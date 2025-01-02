Підсумки бойових дій по спротиву російській агресії за 2024 рік та прогноз на 2025-й

Головний підсумок 2024 року — упродовж наступальної кампанії 2024 року російське угруповання на Південно-Західному ТВД виконало лише три оперативних завдання: розрізало плацдарм ОСУВ «Хортиця» на річці Оскіл на дві частини, ліквідувало Вугледарський плацдарм і просунулося від Авдіївки до Покровська.

Командування противника не виконало жодного стратегічного завдання. Україна зберігає державність, а Сили оборони зберігають спроможність системно опиратися російській агресії, зазначає Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій.

Фото: EPA/UPG. Військовослужбовці десантно-штурмової бригади «Буревій» стріляють зі 105 мм італійських гаубиць Melara Mod 56 зі своїх позицій на Авдіївському напрямку, 27 лютого 2024.

Дещо більше деталей і трошки про перспективи розвитку ситуації.

2024-й був для Сил оборони дуже важким. Оборонні бої, постійний тиск ворога на українські позиції. До успіхів я зарахував би таке:

Ведення стратегічної оборони

• Тривала успішна оборона на ключових напрямках, зокрема, в районах Бахмута, Авдіївки, Покровська, Часового Яру, попри масовані атаки ворога.

на ключових напрямках, зокрема, в районах Бахмута, Авдіївки, Покровська, Часового Яру, попри масовані атаки ворога. • Локальні наступальні операції : операції в Курській області, форсування Дніпра й утримання плацдармів на лівому березі.

: операції в Курській області, форсування Дніпра й утримання плацдармів на лівому березі. • Знищення логістики РФ: масштабні удари по складах боєприпасів, командних пунктах і логістичних маршрутах значно ускладнили постачання російських військ.

Наслідки влучань по колоні рашистів в Курській області

Зміцнення ППО

Завдяки поставкам сучасних систем ППО ( Patriot , NASAMS , IRIS-T , SAMP-T ) вдалося суттєво зменшити ефективність російських ракетних і дронових атак, захистити критичну інфраструктуру й міста.

, , , ) вдалося суттєво зменшити ефективність російських ракетних і дронових атак, захистити критичну інфраструктуру й міста. Восени 2024 року атаки дронів-камікадзе стали менш результативними.

Розвиток ударних БпЛА

Україна досягла успіхів у розробці й масовому застосуванні дронів для ударів по глибокому тилу Росії, зокрема: по військових аеродромах, кораблях Чорноморського флоту й логістичних об’єктах у Криму та регіонах РФ.

Силам оборони України у 2024 році, безумовно, вдалося не все.

Фото: ГУР. Крен ракетного катера «Ивановец» після чергового удару українського дрона.

Прорив до Азовського моря

Деокупація Токмака, Мелітополя й Бердянська залишається завданням на майбутнє.

Значні втрати ресурсів

Висока інтенсивність бойових дій призвела до втрат людей, техніки й боєприпасів. Противник використовує стратегію виснаження, що значно ускладнило активні дії.

Проблеми з темпом постачання

Деякі зразки західної техніки, зокрема F-16, усе ще не експлуатують у повному обсязі. Це обмежує повітряну підтримку й захист наземних сил на передовій.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Локальні поразки

• Противнику вдалося досягти певних локальних успіхів, наприклад, на Покровському й Курахівському напрямках, під Вугледаром, ворог активно намагається оточити українські сили.

• Масовані атаки ворога на енергетичну інфраструктуру створювали значний тиск на тилові райони.

Ситуація на фронті складна. Ключове завдання Сил оборони — утримувати стратегічні позиції та поступово знищувати ресурси ворога. Перемога залежатиме від здатності України ефективно використовувати західну допомогу, забезпечувати стійкість тилу й зберігати міжнародну підтримку.

Північ Харківської області

Ситуація

— З 10 травня противник силами УВ «Север» захопив й утримує два плацдарми на державному кордоні в районах з центрами Красне (86 км²) і Гатище (101 км²);

— Командуванню противника не вдалося ні охопити Харків з півночі, ні прорватися через Великий Бурлук на Дворічну, а там з’єднатися з військами УВ «Запад».

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

Українська оборона залишиться стійкою, але для відновлення контролю по державному кордону необхідна наступальна операція, для котрої потрібні резерви. Подальша стабілізаційна операція вимагатиме дій нашого угруповання на території противника.

Куп’янський напрямок

Ситуація

— На початку року противник нависав у північно-східному кутку Харківської області та займав рубіж вздовж кордону Луганської та Харківської областей. Його найближчим завданням було розсікти ОСУВ «Хортиця» в Харківській області, що вдалося наприкінці жовтня, коли ворог вийшов на східний берег Осколу на ділянці Колісниківка — Сенькове;

— Охопив північну частину плацдарму ОСУВ «Хортиця» на східному березі Осколу та намагається вичавити за ріку;

— Створює передумови для захоплення Куп’янська, для чого форсував Оскіл у районі Дворічної та намагається просуватися вздовж берега з півночі на південь, веде бої в районі Сеньківки, намагається форсувати річку і просуватися назустріч.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Коли закінчиться операція в Донецькій області, противник вивільнить резерви й зосередиться на окупації Куп’янська.

Лиманський напрямок

Ситуація

— Оперативне завдання 25-ї армії противника — сформувати зручне вихідне положення, щоб захопити Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Ситуація не зміниться в найближчі три-шість місяців, Сили оборони утримають свої позиції.

Сіверський напрямок

Ситуація

— Заміна командування противника на напрямку призвела до активізації бойових дій, але не змінила ситуації на напрямку.

Фото: https://deepstatemap.live/

Прогноз

— Стагнація лінії фронту.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Краматорський напрямок

Ситуація

— Противник докладає зусиль, щоб вийти до Костянтинівки та Дружківки, що дозволить йому охопити з півдня «пояс фортець», розташований уздовж шосе Слов’янськ — Костянтинівка;

— Утримання заводу вогнетривких матеріалів у Часовому Яру й неможливість вийти на рубіж Червоне — Ступочки не дозволяє противнику досягти своїх оперативних цілей;

— Противник не може забезпечити на Торецькому напрямку південний фланг військ на Краматорському напрямку, що ускладнює ситуацію.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Командування противника докладатиме зусиль, щоб захопити Донецьку область;

— Не виключені контрудари Сил оборони від Виїмки та Кліщіївки на Бахмут.

Торецький напрямок

Ситуація

— Дії ворога на напрямку допоміжні й повинні сприяти окупації Донецької області.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Можливі локальні прориви противника, але Сили оборони організували стійку оборону й утримуватимуть свої рубежі.

Покровський напрямок

Ситуація

— Противник зосередив три армії, щоб захопити Покровськ, і до березня 2025 року зможе досягти цієї мети;

— Війська УВ «Центр» протягом місяця намагатимуться просунутися від Новоолександрівки до Новоекономічного й охопити з півночі Покровськ і Мирноград, щоб захопити їх.

Фото: https://deepstatemap.live/

Прогноз

— Втрата Покровська призведе до виходу противника на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей;

— Сили оборони муситимуть продовжувати бойові дії на невигідних рубежах.

Курахівський напрямок

Ситуація

— Противник завершує ліквідацію Курахівського плацдарму Сил оборони;

— Сили оборони заледве утримують Успенівку, Сухі Яли, Зеленівку, зберігаючи головний логістичний маршрут угруповання Курахове — Запоріжжя.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Курахове втратимо в найближчі два тижні;

— За місяць противник може вийти на рубіж Солоне — Роздільне й повністю ліквідувати Курахівський плацдарм.

Фото: EPA/UPG

Времівський напрямок

Ситуація

— Напрямок важливий для наступу на Гуляйполе та створення загрози Запоріжжю;

— Противник створює сприятливі умови для дій його військ на Курахівському напрямку, наближуючи повну окупацію південної частини Донецької області.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Упродовж місяця противник намагатиметься оточити Сили оборони у Великій Новосілці, якщо не вдасться — витіснити їх з цього району в західному напрямку;

— Сили оборони втратять усі території, звільнені у 2023 році.

Запорізький напрямок

Ситуація

— Противник не має достатньо сил і засобів вести бойові дії оперативного масштабу, тому зосереджується на локальних тактичних діях.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Ситуація залишатиметься під контролем Сил оборони.

Херсонський напрямок (Лівобережжя Дніпра)

Ситуація

— Противник веде бойові дії за контроль над островами в дельті Дніпра й докладає зусиль, щоб захопити плацдарми на правому березі Дніпра.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Масштабний наступ тут малоймовірний через складну логістику, але Сили оборони виснажуватимуть противника ударами по його тилу.

Фото: скрин відео Удар ЗСУ по взводному опорному пункту в Курській області

Курська область

Ситуація

— Противник намагається затиснути ОСУВ «Сіверськ», атакуючи із заходу, зі сходу та з півночі, він зменшив плацдарм майже удвічі (до 482 км²), але не може повернути контроль над районним центром Суджа;

— Удари українських ССО й БпЛА по тилових об’єктах у Курській області порушують логістику російських військ.

Фото: https://deepstatemap.live

Прогноз

— Активність ОТУВ «Сіверськ» створюватиме напругу на тилових комунікаціях ворога, бойовими діями тут скують значне вороже угруповання;

— Відхід ОТУВ «Сіверськ» на територію України призведе до бойових дій у Сумській області.

Загальні висновки

1. Складні напрямки для Сил оборони:

— Покровськ, Курахове, Велика Новосілка, Куп’янськ — ці ділянки залишаються під високим тиском через значну чисельну перевагу ворога;

— Противник досягне тактичних успіхів, а за певних умов зможе перетворити їх на успіх оперативний.

2. Перспективи контрнаступу:

— Сили оборони в найближчі шість місяців не матимуть ресурсів для контрнаступальних операцій, хоча слід очікувати контрударів на окремих напрямках.

Фото: EPA/UPG. Військовослужбовці 57 бригади Сухопутних військ ЗСУ на Харківщині, 14 листопада 2024 року.

3. Стратегічні завдання Сил оборони:

— Утримання ключових позицій на Донбасі й Харківщині;

— Підготовка й накопичення резервів для локальних контрударів;

— Активізація ударів по елементах системи управління, ППО, логістичних вузлах ворога в тактичному й оперативному тилу на окупованих територіях і в прикордонних регіонах РФ.

4. Дії противника:

— Росія розвиватиме наступ на Донбасі й північному сході України, одночасно посилюватиме оборону в Приазов’ї;

— Основний акцент ворога — виснаження Сил оборони тривалими боями й активне використання артилерії та авіації.

Сили оборони мають можливість стабілізувати ситуацію, але щоб досягнути стратегічних цілей, критично важливі додаткові ресурси, включно із західною технікою та боєприпасами.