Як 47-ма бригада ЗСУ обороняє Сумщину на кордоні з РФ: «Ми їм таких чудес наробили»

У Сумській області, що межує з Курською і Бєлгородською областями РФ, – тривають активні бойові дії. Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Сумщини з артилерії, атакують дронами і скидають авіабомби. Від найбільших руйнувань потерпає прикордоння – більшість тамтешніх місцевих жителів покинули свої домівки.

На деяких ділянках російські військові хочуть перейти кордон і зайти на територію України, на інших – українські військові переходять кордон і заходять на територію Росії. Бойові дії на цій ділянці веде 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ.

На позиціях із бійцями поспілкувалися журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

Російська армія вже протягом кількох місяців проводить наступальні дії на всіх напрямках на лінії фронту в Україні, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі 15 травня. «Головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно було зосереджено 67 тисяч російських військ» і українське командування вдавалося до кроків, щоб не дати російським підрозділам об’єднатися. Зараз « росіяни нині працюють над тим, щоб відновлювати та перегруповувати свої сили», – сказав президент.

Бійці 47-ї бригади воювали в Курській області РФ, потім відійшли в Сумську область України, зараз іноді воюють ще й у Бєлгородській області РФ.

«Нас шукали дуже активно, бо ми їм таких чудес наробили. Ми тоді і в гармати попадали, колони розбивали. Було багато роботи, тому й шукали», – говорить військовослужбовець ЗСУ Ігор.

«Зараз більше у нас штурми йдуть. Ми допомагаємо своїм хлопцям зайти далі в Бєлгородську область», – додає його побратим Владислав.

Бійці розповідають: вийшли з Курської області, бо перебувати там уже не було можливості.

«Нам гармату розбили, і тому уже довелося виїхати звідти. А потім мали ставити іншу гармату, але начальство сказало, що вже все, шукаємо на нашій території місце», – розповідає Владислав.

До позицій українських військових у Курській області вела лише одна дорога. Її російські війська взяли під вогневий контроль дронами. Будь-яка спроба доставити боєприпаси, воду, продукти чи підкріплення перетворювалася на гру зі смертю.

«Вони просто взяли під контроль дорогу – і все. І всіх, хто проїжджав, вони просто знищували. Хто встигав – проскакував, а хто не встигав – ті одразу там і горіли», – говорить військовослужбовець ЗСУ.

Тим не менш, операція в Курській області, на думку українських військових, пройшла успішно. Особливо запам’яталася участь у боях солдатів КНДР.

«Вони йшли великими групами, відпрацьовували по них. Казали, дуже багато ми «переколошматили» тих корейців, бо росіянам їх не шкода. Вони тупо їх кидали. Реально йде група – і не те що якимись посадками, тупо йдуть. От сніг – ми взимку там були – і вони йдуть просто стадом. Як корови пасуться в селі, так і вони йшли тупо на наші посадки. Вони не знали, що снаряди розриваються, і їх буде вбивати», – розповідає один із військовослужбовців.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 травня. Противник завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – з реактивних систем залпового вогню. Крім того, армія РФ завдала авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Річки та Білопілля Сумської області.

Українські військові ще не встигли повністю вийти з Курської області, як одразу почали рейди в Бєлгородську. Російські війська такого маневру не очікували.

«Бо наші різко пройшли нормальну таку дистанцію. Я думаю, що вони не очікували, – говорить Владислав. – Я думаю, щоб просто відтягнути війська [РФ] з інших напрямків, безпечніше було вийти (українським військовим з Курської області РФ – ред.). Щоб вони сюди підтягнули, відволіклися хоч трохи з того напрямку, щоб наші хлопці могли трохи вийти звідти».

Українські військові продовжують стримувати російські війська, які намагаються прорватися в Сумську область. Успіхів у противника, кажуть, немає, але штурми тривають.

На тлі того, що відбувається, військові обговорюють і переговори стосовно перемир’я. Думки різняться:

«Та вони щомісяця кажуть: перемир’я, перемир’я»;

«Будуть розповідати, що ми по своїх стріляємо, як завжди. Що це не вони, а ми»;

«Яке перемир’я? Стільки пацанів полягло. Що ми зараз маємо стати, сказати: все? Та х*й там! Поки всі снаряди не відстріляємо! Поки ми є – будемо стріляти!»

Військові сходяться на думці, що Кремлю довіряти не можна. Вони вважають, що Москва спробує використати переговорний процес про припинення війни у своїх інтересах.

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