Українські сратегічні бомбардування

Мінімум чотири пошкоджені транспортники Іл-76 на аеродромі “Хрести” у Пскові – два з них згоріли. Те, що у Кремлі змушені були визнати на офіційному рівні ушкодження, є гарантією того, що ураження важкі і скоро інформація полізе у вигляді фото та відео, зазначає LB.ua.

Навчив наших небратів «Оленегорский горняк», який перехопив усі морські дрони своїм бортом. Потім навіть відбиті кремлівські речники повинні якось відповідати за те, як же це трапилося і хто ж це зробив.

Фото: t.me/cxemu / Супутникові знімки аеродрому у Пскові, де внаслідок атаки безпілотників у ніч на 30 серпня було пошкоджено Іл-76.

За чутками радіо “Слон ФМ” (чатики та особисті контакти) – до семи бортів уражені, в основному осколково-фугасною бойовою частиною. Тобто, пожежа не обов’язкова, але двигуни, кабіна та кабелі – в решето. Готуйте капітальний ремонт літака.

Потрапляння у склад боєприпасів – пожежа перекинулася після детонацій на стоянку літаків, хоча були й прямі влучення в баки. Можливо, що це місцеві запаси 334-го транспортного полку – різноманітні снаряди до ЗУ-23\2 та освітлювальні люстри.

Але можливо й ні: аеродром – повітряний міст, здетонувати могли подарунки на рампі. Попадання у паливний резервуар. Це завжди добре – резервуар швидко відновлять, але вогонь дає яскраву картинку СВО, що йде за планом. Втім, аеропорт Пскова закрито до 30 вересня – їздіть вагонами РЖД, дорогі росіяни. Ми ось мандруємо і вам доведеться. Кажуть, якась спецоперація чи що?

До речі, опосередкований доказ на користь детонації боєприпасів та розліт, із засміченням території – час на відновлення пошарпаної інфраструктури явно не місяць, трапилось щось серйозне.

Атака дронів по Пскову

Була інформація, що вибухи було чути у розташуванні 2-ї бригади ГРУ у передмісті. Це розгорнута кадрована бригада, там однозначно склад РАВ, з усіма цими Град-П, мінометними мінами та іншим скарбом, який непогано заводиться.

Оголосили план “Ковер” – усе, що літає в зоні відповідальності аеропорту, має сісти і в секторі працює лише ППО. Ймовірно, росіяни розуміють після “Боїнга” рівень своїх зенітників, тому скасовують рейси в Домодєдово та Внуково, військово-цивільний аеропорт Пскова вийшов з чату.

Атаковані одночасно шість регіонів РФ та тимчасово окупований Крим. Перерване авіаційне сполучення, десятками скасовували та затримували рейси. Загалом все це відбувається вже майже рутинно.

З урахуванням семисоткілометрової відстані – все вийшло непогано. Уражений великий логістичний центр, стратегічний завод “Кремній Ел”, у Пскові сьогодні вранці прилетіло в готель, є уривчасті дані про “перехоплення” дронів телевежами.

Мільярдні збитки. Я не прихильник вимірювати військову техніку грошима, бо РФ теоретично може на свої гроші побудувати 1000+ танків “Армата”, а поки що має тільки вологі мрії. Але тут унікальний випадок: Іл-76 – це махіна, ціною під 120 млн. доларів. У двопалубному варіанті – ще дорожча.

Втрата 8% відсотків парку, що літає (нехай навіть не безповоротна, а на ремонт), це успішний успіх сам по собі. Свого часу для перекидання контингенту в Казахстан противник використав до 75 ІЛ-76. Так, крім навчальних бортів і донорів – це все, що є у спадкоємців Третього Риму.

А ще й руйнація зв’язності регіонів, й витрата ракет, витрати на створення підрозділів з антидроновими рушницями та постів спостереження. І вже зовсім неочевидні речі. Наприклад, смуга з барж, набитих діпольними відбивачами і обтягнутих кілометрами бонів-сіток, в намаганнях захистити Кримський міст. Скільки це мільярдів рублів згоряє у пеклі війни?

Фото: Вікіпедія / Військово-транспортний Іл-76 ВКС РФ

Якби РФ населяли не біороботи, що аплодують Пригожину, який збиває десяток літальних апаратів РФ і одночасно верещать, що все йде за планом (таємно ховають його і забороняють розслідування, але кажуть, що загинув Євген Вікторович від рук французьких колонізаторів), то вони б задумалися про план спеціальної операції.

Операції, що завела через дев’ятнадцять місяців РФ у ситуацію, що доводиться відбиватися від хвиль дронів, ховати транспортні борти та стратегічну авіацію, перелітаючи на аеродроми подалі від європейської частини РФ.

Може варто перечитати план – чи був у ньому пункт “аеропорти над центральною Росією повинні не працювати 4 ночі на тиждень”? Раніше коли я писав про стратегічні бомбардування, то завжди додавав лапки, але зараз вже не потрібно. Три поспіль удари по аеродромах, в яких вийшло з ладу півтора десятки літаків, включаючи дальні бомбардувальники Ту-22М3 та транспортники, паралізована перевалка СПГ, параліч аеропортів.

Фото: Збройні сили України. На аеродромі ‘Сольці’ згорів російський бомбардувальник Ту-22М3. За версією міноборони РФ, він ‘ушкоджений’

Що хочеться сказати? Тільки знову процитувати самого себе із грудневої статті. Вже не вперше, але що ж вдієш.

“Більш ніж упевнений, що наші удари у відповідь дронами за 700 км по Енгельсу – тільки початок. Скоро ми самі почнемо виробляти довгу руку.

Україна – не Палестина, а наші можливості дещо більші за можливості арабів, які за допомогою Ірану на території 360 кв. кілометрів утримують підземні цехи для збирання та виготовляють до 15 тисяч ракет.

Адже й вони можуть випускати не лише аналоги “смерча”, а й поодинокі ракети, що літають на 200 км. Так, їх збивають, але ця вічна гонитва меча та щита обтяжує економіку Ізраїлю.

Чи в Україні, чи в Східній Європі релокуємо та локалізуємо, закупимо – не важливо, але отримаємо свої ракети та свої важкі дрони.

Так працює будь-який затяжний воєнний конфлікт.

Загалом, недаремно росіяни ставлять тактичну ППО у снігах під Москвою”.

Радий, що не помилився.

Автор: Кирило Данильченко ака Ронін

Джерело: LB.ua