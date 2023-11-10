Цинічний cхематоз в пологових будинках України: «вигадані» діагнози і смерті немовлят

Міністерство охорони здоров’я заявило про випадки зловживань в українських пологових будинках, які призводять до надмірних витрат бюджетних коштів або можуть мати значно більш серйозні наслідки – аж до летальних випадків серед новонароджених.

Про це заявив міністр Віктор Ляшко під час наради з департаментами охорони здоров’я та керівниками перинатальних центрів і пологових відділень, передає BBC.

За його словами, щороку в Україні народжують близько 200 тис. жінок, усі вони мають право на один з трьох пакетів, які для них оплачує держава.

Це базовий пакет для пологів, які проходять без ускладнень, пакет для більш складних випадків, де потрібні додаткові втручання лікарів, наприклад, кесарський розтин, або ж найбільш дорогий пакет, в рамках якого особливої допомоги потребує дитина, якщо вона народилася недоношеною чи має якісь проблеми зі здоров’ям.

Під час моніторингу МОЗ та НСЗУ стало відомо, що у 30% випадків пологові та перинатальні центри “свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених”, щоб перевести дитину на більш дорогий пакет послуг або відправити до іншої лікарні.

“Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта, – заявив міністр. – Ситуація, коли у пологових “вигадують” діагнози новонародженим для отримання подвійної оплати від НСЗУ – неприпустима”.

Також у 2023 році “суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів” порівняно з попередніми роками, кажуть у МОЗ.

“Така динаміка може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання”, – пояснюють у відомстві.

Ризики виникають не лише через невиправдане втрачання державних коштів. Іноді дії пологових можуть мати і більш серйозні наслідки, в тому числі летальні, наголошують в МОЗ.

Міністр наголосив, що навіть ті лікарні, які, відповідно до своїх контрактів з НСЗУ, повинні надавати перинатальну і неонатальну допомогу у складних випадках, часто воліють відправляти справді складних малюків до дитячих лікарень.

У такому віці, особливо для крихітних, недоношених дітей, перевезення з однієї лікарні до іншої може коштувати новонародженому життя, кажуть у МОЗ.

У середньому по країні транспортують між медичними закладами майже 20% немовлят, які народилися хворими. Але є лікарні, які переводять в інші заклади 100% таких немовлят, попри те, що вони й самі мають право надавати складніші пакети послуг.

“35% немовлят, які померли в першу добу життя, це ті, що народилися у медзакладах, які не мали “неонатального пакета”, або ж були переведені з пологових в перші години життя”, – каже Ляшко.

Міністр заявив, що потрібно переглядати підходи до неонатальної допомоги, мовляв, керівникам пологових і перинатальних центрів надали рекомендації “щодо вирішення проблемних питань”.

Чому так відбувається

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Проблеми, про які заявило МОЗ, існують, але вирішувати їх слід не на місцевому рівні. Питання має системний характер, каже ВВС Україна Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоровʼя (UHC).

“Це не є якоюсь особливістю України. Це проблема абсолютно всіх країн – медичні заклади мають стимул удавати, що вони надають складнішу послугу, яка коштує дорожче, – пояснює він. – І коли є звичайні пологи, заклад максимально шукає привід заявити НСЗУ, що це було щось складніше”.

Але саме НСЗУ, яка укладає контракти з медичними установами, має моніторити згодом якість надання послуг.

“Це одна з основних функцій НСЗУ, вони повинні стежити за таким, бо в лікарень багато спокус штучно ускладнювати випадки, – каже Ковтонюк. – Коли НСЗУ платить, але не перевіряє, за що заплатило, цьому треба давати раду”.

Потребу занадто часто транспортувати новонароджених він пов’язує з радянським спадком, коли в Україні окремо існують пологові будинки, перинатальні центри та дитячі лікарні.

“В ідеалі жінка має народжувати дитину в лікарні, і в цій же лікарні, якщо щось іде не так, є відділення, де цю дитину полікують”, – пояснює експерт.

“Якщо йдеться не про велике місто, то ще перед пологами мають оцінити потенційні ризики щодо мами і дитини. Тоді мама відразу їде народжувати туди, де є перинатальна допомога, щоб їх потім не возили туди-сюди. Це абсолютно відпрацьована процедура”.

Будувати лікарні нового типу, де все включено, – дорого і довго, визнає він.

Але в такому випадку має бути система, коли навіть різні лікарні працюють як одна команда, щоб пацієнт відразу опинявся там, де йому необхідну допомогу нададуть.

Водночас Ковтонюк підкреслює, що загалом випадки смертності серед новонароджених в Україні – одиничні.

“У сучасному світі не прийнято, щоб вони взагалі були. Це такий стандарт, – резюмує він. – У нас може бути кілька випадків, але в хорошій системі охорони здоров’я їх би взагалі не було”.

Джерело: Бі-Бі-Сі