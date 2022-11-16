На освобожденной части Херсонской области нашли десятки свидетельств военных преступлений России
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В освобожденном Херсоне и области украинская полиция документирует десятки преступлений, совершенных российской армией. Как и на других деоккупированных территориях, уже зафиксированы случаи убийств мирных жителей и пленных, пытки и факты сексуального насилия.
Накрытые одеялами тела лежат рядом со свежими могилами: эта фотография сделана в поселке Архангельское Херсонской области. Как сообщают в прокуратуре Херсонской области, на снимке семейная пара, местные фермеры. Черепа у обоих проломлены:
По рассказам очевидцев и заключению судмедэкспертов, солдаты армии РФ убили их в собственном погребе.
Еще одно похожее фото – из Бериславского района. На нем у троих погибших местных жителей такие же травмы. С каждым днем подобных находок в Херсонской области становится все больше.
“На сегодняшний день уже расследуются 16 “базовых” уголовных производств, в рамках которых межведомственными следственными группами проводятся следственные действия на освобожденных территориях объединенных территориальных громад Бериславского и Херсонского районов, а также Херсона, – говорит генеральный прокурор Украины Андрей Костин. – Также в области работает 10 мобильных групп по отработке. Ожидается, что на этой неделе их количество увеличится до 30″.
Украинская полиция, которая разговаривает с жителями освобожденных территорий, десятками фиксирует факты мародерства, минирования территорий, умышленные убийства и похищения людей.
“Вывозили гостиницы, вывозили магазины. Все, что они видели, они все вывозили, – рассказывает об оккупантах жительница Херсона Антонина Высоченко. – Все рестораны, которые они оккупировали, они все вывезли. Всю технику”.
“Никогда не знаешь, что у них в голове. Бывали разные. Бывали и очень сильно агрессивные, – говорит херсонец Юрий Невальчук. – Люди даже боялись выходить на улицы”. Херсонские телеграм-каналы публикуют кадры из городского СИЗО, которое, по свидетельствам местных жителей, во время оккупации служило камерой пыток. Херсонская журналистка Анжела Слободян провела там 31 день и рассказала на своей странице в фейсбуке, кто за что туда попадал.
“Фаина, ей было 66 лет. Из камеры ее вывели с инсультом. Я помянула нашу Фаю, когда меня выпустили. Она месяц провела в неволе за сына-волонтера. Отдала свою жизнь”, – рассказала журналистка.
“Нас они не били: для женщин у них были другие “инъекции”. Они нас пытались унизить, раздавить. Безжалостно, – вспоминает она. – Но мы своими ушами слышали, как убивают. Как обматывают пленкой труп пленного, с которым перестарались кадыровцы во время допроса. Как насилуют за дверьми нашей камеры мужчин. Мы знали, где пытают наших парней током. Где забивают насмерть и где заставляют говорить”.
Среди пострадавших от рук оккупационных войск в Херсонской области и убитых ими есть и дети. По данным офиса генерального прокурора Украины, в Херсонской области за время оккупации погибли и пострадали 60 детей, в том числе трехмесячный мальчик (данные на 13 ноября). Но эта цифра не окончательная и не учитывает психологические травмы, которые получили дети.
“Вечером россияне влупили из “Града” в дом. 12-летний ребенок откапывал маму самостоятельно и ее откопал. Но мама уже была неживая”, – рассказывает жительница Херсона Лада Колосовская.
По словам Владимира Зеленского, в Херсонской области следователи уже задокументировали больше 400 военных преступлений. Президент Украины подчеркнул, что армия России оставила после себя в регионе такие же зверства, как и в других регионах: Буче, Бородянке, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
“Обзывали свиньями украинскими, а потом спрашивали, почему вы нас не любите”. Жители Херсона о месяцах российской оккупации и освобождении
— Я Нона!
— Как ты, Нона?
— Слава Украине!
Маленькая Нона вместе с родителями не уезжала из города. Чем был Херсон и его жители для россиян, Татьяна и Андрей усвоили с первых дней оккупации: “Обзывали украинскими свиньями. Говорили, почему вы нас не любите, мы же один народ. То есть сначала обзывали свиньями, а потом спрашивали, почему вы нас не любите”.
С первых дней оккупации в Херсоне на стенах, фонарях и асфальте начали рисовать желто-синие флаги. В городе стала популярна подпольная акция “Желтая лента”. Чуть ли не у каждого на этой площади есть своя история, связанная с подпольем: “Это был март месяц, настроение на нуле. Муж говорит: “Меня распирает. Не могу сидеть”. Я говорю: “Давай составим листовку распечатаем и повесим. Попробуем”. Страшно было. Пять утра. Мы эту листовку развесили по остановкам”.
“Мне 42 года, и я выходил ночью, брал баллон, расписывал стены. Конечно, вроде детская забава. Когда люди проходят и все радуются, мне так приятно. Вот идешь, и написано “Слава Украине!”. Ты понимаешь, что мы держимся, все будет хорошо”, – рассказывает еще один житель Херсона.
О временах российской оккупации большинство херсонцев говорят с неохотой. Продукты привозили из аннексированного Крыма, пытались вводить рубли, но неудачно. После своего отступления российская армия оставила город без воды, газа и света. Хотя прифронтовым Херсон назвать сложно. Здесь кипит жизнь: ходят люди, ездят машины, даже общественный транспорт. На обочинах тут и там лежат снятые или просто сорванные плакаты времени оккупации. “Кто хотел уехать в Россию, уже уехал. Дай бог, меньше будет. С семьями уехали, и езжайте себе безвозвратно. Нам такие не нужны”, – говорит пожилой херсонец.
Большие плакаты снимают коммунальные службы. За некоторыми экземплярами приехали даже музейщики из Киева. Свет, воду и газ в Херсоне обещают дать через две недели. Пока помогает Днепр и оптимизм: “Чистенькая, я уже мылась. Голову моем. Для технических нужд берем. Хорошая вода. Все хорошо. Зато уже свободны”.
Херсонцы говорят, что так украинизировать город, как это сделала оккупационная власть, не мог никто за три десятка лет независимости Украины. После освобождения Херсона украинские военные здесь главные герои. С ними фотографируются, обнимаются, целуют и берут автографы.
Эту народную любовь заметил украинский президент Владимир Зеленский: “Я счастлив. Мы в Херсоне. Вы видите реакцию людей. Думаю, это ответ. Мы не готовили реакцию людей. Они ждали украинскую армию”. Над главной площадью города поднимают украинский флаг.
“И слава богу, все хорошо. То, что света и воды нет, – это мы переживем, еще хуже переживали. А вот то, что этих гадов нет, – это большое счастье”, – говорят в толпе.