Прямо сейчас формируется новый украинский героический эпос. Мы решили собрать вместе партизанские истории за три месяца c начала полномасштабного российского вторжения.

С начала войны под оккупацией успело побывать девять областей страны (+Крым). В каждой из них подавляющее большинство местного населения оказывало сопротивление. В некоторых городах оно носило ненасильственный характер, а где-то партизаны даже убивали российских солдат, уничтожали и воровали технику оккупантов отмечает издание ZN.ua.

Наверное, самым известным в массовой культуре методом действия украинских партизан стало похищение или транспортировка захваченной техники оккупантов с помощью трактора. Видео, где фермеры вытаскивают российскую боевую технику, так вошло в культуру, что этот феномен распространился за пределы Украины.

В частности в Нидерландах даже появился мурал с трактором, который тянет российский танк. В то же время в Финляндии сняли постановочное видео, как колонна финских тракторов выдвигается на границу с РФ для предотвращения возможной угрозы.

Истории сопротивления

Об одном из случаев экспроприации техники россиян рассказывает история жителей села Дымер на Киевщине. Во время оккупации Светлана Костовецкая заметила на дороге открытый военный «Урал» с символикой V и пробитым колесом. Женщина нашла в кабине ключи и смогла заехать на нем в лесополосу. Затем она отыскала в селе знакомого водителя, и вдвоем они спрятали бензовоз с горючим в лесу, а после наполняли канистры и возили в местную больницу.

Сначала они думали слить горючее и поджечь, но отговорили соседи. Бензовоз простоял в тайнике всю оккупацию. Чтобы россияне его не забрали, селяне поставили возле бензовоза табличку «Заминировано». После бегства врага трофейную технику передали в пользование 72-й механизированной бригаде ВСУ.

В Буче местный житель в начале вторжения остановил колонну вражеской техники, подорвав бензовоз при помощи РПГ-18 «Муха», который получил на блокпосту в первый день войны. После вынужденной остановки колонны ее уничтожили ВСУ по наводке партизана. Именно он первый обнародовал эти кадры.

В селе Олизаровка на Киевщине сапер-самоучка Евгений Шабуня убирал российские мины и национализировал боеприпасы. Мужчина еще до войны понял, что враг в первую очередь все вокруг заминирует. Евгений начал учиться проводить разминирование. Учился с помощью видеороликов в Youtube. Кроме этого, для практики за тысячу гривен купил себе металлоискатель.

Как только россияне расставляли мины, он сразу приходил и собирал их. С растяжками боролся при помощи обыкновенного спиннинга. Кроме того, у Евгения были «выходы» на ВСУ. Он ставил метки на планшете, и уже по ним работала артиллерия. Однажды мужчина увидел в лесопосадке вражескую БМП без присмотра. Он достал шесть автоматов, ящик гранат и поджег сидение.

Но не только на Киевщине действовали партизаны. На Харьковщине россияне вообще думали, что сражались с целым отрядом повстанцев, а оказалось, что диверсии устраивал бывший десантник на пенсии.

63-летний Василий Иосифович с женой 74 дня провели на даче в пригороде Харькова. За это время он своими силами:

извлек вражеские запалы к боеприпасам из грузовика «Урал» и спрятал их в дворовом туалете; из этой же машины изъял чемодан с документацией; уничтожил шланг, с помощью которого заправляли технику военные РФ; извлек из машины аккумулятор и замкнул систему в авто.

После того как село освободили от врага, мужчина рассказал украинским военным, где находятся минные поля и стоит вражеская техника, а также, где он спрятал запалы и документы.

В целом, известны неединичные случаи, когда украинцы передавали ВСУ позиции вражеской техники и тем самым корректировали огонь нашей артиллерии. Например, в городе Токмак (Запорожская область), благодаря корректировке неизвестных героев из движения сопротивления, уничтожены вагоны с боеприпасами оккупантов. Вследствие удара весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован.

Одним из центров партизанского движения считают Мелитополь. К сожалению, город до сих пор находится под оккупацией, поэтому называть имена героев нельзя. Но только за месяц в Мелитополе партизаны:

наводили ВСУ на позиции вражеской техники (уничтожены радарные станции); подорвали железнодорожный мост, пути и технику; всего было уничтожено около сотни оккупантов.

Еще одним известным случаем сопротивления в Запорожской области стал подрыв самопровозглашенного городского главы Энергодара Андрея Шевчика на выходе из подъезда дома его матери. После этого случая новый гауляйтер города Руслан Кирпичевогородилсвое помещение бетонными блоками.

На Херсонщине, оккупированной едва ли не в первые дни вторжения, удачный кейс сопротивления — история херсонского настоятеля местного Свято-Покровского храма (ПЦУ) Сергея Чудиновича. Мужчину задержали оккупанты, и он согласился на сотрудничество, но, получив средства спецсвязи и инструкции с вводными данными, сбежал на подконтрольную Киеву территорию, где передал разведданные СБУ.

Вместе с тем в самом Херсоне действует такое сильное сопротивление, что россияне до сих пор его не контролируют:

почти весь город «забомблен» украинской символикой; российские флаги снимают; по городу распространяются проукраинские листовки; жители бойкотируют переход в «рублевую зону».

В Херсоне доходит даже до повешенных чучел российских солдат в парке города, есть сообщения и о реально убитых оккупантах. Именно такие действия, вместе с протестами, заставили россиян отказаться от идеи референдума, ведь даже картинку поддержки пропагандистам создать сложно.

Аналогичная ситуация в Бердянске и других райцентрах юга. Движение набрало такие обороты, что даже на давно оккупированных территориях начали появляться признаки сопротивления.

Самым известным является случай в Крыму, где 27-летний житель Евпатории Богдан Зиза облил здание администрации оккупантов желтой и синей красками. В оккупированном Донецке местные партизаны тожераскрасилигород в желто-синие цвета.

На Луганщине, в оккупированном Стаханове, по городурасклеилиантироссийские листовки. Нельзя обойти случай и в Кременной, где неизвестные подорвали коллаборантов во время заседания в горраде.

На успехи украинского движения сопротивления уже обращают внимание и за границей. Так, в своейнедавней статьеPutin’s Nightmare: A Ukrainian Guerrilla Movement Has Emerged для издания 1945 профессор политологии доктор Александр Мотыль рассказал об особенностях деятельности украинских партизан.

По его словам, к некоторым из этих акций могли приобщиться представители украинских спецслужб, а об отдельных акциях вообще нет данных. Но даже с учетом этого, масштабы подпольной деятельности поражают и свидетельствуют, что движение сопротивления будет лишь усиливаться.

Автор: Владимир Ким; «Зеркало недели. Украина»