Ліквідація Киви

У котеджному містечку в Супонево, що в Одинцовському районі під Москвою, вчора знайшли тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви.

Джерела ВВС в українських правоохоронних органах повідомили, що це спецоперація СБУ.

“Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї”, – повідомило джерело.

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за фактом вбивства Киви.

За попередніми даними російських слідчих, ввечері в парку на території готелю “Величъ Country Club” “невідомий здійснив у потерпілого постріли з невстановленої зброї”. У відомстві стверджують, що до розслідування залучені “найдосвідченіші слідчі та криміналісти”. Організаторів вбивства у Росії поки що не називають.

У січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, депутат ОПЗЖ Ілля Кива виїхав у Європу, а потім перебрався до РФ, де почав виступати на місцевому телебаченні.

У березні 2022-го українська прокуратура висунула йому підозру в державній зраді та закликах до окупації України, а в листопаді 2023-го Киву заочно засудили у Львові до 14 років за ґратами.

За повідомленнями, після підозри Кива збирався просити в РФ про політичний притулок. Кива в ефірі російського телебачення заявляв, що українському народові “потрібне звільнення” і що “в Україні все просякнуте нацизмом”.

Ексдепутат також вів телеграм, де активно коментував події в Україні.

Останній свій пост вранці 6 грудня він присвятив Зеленському, якого назвав “виродком, що втопив народ у крові” та радив президенту “покінчити життя самогубством, як це завжди робили ті, хто програв”.

Звідки прийшов Кива

Біографія Іллі Киви строката, різноманітна. Він вчився на техніка-механіка у Полтаві, а потім у місцевому педагогічному інституті на “психолога”, після чого отримав магістерський диплом юриста у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Був директором та бухгалтером компанії “Укрзв’язокмонтаж”, працював на залізниці, у Службі автомобільних доріг, а в 2014 році став командиром батальйону МВС “Полтава” в АТО.

Після служби Кива заснував і очолив “Всеукраїнський союз ветеранів АТО”, а ще деякий час керував полтавським осередком “Правого сектору”.

У грудні 2014 року Киву призначили заступником начальника Донецького обласного управління МВС, а наступного року він очолив Департамент протидії наркозлочинності.

Після суперечливих висловлювань Киву звільнили з посади, хоча він залишився радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до літа 2017 року.

Тоді Кива заявив, що очолив Соціалістичну партію України, де в 2019 році його висунули в кандидати в президенти. З президентством у Киви не вийшло, і 2021 року він знову наробив галасу, коли стало відомо, що він захистив кандидатську дисертацію з державного управління.

Ця ситуація викликала бурхливу реакцію в науковій спільноті. Зокрема, кандидат медичних наук Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свою дисертацію.

Кива говорив, що збирається стати викладачем. “Караван іде, а собаки гавкають”, – заявляв він на закиди і критику суспільства.

Від “Правого сектору” до російського пропагандиста

Кореспонденти ВВС Ілля Барабанов і Святослав Хоменко про шлях Киви

Колишній народний депутат Верховної Ради України Ілля Кива, тіло якого знайшли в Підмосков’ї, за 10 років пройшов шлях від одного з лідерів забороненого в Росії “Правого сектору” і людини з команди ексголови МВС Арсена Авакова до одного з головних пропагандистів російського “Первого канала”.

Ще в 2014 році Кива буквально закликав “спалювати вату” і розстрілювати прихильників референдумів у східних областях України, тож тільки недоглядом російських силовиків можна пояснити те, чому на нього тоді не завели кримінальну справу в Росії.

Але вже після початку російського вторгнення він опинився в Москві та швидко став одним із головних кремлівських пропагандистів, які готові говорити що завгодно на радість ведучим російських телеканалів.

“Зеленський втік у Польщу”, “голова ГУР Буданов помер”, “Залужний з Порошенко готують військовий переворот проти Зеленського” – щось у цьому стилі. Кива був готовий говорити подібні речі в російському телеефірі.

Весною 2022 року він казав, що проситиме в Москві політичний притулок, тому що тільки це може допомогти йому зберегти життя. А в результаті у День ЗСУ був знайдений, як пишуть російські та українські ЗМІ, мертвим в Підмосков’ї.