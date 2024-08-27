Скандал в Чехії з купівлею снарядів для ЗСУ

Через наступ ЗСУ на Курщині та внутрішні корупційні скандали поза увагою українців опинився ще один, іноземний скандал, який, втім, є мегаважливим для України.

Тиждень тому чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт на засіданні Комітету Сенату з нагляду за державними коштами заявив, що в рамках чеської ініціативи, яка передбачала матеріально технічну допомогу для України майже на мільйон пострілів, ціни на боєприпаси були завищені на 20%, що еквівалентно 1,4 млрд крон, і через це було закуплено приблизно на 20 000 штук боєприпасів менше. Але, як зазначає видання Цензор.нет, Міністерстві оборони Чехії цю інформацію заперечили.

Позиція міністерства полягає в тому, що Вагенкнехт оприлюднив необґрунтовану інформацію, вирвану з контексту.

“Сенатор стверджує, що зацікавлений у благові України. Однак його дії завдають їй фундаментальної шкоди і загрожують їй через постачання боєприпасів. Ми готові все пояснити, але на закритому засіданні – не допомагатимемо записувати російським шпигунам”, – заявили у відомстві.

Міністерство наполягає, що маржа приватних кампаній – в рамках економічних реалій, а вся ініціатива є абсолютно прозорою.

“Основним елементом цієї прозорості є те, що Чеська Республіка не має повноважень приймати рішення в цьому процесі. Вона є лише посередником, який представляє пропозицію країнам-донорам у абсолютно прозорий спосіб”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в офісі, донори на власний розсуд вирішують, що відповідає їхній ідеї та чи актуальна цінова пропозиція. “Якби вони запідозрили завищення тарифів або будь-які сумнівні процедури, вони, безсумнівно, не співпрацювали б”, – додали в Міноборони.

Зрештою, комісія Сенату тиждень тому зняла це питання з обговорення. Деякі його учасники зазначили, що отримали матеріал лише ввечері понеділка. Вони також рекомендували розглядати питання в секретному режимі.

Зразу зауважимо, що автор звіту – сенатор від партії “піратів”, колишній заступник міністра фінансів, який також свого часу отримав від міністра юстиції Чехії Роберта Пелікана пропозицію працювати в його департаменті на керівній посаді у відділі внутрішнього аудиту. Власне, Вагенкнехт якраз дуже довго і займався розробкою ефективного державного управління.

“Чеська ініціатива з боєприпасів – чудовий проєкт, в рамках якого чеській стороні вдалося залучити значні кошти для підтримки України у боротьбі з російською агресією. На жаль, чеська влада не знає, як купувати за вигіднішими цінами, що призводить до того, що українська армія отримує на десятки тисяч снарядів менше, ніж могла б”, – написав Лукаш Вагенкнехт у соцмережах.

“На сьогоднішньому засіданні комітету Сенату з нагляду за державними коштами я хотів відкрити важливу тему цих марнотратних закупівель. Проте частина колег проголосувала за зняття цього питання з порядку денного. Наголошую, що жодна інформація, яку я хотів обговорити, не є секретною. Усю суттєву інформацію мені підтвердила українська влада. Мені дуже прикро, що таке принципове питання не обговорювалося. Я ніколи не відчував нічого подібного. Щоб уникнути неправильного тлумачення та дезінформації щодо встановлених фактів, я надаю повний звіт для ознайомлення громадськості”, – зазначив він і виклав звіт.

Для початку нагадаю про саму ініціативу.

17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу.

За офіційною інформацією чеського МО, яка є на його сайті, для України придбано вже пів мільйона одиниць боєприпасів, і вони мають бути доставлені до кінця 2024 року. На сьогодні до ініціативи приєдналися 18 країн,15 із яких уже виділили гроші.

Міністерство оборони Чехії підписує з кожною країною окремий меморандум про взаєморозуміння. Подібний документ вже підписано з Нідерландами, Канадою, Норвегією, Люксембургом, Португалією, Бельгією, Латвією, Литвою, Данією, Ісландією та Словенією. Загальна ціна допомоги – 1,6 мільярда євро.

Самі чехи нададуть нам допомоги на 865 775 000 крон – кошти будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV GROUP.

15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну.

Наче все прекрасно. З чого ж виник аудит Вагенкнехта? А з того, з чого все починається і в Україні.

“Приводом для перевірки стала інформація від одного зі співробітників чеської адміністрації, який поінформував журналіста про порядок дій, коли можливу пропозицію боєприпасів для України відхилили представники AMOS і направили до одного з постачальників чеської ініціативи боєприпасів”, – сказано в звіті.

“Чеська ініціатива щодо боєприпасів створена таким чином, що невизначена кількість постачальників (підрозділів постачальників), обраних без тендерного процесу, анонімно подають свої пропозиції на постачання боєприпасів донорам через AMOS. На основі представленої інформації щодо типу боєприпасів, кількості та ціни вони вирішують, яку пропозицію вибрати. Потім їм повідомляють деталі доставки, і вони самі укладають договори з постачальником. Критерієм відбору постачальників є досвід їхніх поставок за попередній період. Вибір постачальників та інша невизначена інформація щодо чеської ініціативи стосовно боєприпасів підлягає режиму секретності”, – сказано в звіті.

У межах Чеської ініціативи було реалізовано проєкт із постачання боєприпасів, профінансований Німеччиною. Він передбачає поставку десятків тисяч одиниць боєприпасів, які повинні бути доставлені в Україну до кінця цього року. Половина передбаченого – це старі боєприпаси. Половина – нові.

Так от, за підрахунками Вагенкнехта, постачання боєприпасів без будь-якої форми конкурсу призвело до необґрунтованого підвищення ціни на постачання боєприпасів на 1,48 мільярда чеських крон, що становить 22,4% у відсотковому вираженні. А надалі може коштувати ще 0,5 мільярда крон надлишкових коштів.

“Відповідно до інформації AMOS (Агентство міжурядової оборонної співпраці) і MOČR (Міноборони Чеської республіки), економічна ефективність самої доставки повністю входить до компетенції спонсора, який може сам перевірити ціну доставки. Так було і з постачанням боєприпасів донором (Німеччина). Донор має достатній досвід та інформацію щодо ціни, що забезпечує ефективність та економічність. Якби він знав про неекономічність пропозиції, то не підтримав би її. Ні AMOS, ні MOČR не перевіряють ціну та не мають для цього інструментів”, – вказує сенатор.

Відтак сенатор має претензії до Німеччини, яка закуповує турецькі снаряди, на думку автора, за завищеною ціною. На його думку, німці йдуть на такі закупівлі або через некомпетентність, або свідомо, що є незаконним ні в Німеччині, ні в Чехії.

Ще одне зауваження сенатора – це прозорість, яка має бути забезпечена міжвідомчою наглядовою комісією. За інформацією Вагенкнехта, ця комісія на сьогоднішній день провела одне засідання і наступне буде у вересні.

Не можна сказати, що звіт Вагенкнехта якось зневажає роботу чеського уряду.

Навпаки він підкреслює її важливість і чеський уряд “виконав значну роботу із залучення партнерів і фінансових ресурсів”.

Більше того, однією з переваг Чеської ініціативи автор бачить зменшення конкуренції між окремими країнами-донорами, які при самостійній закупівлі боєприпасів без взаємної координації створюють конкурентний тиск, що спричиняє підвищення цін.

Водночас, ризик неефективного використання коштів сенатор вважає високим.

Що пропонує Вагенкнехт? Звернути увагу на досвід інших країн, наприклад Британії, яка надає аналогічну допомогу Україні.

Британці мають свій міжнародний фонд для України (бюджет понад 925 мільйонів фунтів стерлінгів), який використовує фінансові внески від міжнародних партнерів для придбання зброї.

Цей фонд управляється Міністерством оборони Великої Британії від імені виконавчої панелі, до складу якої входять її представники, а також Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

“Підхід британської адміністрації відрізняється від чеської у сфері інформування громадськості та процесу відбору постачальників зброї для України. Інформація для громадськості та потенційних постачальників розміщена у відкритому доступі на сайті місцевого Міністерства оборони. Після закінчення кожного субтендера згодом публікується інформація про обсяги закуплених поставок”, – зазначає сенатор.

Слід зазначити, що в цьому моменті у автора на очі наступили сльози, тому що за понад рік роботи Громадська антикорупційна рада не змогла переконати Міноборони оборони України запровадити зрозумілий алгоритм прийому заявок від постачальників та їх опрацювання на постачання боєприпасів.

Але повернімось до Чеської ініціативи.

До чого головна претензія чеського сенатора? А вона аналогічна тому, чому автор статті весь минулий рік мала претензії до колишнього керівництва МОУ та ДВТП, коли ціни на снаряд у “Львівського арсеналу” суттєво перевищували інші пропозиції перевірених постачальників.

Тут ситуація аналогічна.

В рамках ініціативи німці платять турецькому постачальнику 3200 євро за один з видів снарядів. При цьому попередня ціна для українського ринку становила від 2300 до 2900 євро.

Але причиною перевірки стало інше – пропозиція турків спершу була 2500 євро, як стверджує сенатор. А потім перетворилась на 3200.

Слід зауважити, що зброярський ринок дуже чуттєвий до таких речей. Варто десь раз завищити ціну, і вона одразу зростає для всіх.

У 2022 та 2023 роках автор не раз критикувала українських спецімпортерів за те, що через нездорову внутрішню конкуренцію вони накрутили ціни для України на болгарських заводах.

Водночас, слід бути справедливою і вказувати на такі ж недоліки у наших партнерів. Рік тому український спецімпортер законтрактував боєприпаси у німецького виробника по 1090 євро, а він натомість перепродав їх німецькому уряду по 3 тисячі євро. Для МТД Україні.

Спецімпортер позвався до суду і навіть отримав компенсацію.

Чеська ініціатива – мегаважлива для України, але не під запис учасники ринку визнають, що це вже призвело до підвищення цін на 20 %. Цю історію вони не особливо афішують. Адже це також питання їхнього заробітку. Але чим вищою стає ціна, тим менше боєприпасів отримає Україна. А їхня кількість завжди є критичною для України.

Зазвичай, коли ми говоримо про грошову допомогу, хтось це може спрощено уявляти як те, що президент Зеленський везе кудись торби кешу. Особливо, якщо про це говорять деякі трампісти. Натомість допомога Україні від США дозволяє цій країні давати роботу більшій кількості громадян і розвивати свою промисловість.

Так само, зрозуміло, що і європейці, надаючи нам допомогу, принаймні частково реінвестують ці гроші у свою економіку. Але не зовсім правильно по відношенню до інших партнерів, щоб хтось при цьому ставив вищі ціни. Навіть, якщо ідеться про нові боєприпаси.

Автор: Тетяна Ніколаєнко

Джерело: Цензор. НЕТ