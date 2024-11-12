Ви воюйте, а ми будемо у вас красти: родина «слуги народу», продала ЗСУ говнокуртки втридорога і тепер купляє квартири в Дубаї

Донька та племінник народного депутата «Слуги народу» з оборонного комітету Геннадія Касая вже під час повномасштабної війни придбали елітну нерухомість у Дубаї на понад один мільйон доларів (близько 37 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі). Це виявили журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Інформацію про дубайську нерухомість родини депутата журналісти знайшли у витоку з державних реєстрів Обʼєднаних Арабських Еміратів, отриманому та верифікованому у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Йдеться про чотири квартири в житлових комплексах преміумкласу.

Як зʼясували «Схеми», цю нерухомість Касаї придбали у 2022-2023 роках, у той період, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами. У відповідь на запитання «Схем», Геннадій Касай заперечив свою причетність до цієї оборонної закупівлі, а доньку та племінника назвав дорослими людьми, які купують те, що самі забажають. Походження коштів він, однак, ніяк не пояснив.

Квартири родичів нардепа в Дубаї

«Схеми» знайшли у доньки та племінника народного депутата – чотири елітних апартаменти в ОАЕ вартістю у понад 1 мільйон доларів.

Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, свої перші квартири члени родини Касая придбали там у квітні 2022 року.

Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа «Слуги народу», купила двокімнатну квартиру у житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень на час купівлі).

Згідно з сайтом однієї із агенцій з продажу та оренди нерухомості у Дубаї, для мешканців цього ЖК діють приватний басейн, сауна та цілодобова охорона.

Того ж місяця і року 25-річний племінник депутата, Олександр Касай, придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за 202,5 тисячі доларів (6 мільйонів гривень на момент купівлі).

Цей 32-поверховий хмарочос розташований у престижному районі Dubai Marina. Його мешканці мають доступ до басейну, фітнес-центру з тренажерами, паровою лазнею та сауною – йдеться на сайті іншого рієлторського агентства.

Наступну та найдорожчу квартиру – в елітному комплексі Palm Views West вартістю майже у 330 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень на момент купівлі) – Олександр Касай придбав у серпні 2022 року. Palm Views West розташований на штучному острові Palm Jumeirah.

У лютому 2023 року племінник нардепа придбав ще один об’єкт нерухомості у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) – знов у Studio One.

Уся ця нерухомість вартувала Олександру Касаю 770,000 доларів (понад 27 мільйонів гривень), а його двоюрідній сестрі Поліні – у 310,000 доларів (близько 9 мільйонів гривень).

Звідки гроші?

Офіційного пояснення походження коштів на елітну нерухомість в Еміратах у родичів народного депутата від фракції «Слуга Народу» Геннадія Касая «Схеми» не знайшли.

Зараз доньці нардепа та власниці дубайської нерухомості Поліні Касай 25 років, працює – копірайтеркою.

Журналісти «Схем» знайшли її анкету на сайті з надання фріланс-послуг. Згідно з даними сайту, у 2019 році вона заробляла як контент-менеджерка від 150 до 900 гривень за проєкт.

З 2022 року і дотепер, як Поліна Касай вказує на своїй сторінці у фейсбуці, працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльський місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine.

Згідно з інформацією з державних реєстрів, у Поліни Касай немає власної нерухомості в Україні. Прописана вона у будинку батьків у Запоріжжі. Там само й зареєстрована, як ФОП, з основною діяльністю – «оброблення даних».

Від джерел з доступом до даних реєстру доходів фізичних осіб «Схеми» дізнались, що офіційно за останні три з половиною роки донька нардепа заробила близько 3 мільйонів гривень – це у 3,5 рази менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала в Дубаї.

Сам народний депутат Геннадій Касай та його дружина, згідно з декларацією обранця від Слуги народу, у той самий час – з 2021 по 2022 рік – разом заробили близько 1,5 мільйона гривень, більше ніж половина з яких – зарплата народного депутата. Це у шість разів менше, ніж коштує квартира Поліни у Дубаї. Сума заощаджень подружжя у той період майже не змінювалися.

«Схеми» зателефонували Поліні Касай, щоб зʼясувати звідки в неї гроші на квартиру у Дубаї. Втім, вона поклала слухавку, щойно зрозуміла про що розмова. Журналісти направили доньці народного депутата запитання письмово та очікують на відповідь.

«Схеми» запитали в Геннадія Касая про походження коштів його родини на нерухомість в ОАЕ. Спілкуватися телефоном із журналістами він не захотів, але на письмові питання відповів.

Зокрема, у повідомленні народний депутат зазначив, що його 25-річна донька та 27-річний племінник – дорослі та самостійні люди і не радяться з ним стосовно своїх фінансових рішень.

«Ми (Геннадій Касай та його племінник Олександр Касай – ред.) не звітуємо один перед одним про наші рішення та плани: я не ділюся, які законопроекти розглядаємо і за що збираюсь голосувати, він не розповідає про якісь свої бізнес-проєкти, придбання, інвестиції. Донька живе окремо і будує своє власне життя з 2019 року, зокрема заробляє власною справою, самостійно ухвалює рішення щодо свого майна і своїх фінансів», – написав Геннадій Касай.

Походження 1 мільйона доларів на елітну нерухомість у Дубаї він, однак, народний депутат не пояснив.

Племінник нардепа 27-річний Олександр Касай, за попередні два роки вклав у елітну нерухомість Еміратів 770,000 доларів (понад 27 мільйонів гривень). Гроші заробляв спортом та бізнесом.

До серпня 2023 року він професійно займався гандболом. Входив до складу збірної України та грав у запорізькому «Моторі». Це – команда спортклубу «Мотор Січі», великого українського виробника авіадвигунів. Одним з керівників гандбольного клубу до 2019 року був Геннадій Касай, дядько Олександра Касая та нардеп від «Слуги народу».

За словами самих професійних спортсменів, гандбол – не найприбутковіший спорт. У 2020 році один з гравців «Мотору» Захар Денисов у інтервʼю виданню Tribuna.com розповідав, що може собі дозволити «більше, аніж більшість громадян України», але для того, «щоб купити машину, треба відкладати пару років».

У 2021 році тоді ще 24-річний гандболіст Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Його тато, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у «Мотор Січі», близьким до президента корпорації В’ячеслава Богуслаєва. Раніше обидва фігурували у розслідуванні «Схем» про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на «Мотор Січі», в Росію на початку повномасштабної війни.

У січні 2021 року Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі «МС АВІА-ГРЕЙД». Судячи з ліцензій, які має компанія, вона продає паливо та ремонтує військову техніку. Компанія модернізує та ремонтує авіоніку, зокрема, на гелікоптерах Мі-8, Мі-24, йдеться в архівній версії сайту «МС АВІА-ГРЕЙД».

У період, коли Олександр Касай був акціонером компанії, підприємство отримувало 15 мільйонів гривень чистого прибутку на рік. Скільки заробляв саме племінник нардепа з часткою у 7% – напевно невідомо, але навіть якби весь прибуток йшов на розподіл дивідендів, то це було би не більше 1 мільйона гривень на рік.

Скандал із закупівлею турецьких курток для армії

У червні 2021-го, Олександр Касай разом зі співробітником «МС АВІА-ГРЕЙД» Романом Плетньовим, та Володимиром Неньком, заснував у Туреччині компанію Vector Avia. Установчі документи фірми з турецького реєстру журналісти «Схем» отримали за допомогою Центру протидії корупції.

Підприємство мало займатися продажем двигунів та деталей для літальних апаратів та згодом перелік сфер діяльності суттєво розширили. Вже за два місяці Ненько залишив компанію. Так акціонерів залишилося двоє, запоріжці Олександр Касай (33%) та Роман Плетньов (67%).

Наскільки прибутковим був цей бізнес для Касая – точно невідомо, але одне державне замовлення у 2022 принесло компанії Vector Avia 27 мільйонів доларів (приблизно 1 мільярд гривень на той час).

Публічно про цю угоду стало відомо лише влітку 2023 року, коли журналісти «Дзеркала тижня» написали про те, що Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.

Згодом «Українська правда» повідомила, що співвласником Vector Avia є український спортсмен Олександр Касай, племінник народного депутата Геннадія Касая. На питання журналістів політик тоді відповів, що припускає, що його родич-гандболіст став співзасновником фірми-постачальника одягу для Міноборони за порадою друзів.

Офіційне слідство на той момент тривало вже пів року, з грудня 2022-го. Правоохоронці встановили, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та Vector Aviа, щоб привласнити 27 мільйонів доларів державних коштів, переказавши їх на рахунки турецької компанії. Посадовцям та співзасновнику фірми Роману Плетньову в березні 2023-го заочно повідомили про підозру (та оголосили у розшук, адже за рік до того він виїхав з України до Туреччини), але не Олександру Касаю, другому співвласнику Vector Aviа (за інформацією журналістів «Схем», отриманою від джерел з доступом до даних про перетин кордону, він також залишив Україну ще у травні 2023 року).

Журналісти «Схем» звернулися до СБУ, яке наразі розслідує цю справу, з питанням чому з двох акціонерів компанії, які були співвласниками на момент укладання Vector Aviа контрактів з Міноборони та переказу коштів на рахунки компанії, підозру оголосили лише одному. На це питання у СБУ не відповіли.

У серпні 2024 року слідчі СБУ зупинили досудове розслідування, хоча не закрили справу.

У відповідь на запит «Схем» в СБУ запевнили, що мова лише про провадження, яке стосується співвласників турецької фірми, а призупинили його для того, щоб не спливли терміни досудового розслідування, визначені законом. У відомстві зазначили, що це «дозволить не враховувати у строках давності період, необхідний для повернення фігурантів в Україну».

Крім правоохоронців, у питанні постачання Vector Avia військового одягу Міноборони розбирався й антикорупційний комітет Верховної Ради разом з тимчасовою слідчою комісією. Парламентарі дійшли схожих до правоохоронців висновків – ціну на одяг для армії накрутили утричі, а підрядника в Міноборони обрали без проведення тендеру.

«Ми питали в Міноборони: «А як же ви знайшли цю компанію?». І вони абсолютно прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме в них. І компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їхньої продукції, дали предоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів», – сказала у коментарі для «Схем» Анастасія Радіна, голова антикорупційного парламентського комітету та народна депутатка фракції «Слуга Народу».

Але роль свого колеги про фракції – народного депутата Геннадія Касая – парламентарі не досліджували, сказала Радіна, додавши, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це – задача правоохоронців.

Окремо вона зазначила, що парламентський комітет нацбезпеки та оборони, до якого входить Геннадій Касай, не мав стосунку до цієї закупівлі військового одягу.

«Цей комітет не погоджує закупівлі Міністерства оборони. Ця практика була призупинена на момент початку війни і на момент власне закладання закупівлі не була відновлена», – сказала Радіна.

Сам Геннадій Касай на питання «Схем» про свій стосунок до цієї оборонної закупівлі відповів:

«Звісно, жодного лобіювання чи тиску в його (племінника – ред.) інтересах з мого боку не було — якби таке навіть мало місце, за цей рік антикорупційні органи, антикорупційні організації, ЗМІ мали б хоча б якесь підтвердження таких дій».

Після скандалу з поставками одягу для армії, 6 лютого 2023 року, племінник Геннадія Касая, Олександр Касай вийшов зі співзасновників турецької Vector Avia. За два дні він придбав свою третю квартиру у Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйонів гривень на момент купівлі) у Studio One.

Пів року по тому, у серпні, він позбувся своєї частки у 7% і в українській компанії «МС АВІА-ГРЕЙД». Наразі, згідно з даними аналітичної онлайн-платформи YouControl, Олександр Касай лише має 10% у запорізькому маркетинговому агентстві «Борщ», яке є збитковим.

Наразі у його власності одна квартира у Запоріжжі, придбана за 1 мільйон гривень у 2022 році, та три – у Дубаї, вартістю майже 770,000 доларів (близько 30 мільйонів гривень), які спортсмен придбав у 2022-2023 роках.

«Схеми» звернулися до Олександра Касая з запитанням про те, звідки у нього гроші на таку коштовну нерухомість, але на час публікації відповідей не отримали.

Неоподатковані доходи від оренди у Дубаї?

Згідно з витоком даних з державних реєстрів Дубаю, Олександр та Поліна Касаї здають свої квартири в оренду.

Апартаменти Поліни винаймає громадянин Єгипту, за що платить приблизно 23 тисячі доларів на рік.

Олександр здає в оренду всі три свої об’єкти нерухомості, що приносить йому понад 65 тисяч доларів на рік.

Найдорожчу квартиру у Palm Views West племінник народного депутата у 2024 році здав в оренду громадянину Росії Івану Волжнову за 24 тисячі доларів.

За законом з цих доходів Олександр та Поліна Касай мали б сплатити в український бюджет 19,5% (податок на дохід та військовий збір). Втім, непрозорість реєстрів ОАЕ часто дозволяє українцям-власникам приховувати своє майно там, та, як наслідок, не платити податки з нього в Україні, каже президент ГО «Міжнародна Асоціація Радників» Едуард Голодницький.

«Дізнатися нашому ДПС (Державній Податковій Службі – ред.) про такі доходи, виплачені на рахунок в еміратському банку буде складно, оскільки скоріше за все банк ОАЕ буде вважати українця резидентом ОАЕ, особливо якщо в нього є резидентна віза та сертифікат федерального податкового агентства», – каже Голодницький.

Про операції із закордонною нерухомістю, будь-то продажем чи здачею в оренду, українські власники мають повідомляти податкову, подаючи відповідні декларації про виручені кошти.

Втім, відповідальність за неподання декларацій та несплату податків – мінімальна. У випадку Поліни та Олександра Касай – це може бути штраф у кількадесят тисяч гривень, якщо виявиться, що податки вони не платять.

Про те чи сплачують Касаї податки зі своїх доходів за кордоном і чи подавали відповідні декларації до податкової «Схеми» запитали в Поліни та Олександра Касаїв. Відповідей на час публікації журналісти не отримали.

Чим українців ваблять Емірати

Дубай – велике курортне місто та міжнародний логістичний центр, відомий своєю лояльністю до іноземних інвестицій, походження яких там пояснювати не вимагають.

У попередніх розслідуваннях в межах журналістського транскордонного проєкту Dubai Unlocked «Схеми» виявили чимало високопоставлених українців серед власників елітної нерухомості в ОАЕ.

Зокрема, посадовця Кабміну, депутатки місцевої ради, митників, колишніх суддів та нардепів. Серед останніх – екснардеп та колишній президент «Мотор Січі» Богуслаєв, члени родини якого донедавна мали 19 апартаментів та офісних приміщень у Дубаї. Наразі у їх власності залишається лише пʼять квартир, у недобудові Dubai Pearl.

Про дубайське майно цих впливових українців громадськість дізналася лише завдяки витоку з державних реєстрів Дубаю, які є непублічними.

У травні 2024 року журналісти консорціуму звернулися до представників влади Об’єднаних Арабських Еміратів з питаннями про те, як країна контролює операції з нерухомістю, які здійснюють підсанкційні та розшукувані особи, як перевіряє походження іноземних інвестицій та чи готова влада ОАЕ до співпраці з правоохоронцями інших країн, якщо ті доведуть незаконне походження цих коштів.

У відповідь влада Еміратів повідомила, що вони «серйозно ставляться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи» і що ОАЕ «тісно співпрацюють з міжнародними партнерами з метою припинення і стримування всіх форм незаконного фінансування».

У Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force або FATF) після розслідувань журналістів проєкту Dubai Unlocked заявили, що можуть повернути ОАЕ до свого «сірого списку» за нездатність ефективно протидіяти незаконним грошовим потокам. З цього списку ОАЕ викреслили лише на початку 2024 року через «значний прогрес у боротьбі з відмиванням грошей».

Автор: Кирило Овсяний

Джерело: Радіо Свобода «Схеми»