Як був влаштований схематоз при зведенні фортифікацій на Харківщині

Чотирьом фірмам, які у 2023-2024 роках постачали деревину для будівництва фортифікацій на Харківщині, мають заплатити 343 мільйони гривень. ХАЦ з’ясував: усі вони міцно пов’язані між собою, а для отримання підрядів на фортифікації їм навіть не довелося вдавати конкуренцію, оскільки ХОВА заключила прямі договори.

Раніше ці чотири “ТОВки” уже запідозрили у фіктивності, тепер додалася справа щодо ухиляння від сплати податків, зазначає Харківський Антикорупційний Центр.

М’ясо, комп’ютери та деревина

Отже, наприкінці 2023 року на ринку з’являються ТОВ “Герц Індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход”. Раніше жодне з цих підприємств не займалося деревиною і дотепер, окрім контрактів із ХОВА, не має “деревних” підрядів. Яким чином Харківська обласна військова адміністрація їх знайшла (або вони її), поки що невідомо.

Голова Антикорупційного центру “Межа” Мартина Богуславець для колонки в “Українській правді” повідомила, що департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із п’ятьма фірмами з ознаками фіктивності.

На 362 млн гривень чиновники уклали договори на деревину (мають поставити 71 619 куб. м), інформація щодо якої засекречена, із ФОП Чаус І. О., ТОВ “Герц індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход”. Ці фірми почали заробляти мільйони через кілька місяців після реєстрації. Класично – за прямими договорами і без конкурсних закупівель.

Чотири із п’яти – ТОВ “Герц Індустрія”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “АТТ БУД” та ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход” – пов’язані між собою та контролюються, вочевидь, одними людьми.

Зараз власником та керівником ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход” є Сергій Едуардович Маркарян. Раніше він був власником та керівником фірми ТОВ “ТК М`ясна Традиція” (виробництво м’ясних продуктів). Пан Маркарян кілька разів навіть приходив на офіційні заходи ХОВА, коли стався скандал із будівництвом фортифікацій на Харківщині (йдеться про те, що першої лінії нібито не було побудовано, через що росіяни легко прорвали оборону ЗСУ на півночі області).

Тепер власником та керівником ТОВ “ТК М`ясна Традиція” є В’ячеслав Ковальов, який також є керівником ТОВ “Герц Індустрія” (іншого фаворита-постачальника деревини для ХОВА).

Раніше керівником ТОВ “Герц Індустрія” був Дмитро Кнорозов, який зараз є керівником ТОВ “Сатисбуд” (третього з чотирьох фаворитів Харківської ОВА у сфері поставки деревини).

Цікаво, що у ТОВ “Герц Індустрія” 10 листопада 2023 року змінили вид діяльності з оптової торгівлі електронними і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього на оптову торгівлю деревиною. А вже 28 листопада 2023 року був підписаний перший договір між Департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ “Герц Індустрія” на поставку деревини.

Керівником ТОВ “АТТ Буд” (четвертий фаворит-постачальник деревини для Харківської ОВА) є Максим Ожеледа. Раніше він був керівником та власником ТОВ “Прімтек”, ТОВ “ТД “Омо Юкрейн”, ТОВ “Мобайл Юкрейн”, ТОВ “Лакторд”, ТОВ “ТД Оператор ЮА” та фермерського господарства “Агростеп Плюс”. Також раніше керівником та власником цих фірм був і Сергій Маркарян (власник та керівник ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход”). А зараз керівником та власником всіх цих фірм є все той же В’ячеслав Ковальов (діючий керівник ТОВ “Герц Індустрія”).

Ну і щоб ще більше заплутатися у зв’язках цих підприємців, додамо трохи їхнього комерційного “кругообігу”: Ковальов замінив Ожеледу в ТОВ “Каруана Лтд”, а Ожеледа міняв Маркаряна у ТОВ ДЖСМ ЮА” і, нарешті, Ковальов замінив Маркаряна в ТОВ “Автостатус ЮА” (ці фірми не мають стосунку до постачання деревини ХОВА).

Таким чином можна констатувати: договори на поставку деревини на 343 мільйони гривень фактично відійшли в одні руки (пов’язаним Маркаряну, Ковальову, Кнорозову та Ожеледі).

Нагадаємо, у ХОВА наполягають, що не мають перевіряти підрядників. Хоча 13 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про недостатню готовність укріплень, анонсував перевірки.

Несплата податків

Усі ці компанії, окрім справ про деревину, пов’язує ще одне відкрите кримінальне провадження. Воно і стало для нас “поштовхом” у пошуку спільнозв’язків. Як це не дивно, фаворитів ХОВА підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 212 КК України) за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ “Герц Індустрія”, ТОВ “ТК М`ясна Традиція”, ТОВ “Вабкор” у 2023-2024 роках, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА), умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Працівники БЕБ протягом 17-21 травня проводили огляд фортифікаційної споруди – взводного опорного пункту на Харківщині (якого саме, у матеріалах справи не повідомляється) і вилучили номерні бирки, якими маркована деревина.

Фото фортифікацій на Харківщині: “Медіа Об’єктив”

Суд задовольнив клопотання детектива БЕБ про арешт цих номерних бирок, про що стало відомо з ухвали Київського райсуду Полтави.

Ще цікавіше стає, коли дізнаєшся, що власником та керівником третьої фірми, ТОВ “Вабкор”, яка фігурує в ухвалі разом із відомими нам ТОВ “Герц Індустрія” та ТОВ “ТК М`ясна Традиція”, є Кристина Олександрівна Воробйова. Це донька колишнього віцемера Харкова Олександра Попова (власник бізнес-групи “Сафарі”).

Кристина Воробйова також є керівником та власником обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Сафарі”, ТОВ “Сафарі Тур”, ТОВ “Сафарі Тур Сервіс”.

Воробйова декілька років тому фігурувала в розслідуванні щодо змови на публічних закупівлях харківського комунального підприємства “Спорт для всіх”, яке підпорядковувалось якраз її батькові.

Нагадаємо, декілька днів тому ХАЦ опублікував матеріал про те, як завищували ціни на закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині. Як саме працювала схема: кілька підприємств, підконтрольних одній групі осіб, купували деревину у державних підприємств. Наприклад, у ДП “Ізюмське лісове господарство” за ціною 970 грн за кубічний метр деревини хвойних порід (сосна) діаметром 15-19 см довжиною 3-4 м, а продавали в рази дорожче.

“Після чого вказані вище підприємства здійснюють безтоварні операції з продажу деревини зазначеним вище підприємствам, які їм підконтрольні та по фіктивним ТТН нібито транспортують продукцію до Дніпропетровської області, однак фактично постачають продукцію зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м. Так, за період з січня по березень 2024 року Департамент здійснив закупівлю деревини у приватних підприємств, які підконтрольні невстановленій групі осіб, та які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, на загальну суму близько 170 мл грн”, – йдеться у судовій ухвалі.

Також в аналітичному матеріалі ХАЦ зазначав, що у договорах, які Департамент ХОВА укладав з лісгоспами напряму, ціна деревини суттєво нижча.

За інформацією ХАЦ, між ТОВ “Герц Індустрія»” та Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації укладені договори на постачання 24 123 кубометрів деревини на загальну суму в 116,1 млн грн. Середня вартість 1 куб. м – 4 813,3 грн.

Середня ціна “приватників” за кубометр сировини за договорами (з логістикою):

– ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход” – (укладено договорів на поставку 3544,5 куб. м на загальну суму в 28,5 млн грн) – 8 028 грн.

– ТОВ “Атт-Буд” (укладено договорів на поставку 20365,1 куб. м на загальну суму 100,4 млн грн) – 4 929 грн.

– ТОВ “Сатисбуд” (укладено договорів на поставку 19273,5 куб. м на загальну суму 98 млн грн) – 5084 грн.

– ТОВ “Герц Індустрія” (укладено договорів на поставку 24123,2 куб. м на загальну суму 116,1 млн грн) – 4 813,3 грн.

Повертаючись до ухвали суду в “економічній” справі, БЕБ встановило, яка деревина, що надійшла за договором між департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ “Герц Індустрія”, використовувалась на будівництві фортифікаційних споруд, укладених з низкою фірм, зокрема із ТОВ “Проектний Альянс”.

“Проведеним оглядом об`єктів встановлено неякісне їх виконання, у зв`язку з наявними пошкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів, тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв`язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації”, – йдеться в ухвалі суду..

Департамент ЖКГ ХОВА уклав із ТОВ “Проектний Альянс” 81 договір на будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 687,4 млн грн. Власники компанії – колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський. Ще на початку 2023 року, коли компанія почала активно отримувати підряди ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков.

Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином рф і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої входить і Микита Рожков – депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”, активно вела бізнес в рф. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проектного альянсу” змінився.

На останньому засіданні групи “Прозорість та підзвітність” у Харківській ОВА від 25 травня повідомили, що в області тривають перевірки фортифікаційних споруд та постачання будматеріалів за укладеними договорами з підрядниками. Упродовж 2023-2024 років Харківська ОВА уклала 201 договір на постачання лісоматеріалів хвойних порід для будівництва фортифікаційних споруд. Договори, що були укладені торік, виконані повністю.

“Наразі підрядні організації виконують замовлення по 154 договорам, які було укладено цьогоріч. Відсоток виконання робіт складає 70%. І підрядні організації, і лісництва виконують обов’язки, згідно договорів, якісно і в строк”, – зазначив начальник відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту ЖКГ ХОВА Сергій Христоєв.

Джерело: Харківський Антикорупційний Центр