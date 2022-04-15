«Убийца эпических кораблей». В чем уникальность противокорабельного комплекса «Нептун», который убил «Москву»

13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по российскому ракетному крейсеру «Москва». Первыми об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко и волонтеры. Марченко заявил, что флагману российского Черноморского флота нанесли «очень серьезные повреждения» украинскими противокорабельными крылатыми ракетами Р-360 «Нептун». Позднее об атаке на «Москву» сообщили другие официальные лица, в том числе экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Официального заявления Министерства обороны Украины об использовании «Нептуна» на момент публикации материала не было. Российские военные сначала публично эту информацию не комментировали, однако в ночь на четверг российские государственные агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России сообщили, что крейсер «Москва» получил повреждения «в результате пожара», причины которого «устанавливаются». Однако вечером 14 апреля российские госагентства со ссылкой на минобороны россии сообщили:«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул». Таким образом подтвердив окончательную гибель флагмана российского флота.

Что известно об украинских противокорабельных крылатых ракетах «Нептун», которые привели к этому, читайте в материале Крым.Реалии.

Украинскую противокорабельную крылатую ракету Р-360 «Нептун», согласно открытым источникам, начали разрабатывать в конструкторском бюро «Луч» (Киев) в 2014 году.

Как подчеркивает экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который до 2019 года координировал ракетную программу в Украине, проект разработки и изготовления «Нептуна» был реализован «Лучом» «в нереально короткий срок при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией». Уже в 2018 году были проведены испытания, в результате которых ракеты уничтожили морские цели.

«Ее невозможно обнаружить»

Ракеты с боевой частью массой 150 кг и скоростью около 900 км/ч, предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Ракета совершает полет дальностью до 280 км на на очень малой высоте – несколько метров над уровнем моря, и может маневрировать во время полета.

«Ее невозможно обнаружить даже в обычную погоду: на высоте 5-7 метров она радиолокационными средствами видится лишь в короткий промежуток времени, так как радиогоризонт выше, чем ракета летит над поверхностью воды. Она летит очень низко», – рассказывает об особенностях «Нептуна» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Из других преимуществ украинской ракеты он выделяет дальность ее поражения – по словам эксперта, для остальных противокорабельных ракет, которые имеются у украинской армии, эта дальность составляет 120 километров. Згурец также обращает внимание, что «Нептун» комплектуется только украинскими составляющими. Поражение крейсера «Москва», по мнению директора Defense Express, подтверждает хороший боевой потенциал ракеты «по уничтожению наиболее эпических целей противника».

Украинские разработчики планировали использовать эти ракеты с трех платформ: корабельного, наземного и воздушного базирования. В 2020 году украинские военные приняли на вооружение береговой (наземный) комплекс РК-360 МЦ «Нептун».

Генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью изданию «Тексты» в сентябре 2021 года рассказывал о преимуществах ракетного комплекса «Нептун»: «Он может постоянно менять местоположение. Это условно береговой комплекс! И в этом его преимущество. Также «Нептун» может быть доработан и использоваться в качестве крылатой ракеты низкого полета по наземным целям. Для этого у нее есть все необходимые конструктивные опции».

В ходе работы над «Нептуном» разработчики внесли существенные изменения в первоначальный проект, в том числе ракеты получили новую головку самонаведения, высотомер, гироскоп и более мощный стартовый двигатель.В 2019 году в «Укроборонпроме» заявили: «Учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, стало возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом».

Первая демонстрация работы всех систем управления и наведения ракетного комплекса «Нептун» состоялась на испытаниях, которые прошли на полигоне «Алибей» в апреле 2020 года.

В январе 2022 года «Милитарный портал» сообщал, что разработчики приступили к изготовлению второго дивизиона комплекса «Нептун».

«Результат известен всему миру»

Александр Турчинов заявил 14 апреля, что удар по крейсеру «Москва» – это не первое эффективное применение «Нептуна».

«Две недели назад наша крылатая ракета нанесла удар по еще одному ключевому кораблю – «Адмиралу Эссену». Противоракетные средства «Эссена» запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями наша ракета нанесла кораблю значительные потери, выведя его из боевой операции. Для прорыва противоракетной защиты по «Москве» был произведен пуск сразу двух ракет – результат известен всему миру», – написал Турчинов на своей странице в Фейсбуке.

Использование сразу двух ракет объясняет эксперт Центра оборонных стратегий, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 годы) Андрей Рыженко.

«Это ракета для уничтожения больших кораблей. Если нужно, например, уничтожить катер «Раптор», это не та ракета. А если нужно уничтожить корвет, фрегат – это как раз. Кто-то считает, что «Нептун» мал для атаки крейсера, или нужно большее количество ракет. Но тут, видите, получилось так, что две ракеты достаточно эффективно поразили этот корабль», – сообщил он в комментарии Крым.Реалии. Однако Рыженко сразу же напоминает, что использование «Нептуна» в ударе по «Москве» еще не подтвердили в Министерстве обороны Украины.

Может ли «Нептун» поразить корабли Черноморского флота России у берегов Севастополя? Рыженко отмечает, что при запуске из Одессы – это максимальная дистанция для украинской ракеты. Важнейшим условием он называет верное целеуказание: нужно выявить объект атаки и передать данные во времени, близком к реальному. Для штатного комплекса, по его словам, такая дистанция может оказаться не по силам, и понадобятся внешние источники данных.

Наличие у Украины противокорабельных ракет такой дальности, как у «Нептуна», утверждает Рыженко, могло бы кардинально изменить ситуацию на «морском плацдарме». «Российские корабли приближались вплотную. Двести противокорабельных ракет обеспечили бы нам морской щит для удержания агрессии с моря», – говорит он.

В свою очередь Сергей Згурец в комментарии Крым.Реалии отмечает, что пока «Нептун» решает очаговые задания по уничтожению целей, но в случае увеличения количества комплексов ситуация изменится к лучшему.

«Паритет с Черноморским флотом России может быть достигнут за счет сочетания возможностей отечественных предприятий по созданию серийного изготовления большего количества противокорабельных комплексов «Нептун» и помощи других стран, в том числе США и Великобритании, которые вели разговор о передаче противокорабельных комплексов», – считает Згурец.

«Распиаренный и обласканный властью, «кузница адмиралов»: что известно о крейсере «Москва», затонувшим в Черном море В истории с крейсером «Москва» от украинской и российской сторон звучат разные и даже противоположные заявления. Совпадает в этих заявлениях одно – российский крейсер получил «серьезные повреждения» в результате пожара и затонул.

«Несокрушимая мощь, обласканная властью» Где крейсер «Москва» сейчас и что с ним, теперь известно. А еще 10 апреля он стоял на якоре в Севастополе с закрашенными бортовым номером и названием, сообщал корреспондент Крым.Реалии. Этот ракетный крейсер известен как головной корабль советского проекта 1164 «Атлант». Согласно публичной информации, этот боевой корабль Черноморского флота России обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп, противовоздушную оборону удаленных соединений и огневую поддержку десанта. На его борту – артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение, в том числе 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан» с дальностью поражения целей до тысячи километров, а также вертолет Ка-27. Крейсер «Москва» является флагманом и сакральным символом Черноморского флота России, говорит бывший руководитель медиа-центра Минобороны Украины в Крыму, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. «Гвардейский ракетный крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота России, распиаренный и обласканный властью. Неофициальное название крейсеров такого класса – «убийца авианосцев». Каких только эпитетов он ни получал: «несокрушимая мощь», «кузница адмиралов». На нем проходили службу лучшие моряки и офицеры России, показавшие теперь, что слова «честь» и «российский офицер» несовместимы. Крейсер возглавлял список лучших кораблей Черноморского флота, его посещал Путин, вручали орден Нахимова, он участвовал в парадах и показательных стрельбах. В этом многоголосье акцент делался на неимоверно мощных системах противовоздушной обороны крейсера, которую обеспечивал зенитный ракетный комплекс С-300Ф «Форт», вооруженный 64 ракетами, заряженными в восемь барабанов, с дальностью поражения целей до 75 километров. Он должен был эффективно защищать «Москву» от любых самолетов, даже перспективных, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников», – рассказал он Крым.Реалии. По следам «Москвы»: от Донузлава до Змеиного Крейсер «Москва» участвовал в захвате Крыма в 2014 году, блокировал бухту Донузлав, где базировались украинские военные корабли, вспоминает Владислав Селезнев. «Я хорошо помню участие «Москвы» в блокировании бухты Донузлав в начале марта 2014 года. Крейсер возглавлял группировку российских кораблей, которые не давали возможности выйти на большую воду украинским кораблям», – напомнил он. Блокирование украинских военных кораблей на Донузлаве в 2014 году было одним из ключевых моментов в истории российской аннексии Крыма. Этот эпизод лег в основу украино-польского фильма «Черкассы», посвященного одноименному украинскому тральщику, пытавшемуся вопреки всему прорвать блокаду в Донузлаве и ставшему символом сопротивления российской агрессии. Как утверждает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, экипаж именно этого крейсера «Москва» предлагал сдаться защитникам украинского острова Змеиный, атакованного в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Тогда последовал ответ: «Русский военный корабль, иди на х..», который звучит теперь во всем мире в поддержку сопротивлению Украины в войне. Согласно публичным источникам, крейсер «Москва» был произведен в советские годы украинским Николаевским судостроительным заводом. Поэтому известие о произошедшем с ним в Черном море многие встретили в соцсетях словами: «Украина породила, Украина и уничтожила».

Авторы: Рустем Халилов, Елена Юрченко, ; Крым.Реалии