Ліквідація Киви
У котеджному містечку в Супонево, що в Одинцовському районі під Москвою, вчора знайшли тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви.
Джерела ВВС в українських правоохоронних органах повідомили, що це спецоперація СБУ.
“Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї”, – повідомило джерело.
Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за фактом вбивства Киви.
За попередніми даними російських слідчих, ввечері в парку на території готелю “Величъ Country Club” “невідомий здійснив у потерпілого постріли з невстановленої зброї”. У відомстві стверджують, що до розслідування залучені “найдосвідченіші слідчі та криміналісти”. Організаторів вбивства у Росії поки що не називають.
У січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, депутат ОПЗЖ Ілля Кива виїхав у Європу, а потім перебрався до РФ, де почав виступати на місцевому телебаченні.
У березні 2022-го українська прокуратура висунула йому підозру в державній зраді та закликах до окупації України, а в листопаді 2023-го Киву заочно засудили у Львові до 14 років за ґратами.
За повідомленнями, після підозри Кива збирався просити в РФ про політичний притулок.
Кива в ефірі російського телебачення заявляв, що українському народові “потрібне звільнення” і що “в Україні все просякнуте нацизмом”.
Ексдепутат також вів телеграм, де активно коментував події в Україні.
Останній свій пост вранці 6 грудня він присвятив Зеленському, якого назвав “виродком, що втопив народ у крові” та радив президенту “покінчити життя самогубством, як це завжди робили ті, хто програв”.
Звідки прийшов Кива
Біографія Іллі Киви строката, різноманітна. Він вчився на техніка-механіка у Полтаві, а потім у місцевому педагогічному інституті на “психолога”, після чого отримав магістерський диплом юриста у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
Був директором та бухгалтером компанії “Укрзв’язокмонтаж”, працював на залізниці, у Службі автомобільних доріг, а в 2014 році став командиром батальйону МВС “Полтава” в АТО.
Після служби Кива заснував і очолив “Всеукраїнський союз ветеранів АТО”, а ще деякий час керував полтавським осередком “Правого сектору”.
У грудні 2014 року Киву призначили заступником начальника Донецького обласного управління МВС, а наступного року він очолив Департамент протидії наркозлочинності.
Після суперечливих висловлювань Киву звільнили з посади, хоча він залишився радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до літа 2017 року.
Тоді Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України, де в 2019 році його висунули в кандидати в президенти. З президентством у Киви не вийшло, і 2021 року він знову наробив галасу, коли стало відомо, що він захистив кандидатську дисертацію з державного управління.
Ця ситуація викликала бурхливу реакцію в науковій спільноті. Зокрема, кандидат медичних наук Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свою дисертацію.
Кива говорив, що збирається стати викладачем. “Караван іде, а собаки гавкають”, – заявляв він на закиди і критику суспільства.
Від “Правого сектору” до російського пропагандиста
Кореспонденти ВВС Ілля Барабанов і Святослав Хоменко про шлях Киви
Колишній народний депутат Верховної Ради України Ілля Кива, тіло якого знайшли в Підмосков’ї, за 10 років пройшов шлях від одного з лідерів забороненого в Росії “Правого сектору” і людини з команди ексголови МВС Арсена Авакова до одного з головних пропагандистів російського “Первого канала”.
Ще в 2014 році Кива буквально закликав “спалювати вату” і розстрілювати прихильників референдумів у східних областях України, тож тільки недоглядом російських силовиків можна пояснити те, чому на нього тоді не завели кримінальну справу в Росії.
Але вже після початку російського вторгнення він опинився в Москві та швидко став одним із головних кремлівських пропагандистів, які готові говорити що завгодно на радість ведучим російських телеканалів.
“Зеленський втік у Польщу”, “голова ГУР Буданов помер”, “Залужний з Порошенко готують військовий переворот проти Зеленського” – щось у цьому стилі. Кива був готовий говорити подібні речі в російському телеефірі.
Весною 2022 року він казав, що проситиме в Москві політичний притулок, тому що тільки це може допомогти йому зберегти життя. А в результаті у День ЗСУ був знайдений, як пишуть російські та українські ЗМІ, мертвим в Підмосков’ї.
Буквально вранці він писав, що скоро вб’ють Володимира Зеленського, а в результаті загинув сам. Найближчими днями побачимо, чи буде російська пропаганда використовувати його смерть, як це було із загибеллю Дар’ї Дугіної та Владлена Татарського.
13 листопада 2023 року Личаківський райсуд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі. Киву визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації);
- ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України);
- ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади);
- ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу.
Остаточно суд призначив екснардепу покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.
Спецоперація-ліквідація?
Ліквідація колишнього народного депутата України Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України, повідомило Радіо Свобода джерело в силових органах. За даними джерела, ліквідували Киву зі стрілецької зброї.
Також агентство Reuters повідомило з посиланням на українське джерело, яке говорило на умовах анонімності, що відповідальність за це несе Служба безпеки України.
В ефірі українського телебачення Андрій Юсов, речник ГУР України, іншої розвідувальної служби, заявив, що «Кива – всьо», але не сказав, хто стоїть за його смертю, додавши лише, що «справедливість має різні форми».
Відомий телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що працівник готелю знайшов тіло Киви з «дірою в голові, ймовірно, від використання вогнепальної зброї», додає американське видання Daily Beast.
Як відреагували на смерть Киви в самій Росії? Реакції зібрав «Голос Америки».
Яка реакція в Росії?
Американський експерт з питань пострадянського простору Андерс Аслунд зауважив у мережі Х (колишня Twitter), що Кива часто брав участь у пропагандистських телешоу в Росії.
Дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс пише, що колишні колеги по пропагандистському цеху не висловили жодного співчуття, у зв’язку із загибеллю Киви.
«Воєнному кореспонденту російського держтелебачення Олександру Коцу вбивство Киви, очевидно, було байдуже. Росія із задоволенням використовує будь-яких зрадників, яких може отримати, але їй наплювати, якщо з ними щось трапиться», – каже Девіс у своєму твіті.
Сам Коц написав у соцмережах, що для України Кива був зрадником, але і для Росії «своїм не став, хоч як не намагався», «надто токсичний бекграунд», додає Кац.
Аналітик вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос говорить, що Ілля Кива був «відомим оперативником і посередником російських інформаційних операцій в Україні».
За словами Барроса, він також допомагав підбурювати насильницькі протести в Україні у 2020 році.
«За ним не сумуватимуть», – додає Баррос у твіті.