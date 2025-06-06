Що вони собі нарозслідували: вічний прокурор без майна та «Крузак» із мільйоном доларів

Під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками нової елітної нерухомості. Їм настільки поталанило, що батько вивіз за кордон 1 мільйон доларів та 100 тисяч євро, а сестрі квартиру в Києві за 8 мільйонів гривень подарував сусід. Як так вийшло — розбирались журналісти hromadske.

Вічний прокурор без майна

Ігор Мустеца родом із Чернівців, магістр права та кандидат юридичних наук. Вже 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності був прокурором Шевченківського району Чернівців. Тоді, за даними ЗМІ, він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив свій кар’єрний шлях.

З 2020 року він обіймає посаду заступника генерального прокурора України. За даними медіа, призначення Мустеци на цю посаду лобіював бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого називали одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського на виборах у 2019 році.

На посаді заступника генпрокурора Мустеца працював з двома керівниками: Іриною Венедіктовою та Андрієм Костіним (і ще двома виконувачами обов’язків генпрокурора). Колишній президент Петро Порошенко нагородив Мустецу званням «Заслужений юрист України» та орденом «За заслуги» III ступеня.

Проте за понад два десятиліття служби в органах прокуратури Ігор Мустеца не став власником ані нерухомості, ані автомобіля. З 2020-го орендує квартиру площею 140 м² у Новопечерських Липках в центрі Києва. Вартість оренди квартири такою ж площею нині становить близько 1800 доларів — понад 75 000 гривень. Це рівно половина місячної зарплати Мустеци в Офісі генпрокурора. Також з минулого року посадовець отримує пенсію — 9,5 тисячі гривень на місяць.

Дохід Ігоря Мустеци hromadske

Дружина Ігоря Мустеци — Катерина — теж власної нерухомості не має. Їздить на Volkswagen Touareg 2021 року вартістю під 2 мільйони гривень, який придбала в кредит.

Родинне гніздо в Чернівцях

Зовсім інша майнова ситуація в батьків заступника генпрокурора. Наприкінці 2022 року його матір Любов Мустеца оформила на себе квартиру площею 202 м² в елітній новобудові «Парус» у Чернівцях. Нині в цьому будинку продають житло від 1000 доларів за м², відповідно, актуальна вартість квартири Любові Мустеци — щонайменше 200 000 доларів.

Любов Мустеца оформила на себе квартиру в елітній новобудові «Парус» у Чернівцях hromadske

Інвестувала в цю нерухомість пані Любов ще у 2015 році. На той момент 1 м² коштував близько 10,5 тисяч гривень. Тобто офіційно за квартиру вона заплатила 2 мільйони 124 тисячі гривень (за тодішнім курсом — 101 тисяча доларів).

Саме цією квартирою користується сам Ігор Мустеца, його дружина та діти з 2022 року. У цій же будівлі матір Мустеци має невелике нежитлове приміщення.

У травні 2023-го батько Ігоря Мустеци, Василь, придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 року випуску вартістю щонайменше 80 тисяч доларів.

У травні 2023-го батько Ігоря Мустеци, Василь, придбав автомобіль hromadske

У червні 2024-го чоловік також купив будинок у Чернівцях площею 84 м².

Будинок у Чернівцях, який купив Ігор Мустеца hromadske

А в жовтні того ж року оформив на себе земельні ділянки та два таунхауси в чернівецькому ЖК Family Town, площею по 117 м² та загальною вартістю від 190 тисяч доларів. Чоловік, щоправда, ці котеджі не купував: він викупив паї для майбутнього будівництва. Так, один будинок йому обійшовся всього у 31 тисячу доларів.

Таунхауси в чернівецькому ЖК Family Town hromadske

Бізнес, ФОПи та подорож у Румунію

Родина Мустеци мешкає в Чернівцях, де всі родичі заступника генпрокурора займаються підприємницькою діяльністю.

Мати заступника Генпрокурора Любов Мустеца займається роздрібною торгівлею з лотків і на ринках з 2008 року. У 2021-2024 роках жінка заробляла близько 1 мільйона гривень на рік — про це свідчать її податкові декларації. Вона — ФОП на спрощеній системі оподаткування, а значить, від вказаних нею сум треба відняти податки й витрати на забезпечення свого торгівельного бізнесу.

Її попередній ФОП, який дозволяв відкрити кафе, проіснував всього 4 місяці. У 2006-2014 роках жінка була співвласницею компанії «Технопласт Буковина», яка в перший рік роботи показала до 20 тисяч гривень доходу, а далі — жодного прибутку.

З 2007-го жінка володіє будинком у Чернівцях, де зареєстровані як ФОПи вона сама та її чоловік — Василь Мустеца.

З 2007-го Любов Мустеца володіє будинком у Чернівцях hromadske

Батько заступника Генпрокурора Василь Мустеца — ФОП із 2017 року, але основна його спеціалізація — будівництво, а не торгівля. У 2024-му чоловік став співзасновником будівельної компанії «В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ», яка з рік принесла майже 100 тисяч гривень збитку.

Партнер по бізнесу Василя Мустеци — івано-франківський підприємець Василь Кавлак. Останній заодно веде бізнес із дружиною голови Одеської ОДА Олега Кіпера — Іриною. Вони вдвох будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.

Батько заступника Генпрокурора Василь Мустеца — ФОП із 2017 року hromadske

У Василя Мустеци також були частки в низці інших компаній. Як підприємець впродовж 2021-2024 років він заробляв більше ніж дружина. Від 1 мільйона гривень (у 2021 році) на рік його доходи зросли до понад 4,5 мільйона гривень (у 2024 році).

У селі Шубранець Чернівецької області, звідки родом Василь Мустеца, його в селі знають добре та згадують, що він займається торгівлею. Хоча запитання, чи вистачило б йому цього на все майно, яке він придбав, здається риторичним.

Дім родини Василя Мустеци у селі Шубранець Чернівецької області hromadske

Проте в біографії Василя Мустеци є непересічна подія. 26 березня 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, він виїхав у Румунію. Зробив це на автомобілі Toyota Land Cruiser через пункт пропуску Порубне — Сірет. З собою чоловік вивіз 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку. Того ж дня Василь Мустеца повернувся в Україну. Проте, про недекларування коштів довідалася митниця, і батька заступника генпрокурора оштрафували на 1700 гривень. Але він оскаржив цей штраф у суді.

26 березня 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, вивіз гроші в Румунію hromadske

За збігом обставин, у декларації за 2022 рік сам заступник генпрокурора Ігор Мустеца вказав новий банківський рахунок дружини в Румунії. Відтоді він декларує його щороку. Там всього 15 тисяч євро, але вибір країни й період відкриття банківського рахунку в дивний спосіб збігаються з подорожжю батька.

Заступник генпрокурора Ігор Мустеца задекларував новий банківський рахунок дружини в Румунії hromadske

Рибний бізнес і «Французький квартал-2»

Сестра Ігоря Мустеци Наталія Антонюк та її чоловік Володимир Антонюк мають родинний бізнес у Чернівцях — торгують рибою. Наталія займається торгівлею з лютого 2022 року, тоді жінка зареєструвала ФОП. Її чоловік продає рибу останні 15 років. Зараз у подружжя три рибні кіоски в Чернівцях.

Сестра Ігоря Мустеци Наталія Антонюк та її чоловік Володимир Антонюк hromadske

Продажем риби займається і дружина заступника генпрокурора Катерина Мустеца. Жінка ФОП уже 10 років. Перші 6 років вона заробляла від 28 до 47 тисяч гривень на місяць.

Дружина заступника генпрокурора Катерина Мустеца hromadske

Та коли чоловік отримав посаду в Києві, її справи теж пішли вгору. У 2021 році доходи Катерини Мустеци виросли до понад 1 мільйона грн. Потім вона пішла в декретну відпустку, а повернувшись у 2024-му до продажу риби, заробила вже вп’ятеро більше. Проте власну точку в торгівельному павільйоні Катерина Мустеца орендує лише з 2024-го. До цього ані власної точки, ані офіційної оренди не було.

Щоб розібратися, скільки насправді можна заробити на рибі, ми отримали податкові декларації Наталії та Володимира Антонюків. І сестра заступника генпрокурора, і її чоловік — ФОПи на спрощеній системі оподаткування. Це означає, що вони вказують загальні річні доходи, а не чисті прибутки, які кладуть собі в кишеню.

За 2024 рік Володимир Антонюк як підприємець задекларував 5,5 мільйона гривень доходів. Наталія — 985 тисяч. Тобто загальний тогорічний оборот їхньої родинної мережі магазинів — 6,5 мільйона гривень. Це всього на 1,5 мільйона більше, ніж у дружини заступника генпрокурора з орендою однієї точки в торговому павільйоні.

Місячний оборот мережі з трьох магазинів складає близько 540 тисяч гривень, або ж 180 тисяч з одного магазину. Оборот, не прибуток. Тобто в цих коштах і собівартість продукції, і оренда, і фонд оплати праці, комунальні, логістичні послуги тощо. Ми запитали у власників схожих бізнесів і експертів, скільки такі магазини можуть приносити чистими.

«У них можуть працювати продавці як наймані працівники або як ФОПи. Але на кожну людину закладається 1760 гривень на місяць (на себе та реалізатора) — це єдиний соціальний внесок. Потім транспортні витрати, інтернет, касове обладнання (ми платимо 1,5% з кожної транзакції). У цій самій сумі закупівельна вартість асортименту. У магазинах постійно щось ламається, треба проходити амортизацію обладнання і т.д.», — додав у розмові з журналістами власник схожої мережі рибних магазинів. Тож у реальності один магазин може заробляти 40-80 тисяч гривень (1-2 тисячі доларів) на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення сестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали дві автівки VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 випуску і HYUNDAI ENCINO 2021 року — загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

Cестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали дві автівки hromadske

А восени 2022-го Наталія Антонюк стала власницею квартири в київському ЖК «Французький квартал-2» площею 118 м². Зараз такі квартири без ремонту продають за 320 тисяч доларів, з ремонтом — від 445.

Наталія Антонюк стала власницею квартири в київському ЖК «Французький квартал-2» hromadske

Але Наталія Антонюк квартиру тут не купувала. Влітку 2020 року 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн купив квартиру в ЖК «Французький квартал-2» в інвестиційного фонду «Хантер», який належить оточенню лідера забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку. Хоч пенсіонер не має жодного бізнесу, він придбав нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень, тобто 94 тисячі доларів за тогочасним курсом. Ринкова ціна квартири мала б скласти близько 190 тисяч доларів — це понад вдвічі більше, ніж офіційно він за неї заплатив.

У вересні 2022 року Вайнштейн подарував цю квартиру сестрі заступника генпрокурора Наталії Антонюк. Вартість подарунка в договорі дарування оцінювалася вже у 8 мільйонів гривень.

73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн hromadske

Цікаво, що зареєстрований Давид Вайнштейн у тому самому селі Шубранець, звідки батько заступника генпрокурора. Буквально в сусідньому будинку з їхнім «родинним гніздечком».

До того ж Вайнштейн має у власності ще одну квартиру — у тому самому ЖК «Парус» у Чернівцях, де у 2022 році придбала нерухомість мати заступника генерального прокурора Любов Мустеца. Але там у пенсіонера 53 м².

Кілька днів поспіль ми телефонували самому Мустеці та його родичам, щоб розібратися з прибутками та витратами. Ніхто з них на дзвінки не відповів. А в самому офісі генпрокурора відмовилися коментувати походження коштів, пославшись на те, що це особиста, а не публічна інформація.

Автор: Ксенія Пентелєєва, журналістка-розслідувачка

Джерело: hromadske