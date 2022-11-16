На освобожденной части Херсонской области нашли десятки свидетельств военных преступлений России

В освобожденном Херсоне и области украинская полиция документирует десятки преступлений, совершенных российской армией. Как и на других деоккупированных территориях, уже зафиксированы случаи убийств мирных жителей и пленных, пытки и факты сексуального насилия.

Накрытые одеялами тела лежат рядом со свежими могилами: эта фотография сделана в поселке Архангельское Херсонской области. Как сообщают в прокуратуре Херсонской области, на снимке семейная пара, местные фермеры. Черепа у обоих проломлены:

По рассказам очевидцев и заключению судмедэкспертов, солдаты армии РФ убили их в собственном погребе.

Еще одно похожее фото – из Бериславского района. На нем у троих погибших местных жителей такие же травмы. С каждым днем подобных находок в Херсонской области становится все больше.

“На сегодняшний день уже расследуются 16 “базовых” уголовных производств, в рамках которых межведомственными следственными группами проводятся следственные действия на освобожденных территориях объединенных территориальных громад Бериславского и Херсонского районов, а также Херсона, – говорит генеральный прокурор Украины Андрей Костин. – Также в области работает 10 мобильных групп по отработке. Ожидается, что на этой неделе их количество увеличится до 30″.

Украинская полиция, которая разговаривает с жителями освобожденных территорий, десятками фиксирует факты мародерства, минирования территорий, умышленные убийства и похищения людей.

“Вывозили гостиницы, вывозили магазины. Все, что они видели, они все вывозили, – рассказывает об оккупантах жительница Херсона Антонина Высоченко. – Все рестораны, которые они оккупировали, они все вывезли. Всю технику”.

“Никогда не знаешь, что у них в голове. Бывали разные. Бывали и очень сильно агрессивные, – говорит херсонец Юрий Невальчук. – Люди даже боялись выходить на улицы”. Херсонские телеграм-каналы публикуют кадры из городского СИЗО, которое, по свидетельствам местных жителей, во время оккупации служило камерой пыток. Херсонская журналистка Анжела Слободян провела там 31 день и рассказала на своей странице в фейсбуке, кто за что туда попадал.

“Фаина, ей было 66 лет. Из камеры ее вывели с инсультом. Я помянула нашу Фаю, когда меня выпустили. Она месяц провела в неволе за сына-волонтера. Отдала свою жизнь”, – рассказала журналистка.

“Нас они не били: для женщин у них были другие “инъекции”. Они нас пытались унизить, раздавить. Безжалостно, – вспоминает она. – Но мы своими ушами слышали, как убивают. Как обматывают пленкой труп пленного, с которым перестарались кадыровцы во время допроса. Как насилуют за дверьми нашей камеры мужчин. Мы знали, где пытают наших парней током. Где забивают насмерть и где заставляют говорить”.

Среди пострадавших от рук оккупационных войск в Херсонской области и убитых ими есть и дети. По данным офиса генерального прокурора Украины, в Херсонской области за время оккупации погибли и пострадали 60 детей, в том числе трехмесячный мальчик (данные на 13 ноября). Но эта цифра не окончательная и не учитывает психологические травмы, которые получили дети.

“Вечером россияне влупили из “Града” в дом. 12-летний ребенок откапывал маму самостоятельно и ее откопал. Но мама уже была неживая”, – рассказывает жительница Херсона Лада Колосовская.

По словам Владимира Зеленского, в Херсонской области следователи уже задокументировали больше 400 военных преступлений. Президент Украины подчеркнул, что армия России оставила после себя в регионе такие же зверства, как и в других регионах: Буче, Бородянке, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

“Обзывали свиньями украинскими, а потом спрашивали, почему вы нас не любите”. Жители Херсона о месяцах российской оккупации и освобождении В центре освобожденного Херсона 14 ноября собралось много людей, и нет в Украине журналиста, который бы не хотел быть среди них в этот исторический момент. Херсонцы пришли не за гуманитаркой, а для того, чтобы посмотреть, как на главной площади после восьми с лишним месяцев российской оккупации снова поднимают украинский флаг.