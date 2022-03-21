Возможен ли спецтрибунал виновных в агрессии против Украины и будет ли у Путина иммунитет?

Петиция о создании Специального трибунала по наказанию виновных в агрессии против Украины набрала более миллиона подписей за сутки. Среди инициаторов петиции — бывшие премьер-министры Великобритании, а также ученые, юристы и политики.

В Би-би-си разбирались, возможна ли организация подобного судебного процесса.

Подписавшие обращение предлагают создать судебный орган, который занимался бы расследованием и привлечением к ответственности виновных в агрессии против Украины, в дополнение к уже идущему расследованию Международного уголовного суда (МУС) по предполагаемым военным преступлениям и преступлениям против человечности в Украине. «Путин прямо на наших глазах совершает «высшее международное преступление» — агрессию», — говорится в петиции.

Генеральная ассамблея ООН определяет агрессию как «применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН». Агрессия влечет за собой международную ответственность.

Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными», говорится в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.

«Есть мощный способ привлечь его [президента Путина] к ответственности: новый трибунал в стиле Нюрнберга, чтобы преследовать его лично за этот гнусный поступок», — говорится в документе.

Цель создания такого суда во время военных действий — «послать Путину и его сообщникам мощный сигнал» о намерении привлечь их к личной ответственности.

ФОТО,PA. Петицию поддержали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор

За создание спецтрибунала выступили не только политики, но и известные юристы-международники: профессор права и директор Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона Филипп Жозеф Сэндс; Бенджамин Берелл Ференц — бывший следователь военных преступлений нацистов и главный прокурор армии США в Нюрнбергском процессе; экс-председатель ЕСПЧ Николас Братца и адвокат из Шотландии Хелена Энн Кеннеди.

Эксперт по международному праву, пожелавший остаться анонимным, объяснил Би-би-си, действительно ли такой суд может быть создан.

Зачем нужен спецтрибунал, если есть МУС ООН? Прокурор МУС вправе проводить расследование военных преступлений. Но Украина и Россия не являются участниками Римского статута, поэтому юрисдикции рассматривать преступление агрессии России против Украины у МУС нет. Передать его в МУС мог бы Совет безопасности ООН, но у России есть право вето, и такая передача нереальна. По той же причине Совет безопасности не сможет воспользоваться и собственными полномочиями по созданию спецтрибунала по Украине — подобно трибуналам по Югославии и Руанде.

Но спецтрибунал может действовать и в гибридной форме — его можно создать в юрисдикции Украины как потерпевшей стороны и получить международную легитимность и авторитет по договору Украины с генеральной ассамблеей ООН или просто с рядом государств-учредителей. В состав суда при этом войдут украинские и международные судьи. Работать он может на территории Украины, в Гааге, в Нюрнберге или в другом месте, говорит эксперт.

Расследование агрессии в рамках такого трибунала могло бы дополнить расследование военных преступлений и преступлений против человечности в рамках МУС.

Спецтрибуналы не раз создавались после того, как в 2002 году начал работу МУС. В 2003 году правительством Сьерра-Леоне и ООН был создан специальный суд для преследования виновных за преступления во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. В 2012 году за участие в военных преступлениях на этой территории был осуждён бывший президент Либерии Чарльз Тейлор.

ФОТО,GETTY IMAGES. Гражданская война в Сьерра-Леоне длилась 11 лет, погибли 50 тысяч человек, множество людей были покалечены

В 2006 году по аналогичной схеме были созданы так называемые Чрезвычайные палаты — специальный суд по Камбодже для судебного преследования лиц, виновных в геноциде, осуществленном красными кхмерами во главе с Пол Потом в Демократической Кампучии в 1975-1979 годах.

Пять бывших лидеров красных кхмеров обвинялись в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Трое их них были приговорены к пожизненному заключению, бывший министр иностранных дел Иенг Сари скончался до приговора, дело его вдовы приостановлено на неопределенный срок из-за ее болезни.

Были также созданы спецсуды по Ливану и Восточному Тимору.

Есть ли юридические препятствия для создания спецтрибунала?

Теоретически с точки зрения международного права запрета для создания нового международного суда нет. При этом действует «принцип Лотуса» — у государства есть право совершать любые действия, не запрещенные международным правом или обычаем.

Принцип вошел в международное право в 1927 году после дела о столкновении французского парохода «Лотус» и турецкого парохода «Бозкурт», когда были убиты турецкие моряки и пассажиры. Франция оспаривала право Турции судить французского капитана. Международный суд встал на сторону Турции.

Поскольку создавать суды государствам не запрещено, принцип Лотуса позволяет их создавать и преследовать за международные преступления независимо от того, где они совершаются.

Но для создания спецтрибунала по Украине безусловно придется решать практические правовые и политические проблемы, подчеркивает эксперт. Те, кто настроен скептически в отношении этой инициативы, ссылаются на политические и репутационные риски, а также на проблему финансирования такого суда. Они опасаются, что суд окажется бессильным органом — будут потрачены большие деньги, но арестовать и наказать виновников трибунал не сможет, в итоге сама идея правосудия над ними будет дискредитирована.

Действительно ли спецтрибунал может вынести приговор Путину?

По международному праву главы и высшие должностные лица государства имеют иммунитет от судебного преследования. Это означает, что другое государство не может их арестовать и судить.

Однако, например, МУС более десяти лет назад решил, что он не является «суммой» других государств, и выдал ордер на арест действовавшего на тот момент президента Судана Омар аль-Башира, обвиняемого в массовых убийствах. И в 2021 году, уже после отставки и ареста экс-президента на родине, правительство Судана решило выдать его МУС. Впрочем, этого до сих пор не произошло.

Преодолевался иммунитет и в работе спецтрибуналов ad hoc («для определенного случая»), созданных Советом безопасности ООН в рамках 7 главы Устава ООН (глава регулирует действия ООН в отношении актов агрессии). В частности, трибунал по Югославии выдал ордер на арест Слободана Милошевича еще в момент, когда тот был президентом.

Сценариев развития событий очень много. В России рано или поздно сменится режим, и начнется мирный процесс, подготовка соглашений, убежден эксперт по международному праву. В таких случаях вопросом правосудия часто жертвуют. Во многом это будет зависеть от того, какой будет позиция Украины как потерпевшей стороны, говорит он.