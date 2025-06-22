Мистецтво ховати незаконно нажите: “мамини” Лексуси та елітна нерухомість черкаських посадовців

Мамині лексуси, батькові гроші, свекрусині квартири та купу інших цікавих речей можна знайти в деклараціях черкаських чиновників, прокурорів, суддей. Журналістка “18000” Ірина Малюкова проаналізувала пів тисячі декларацій за 2024 рік. Насамперед брала до уваги доходи посадовців, які вони отримують із бюджету, і те, звідки в них гроші на недешеві покупки.

Далі – більш детальний аналіз декларацій від видання “18000”.

Черкаські міські, обласні посадовці й депутати

Богдан Бєлов – директор міського департаменту освіти та гуманітарної політики

Нерідко поважні особи зазначають власниками автомобілів, якими самі користуються, своїх матерів, братів і сестер, дітей, інших родичів, інколи навіть водіїв. Так було в історії з секретарем Черкаської міської ради Тренкіним і кількома люксовими авто, які записані на його водія з доходом на той момент до 15 тисяч гривень у квартал.

Зазвичай посадовці так чинять, коли бракує офіційного доходу на бажаний стиль життя або ж професія відповідальна, і “неправильні” дії можуть тягнути за собою арешт майна. Так, нещодавно з-під арешту повернули автівку директора департаменту освіти Богдана Бєлова. Із 2020 року тоді ще заступник директора департаменту освіти отримав підозру від правоохоронців за замах на розтрату бюджетних коштів через закупівлю картоплі за завищеними цінами. Це, до речі, сталося після однієї з публікацій “18000”. Заручником ситуації став автомобіль Бєлова.

Нині у керівника департаменту стерильна декларація: ніде не жив, ні на чому не їздив, авто з-під арешту пішло одразу на продаж.

– За моєю інформацією, новий автомобіль належить вашій матері, правильно? – запитує журналістка Ірина Малюкова Богдана Бєлова.

– Є, така машина в моєї матері є, – відповідає він.

– Чим займається мама, що вона купила собі “лексус”?

– Ну, моя родина ніколи не була бідною, все життя батьки працювали, і відповідно, тата в мене вже немає. Мама продовжує займатися господарською діяльністю, яка дозволяє їй нормально себе почувати.

В офіційних реєстрах підприємиці з ім’ям матері Богдана Бєлова немає. Якою б діяльністю не займалась мама, вигляд це має не дуже законний.

Ярослав Голинський – головний прокурор Черкаської обласної прокуратури

Декларація прокурора Черкаської обласної прокуратури наповнена готівкою. Ярослава Голинського призначили виконувачем обовʼязків головного прокурора в жовтні 2024 року, до цього він був першим заступником. На Черкащину прокурор потрапив наприкінці 2023 року. До цього обіймав різні, зокрема і керівні посади, в органах прокуратури Закарпатської, Волинської, Полтавської, Київської областей та Криму, яка базувалася в Києві. Родом же Голинський із Тернополя. У тій же області – бізнес його батька.

– У вас зазначено подарунками 800 тисяч від батька і вашій дружині ще 4 мільйони гривень від батьків. З якої нагоди ці подарунки? – запитує Ірина Малюкова прокурора.

– Дружину треба питати. А у мене батько підприємець, давно за кордоном проживає, подарував з нагоди народження доньки, у мене донька народилася, – відповідає Ярослав Голинський.

Тато прокурора, Олег Голинський, із дружиною, екссуддею господарського суду Києва Наталією Якименко є співзасновниками фірми, що займається будматеріалами і мʼясом. 800 тисяч гривень він подарував сину-прокурору.

Понад 4 мільйони дружині подарували вже її батьки. Мати, як і донька, займається одягом. Однак донька шиє, мати продає у роздріб. Батько – співзасновник агрофірми. Журналістка Ірина Малюкова хотіла взяти коментарі, однак дружина прокурора Галина Кривко на дзвінки не відповідала, а її мати – Ольга, зіслалась на погане самопочуття, а в подальші дні – не відповідала на дзвінки.

Підсумовуючи, Ярослав Голинський за минулий рік офіційно заробив 1,6 млн грн, його дружина – 600 тисяч. Крім цього, в родини є подаровані майже 5 мільйонів.

Андрій Замотайло – керівник Черкаської окружної прокуратури

Торік Андрій Замотайло оселився у новому будинку. Вказано, що він належить матері пана Андрія. Це єдине житло, про яке згадують у декларації.

Будинок розташований за кілька кварталів від центру і роботи прокурора. Його мати купила наприкінці 2022 року. Вартість за декларацією – майже 1,5 млн гривень разом із землею. У власності жінки з ідентичним прізвищем, ім’ям і по батькові ще квартира на Казбеті в Черкасах і в новому ЖК біля центру. Та більше 4 гектарів землі на Шполянщині.

– За які кошти ваша мати купила будинок? – запитує пана Андрія журналістка “18000”.

– Вона фізична особа, підприємець. Займається торгівлею продуктів харчування.

Також із декларації відомо, що прокурор користується автівкою співмешканки Юлії Остапенко – судді Придніпровського суду. “Тойоту” RAV4 вона купила минулого року за майже мільйон гривень.

Тетяна Харьковська – керівниця ГУ Державної податкової служби в Черкаській області

Родина головної податківиці області Тетяни Харьковської минулого року придбала квартиру у житловому комплексі. Апартаменти такої квадратури тут коштують 210 тисяч доларів, на дату набуття оселі – це майже 8,5 млн грн. Водночас вартість у декларації прихована, що дозволено, адже зареєстрована вона на свекруху. У решти родини – право користування.

Ми неодноразово фільмували пізніми вечорами автомобіль чоловіка податківиці під цим будинком. Аби дізнатися, хто насправді там постійно живе – телефонували Тетяні Харьковській, однак на дзвінки вона не відповіла.

Крім цього, у Харьковських ще три квартири, усі на чоловікові: 65 і 106 квадратів, однією вже 25 років він володіє навпіл з матірʼю.

Тож дохід родини: начальниця податкової отримала за рік 739 тисяч зарплати і пенсії, чоловік заробив майже 4,5 млн грн. У нього свій лісопильний бізнес. Дохід свекрухи не зазначений, засновницею чи власницею фірм вона, за реєстрами, не є. Минулого року син їй позичив 4 мільйони гривень.

Антон Царюк – заступник начальника ОВА

До слова, про Антона Царюка, заступницею якого колись була пані Харьковська. Нині Царюк – заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації. У цілому його декларація не викликає запитань, окрім того, що все майно записане на дружину – Наталю.

Минулого року в її користуванні зʼявився Lexus rx300 2022 року. Який, за декларацією, належить лісопромисловому комплексу в Смілі. На підприємстві у власності лише два автомобілі – електричний “фольксваген”, який на ринку коштує мільйон-півтора і згаданий “лексус” – 2-2,5 мільйони. І цей удвічі дорожчий автомобіль віддали пані Наталі. За рік її дохід склав понад 5,8 млн грн, але саме на цьому лісопромисловому комплексі жінка заробила 92 тисячі.

– Моя дружина працює на цьому підприємстві, вона посадова особа там і для службової необхідності використовує транспортний засіб. Там не одна машина, наскільки я знаю, – каже Антон Царюк.

– У цьому ж і суть, – відповідає журналістка Ірина Малюкова.

– Це сімейний бізнес, вона з братом займається.

– Непогане авто, більше двох мільйонів коштує.

– Це ж їхня господарська діяльність, я не готовий за неї відповідати, чому саме так.

Депутат Михайло Грабовський

Декларації влучно демонструють цінність родинних зв’язків. Наприклад, якщо твій батько полковник служби цивільного захисту, він віддасть тобі дві непогані автівки. І навіть дозволить твоєму чоловіку, депутату обласної ради, принаймні однією з них безоплатно користуватися.

Минулого року дружині депутата Михайла Грабовського батько Іван Окладніков подарував автомобіль Toyota RAV4 і надав право користування Volvo XC90 2024 року. Восьмирічною “тойотою” користується сам депутат, а новим 2024-го року випуску “вольво” – буцімто, його дружина, вона ж донька Івана Окладнікова. Звідки кошти на ці автомобілі, з’ясувати складно – бізнесів у Івана Семеновича немає, а в реєстрах – лише суди за перерахунок пенсії.

Розмова з депутатом Михайлом Грабовським була не дуже вдалою. Хоча з якого боку подивитися:

– Щодо тестя, єдине, що можна знайти за реєстрами, – те, що він зараз в судах воює за перерахунок своєї пенсії. Чи вистачило йому коштів і як він заробив ці 3 чи 4 мільйони на “вольво”, яким користується дружина?

– Справді, я не готовий там… Говорити щодо його особистої ситуації. Я перепрошую: зараз не дуже зручно говорити.

– Ви сказали, що зручно, тому я почала ставити запитання.

– Я просто… Якщо це коротке щось, то, будь ласка. Я не готовий.

Депутат Анатолій Яріш

Родина колеги Грабовського по депкорпусу – Анатолія Яріша, мала 15 тисяч, звернімо увагу, на рік. Із доходів у Яріша – ще позика від брата на 120 тисяч, яка, за його словами, і допомогла протриматися. Його ж “тойотою” з 2018 року має право користуватися Яріш.

– Дивлюсь, що минулого року у вас з’явилося авто за мільйон гривень, а цього року з цифрами ніби плутанина, чи все там коректно? – запитує Ірина Малюкова.

– Коректно. Там був продаж нерухомості, купівля авто. Зараз ситуація трішки гірша з доходами. Це буває. Якщо я обласний депутат, це ж не значить, що я відразу мільйонер. Я звичайна людина.

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Голови громад Черкащини

“Чому ви лізете в чесно зароблені гроші?” – часто чують журналісти “18000” від чиновників. Але ж зарплати чиновників і посадовців – це гроші з бюджету. І громада має знати, кому і за що вона заплатила.

Тож 15 864 892 гривень жителі Черкащини сплатили головам найбільших населених пунктів і меру Черкас. Йдеться про 20 колишній райцентрів. Де не було очільників громад, аналізували декларації перших заступників.

Тож пʼятірка найвищих зарплат за Звенигородкою, Уманню, Смілою, Монастирищем і Черкасами. І Бондаренко з обласним центром навіть не на першому місці.

Олександр Тищенко з Монастирища

Найдорожчий голова для громади – у Монастирищі. Він – батько заступника мера Черкас. Так у 2024 році Олександр Тищенко заробив понад 1,4 мільйони гривень і більше 200 тисяч пенсії. За ці гроші і 350 тисяч зарплати і пенсії дружини за рік родина Тищенків придбала дві “тойоти”.

Розкриємо уважному читачеві секрет – більш детально про очільника Монастирища Ірина Малюкова розповість у наступному відео.

Анатолій Бондаренко – мер Черкас

Повернімося до зарплати міського голови Черкас Анатолій Бондаренка. Він мав 1 342 023 гривень у рік. Щороку депутати голосують за трьохзначні премії меру. Це класична ситуація, яку жваво підхоплюють і депутати, і громада в соцмережах. У попередні роки ці надбавки складали 200-400 %. Минулого – 100 %. Тож навіть у декого з підлеглих Бондаренка заробітки були вищими.

Дорожчими за Анатолія Васильовича для бюджету були його заступники Віктор Беззубенко і Марина Гаркава, секретар міської ради Юрій Тренкін. І навіть директори кількох комунальних підприємств.

Черкаські комунальники

Ігор Слинько – директор Черкаської служби чистоти

Так, Ігор Слинько із КП “Черкаська служба чистоти” заробив за рік 1 424 444 грн. Його дружина отримала на цьому ж підприємстві майже 440 тисяч зарплати. І майже 3,7 млн гривень вона отримала з підприємницької діяльності. Не нагадує анекдот про таксиста, який має бізнес, але таксує для душі? Із мільйонних доходів пані Оля подарувала чоловікові транспортний засіб за 1,2 млн грн. Що це за транспорт і навіщо дружині робота в КП, де вона отримує майже вдесятеро менше, дізнатися не вдалося.

Борис Марченко – директор Черкасиелектротрансу

На 260 тисяч більше зарплати за мера Черкас отримав директор комунального підприємства “Черкасиелектротранс” – Борис Марченко. Серед статків родини Марченка – квартира у 73 кв. м вартістю у понад мільйон гривень. За декларацією, це власність дружини, яка вже понад п’ять років точно (раніше пан Борис не подавав декларації) не отримує жодного доходу і не має збережень.

– Це був інвестиційний проєкт, там пайова участь. Вона тривала протягом п’яти років, де сплачувала моя дружина, – пояснив Борис Марченко. Однак не додав, що дружина Вікторія Марченко є викладачкою англійської. Принаймні, так вона себе позиціонує в соцмережах.

Іван Сухарьков – директор Черкасиводоканалу

Найбільш високі зарплати з усіх підприємств міської ради отримали керівники КП критичної інфраструктури. Директор водоканалу, депутат міської ради Іван Сухарьков заробив 2 мільйони. Він нічого минулоріч не купував, із дружиною орендували дачу. Накопичили до кінця 2024-го року – понад 74 тисячі доларів.

Павло Карась – директор Черкаситеплокомуненерго

Абсолютний зарплатний рекорд серед посадовців Черкаської міської (та й обласної) рад, керівників КП, – у директора Черкаситеплокомуненерго Павла Карася. Він отримав 3 655 701. Тож у місяць, якщо грубо розділити цю суму, він мав по 304 тисячі гривень.

Наприкінці 2024 року Павло Миколайович показав заощаджень у різній валюті, що в доларах – понад 90 тисяч. Крім цього, 18 тисяч доларів позичив. Також отримав право користування новим квадроциклом матері за пів мільйона гривень і купив дві гвинтівки з оптичними прицілами – сукупно на 948 тисяч грн.

Центральний лісовий офіс

Олександр Дзюбенко – екскерівник Центрального лісового офісу

3,6 млн грн за рік Павла Карася вражали, поки не натрапили на зарплату в лісництві. У середньому директори колишніх лісгоспів у райцентрах – отримують на 100-300 тисяч гривень більше, ніж керівники громад. Проте мало що зрівняється з доходом минулорічного керівника Центрального лісового офісу Олександра Дзюбенка – а це 8 498 326 гривень. Хоча порівняння може бути, наприклад, з 6,5 зарплатами начальника Черкаської ОВА, відділенням військових, яке не виходить з бойових, або бюджетом дитячого садка в Черкасах.

Зарплата пана Дзюбенка настільки вразила, що ми не стрималися і порівняли її ще й з іншими, зазначеними в деклараціях, заробітними платами:

20 тисяч гривень – вчитель;

28 тисяч – лікар-уролог;

87 тисяч – мер Умані;

100 тисяч – військовий на фронті;

250 тисяч – суддя;

304 тисячі – директор черкаського КП Павло Карась;

708 тисячі – багаторічний очільник обласного управління, а потім Центрального лісового офісу.

Уже за 2,5 місяці 2025 року, перед звільненням, Олександр Дзюбенко отримав 9 655 566 гривень. 8 мільйонів гривень і 26 тисяч євро поклав до банку. Купив три земельні ділянки в Ужгороді на 858 тисяч грн і автомобіль Volkswagen Touareg 2024 року за 3 353 000 грн. Приблизно 264 тисячі доларів віддав матері на зберігання.

– Як вам почуватися людиною, яка отримувала, наприклад, у 6,5 разів більше, ніж начальник Черкаської ОВА?

– Я до цього працював, отримував набагато менше, ніж всі інші.

– Гіперкомпенсація?

– Не знаю, як це назвати. Ми ж самі собі зарплату не нараховуємо. Керівництва в Києві, там видніше. Це сталося після реформи. Платили, брали. Знаєте, є така приказка: дають – бери, б’ють – біжи. По цьому принципу. Давали – брали.

Володимир Касюхнич – керівник Центрального лісового офісу

Нинішній очільник Центрального лісового офісу Володимир Касюхнич отримав за 2024 рік – 1 663 915 гривень, це на 300 тисяч більше зарплати, ніж, наприклад, начальник Черкаської ОВА. Та все ж, порівняно з попередником, – копійки. Із бонусів отримав майже 2 мільйони гривень доходу з продажу квартири у селі під Києвом. Купив її, згідно з декларацією, за 301 тисячу, продав за майже 2 мільйони.

Із 2024 року з родиною орендує квартиру тещі, у тому ж селі, за 5 км від Києва. Теща проживає на Одещині. Квартира вже удвічі більша за площею вартістю 3,3 млн грн.

У цьому матеріалі згадані не всі декларації, які проаналізувала Ірина Малюкова. Наприклад, ще є квартира, куплена за вартістю місячної оренди, автівки, які коштують, як бронетранспортер М113. Про ці та інші “вражаючі” декларації журналістка “18000” розповість у наступному відео.

Авторка матеріалу – Ірина Малюкова

Текстова версія – Вікторія Нянько

Джерело: “18000”