Українські «чорні» нотаріуси на службі росіян

Протидія санкційному процесу величезна. На захист активів і виведення їх з-під санкцій кидають усі можливі ресурси.

Журналісти видання ZN.ua з активістами проєкту Trap Aggressor на прикладі показують, як «чорні» нотаріуси допомагають протидіяти санкційному процесу, а Вища кваліфікаційна комісія нотаріату покриває колег замість контролю їхньої доброчесності.

Свого часу в Україні функціонували десятки букмекерських контор, у тому числі з материнськими компаніями в Російській Федерації. Після початку повномасштабної війни частина з них самостійно припинили своє функціонування. Деякі отримали санкції з боку української держави. Та оскільки індустрія давно пішла в онлайн, для функціонування букмекерських контор потрібні не тільки вебсайти, де гравці розміщують ставки, а й певна фінансова інфраструктура, що надає інструменти для грошового обігу між гравцем і букмекером.

Так от, під санкції в Україні після 24.02.2022 року потрапляли як контори (наприклад «ПаріМатч»), так і дотичні до них фінкомпанії (приміром Royal Pay Europe). Про останні і піде нижче мова.

В Україні до повномасштабного вторгнення РФ із горем пополам функціонував такий собі Мегабанк. Думаю, переважній більшості з вас ця назва нічого не говорить, адже банк був, швидше, регіональним, ніж загальнонаціональним. Наприкінці 2021 року Мегабанк мав чітко окреслені фінансові труднощі, тому на початку лютого 2022-го передав нерухомість у Харкові в іпотеку двом іноземним компаніям — латвійській SIA Royal Pay Europe (власник — громадянин Росії Сєргєй Кондратєнко) і кіпрській Startling Limited (власниця — громадянка Росії Галіна Кондратєнко). Відбувся обмін: Кондратєнки банку — кредити, банк Кондратєнкам — заставу у кілька будівель.

У липні 2022 року НБУ, зважаючи на жалюгідний стан ліквідності фінустанови і невідповідність обов’язковим критеріям, відкликав ліцензію Мегабанку і запустив процедуру його ліквідації. Судове оскарження від Мегабанку за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо двох вищезгаданих компаній було не надто успішним.

Розбирати в деталях складні стосунки Кондратєнків із банком не будемо, але вони вочевидь не чужі одне одному.

Зокрема, за умовами первинного депозиту в 1,5 млн євро майно не мало бути забезпеченим банком. До того ж банк переуступив свої майнові права такому собі ТОВ «Опціон-Трейд», що належить Віктору Суботіну (був основним акціонером Мегабанку) та його дружині Олені Суботіній (гендиректорці на 75% державного «Турбоатому»). А вже пізніше банк передав частину приміщень в іпотеку Кондратєнкам, які допомогли «вивести».

Саме в такий спосіб, зрештою, фірми подружжя Кондратєнків таки змогли перепродати на 361 млн грн нерухомості, яка належала банку і яку він заставляв. При цьому зрозуміло, що держава планувала з допомогою цієї нерухомості розрахуватися за боргами Мегабанку. А перекидання від однієї юрособи на іншу, що контролюються Кондратєнками, мало на меті уникнути подальшого стягнення в дохід держави, і зараз поясню, чому.

12 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив економічні санкції та обмежувальні заходи стосовно латвійської компанії Royal Pay Europe на п’ять років. Відповідно до цих заходів Радою національної безпеки і оборони для цієї фірми передбачено в Україні блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Як наслідок, продаж майна, що перебувало в іпотеці в іноземної фірми, є прямим порушенням норм чинного, включаючи його санкційну частину, законодавства. Вже 10 березня того ж таки 2023 року на 50 років запровадено аналогічні санкції і щодо кіпрської компанії Startling Limited. І тут же — персональні санкції для обох Кондратєнків і директора однієї з їхніх компаній громадянина Кіпру Аарона Мхітаряна.

Причина настільки радикального розвороту державної машини проти перелічених вище осіб — зв’язок із російською букмекерською компанією 1хВet. Ринком навіть ходили чутки, що Сєргєй Кондратєнко мав чи має частку в зазначеній букмекерці, але довести це наразі не вдалося.

Тепер ключове — у латвійської Royal Pay Europe та кіпрської Startling Limited заставну нерухомість, що надавалася Мегабанком, викупила така собі Наталія Джунь. Проте станом на дату придбання, а саме 16 лютого 2023 року, та ж таки латвійська фірма вже перебувала під санкціями. Чому нотаріус Микола Журавель не перевірив у реєстрі перебування продавця під обмеженнями, попри те, що без цього не мав би погодити цю операцію? Забув, напевно…

Навіщо це Кондратєнкам? Щоб вивести і ці кілька об’єктів нерухомості з-під прицілу Мін’юсту та уникнути їхнього стягнення в дохід держави. От і розпродають різне майно. Ймовірно, за попередньою змовою з покупцями і недоброчесними нотаріусами.

Далі ще цікавіше. Мегабанк звертається до Антирейдерської комісії Міністерства юстиції, стверджуючи, що таке відчуження відбулося незаконно і з метою уникнути санкцій. Після цього зазначеною комісією приймається рішення про направлення подання на позбавлення свідоцтва цього нотаріуса. Справедливо, адже нотаріус дійсно мав перевірити, що материнська компанія перебуває під санкціями, і відмовити у проведенні нотаріальних дій.

Однак, як виявилося, Мін’юст наразі не може позбавити цього нотаріуса свідоцтва, адже Вища кваліфікаційна комісія нотаріату, що здебільшого складається саме з нотаріусів, затягнула розгляд настільки, що вже вирішувати нічого і немає кому.

Поки кваліфікаційна комісія тягнула час, нотаріус, який провів вищезгадані дії про перереєстрацію, звернувся до суду та отримав рішення про забезпечення позову щодо заборони Мін’юсту і комісії розглядати подання про позбавлення свідоцтва. А ще кваліфікаційна комісія дотягнула час до того, що у її членів завершилася каденція. Чистий збіг? А для того щоб зібрати новий склад комісії, потрібно провести з’їзд усіх нотаріусів України.

Що непросто, бо президент нотаріальної палати (зібрання всіх нотаріусів. — О.Л.) не хоче цей з’їзд проводити (бо насправді жоден нотаріус не в захваті, що кваліфікаційна комісія взагалі існує). Відтак, комісія наразі не повноважна, тому ані нашого конкретного нотаріуса, ані будь-якого іншого не можуть притягнути до відповідальності.

***

Вимальовується не дуже презентабельна картинка направду: частина нотаріусів по всій вертикалі правовими і не зовсім методами воює на боці підсанкційних осіб, ігноруючи законні вимоги Міністерства юстиції. А судова система допомагає, забезпечуючи їх ухвалами про заборону позбавлення нотаріуса ліцензії. Широчезне вікно можливостей для всіх, хто планує вивести свої активи з-під санкцій держави, створене окремими представниками цієї ж держави.

Автор: Олександр Лємєнов, Голова правління StateWatch

Джерело: ZN.ua