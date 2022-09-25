Ужасающие потери русских и мобилизация

По поводу мобилизации — главная проблема россиян, это не наше контрнаступление на Харьковщине, с тяжелыми для них потерями, хотя, несомненно, оно стало триггером. И не то, что они использовали наряд сил всего лишь вдвое больший, чем пытаясь провести КТО в крохотной Чечне.

В конце-концов, этот сценарий поколениями повторяется от войны против от войны против Японии, через Польшу в 20-ых до Афганистана, когда огромная страна, могла выставить в стрелковую цепь против не самых сильных противников, далеко не многомиллионные орды.

И даже не то, что они проиграли летнюю битву за инициативу, стачиваясь в лобовых атаках на 8 лет подготавливаемые позиции ВСУ.

Главная их проблема огромная протяженность фронта и явная ожесточенная враждебность населения.

На первое однозначно указывают казачьи части, СОБР и заключенные на линии боевого соприкосновения. А еще мобилизованные из так называемых “ЛДНР” в танковых подразделениях РФ — совместные роты бронемашин, где 3 штуки российской армии, а остальные переданные ранее Кремлем в пользование боевикам. Плавсостав и солдаты из РВСН в боевых порядках. И то, что подписавшим трехмесячные контракты не давали ротации.

Плюс тяжелейшие потери — 1200 уничтоженных, подбитых и захваченных танков, известных ОСИНТ разведке, это все танки сосредоточенные ВС РФ у границ Украины на 24 февраля.

Еще раз по буквам — все танки, что Кремль выставил, чтобы вывести Украину из войны в быстрой кампании были уничтожены или захвачены.

Заместитель главы Пентагона США Колин Каль на начало августа заявлял до 80 тысяч безвозвратных и санитарных потерь у РФ, на сегодня эта цифра однозначно перевалила за 100 тысяч и растет.

Тылы россиян горят — коллаборантов, оккупантов, членов администраций подрывают в машинах, расстреливают в подъездах, они исчезают, украинские малые группы фотографируются на фоне знаков Энергодар.

Чтобы контролировать захваченную после 24 февраля территорию размера Австрии, физически нужны люди — комендатуры, блоки, всевозможные сводные огневые группы полиции, опера и следователи, спецы, бегающие по адресам.

Но откуда они возьмутся, если СОБР наступает на Киев за три дня в Балаклее, а у СПН тяжелые потери? Вот так выглядит бригада спецназа, в которой служили бойцы ГРУ Ерофеев и Александров и которых взяли в плен еще в 2015 году, а затем поменяли на Надежду Савченко. 52 погибших, плюс раненые, списанные, отказники и пленные. На 9 рот состава, в каждой из которых непосредственно спецназовцев полсотни человек — на все деньги денацифицировали Украину.

На оперативном уровне у ВС РФ проблемы — обе попытки переправиться через Донец у Белогоровки и попытки форсировать Южный Буг закончились разгромом примерно 4 батальонно-тактических групп.

На печально знаменитом для РФ плацдарме под Белогоровкой валялась битая техника двух БТГ. После попыток переправы у Изюма, идущие на острие атаки части агрессора, отправились на восстановление боеспособности — танкисты успели сделать это дважды за весеннюю кампанию.

Во всех трех эпизодах — Донец у Изюма и южнее под Белогоровкой, Южный Буг во время начала вторжения, ВС РФ потерпели поражение, места переправ под украинским контролем. Наши же плацдармы у Ингульца стабильны — это очень конкретный и ясный звонок.

При этом кремлевский режим использовал всех до донышка на войне в Украине — группировку в Сирии, перебрасывает ПВО из под Питера, части и подразделения с баз в Армении 201-ой в Таджикистане, морскую пехоту с Камчатки и укрепрайон с Курильских островов. Если забрали 1500 человек в СВО из Таджикистана, где численность редко превышала 7 тысяч человек, то всё, финита ля комедия — отсюда зеки, отсюда торпедисты танкисты, отсюда самолеты у ЧВК, всё оно отсюда.

Если у россиян, которых сейчас гонят на бойню, возникает вопрос, а где собственно делась регулярная армия и части постоянной готовности, где танковые дивизии, что должны были угрожать НАТО, то вот вам ответ — разбиты в Украине и упали ниже штата, позволяющего поддерживать жизнедеятельность подразделения.

Это уже стратегические проблемы — довоенные части постоянной готовности, из-за увлечения Кремлем штампования новых армий и дивизий, редко достигавшие 70% от штата, брошены в пекло боев и не справились. Из 130 БТГ на начало вторжения и 20 БТГ выставленных дополнительно до трети физически вышло из строя.

Эти ужасающие потери невозможно закрыть никакими добровольцами и офицерами пиджаками.

Поэтому случилась спешное обращение Путина — без закрытия границ, без создания единой базы ВУС, без раскачки и подготовки общественного мнения. Месяц назад никакой мобилизации не будет, твердо и четко, и вот уже сушите сухари.

Ничего, конечно, глобально хорошего в этом нет — смешки по поводу «сбежали в Грузию вместо идти на Варшаву» и «где мы их всех будем закапывать», это интоксикация адреналином, злорадство над не интересующимися политикой «хорошими русскими», а еще то, что делали запорожские казаки, во время герцей.

Война затянется, будет больше жертв, будет больше разрушений, зима вызовет вторую волну исхода беженцев из зон боев. Даже та орда, что до 24 февраля жила в коровниках, грелась у бочек в ватниках и кирзачах, добежала до Ирпеня и окраин Николаева. Сейчас запросто могут попробовать упереться и переваривать откушенное.

Так, что не надо жить в манямирке — оденут, обуют, найдут автоматы и пулеметы, и, возможно, даже «Максимы» не понадобятся. Правда с рациями, аптечками, дронами и автомобильной техникой будут проблемы, но ведь деды же воевали!

В Китае отошьют одежду и обувь, вторую категорию и подменку выдадут для тех, кто останется в ППД. Снимут с хранения БРДМ и Т-62, а надо Т-55.

Да,будут ломаться через раз, потому, что ремкомплектам сколько же лет, сколько им — но мы из 2 танков, один из которых не ездил, а у второго не было работающего механизма заряжания, сорвали переправу противника в Дебальцево зимой 2015. Есть причины, по которым они не смогут упираться в обороне, как сейчас упираются на Херсонщине?

Не уподобляйтесь противнику, рассказывая про пьяных Ванек и генетику — а то пахнет шароварами и не летающими из-за сала, украинскими «Нептунами».

Другой вопрос, что в Москве пошли по самому скверному для себя пути. Хватать людей на улицах и тащить не по ВУС, а по званию и должности — нужен сержант в танк, так вот вам сержант торпедист. Все проблемы ВСУ формата 2014 года с аватарами, 10 повестками на 1 мобилизованного, большое количество небоевых потерь, еще на этапе отправок и движения колонн, ждет противника во весь рост.

Причем многократно умноженные на огромные расстояния, развал советской мобистики и то, что репрессивный аппарат вынужден тащить лямку в Украине.

Ну и главное — призовут ли они 300 тысяч или полмиллиона, людских волн не будет ни завтра, ни через месяц.

40-ая армия в Афганистане развернула четыре автомобильных бригады, трубопроводные части, дорожные службы, армейскую ремонтную базу, охрану аэродромов и тоннеля в Саланге, 8 госпиталей, 7 батальонов инженеров, комендантские части.

Это на 110 тысяч человек. Сегодня это надо сделать на трех направлениях, но на уровне теперь не одной экспедиционной армии — фронтов. Ремполки в армиях и рембазы выше, автомобильные и дорожные бригады, склады и госпиталя центрального подчинения.

Арсеналы и базы у границы Украины, мосты, стратегические заводы, аэродромы, нельзя, чтобы охраняли деды из ЧОП и ВОХР — нужны стрелковые батальоны, способные дать бой малым группам украинцам.

Погранцов надо нарастить — на тысячекилометровой необорудованной границе, дать им людей и технику копать капониры, строить блиндажи, грести экскаваторами отвалы.

Сводные огневые группы полиции нарастить — ловить партизан, у которых после весенних российских забегов трофейные «Шмели», ПЗРК и автоматические гранатометы.

Территориальная оборона Ростовской, Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской области с ржавыми автоматами — будете плохо служить и не найдете общий язык с командованием, отправитесь на по плану идущую СВО.

ПВО страны, армейское ПВО и малая зенитную артиллерию — гонять дроны, долетающие до Севастополя и наращивать штат вне придворных бригад с 50% до 70%. Там уже в полный рост те же древние «Шилки» и мотолыги с «ЗУ-23\2».

А ведь ко всему этому хозяйству еще нужны технические батареи, такелажные команды для ракет, КИПС и группы для поверки радиодеталей, личный состав на генераторы, автомобили и в охрану.

Стратегические железнодорожные войска — перебрасывать из сибирских гноилен, вросшие в ягель танки. Бесчисленные команды по сбору аварийных машин, выездные рембригады заводов, склады выдавать китайские носки и российские портянки.

А ну да, и еще сущая мелочь — закрыть хорошо свыше 100 тысяч потерь с санитарными и отказниками у войск постоянной готовности.

И всё это с обморожениями после начала холодов, погибшими в авариях, отказниками, шарящимися в госпиталях, членовредителями — ну не хотят люди гибнуть за денацификацию, бухают как в своем родном селе и хотят выжить.

На Россию никто не нападал, а рассказывать, что “хохлы под Харьковом угрожают селам в Дагестане”, не получится даже у Симоньян с Соловьевым.

Обьявленные 300 тысяч резервистов булькнут в это всё и в Кремле не заметят. Поэтому, в который раз — то, что затягивается война не есть хорошо, но противник в ближайшие месяцы не сможет использовать против нас численное преимущество.

Минимум 3 месяца и огромная работа с тылом, позволит превратить схваченных на улице фронтменов групп, айтишников и слесарей с заводов, державших 25 лет назад автомат, в солдат.

Это время нужно использовать с умом, не быть шокированным дополнительной мобилизацией у нас, ускорять переход на зимнее снабжение и морально готовиться к затяжной зимней кампании. 370 тысяч украинских ОР-1 и 1% населения, прошедший через ООС, сделали свою работу. Теперь дело за стойкостью всего украинского общества.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua