Военный эксперт о дальнейших сценариях войны: «Российские войска сейчас в полной катастрофе»

Американские военные аналитики ожидают наступления российской армии на Днепр, и плацдармом для этого должен стать недавно захваченный Изюм в Харьковской области, сообщила в воскресенье американская газета The New York Times. Ранее на спутниковых снимках частной компании Maxar Technologies заметили колонну российской военной техники длиной 12,8 километра, и она двигалась, предположительно, в сторону Изюма, пишет телеканал «Настоящее Время» ​(создан компанией RFE/RL при участии «Голоса Америки»). ​

В воскресенье 10 апреля глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов также сообщил, что ВСУ уничтожили колонну вражеской техники, направлявшейся в сторону Изюма (в России это сообщение не комментировали).

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал «Настоящему Времени», действительно ли российская армия может дальше целиться на Днепр и почему с появлением зелени война может пойти по другому сценарию.

— Известно ли вам, действительно ли эта колонна, про уничтожение которой говорил Олег Синегубов, была на снимках Maxar Technologies?

— К счастью, мне ничего об этом не известно. Я думаю, про то, что у нас происходит, информация сейчас должна быть только у Вооруженных сил [Украины]. Но другого варианта в принципе не может быть. Колонны, которые движутся таким образом, когда их видят и спутники, и беспилотники, и публикуют средства массовой информации, они не могут по-другому закончить свое существование, кроме как под огнем украинской артиллерии. В этом-то и суть.

Генерала, который воевал в Сирии, назначают на командование группировкой российских войск, которые будут дальше проводить агрессию против Украины. Ведь характер военных действий совершенно другой. Они привыкли двигаться открыто, абсолютно без маскировки, растягиваясь на десятки километров, как в Сирии, как в других местах, где они проводили агрессию.

Украинская армия – это не сирийские повстанцы. Была фраза «после отвода войск». Это был не отвод войск – это было бегство. Если бы они еще задержались на пару дней, то они вообще не знали бы, чем эти колонны наполнять. Так у них еще немножко техники осталось. Я надеюсь, они будут продолжать таким же образом воевать. Тогда, в принципе, все меньше и меньше колонн будет двигаться в сторону Украины.

— Мы эти снимки видим с временным лагом: они сделаны 8 апреля, опубликованы были вчера, говорим мы про них 11 числа. Правильно ли я понимаю, что украинская разведка получает эти данные в более оперативном режиме, потому что поставка таких оперативных данных со спутников в том числе обсуждалась в пакетах помощи?

— Конечно. Там не только спутниковая информация. Действует огромное количество средств разведки Соединенных Штатов и других союзников по НАТО. И эта информация в масштабе реального времени появляется у Украины. Поэтому вот такие колонны – это просто удивительно, как россияне пытаются формировать свои войска для нового наступления, но при этом об этом все знают. Это новый вклад в военное искусство. Я думаю, нужно будет потом немножко изучить опыт, как россияне достигли таких высот.

— Если верить словам источника The New York Times в Пентагоне, почему вообще Пентагон трактует колонну техники под Харьковом – это достаточно далеко от Изюма и далеко от Днепра, – почему это можно трактовать именно как попытку наступления на Днепр?

— Потому что это идет анализ разведки. Украинская и американская разведки анализируют информацию, которая с этих же снимков, с других источников информации – агентурной разведки и так далее, – все это концентрируют и пытаются понять, какой же замысел операции российских войск. И исходя из того, что они концентрируют, исходя из того, какая информация у них есть, видимо, есть информация, что россияне хотят одной операцией решить те проблемы, которые они получили, начав войну 24 февраля.

Они сейчас в полной катастрофе. Если они до 9 мая не достигнут какого-то феноменального результата, я думаю, у них начнутся реальные проблемы в Кремле, потому что дальше тянуть и изображать из себя клоунов, которые побеждают, но на самом деле проигрывают, будет очень сложно, даже в условиях тотальной российской пропаганды, даже тотального милитаристского угара. Где-то к июню начнется прозрение у большинства россиян. Поэтому Путину нужно что-то представлять.

Когда мы начнем формировать такую операцию, приходит решение, что нужно сделать несколько таких щупалец. Почему сказали, что в масштабах Второй мировой? Действительно, там фронт этой операции, глубина этой операции – 200-400 километров. Таких операций не проводили уже со Второй мировой войны. Мне кажется, они реинкарнировали Рокоссовского или Жукова, и они начали рисовать им такие огромные стрелы.

Для того чтобы рисовать такие стрелы, им нужны такие ресурсы, как у Жукова и Рокоссовского. Нужно им иметь 500 тысяч полностью готовых войск к этой войне. С теми силами, которые у них есть, растянуть фронт на 200-400 километров – то, что они уже сделали 24 февраля, – это будет тот же результат.

Да, американская разведка говорит: «Они могут достигнуть феноменального успеха, если они возьмут Днепр». Естественно, это ключевая точка с военной точки зрения. Но они сейчас не могут продвинуться за Изюм. О каком Днепре может идти речь? У них огромные проблемы, для того чтобы начать эту операцию.

По большому счету, они должны были уже давно начать эту операцию, потому что времени до 9 мая осталось очень немного. Появляется «зеленка», и дальше у них эти операции будут очень сложно проходить. И я думаю, что это будет очередная катастрофа.

— Почему появление зелени осложняет картину?

— Потому что для наступающей стороны появляется угроза того, что, например, те же силы специальных операций будет делать засады более эффективно, более качественно.

— То есть будет проще маскироваться?

Наша армия воюет очень мобильно, не устраивает какие-то фронта Второй мировой войны

— Конечно. Наша армия воюет малыми группами. Она воюет очень мобильно, не устраивает какие-то фронта Второй мировой войны. Они действуют очень мобильно, проводя быстрые контрнаступательные действия, действуя малыми группами. Действия малых групп в условиях появления зелени, особенно в том регионе, условия будут намного более благоприятные для обороняющихся, нежели для наступающих.

— Мы можем предполагать, что часть техники из этой тринадцатикилометровой колонны под Харьковом была переброшена туда из-под Киева, потому что под Киевом, как мы помним, такая колонна растянулась и вовсе на 64 километра. В итоге сейчас эти территории освобождены. Вообще под Киевом тогда они не смогли проехать к украинской столице в том числе потому, что были подорваны мосты, дороги и столица очень хорошо оборонялась. А что может остановить эту колонну на пути к Днепру?

— Во-первых, там не только мосты остановили – там остановила украинская армия, которая проводила очень жестокие бои. Если посмотреть, сколько металлолома осталось в лесах Киевской области, они же не сами там в металлолом превратились, это все в результате ожесточенных боев, которые проводила украинская армия. Единственное, что может остановить и под Харьковом, и в направлении Славянска, и в Мариуполе, и в направлении с юга через Запорожье дальше на Днепр – только украинская армия.

Украинская армия осмысленно использует передовые технологии. У нас замечательная разведка. Посмотрите, у нас видно каждый российский танк – это означает, что для того, чтобы уничтожить эти группировки, не нужно ждать, когда они подготовятся, займут позиции и начнут разворачивание, чтобы проводить эту операцию. Лучше их бить еще в колоннах, лучше их бить в местах подготовки – там, где они сейчас пытаются концентрироваться. Этой ночью также были уничтожены еще склады боеприпасов.

Опять же, они собирают боеприпасы, чтобы организовать логистику для наступающей группировки. Если эти склады будут уничтожаться, никакой операции в принципе может не начаться, потому что не будут физически готовы – их колонны будут уничтожены. У них не будет войск, у них не будет боеприпасов.

Точно так же действовали украинские войска и под Киевом, и в Черниговской области, и в Сумской – разрезались длинные полосы на карте, когда передовые группы российских войск уходили дальше, логистика у них оставалась где-то очень далеко сзади за пару сотен километров, в результате украинские войска все это уничтожали. Российские войска уничтожались по кускам. И в результате кто мог – убежал, кто не мог – остались лежать на украинских полях. Я думаю, на Донбассе будет тот же результат.

— На прошлой неделе мы обсуждали, что Словакия передала Украине комплекс С-300. Сегодня Минобороны России заявило, что ракеты морского базирования уничтожили в Днепре технику ЗРК С-300, которая была поставлена Украине одной из европейских стран. Вы можете предполагать, эта информация правдивая или нет?

— Точно неправдивая, потому что правдивой информации там не может быть в принципе. Я люблю ретроспективно читать эти сводки российской армии. Если посчитать, сколько они уничтожили украинских ПВО, то там, наверное, весь Советский Союз работал только на Украину. У нас остались эти С-300, Россия пытается их уничтожить, а они все не уничтожаются. Те же самые «Буки» и так далее.

По-моему, на второй день – 25-26 февраля – уже вышла сводка, что украинское ПВО уничтожено на 95%. По их мнению, у нас эти все самолеты сбиваются, может быть, камнями, не знаю. И тут появляется словацкое ПВО – конечно же, они его уничтожают.

Я думаю, что мы посмотрим, сколько самолетов будет еще сбито за последнее время – за следующую неделю. И потом сделаем вывод: было ли сообщение российского Минобороны правдивым или нет. Если правдивое, значит, российские самолеты сейчас могут спокойно прилететь и бомбить Крещатик. Если нет – значит, опять соврали.

Автор: Алексей Александров; Настоящее время