опубликовали кадры трупов мирных жителей из Бучи, а следом идет несколько абзацев с официальными заявлениями российской стороны, в которых утверждается, что события в Буче — провокация и фейк.

Но главную роль в российской пропаганде, конечно, играют не отдельные издания, а «Яндекс». Большую часть трафика на свои сайты интернет-издания получают в том случае, если их сюжет окажется на главной странице поисковика в разделе с пятью основными новостями. Руководство «Яндекса» всегда утверждало, что этот «топ новостей» формируется автоматически.

Однако, как ранее неоднократно доказали журналисты, список новостей формируется по согласованию с Кремлем — например, для формирования топа новостей «Яндекс» тайно использовал лишь материалы 15 согласованных с администрацией президента изданий × . Именно поэтому аудитория поисковика 4 апреля видела новости о Буче в исполнении РИА Новостей под заголовком «МИД назвал целью преступления украинских радикалов в Буче срыв мирных переговоров». «Яндекс» на тот момент принадлежал Аркадию Воложу (64-е место) и Владимиру Иванову (159-е место).

Эпизод 2

Убийство восьмилетнего Кирилла Пьяхина и еще 26 людей в Виннице

14.07.2022

Поздним утром 14 июля 2022 года восьмилетний Кирилл Пьяхин сидел с дядей в автомобиле, припаркованном у дома быта «Юбилейный» в центре Винницы, и ждал бабушку. Еще недавно он жил с родителями в Херсоне, но теперь город оккупирован — украинская армия отобьет город город лишь 11 ноября 2022 года × , а Кирилл с мамой, кажется, в безопасности — здесь, в центре Украины, далеко от основных фронтов, «прилетов» не было уже три месяца, а редкие атаки с воздуха успешно отбивает ПВО.

Бабушка, несмотря на объявленную полчаса назад воздушную тревогу, пошла оформлять документы: скоро семья Кирилла должна навсегда уехать от войны в Молдову, рассказывает украинское издание «Суспільне». Но помечтать о путешествии мальчик не успел. В 10:45 рядом с парковкой взорвалась российская ракета. Машины загорелись, Кирилл не смог выбраться и погиб.

Кирилл Пьяхин

В тот день на оживленный перекресток в центре города между домом офицеров и девятиэтажным зданием дома быта «Юбилейный», где располагались остановки общественного транспорта, парковка такси, множество офисов, магазинов, крупное отделение банка и медицинский центр, прилетели сразу три ракеты. На следующий день в Минобороны России заявили, что «высокоточным» ударом были уничтожены «участники совещания командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружения», проходившего в доме офицеров.

Место падения ракет в Виннице

Дом офицеров военного гарнизона Винницы, как и во многих других городах Украины, уже много лет использовался как культурный объект: в нем проводились концерты и занимались детские кружки. В то утро в нем также проходил саундчек очередного концерта — проводивший его звукорежиссер Евгений Коваленко погиб, члены его команды были ранены. Тем не менее, в числе жертв удара действительно числятся три офицера ВСУ, а кроме того еще 21 взрослый и трое детей. Вместе с Кириллом Пьяхиным в тот день погибла четырехлетняя Лиза Дмитриева, которую мама вела к логопеду, и семилетний Максим Жарий, который находился в разрушенном ракетой медицинском центре. 202 человека получили ранения. Были разрушены и повреждены 55 частных и многоквартирных домов, 40 автомобилей и два трамвая.

Момент взрыва в Виннице. Источник: Serge Miller

В то утро Винницу обстреляли ракетами морского базирования «Калибр».

Обломки российской ракеты «Калибр» в Виннице. Источник: DW

По данным командующего воздушных сил Украины Юрия Игната, стрельба велась с подводной лодки в акватории Черного моря. По другой версии, Винницу обстреляли с фрегата «Адмирал Макаров» или другого корабля такого типа. Российская пропаганда — «Первый канал» и «Россия-1» — снабдили сюжеты об обстреле Винницы кадрами, на которых стрельбу ракетами ведет малый ракетный катер проекта «Буян-М». И хотя для таких сюжетов зачастую используются «консервы» — заранее заготовленные видео, — эту версию тоже исключать нельзя.

Запуск ракеты «Калибр»

Ракеты и военные корабли — одни из самых затратных продуктов военно-промышленного комплекса России. Над их созданием, ремонтом и обслуживанием трудятся десятки предприятий, далеко не все из которых принадлежат государству. Судостроительные и судоремонтные заводы России в последние годы заключали контракты, как минимум, с 25 частными компаниями, принадлежащими людям из списка Forbes. Еще как минимум семь предприятий, принадлежащих миллиардерам из списка Forbes, вложили свою лепту в создание ракет «Калибр».

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ РАКЕТУ «КАЛИБР», КОТОРОЙ УДАРИЛИ ПО ВИННИЦЕ

На Черном море у России семь подводных лодок. И все они носят ракеты «Калибр». Самая старая лодка — «Алроса» — была спущена на воду в 1989 году. После раздела флота в 1997 году, вплоть до захвата Крыма, она была единственной боеспособной подлодкой Черноморского флота России. После аннексии полуострова «Алросу» сразу поставили на ремонт в 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, откуда она вышла как раз летом 2022 года. Именно во время этой модернизации лодку вооружили ракетами «Калибр».

Во время ремонта «Алросы» 13-й завод закупал материалы у «Магнитки» Виктора Рашникова, а электрооборудование — у компаний Владимира Евтушенкова. Кредитовал завод банк «Россия», который контролирует лучший друг Путина миллиардер Юрий Ковальчук. Среди других акционеров этого банка есть и бывшая любовница Путина Светлана Кривоногих, хотя ее состояния пока недостаточно, чтоб войти в рейтинг Forbes.

Подводная лодка «Алроса»

Ни Рашников, ни Евтушенков, ни тем более Ковальчук публично о войне в Украине и о ракетных ударах, наносимых по гражданским объектам, не высказывались, хотя все трое потеряли за время войны более $3 млрд — такова суммарная разница в активах трех бизнесменов в рейтингах Forbes 2021 и 2023 года.

И если Рашников и Ковальчук уже давно под всевозможными санкциями, то Евтушенкова внесли в санкционные списки лишь Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Украина. Власти последней в сентябре 2022 года конфисковали принадлежащие олигарху активы. Сам бизнесмен заявил, что давно продал все принадлежавшие ему когда-то активы в Украине. Но у Евтушенкова осталась недвижимость во Франции, у его компании АФК «Система» — гостиницы в Чехии. В России олигарх даже прирос капиталом, выкупив сеть отелей Radisson и Olympia Garden у ушедшей из страны после начала войны норвежской Wenaas Hotel.

Остальные шесть подводных лодок России появились на Черном море уже после аннексии Крыма. Все они построены по одному проекту «Варшавянка» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Строительство подводной лодки на на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Источник: сайт компании

Этот завод — крупный покупатель комплектующих у предприятий частного сектора. Судостроительные стали «Адмиралтейским верфям» поставляют «Северсталь» Мордашова и тот же Магнитогорский меткомбинат Рашникова. Титановые изделия — корпорация «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова. Компания «Полема» миллиардера Евгения Зубицкого — никелевые аноды, которые используются при никелировании деталей. Дизель-генераторы приходят с Коломенского завода, входящего в структуры «Трансмашхолдинга», владельцами которого выступают Махмудов и Бокарев. Электро и радиолокационное оборудование — опять же от предприятий холдинга «АФК-Система» Евтушенкова. Страхует завод «Согаз» Ковальчука и других акционеров, среди которых стоит отметить племянника Путина Михаила Шеломова.

Из всех названных о войне высказался лишь один — Алексей Мордашов, и то — только после введения санкций со стороны Евросоюза. В своем комментарии от 28 февраля 2022 года, переданном Forbes через представителя, Мордашов назвал вторжение России в Украину «трагедией двух братских народов» и заверил, что далек от политики и «всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых работал в России и за рубежом». «Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», — заявил олигарх.

Раньше Мордашов охотно поддерживал рублем все важные для Путина проекты — финансировал строительство дворца Путина в Геленджике, был совладельцем банка друзей Путина «Россия», стоял у истоков пропагандистского конгломерата «Национальная медиа группа», объединившего медийные активы самого Мордашова, банка «Россия», компаний «Сургутнефтегаз» и «Согаз», но его попытки дистанцироваться от войны понятны, ведь из-за санкций бизнесмен потерял рекордные $8,2 млрд капитала — разница между рассчитанными Forbes активами на 2021 и 2023 годы, виллу на Сардинии и любимую 65-метровую яхту Lady M за $27 млн долларов — они были арестованы итальянскими властями в марте 2022 года.

Правда, уже к лету 2022 года Мордашов «одумался» и на Санкт-Петербургском экономическом форуме заявил, что «нужно воспользоваться импульсом, чтобы начать развивать экономику». Возвращение «блудного сына» Путин заметил и поощрил: в августе 2022 года президент наградил Мордашова орденом «Дружбы». Другой заметный поставщик оборонки — миллиардер Рашников — в 2022 году получил от Путина звание Героя Труда.

Каких российских бизнесменов Путин наградил после начала войны

На самом деле и Мордашов, и Рашников, и другие перечисленные выше люди давно и плотно сотрудничают с военно-промышленным комплексом в разных отраслях и при производстве очень широкого спектра вооружений, которые вы можете найти во всех приведенных в этой статье преступных эпизодах.

Теперь о кораблях. Фрегат «Адмирал Макаров», а также аналогичные ему «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» появились на Черном море после аннексии Крыма в 2014 году. Они выпущены калининградским заводом «Янтарь». У него, в основном, те же поставщики, что и у «Адмиралтейских верфей». К списку добавился лишь Челябинский трубопрокатный завод Андрея Комарова и Дмитрия Пумпянского. До 2021 года Андрей Комаров был основным акционером ЧТПЗ, позже он продал свой пакет Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.

Малые ракетные корабли проекта «Буян-М» производит Зеленодольский завод имени Горького. Все четыре единицы на Черноморском флоте — «Грайворон», «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек» — начали строиться в 2013-2015 годах. Силовые агрегаты для кораблей поставляет входящий в «Трансмашхолдинг» Коломенский завод Махмудова и Бокарева. Оба бизнесмена не попали под ограничения в Евросоюзе, их бизнес в Латвии продолжает работать , писал Insider. К активам Махмудова и Бокарева в Латвии относятся Рижский электромашиностроительный завод (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (RER)) и его дочернее предприятие LATVO, которое занимается оптовой торговлей техникой и оборудованием.

А еще ракеты «Калибр» носят патрульные корабли. Всего же этими ракетами на Черноморском флоте вооружены 18 боевых единиц. С 24 февраля 2022 года Россия предприняла не менее 50 ракетных атак с применением «Калибров» — это лишь те случаи, в которых удалось идентифицировать ракеты, например, по обломкам × . В трети случаев ракеты попадали в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Самыми страшными по числу жертв стали уже описанная атака на Винницу и налет на Харьков 1 марта 2022 года, когда ракета попала в здание городской администрации, убив 29 человек и десятки ранив.

Производством «Калибров» занимается опытное конструкторское бюро «Новатор» из Екатеринбурга, а боевую часть для них делает научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева из подмосковной Балашихи.

Ракета «Калибр 3М-14Э»

Оба предприятия активно сотрудничают не только с другими госкомпаниями, но и с частным бизнесом. У «Всмпо-Ависма» Шелкова ракетостоители закупают титан, у Каменск-Уральского металлургического завода Вексельберга — алюминий, у одного из заводов, входящих в структуру Магнитогорского металлургического комбината Рашникова, — металлопрокат, у одной из дочек «Лукойла» Вагита Алекперова — топливо.

Как и Мордашов, Алекперов в начале вторжения России в Украину косвенно высказался о войне и получил… орден из рук Путина. В марте 2022 года на сайте «Лукойла» появился пресс-релиз, в котором совет директоров, куда на тот момент входил и президент компании Алекперов, выразил «озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия», призвал прекратить «вооруженный конфликт» и перейти к переговорам. В апреле Алекперов покинул все посты в «Лукойле» из-за персональных санкций Великобритании. А еще через месяц Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Холдинг «Технодинамика», куда входит производящий боеголовки «Калибров „НИТИ им. Снегирева, также пользуется услугами „Лаборатории Касперского“, принадлежащей Евгению Касперскому (№101 в рейтинге Forbes). Например, в 2017 году фирма Касперского провела по заказу „Технодинамики“ исследование „модели угроз несанкционированного взлома“. В самом начале войны Евгений Касперский выступил в соцсетях с пацифистским заявлением: „Война никому не приносила добра. Мы в шоке, как и остальной мир“. Персональные санкции против Касперского ввела лишь Украина.

Связь оборонным предприятиям, производящим «Калибры», обеспечивают компании «МТС» Евтушенкова и «Мегафон», входящий в холдинг USM Усманова, акционерами которого также выступают участники списка Forbes Иван Стрешинский и Андрей Скоч. USM — это не только связь, но и металл. Входящая в структуру холдинга компания «Металлоинвест» поставляет оборонке прокат и металлические заготовки.

Интересно, что все трое акционеров USM по-разному отреагировали на вторжение России в Украину. Стрешинский публичных заявлений о войне не делал и после ввода санкций покинул советы директоров USM-холдинга, «Металлоинвеста», «Мегафона» и «Удоканской меди». Скоч о войне тоже не говорил, но, будучи депутатом Госдумы, голосовал за военные и репрессивные законы, а также помог Союзу ветеранов Афганистана выпустить брошюру для мобилизованных с «правилами жизни на войне» , писало издание 7×7.

Усманов, сидя в Ташкенте, пытается оспорить санкции, введенные против него Евросоюзом. В феврале 2023 года он дал большое интервью итальянскому телеканалу, где заявил, что «война никому не принесет пользы», но тут же оговорился: «Но это не мое дело, я не политик, я не хочу заниматься политикой». Однако политику в своих интересах бизнесмен все же использует: с просьбой снять с Усманова ограничения к ЕС обращались власти Узбекистана и Венгрии. Последние позднее отозвали свое обращение. В январе 2023 года Усманов покинул правление Российского союза предпринимателей и промышленников, сообщив, что это связано с выходом на пенсию.

Впрочем, в принадлежащей Усманову газете «Коммерсантъ» продолжает процветать военная цензура. Саму войну в Украине издание называет «вводом войск России на Украину», а в день удара по Виннице и в последующие дни издание ничего не написало о жертвах среди гражданских, лишь сообщив со ссылкой на пост Маргариты Симоньян, что целью атаки был Дом офицеров. Подобным же образом удар по Виннице описали и в уже упоминавшемся ранее РБК Григория Березкина, однако журналисты этого издания все же добавили, что среди погибших были мирные жители.

Первое упоминание обстрела Винницы на сайте «Коммерсанта» в день трагедии

Березкин сильно пострадал от санкций: его лишили «золотого паспорта» Кипра — гражданства, выданного в обмен на инвестиции в экономику страны, а не менее шести его шале во французском Куршевеле и недвижимость в Италии были арестованы. Березкин попытался оспорить введенные против него санкции в европейских судах. Сразу после подачи иска в некоторых западных СМИ появились публикации, где РБК называется «одним из последних независимых СМИ в России», «объективно и непредвзято освещающих войну». Синхронное появление колонок, содержащих одинаковые формулировки, говорит о возможном заказном характере публикаций.

Издание «Лента.ру» — еще одно важное звено кремлевской пропаганды — дало не только официальную версию Минобороны РФ, но и назвало фамилии погибших в Виннице офицеров ВСУ, ни словом не упомянув пострадавших от атаки мирных жителей. Издание входит в холдинг Rambler& Co. До октября 2020 года холдингом владел Александр Мамут — сейчас принадлежит государству в лице «Сбербанка», который лично приложил руку к превращению «Ленты» в рупор Кремля. В 2014 году Мамут уволил главного редактора издания Галину Тимченко. Вместе с ней издание тогда покинули несколько десятков журналистов, не согласных с цензурой.

Один из ключевых пропагандистских телеканалов — «Первый канал», входящий в «Национальную медиа группу», среди создателей которой был Мордашов, а среди акционеров — Юрий Ковальчук и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов №76 в списке Forbes , — 14 июля 2022 года вообще проигнорировал обстрел Винницы, а на следующий день выпустил оправдательный сюжет под названием «Законная цель. Калибры в деле», где сообщалось, что удары ракетами наносятся исключительно по военным целям.

Эпизод 3

Убийство Михаила Гребенецкого и еще сотен мирных жителей в драмтеатре Мариуполя

16.03.2022

Наталья и Михаил Гребенецкие — родом из Волновахи, города, который еще с 2014 года считался на Донбассе прифронтовым и неспокойным. Когда 24 февраля 2022 года началось вторжение российской армии в Украину, Гребенецкие уехали к сыну Евгению в Мариуполь. Им казалось, что в большом городе будет безопаснее, рассказывали Наталья и Евгений в интервью «Радио Свобода».

Первое время семья жила в квартире Евгения на Левом берегу — так в городе называют Левобережный район, расположенный на противоположном от мариупольского драмтеатра берегу реки Кальмиус, на седьмом этаже обычной многоэтажки, из окна которой открывался вид на город. Каждый день Наталья и Евгений видели из окна, как взрываются соседние здания, а над крышей летают российские боевые самолеты.

Наталья Гребенецкая с сыном Евгением. Источник: Радио Свобода

5 марта наступило затишье. Гребенецкие решили уехать из города, сели в машину, но она сломалась. Удалось добраться лишь до городского драмтеатра, где местные власти предлагали мирным жителям укрываться от бомбежек в ожидании организованной эвакуации . В городе действовали еще две другие точки сбора эвакуируемых — местная филармония и спорткомплекс «Ильичевец» × . В драмтеатре семья прожила 11 дней.

Драмтеатр в Мариуполе

Все это время жители Мариуполя шли в театр непрерывным потоком — десятки и сотни человек в день. Как вспоминала в интервью Associated Press × одна из беженок — Мария Кутнякова, которая с матерью и сестрой пришла в театр рано утром 16 марта, людей было столько, что лишь на балконе третьего этажа им удалось найти пару квадратных метров, чтобы присесть.

По оценке журналистов Associated Press , которые провели расследование, сличив рассказы очевидцев, поэтажные планы и фото и видео, снятые в мариупольском театре до бомбардировки × , в здании находилось около тысячи мирных жителей, среди которых — беременные женщины , в том числе, из разбомбленного накануне роддома №3 × и дети. Чтобы предупредить российских летчиков, за несколько дней до трагедии на асфальте у театра были нанесены две огромных надписи «ДЕТИ», которые были видны даже со спутника.

На снимке из космоса видны надписи «Дети» возле драмтеатра

Около 10 часов утра 16 марта на театр были сброшены две бомбы ФАБ-500, — такова основная версия расследования международной организации Amnesty International. От взрывов погибли от 300 — по оценкам местных властей, × до 600 человек — цифра, названная в расследовании Associated Press.

Наталье и Евгению Гребенецким повезло: они уцелели в момент взрыва, поскольку потолок в помещении, где они находились, не обрушился. Раненые и контуженные, но живые, они бросились искать Михаила. Увидев под завалами в одном из коридоров его руки, Евгений начал выкапывать отца, но смог освободить лишь лицо — с потолка начали сыпаться куски штукатурки, угрожая завалить всех. Гребенецкие в панике бросились из театра вместе с другими выжившими. И вовремя — вскоре в здании начался пожар, похоронивший под завалами еще живых, но раненых или заблокированных людей. В тот день живыми из театра выбралось не более 200 человек — это максимальная оценка, приведенная в расследовании Amnesty International. Местные власти сообщили о 130-150 выживших.

Бомба ФАБ-500

ФАБ-500 — очень старая, принятая на вооружение еще в 50-х годах прошлого века авиабомба с фугасной боеголовкой. Ее основное «достоинство» — огромная убойная сила, недостаток — неуправляемость. Тем не менее, российские летчики достаточно профессиональны, чтобы сбрасывать эти бомбы кучно по крупным наземным целям , считают в Amnesty International × , так что в театр вполне могли попасть сразу две такие бомбы.

Запасы ФАБов остались на армейских складах еще с советских времен. Но и сейчас в России их продолжают производить, причем ускоренными темпами. В 2017 году на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области за 500 млн рублей построили автоматическую линию по снаряжению бомб ФАБ-500 взрывчаткой. До этого подобные боеприпасы по старинке начинялись вручную , объяснял директор завода Вадим Рыбин в интервью газете «Коммерсант» × . Открытие конвейера тогда в Минобороны × объясняли тем, что значительные запасы бомб ФАБ-500 были израсходованы в Сирии, а «[российская] армия готовится воевать».

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ БОМБЫ ФАБ-500, КОТОРЫЕ СБРОСИЛИ НА ДРАМТЕАТР

Компоненты для изготовления взрывчатки для боеприпасов заводу имени Свердлова поставляют дочки «Уралхима» олигарха Мазепина и нефтегазохимический гигант «Сибур», владельцами которого выступают один из лучших друзей Путина Геннадий Тимченко (№6 в списке Forbes), его давний бизнес-партнер Леонид Михельсон (№5), бывший зять Путина, супруг Катерины Тихоновой × Кирилл Шамалов (№151), а с осени 2021 года — еще и представители татарстанских элит: Айрат (№91) и Радик (№98) Шаймиевы, Рустем Сультеев (№109), Альберт Шигабутдинов (№110) (Шаймиевы, Сультеев и Шигабутдинов являются акционерами холдинга ТАИФ — крупнейшей в России частной компании, созданной в постсоветское время в Татарстане из приватизированных государственных предприятий. Осенью 2021 года, перед войной, часть холдинга ТАИФ была поглощена «Сибуром», а его владельцы получили акции нефтехимического гиганта).

Мазепин — один из тех российских олигархов, кто, несмотря на введенные против них санкции, за время войны даже разбогател. Из-за роста мировых цен на удобрения оценка его состояния выросла на $2 млрд — разница между оценками Forbes в 2021 и 2023 году × . Неудивительно, что он ни словом не обмолвился о вторжении в Украину. Бизнесмен продолжает демонстративно встречаться с Путиным и участвовать в кремлевских бизнес-мероприятиях. При этом США и Япония ограничения против олигарха вообще не вводили, а Европа ослабила санкции против «Уралхима» и других производителей удобрений, чтобы облегчить поставки сельхоздобавок в бедные страны.

Акционеры «Сибура» о войне тоже ничего не сказали. Лишь на сайте принадлежащего Михельсону «Новатэка» в начале марта 2022 года появился пресс-релиз, в котором компания выразила «искреннее сочувствие всем, кого коснулись эти события». При этом под всеми возможными санкциями — лишь Тимченко, которого США и Канада внесли в списки еще в 2014-м, а также бывший зять Путина Шамалов. Против остальных владельцев «Сибура» из списка Forbes ввели ограничения только отдельные страны, а против Радика Шаймиева и Рустема Сультеева — только Украина.

«Новатэк», как и «Сибур», тоже имеет контракты с заводом имени Свердлова: он поставляет предприятию большие объемы природного газа. Кроме Михельсона и Тимченко акционерами «Новатэка» являются Леонид Симановский (№85) и Фархад Ахмедов (№88) — последний купил акции «Новатэка» в 2012 году, а о том, что он от них избавился, не сообщалось × .

Ко всему прочему Симановский заседает в Госдуме и голосует за военные и репрессивные законы. Его дочь в это время живет в Швейцарии и работает в «дочке» «Новатэка».

Сергей Шойгу осматривает производство бомб ФАБ-500 на заводе им. Свердлова, 6 апреля 2023. Источник: Министерство обороны России

А еще завод имени Свердлова закупает алюминиевый порошок у «Русала» Олега Дерипаски (№37) и Виктора Вексельберга (№20), а комплектующие — у «НИИ Стали», принадлежащего в том числе структурам Евтушенкова (№41).

В начале марта 2022 года Дерипаска написал: «Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие». После он делал еще множество публичных заявлений с упоминанием войны, однако понять его отношение к конфликту из этих слов нельзя. Летом 2022 г. он заявил, что «уничтожить Украину — это будет колоссальная ошибка», но тут же усомнился в возможности смены власти в России, поскольку к этому «нет экономических предпосылок». А после убийства пропагандистки Дарьи Дугиной в 2022 году Дерипаска обвинил мир в «запредельном уровне вранья и провокаций».

Наконец, еще один поставщик производителя авиабомб ФАБ — это оружейный завод имени Дегтярева, принадлежащий олигарху Кесаеву (№35), который неоднократно упоминался нами в предыдущих эпизодах.

Производимые заводом имени Свердлова бомбы ФАБ-500 широко используются в Украине и уже принесли гибель сотням, если не тысячам мирных жителей. Они совместимы практически со всеми типами российских военных самолетов, но наиболее вероятным средством доставки бомб к месту сброса над мариупольским драмтеатром эксперты из Amnesty International × считают штурмовики Су-25, Су-30, Су-34. И хотя украинская армия неоднократно сбивала эти самолеты, а пилотов захватывала в плен, чувствовали они себя в небе над Украиной довольно вольготно, ведь значительная часть украинской ПВО в первые дни войны была уничтожена или дезориентирована.

Неразорвавшаяся бомба в Харькове. 4 марта 2022 года. Источник: ДСНС Украины

К весне 2023 года, в том числе благодаря западным поставкам оружия, летать над Украиной российской авиации стало намного опасней. И тогда российские конструкторы научились превращать ФАБ-500 из неуправляемой бомбы в управляемую. Для нее разработали специальные модули управления и планирования, и теперь запускать ФАБы можно с расстояния 40-50 км от цели, вне зоны досягаемости украинских ПВО.

На самом деле подобные модули начали разрабатывать в России еще в середине нулевых. Занимается этим московское научно-производственное объединение «Базальт», входящее в госкорпорацию «Ростех». Это предприятие тоже закупает нужные материалы у людей из списка Forbes. Стальные трубы ему поставляет Челябинский трубопрокатный завод, основным акционером которого до 2021 года был Андрей Комаров. Позже он продал свой пакет Дмитрию Пумпянскому.

Есть в портфеле госзакупок «Базальта» и контракты с компанией «Технониколь» Сергея Колесникова (№69) и Игоря Рыбакова (№70). Они поставляли предприятию гидроизоляционную пленку, скорее всего, для ремонта производственных помещений. Судя по финансовой отчетности, компания «Технониколь» в России только выиграла от санкций, ведь после ухода с рынка западных поставщиков стройматериалов чистая прибыль компании в 2022 года выросла в 55 раз.

Колесников и Рыбаков под санкциями только в Украине, а их международный бизнес в Беларуси, Литве, Италии, Польше и Великобритании продолжает работать, хотя и с некоторыми трудностями ! Весной 2023 года деятельность завода «Технониколь» по производству минеральной ваты в Польше была запрещена, а сами бизнесмены — внесены в «черный список» лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно.

Колесников и Рыбаков публично о войне не высказывались. Лишь в самом начале вторжения на своем Youtube-канале Рыбаков разместил видео, в котором отметил, что «точка невозврата пройдена и это будет большая история, которая коснется жизни миллионов людей». Позже видео было удалено.

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПОМОГЛИ СОБРАТЬ САМОЛЕТЫ, С КОТОРЫХ СБРОСИЛИ БОМБЫ НА ДРАМТЕАТР

Перейдем к самолетам. Все три — Су-25, Су-30 и Су-34 — были разработаны в конструкторском бюро «Сухого», но собирали их на четырех разных заводах — Улан-Удэнском авиационном заводе, на базе Научно-производственной корпорации «Иркут» в Иркутске, Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Юрия Гагарина и Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова — с 2013 г. два последних входят в авиационную холдинговую компанию «Сухой», с 2022-го — в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Летчика в Су защищает мощная броня, которая делается из титана, производимого корпорацией «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова. Детали корпуса сделаны из алюминия, который покупают у той же «Ависмы», а еще — у Каменск-Уральского металлургического завода, акционером которого выступает бизнес-группа «Ренова» Вексельберга. Стальные трубы — у Челябинского трубопрокатного завода Комарова, а позже Пумпянского.

Двигатели для Су делают Уфимское моторостроительное производственное объединение и московский научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» — с 2019 года входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. Материалы они закупают у тех же: титан — у Шелкова, алюминий — у Вексельберга и Дерипаски. Порошки высоколегированных сталей и цветных металлов поставляет АО «Полема» Евгения Зубицкого, а магниевые сплавы — Соликамский магниевый завод Петра Кондрашева . Завод принадлежал Кондрашеву до мая 2022 года, был изъят в пользу государства. Никель — компания «Норметимпэкс» Владимира Потанина.

Производство Су на заводе именни Чкалова. Источник: ОАК

Множество узлов и агрегатов Су также произведены частными фирмами. Авиационные пушки ГШ-30-2 и ГШ-301 производит Ижевский механический завод, акции которого принадлежали Искандару Махмудову и Андрею Бокареву, и завод имени Дегтярева Игоря Кесаева. Авиационные радиоприборы — питерский завод «Радиоприбор» Андрея Турчака, второго человека в Совете федерации и партии «Единая Россия». Электронные комплектующие производителям бортовых РЛС поставляет «Ангстрем» Владимира Евтушенкова («Ангстрем»). А бортовая система радиоэлектронной борьбы «Сорбция-М», которая защищает самолет, например, от самонаводящихся ракет, собирается на Алтайском геофизическом заводе, который принадлежит бывшему депутату Госдумы, члену ОНФ по Алтайскому краю Марату Жумадилову.

Страхуют заводы, производящие «сушки» и вооружение для них, компания «Согаз» Ковальчука и «Альфастрахование» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева, Петра Авена и Андрея Косогова. Связь обеспечивают компании «МТС» Евтушенкова и «Мегафон» Усманова. Программное обеспечение поставляет компания «Ланит» Филиппа Генса и «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского (№101).

Автомобильное топливо предприятиям поставляют «дочки» компании «Лукойл» Вагита Алекперова, уроженца Киева Леонида Федуна и Фархада Ахмедова.

Летают самолеты КБ «Сухого» на авиационных керосинах, которые тоже производит «Лукойл», а кроме того — «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова и «ТАИФ-НК» Радика и Айрата Шаймиевых, Рустема Сультеева и Альберта Шигабутдинова. К слову, эти же марки топлива используют российские крылатые ракеты «Калибр» из предыдущей главы.

Обломки самолета Су-30СМ в Харьковской области. Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Россия так и не признала факт бомбардировки драмтеатра в Мариуполе. В Минобороны заявили, что здание было разрушено в результате провокации националистического батальона «Азов». Эту версию растиражировали все пропагандистские СМИ не только из «Национальной медиа группы», акциями которой владеют Юрий Ковальчук и Владимир Богданов, но и принадлежащий Усманову «Коммерсант» и РБК Григория Березкина. Однако расследование Amnesty International эту версию опровергает. Для того, чтобы достичь такой мощности взрыва, в здании, в одном месте, нужно было разместить не менее одного кубометра взрывчатки, что невозможно сделать незаметно. А взрыв такого количества взрывчатки снаружи здания не соответствует характеру разрушений.

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Компаниям или представителям всех бизнесменов, упоминаемых в материале, были разосланы запросы редакции. Ответили на них — семеро. Их ответы были учтены при работе над материалом. Кроме прочих в письмах содержался вопрос об отношении героев публикации к агрессии против Украины. Напрямую на него не ответил никто из откликнувшихся. Лишь пресс-служба Олега Дерипаски применила формулировку «бессмысленная война».

Авторы: Виталий Солдатских, Екатерина Резникова, Роман Баданин, при участии Кати Арениной,

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Источник: команда «Проекта»