«Москитные» атаки ВСУ с воздуха и моря: что в ближайшее время ожидает Черноморский флот России?

Военную операцию, которую Украина 29 октября осуществила против кораблей Черноморского флота России в Севастополе, специалисты других стран будут подробно изучать после войны, считает капитан 1-го ранга, военно-морской эксперт, обозреватель журнала «Defense express» Владимир Заблоцкий.

Эту и другие темы эксперты обсуждали на конференции в Киеве «Война в Черном море: геополитические и стратегические императивы».

Владимир Заблоцкий отмечает, что такая военная операция – новое слово в истории комплексных атак защищенных военно-морских баз. Атака длилась примерно пять часов, были использованы воздушные и морские дроны.

«Главным эффектом этого нападения, этой операции является не столько военный. Поскольку говорить, что потопить современный корабль зарядом в 50 килограммов, который, вероятно, был на надводных дронах или немного меньше на воздушных – это смешно. Но эффект был такой значительный, что это признали, прежде всего, россияне. Это вызвало панику на самом высоком уровне. Развитие беспилотников – это очень удачное направление, мы тут являемся лидером мирового уровня, и это было даже не сейчас, а еще до войны. Мы сотрудничали и сотрудничаем с несколькими странами», – рассказывает Владимир Заблоцкий.

Украина создает первый в мире флот морских дронов. Это уникальные аппараты украинской разработки. Президент Украины объявил сбор денег на сто дронов. По данным координатора платформы Ярославы Гресь, на 17 ноября уже были собраны деньги на 25 дронов.

Использование таких дешевых и малозаметных катеров – правильная стратегия для асимметричных действий на море, считают украинские эксперты.

«Мы нацелились на получение примерно сотни катеров-камикадзе. Каждый из них стоит 250 тысяч долларов. Стоимость одного такого катера – это стоимость двух «Джавелинов» или стоимость двух управляемых ракет к «Хаймарс». Дешевые технологии, это нужно иметь в виду. Использование дешевых технологий, малозаметных, способных бороться против мощных кораблей, которые являются очень дорогостоящими, – это очень важная возможность. Важная – в плане отработки именно москитной стратегии на море», – отметил на конференции военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Если дать России паузу и передышку в военных действиях, то к апрелю она будет готова ко второй волне наступления, прогнозирует киевский Центр исследований армии, конверсии и разоружения. Его эксперты считают, что вокруг акватории Черного моря для Украины сейчас особенно важно выстраивать береговую оборону.

Украине очень нужны комплексы «Нептун». Их производство происходит в режиме секретности, отмечает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Сколько их уже есть, или когда будут на вооружении – неизвестно. Так что пока Украине особенно необходимы противокорабельные ракеты Naval Strike Missile, считает эксперт. Противокорабельные ракеты «Harpoon» имеют слишком маленькую дальность поражения.

«Нам чрезвычайно нужны пока что «Нептуны». Мы не можем ускорить их производство и сделать это так, как было нужно. Нам очень нужны ракетные комплексы NSM. Если бы мы их имели, то фактически перестреляли бы – ну в кавычках, конечно, – корабли Черноморского флота. Это было бы очень возможным и необходимым делом, ведь это очень мощный психологический удар, который равняется, на мой взгляд, выходу украинских вооруженных сил на территорию Крыма. Нужно действительно обеспечить филигранный, хирургический, методический, высокоточный расстрел их черноморских объектов. Корабли Черноморского флота – это как раз те цели, которые нужны. Ну и объекты, которые на территории самого Крыма», – считает Валентин Бадрак.

Против России нужно зеркально применять «москитные» атаки с воздуха, так же, как она это делает сейчас по территории Украины, запуская иранские дроны Shahed. Есть и украинские версии дронов, не хуже «Байрактаров», но их разработки нужно довести до производства, говорит директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

«Украинская версия американских Switchblade – не хуже. Разработка дрона, разведывательно-ударного дрона с ракетами РК-2В от КБ «Луч» – не хуже, чем «Байрактар». Не хуже, а еще более мощная. Потому что боевая часть намного мощнее. Нужно, чтобы государство взялось и интегрировало все возможности в одну ветку, в один кулак, и довело этот дрон до использования. Еще там очень важная вещь, что «Байрактар», как известно, может управляться только в очень хорошую погоду, а вот наша ракета может использоваться и во время плохой погоды. Когда есть туман, облачность и так далее», – подчеркивает Валентин Бадрак.

Украина может обеспечить половину от потребности в ПВО, производить средства радиоэлектронной борьбы, мины. По словам Валентина Бадрака, одно из предприятий страны возобновило производство минных заграждений и разработало робота-миноукладчика. Также важно военно-техническое сотрудничество с другими странами, в том числе с Турцией. Кроме «Байрактара» стоит участвовать и в проекте «Kızılelma» – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотник.

По мнению директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения, это может частично решить для Украины вопрос собственных самолетов, поскольку Kızılelma – это беспилотный самолет.

Эксперты не могут разглашать подробности украинских научных разработок, но отмечают, что в европейских странах есть проекты, в которых можно участвовать.

«Особый интерес представляет комплексное использование беспилотных аппаратов, подводных дронов и роботов, которые способны действовать и взаимодействовать на границе двух сред – воздушной и морской. Это вообще новое слово, и я хочу сказать, что украинские специалисты имеют определенный опыт именно в этой плоскости. Ну и, конечно, это дает возможность получить новые промышленные возможности. В частности, та же французская промышленная группа «ECA GROUP» разработала систему связи, которая соединяет подводные и надводные беспилотные аппараты как между собой, так и с корабельными или береговыми пунктами управления», – рассказывает военно-морской эксперт, обозреватель журнала «Defense express» Владимир Заблоцкий.

Кто сейчас главенствует в Черном море, очевидно: недавно Турция не пустила в акваторию корабли Тихоокеанского флота России.

«Нет никакого сомнения в том, что сегодня уже Турция там доминирует и делает все, что нужно. И две недели, кажется, назад Турция не пустила корабли Тихоокеанского флота, и это также очень мощный шаг со стороны Турции, которая показала, кто там хозяин в Черном море», – говорит Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По мнению руководителя Института стратегических черноморских исследований Андрея Клименко, у Турции много личных интересов в Черном море.

«Турция – один из мировых лидеров по производству муки. Это раз. Второе, что сейчас Турция постоянно переключает на себя экспортные потоки нефти и нефтепродуктов российских из Черного моря. Еще в прошлом месяце лидером, я имею в виду только нефть и нефтепродукты, идущие из Черного и Азовского морей, была Индия, то сейчас уже Турция. Уверен, что кроме глобальных задумок Эрдогана замкнуть на себя зерно и потом уже делать из него муку и в дальнейшем им распоряжаться, там есть и другая идея – стать таким хабом, который перехватывает весь этот поток нефти и нефтепродуктов, а это примерно 13 млн тонн каждый месяц», – отмечает руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

Ряд интересов Турции выгодны Украине и в будущем стране нужно это учесть, считает Андрей Клименко.

«Нам нужно идти к тому, чтобы постепенно разблокировать присутствие военных кораблей нечерноморских стран НАТО в Черном море. Я уверен, что это непросто, но к этому надо идти и создавать условия, в которых бы была заинтересована Турция», – полагает эксперт.

Руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко отмечает, что зерновой коридор сейчас работает и в украинские порты каждые сутки заходят 9–10 кораблей.

Автор: ; Крым.Реалии