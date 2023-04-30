Версії аналітиків: які способи уникнення тривалої війни в Україні

Чи зможе Україна і західній країни, які її підтримують, уникнути затяжної війни з Росією? Аналітики зі США та Великої Британії по-різному відповідають на це питання.

Кремль зможе підтримувати тривалу війну в Україні, якщо Росія отримає час і простір для відновлення своїх можливостей, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Тобто це не даність, на плани і можливості Кремля можна впливати, вважає дослідниця ISW Наталя Бугайова.

Як вона зауважує у статті “Переосмислення політичних дебатів США щодо «тривалої війни», Захід потрапиив під навіювання Кремля, приймаючи на віру його спроможність вести бойові дії протяго багатьох років.

“Поширена фраза “тривала війна” спотворена успадкованим мисленням США про війни, інформаційними операціями Кремля та труднощами аналізу реальності на полі бою”, – прокоментувала авторка у твіттері.

Вона каже, що все залежить від того, наскільки добре Україна буде оснащена зараз і в майбутньому.

Забезпечення зброєю українських контрнаступів

Належне оснащення контрнаступів України (“не лише наступного”, – наголошує ISW) може допомогти уникнути “затягування” війни Росії зменшити ризики для США, – йдеться у статті.

США ризикують зіткнутися з ризиками ескалації за ще гірших умов, якщо не допоможуть Україні звільнити свою територію

“Захід і Україна не затягують і не поширюють цю війну. Це робить Росія”, – нагадує ISW. Але водночас, стверджує аналітика інституту, тривала війна не є і безпосередньою метою Кремля. Радше – його пристосуванням для досягнення своїх максимальних цілей в Україні.

У статті також йдеться про те, що здатність Кремля загрожувати США та НАТО непропорційно залежать від його здобутків чи втрат в Україні. “США ризикують зіткнутися з такими ж ризиками ескалації за ще гірших умов, якщо не допоможуть Україні звільнити свою територію шляхом серії послідовних контрнаступальних операцій”, – стверджує ISW.

Потрібна ясність Заходу щодо необхідності поразки Росії

Про надання достатньої кількості озброєння як засобу запобігти тривалій війні говорять й інші аналітики. Так, дослідники Центру аналізу європейської політики при Королівському коледжі Лондона Сем Грін та Аліна Полякова у статті для видання Foreign Affairs “Росія хоче тривалої війни” зауважили, що “протягом останніх 12 місяців неоднозначність Заходу надихнула Путіна продовжити цю війну, дозволяючи йому повірити, що, можливо, настане час, коли потік підтримки припиниться”.

Коли Путін і його генерали зрозуміють, що рішучості Заходу немає обмежень, а також зіткнуться із впевненістю у поразці, розрахунок і плани Росії зміняться

Тому, на думку авторів, необхідна “заміна цієї двозначності стратегічною ясністю” — для позбавлення Путіна будь-якого життєздатного варіанту, окрім організованого відступу. Тож коли Путін і його генерали зрозуміють, що рішучості Заходу немає обмежень, а також зіткнуться із впевненістю у поразці, розрахунок і плани Росії зміняться.

Уникнення тривалої війни – більший пріоритет для США, ніж звільнення українських територій – RAND

Водночас аналітики американського дослідницького центру RAND стверджують, що більш тривала війна може дозволити українським військовим повернути собі більше території. Але і наголошують, що “існують інші наслідки тривалої війни для інтересів США”.

Зокрема, “поки війна триватиме, російські війська залишатимуться зайняті Україною і, отже, не матимуть достатньої спроможності, щоб загрожувати іншим”, йдеться у публікації RAND. Крім того, тривалість війни впливає і на ослаблення російської армії та економіки.

“Уникнення тривалої війни є вищим пріоритетом для Сполучених Штатів, ніж сприяння значно більшому територіальному контролю України”, – вважають у RAND. Оскільки тривала війна створює вагомі виклики для Сполучених Штатів, України та решти світу.

Тривала війна створює вагомі виклики для Сполучених Штатів, України та решти світу.

Аналітики наголошують, що адміністрація президента США “ще не зробила жодних кроків, щоб підштовхнути сторони до переговорів”, хоча не впевнені, що “зміна політики США може спровокувати переговори”.

Автори звіту RAND пропонують Сполученим Штатам для “переведення війни до завершення шляхом переговорів у часових рамках, які б служили інтересам США” уточнити свої плани щодо майбутньої підтримки України, взяти зобов’язання щодо безпеки України, надати запевнення щодо нейтралітету країни та встановити умови щодо послаблення санкцій для Росії.

Джерело: Голос Америки