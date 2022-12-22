Україна отримає «зброю перемоги» – PATRIOT. Що це значить для подальшого ходу війни?

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Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT. Це може бути до 8 пускових установок. Які, залежно від модифікації, можуть містити 4 або 16 ракет кожна. Що це значить для подальшого ходу війни?

З початку повномасштабної війни в лютому з США до України надіслали багато західних засобів протиповітряної оборони – від переносних комплексів Stinger до досконалих систем радіолокаційного наведення. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від повітряних загроз. “PATRIOT є ще одним кроком на тому самому шляху протистояння Москві”, – зазначає аналітик ВВС з питань озброєння Кріс Партрідж.

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ФОТО,GETTY IMAGES

Вони, за його словами, не є “срібною кулею”, але ці системи надзвичайно потужні, ефективні та дорогі. Одна ракета для PATRIOT коштує приблизно 3 мільйони доларів — це втричі більше, ніж вартість ракети NASAMS. Дві такі американо-норвезькі системи ППО вже захищають небо України з початку листопада.

Нова батарея PATRIOT “стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критично важливу інфраструктуру України”, — заявив Білий дім на брифінгу.

PATRIOT використовувалися проти іракських ракет “Скад” російського виробництва під час першої війни в Перській затоці і постійно вдосконалювалися компанією Raytheon Technologies. Вони поставляються в батареях, які включають командний центр, радіолокаційну станцію для виявлення вхідних загроз і пускові установки.

Повідомляється, що дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети, що використовується. І це те, що називають системами “точкової оборони”: зазвичай вони призначені для захисту певних територій, таких як міста чи важливі інфраструктурні об’єкти, іншими словами, високоцінні активи.

Білий дім заявив, що американський персонал не буде керувати цими системами ППО в Україні. Тому зараз українські військові мають пройти спеціальне навчання в третіх країнах, щоб вміти поводитись з цією сучасною зброєю.

Москва назвала будь-які плани розгортання PATRIOT в Україні “провокацією” та подальшим розширенням військової участі США в Україні. Росія зазначила, що такі комплекси стануть тим, що вона називає “законними цілями” для своїх ракетних ударів.

“Важко сказати, який загальний ефект матимуть ці системи. Вони, безумовно, забезпечать додатковий рівень захисту, але їх розмір і вартість означають, що небагато одиниць можна буде надіслати. Очевидно лише те, що старіючі українські зенітно-ракетні системи російського виробництва поступово замінюються більш сучасною зброєю, наданою Заходом, і це те, що заспокоїть Київ, але насторожить Москву”, – резюмує Кріс Партрідж.

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ФОТО,EPA

Історія вдосконалення

Зараз системи PATRIOT є на озброєнні 12 країн світу. Серед них США і ще 5 країн-членів НАТО. Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як “Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі” (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target). Перші комплекси цієї установки були розгорнуті Військово-повітряними силами США у середині 1980-х. Однак PATRIOT з роками постійно удосконалювався в міру того, як змінювалися загрози та розвивалися технології.

Існуючі зараз модифікації цього ЗРК оснащені передовими ракетами-перехоплювачами та високопродуктивною радіолокаційною станцією.

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Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, а також висока маневровість. Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) – це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею, як відбувається з ракетою РАС-2.

Комплекси PATRIOT виконують чотири оперативні функції: зв’язок, управління, радіолокаційне спостереження та управління ракетами-перехоплювачами.

Тактико-технічні характеристики комплексу:

  • Модифікація: РАС-2 та РАС-3
  • Оборонний район: 15-20 км (від ударів балістичних ракет)
  • Кількість ракет на пусковій установці: 4 (РАС-2), 16 (РАС-3)
  • Радіус дії РЛС: 150 км і більше
  • Швидкість ракет: 5000 км/год
  • Максимальна висота враження цілі: 20 км і більше
  • Довжина ракети: 5,2 м
  • Діаметр: 25 см
  • Маса: 320 кг

Чим особливий PATRIOT?

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

Крім того, додавання інших систем ППО до PATRIOT забезпечує поглиблений захист неба у спосіб, що забезпечує економічно ефективні рішення. Тобто інтегрована система сама визначає, як краще вразити повітряну ціль, чи необхідно витрачати дорогу ракету ЗРК для збиття дешевого безпілотника. Одна з основних переваг PATRIOT для України – здатність збивати балістичні ракети.

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ФОТО,REUTERS

Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль. Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

“PATRIOT PAC-3 – остання модифікація – може працювати по “Іскандерах” (російські балістичні ракети), по “Кинджалу” (гіперзвукова авіаційна ракета), по “Циркону” (гіперзвукова протикорабельна ракета). З того, що нам надали, це було б найкращим рішенням на поточний час”, – пояснював BBC News Україна генерал запасу Ігор Романенко, що на посаді заступника начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) відповідав за протиповітряну оборону.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат вказує, що для надійного захисту від російських балістичних ракет необхідно мати велику кількість установок PATRIOT.

“Ми неодноразово вже говорили, що збивати балістичні ракети навіть цими засобами не так просто. Їх треба мати достатню кількість, щоб убезпечити себе від такого нападу. Тому найкращий спосіб знищувати цю балістику – саме на старті. Про це знає вище військово-політичне керівництво України, знають наші партнери, тому є певний план дій щодо цього”, – зазначив він.

В українському командуванні Повітряних сил також заявляють, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

“Якщо такі комплекси будуть у нас на озброєнні, то це буде новий величезний крок до перемоги і до того, щоб наше військо стало насправді професійним і сучасним”, – наголошує Юрій Ігнат.

Передача системи Patriot – це довіра з боку США до ЗСУ й України: експерти про значення такого кроку

Cистема Patriot в дії (ілюстративне фото)
Cистема Patriot в дії (ілюстративне фото)

Під час безпрецедентного через війну візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, США можуть затвердити передачу Києву системи протиракетної оборона (ПРО) Patriot, яку так довго домагалось українське політичне і військове керівництво. І хоча одна батарея, – а саме про таку мінімальну кількість зараз іде мова – не змінить стратегічної ситуації, однак цей крок має величезну значимість і символізм, кажуть військові експерти, з якими поспілкувалось на Радіо Свобода.

На тлі російських ракетних ударів, а також можливого отримання Москвою іранських ракет далекої дії, така система як Patriot може захистити якійсь ключові об’єкти, ураження яких було б дуже болючим для України.

«Це дійсно дуже символічно. Бо до цього нам передавали більшою мірою системи протиповітряної оборони або системи ППО, які можуть обмежено збивати і ракети як, наприклад, IRIS-T та інші. Patriot є класичною системою протиракетної оборони і вона має ракети, в принципі, середньої дальності і може збивати ракети на відстані десь 76 кілометрів. З тактичної, оперативної точки зору це дуже символічно», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експерт з питань безпеки Григорій Перепелиця.

В новіших комплексах Patriot дальність дії може становити до 150 кілометрів.

Скільки? І які?

У повідомленнях міжнародних ЗМІ є один нюанс, який є принципово важливим. Може мова йти про передачу наразі лише однієї батареї Patriot. Така батарея складається із пускових ракетних систем на вантажівці з вісьмома ракетами, наземного радару, станції контролю (управління) і генератора для автономного живлення. Наприклад, система ППО США складається із пів сотні батарей, які мають напоготові 1,200 ракет-перехоплювачів.

«Тут залежить в якій кількості, в якій комплектації і в якій модифікації США дадуть нам Patriot. Одна-дві батареї стратегічну ситуацію не змінять. В такій малій кількості вони не закриють небо над всією Україною», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода військовий експерт Костянтин Машовець.

«Плюс, ситуацію кардинально може змінити комплексна інтегрована система ППО, а Patriot – це лише одна зі складових цієї системи і Patriot’и потрібні в кількості, більшій аніж одна-дві батареї. Тому робити з Patriot якесь диво, яке все змінить, – це принципово невірно», – додає Машовець.

Григорій Перепелиця теж зауважує: «Питання в тому, що США передають – чи одну батарею чи цілий дивізіон? Якщо цілий дивізіон – то він зможе повністю прикрити весь Київ».

Експерти кажуть, навіть одна чи дві батареї все ж могли б закрити, убезпечити якісь ключові об’єкти.

«Можливо буде якийсь об’єкт прикрити чи якусь зону. Не знаю, може, урядовий квартал, наприклад, чи головний диспетчерський пункт «Укренерго» чи може ще щось – не знаю, не можу тут нічого сказати. Все залежить від кількості батарей і від комплектації. А, по-друге, поки що Пентагон не дав остаточного добра на передачу Patriot. А якщо дадуть одну батарею, – то вона нічого не змінить», – зауважує Машовець.

Ексклюзивний клуб

Системи Patriot перебувають на постійному бойовому чергуванні в різних країнах світу, на різних континентах. Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Південна Корея, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Швеція. Віднедавна Румунія й Польща мають на своїй території системи Patriot.

Patriot в цьому списку з понад півтора десятка країн або керовані військовослужбовцями США, або місцевими вояками, натренованими американськими спеціалістами.

Система Patriot на військовій базі Збройних сил Румунії. Вересень 2020 року
Система Patriot на військовій базі Збройних сил Румунії. Вересень 2020 року

«Це класична система протиракетної оборони, і її передача говорить про політичну згоду Вашингтону формувати у нас систему протиракетної оборони щоб убезпечити Україну від російських ракет. Такі системи отримала, наприклад, Польща і вона отримала Patriot’ів на два мільярди доларів, будучи вже членом НАТО. Розумієте, навіть не кожна країна НАТО може отримати Patriot’и навіть за гроші. Тому це дійсно важливо і символічно», – каже Григорій Перепелиця.

Дорога система

Patriot була розроблена в 1970-х роках, а на озброєння прийнята в 1980-х роках. Зараз працюють, захищаючи небо в різних країнах, системи Patriot-1 і Patriot-2. Причому Patriot-2 – це більш нова система, бо в неї розпізнавання повітряних цілей здійснюється також за допомогою космічних супутників.

«Не думаю, що нам передадуть Patriot-2, бо це пов’язано з великою таємницею, засекреченими кодами і дією космічних супутників. Але і Patriot-1 – також гарна система», – каже Григорій Перепелиця.

Одна ракета-перехоплювач для Patriot коштує біля чотирьох мільйонів доларів, а пускова установка – біля десяти мільйонів доларів. Міжнародні експерти ставлять під сумнів чи варто використовувати таку дорогу зброю для збиття, наприклад, іранського дрону-камікадзе Шахед, вартість якого «усього лише» 50 тисяч доларів. Тобто Patriot краще застосовувати для перехоплення саме ракет чи захисту від авіації.

Польські офіцери спостерігають за системою Patriot під час спільних американо-польських навчань на базі в Сохачеві, Польща.
Польські офіцери спостерігають за системою Patriot під час спільних американо-польських навчань на базі в Сохачеві, Польща.

Навіть така обмежена можлива передача Patriot Україні викликає обурення з боку Росії. Минулого тижня МЗС Росії попередило, що плани передачі таких систем були б «ще одним провокативним кроком з боку США». Пентагон відреагував на такі заяви Росії щодо можливого надання України системи протиракетної оборони Patriot.

«Я вважаю іронією і дуже промовистим те, що офіційні особи з країни, яка жорстоко напала на свого сусіда під час незаконного та неспровокованого вторгнення через кампанію, яка навмисно спрямована на вбивство невинних цивільних осіб і руйнує цивільну інфраструктуру, що вони вирішили використовувати такі слова, як провокація, щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів», – сказав на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

«Бачите, США не хочуть включати передачу далекобійної ракетної зброї чи літаки й танки, бо вважають, що це наступальна зброя», – каже в інтерв’ю Григорій Перепелиця, відносячи системи Patriot саме до оборонної, а не наступальної зброї.

Міжнародні експерти кажуть, що українські військові ще мають пройти навчання, щоб вміти оперувати цими системами. Згідно з оцінками, такий вишкіл може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Сумніву в здатності українських військових опанувати систему Patriot немає, бо вони легко навчились керувати, наприклад, високомобільними артилерійсько-ракетними комплексами HIMARS, що їх США передали раніше і які кардинально змінили ситуацію на театрі воєнних дій.

Нині на озброєнні сил ППО України є комплекси С-300, але Patriot вважається сильнішою і надійнішою системою.

Як наголошує Костянтин Машовець: «Зенітно-ракета система Patriot – вона, звісно, відноситься до hi-tech озброєння, до озброєння високих технологій і, ясна річ, аби кому її не передають. Це певна ознака довіри і до Збройних сил України, і до України як держави».

За матеріалами Бі-Бі-Сі та Радіо Свобода

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