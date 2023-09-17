Як Китай постачає дрони рашистам, обходячи санкції: схеми, юрособи, навчальні центри

Китайська компанія Iflight (яким також належить виробник дронів DJI) продовжує постачати до росії безпілотники, хоч гучно заявила, що більше не продає Україні та росії БпЛА. Але, схоже, ця одіозна заява фактично працює лише щодо українського ринку імпортованих дронів, бо до рф Китай продовжує поставляти дрони, прикриваючись різними схемами. А ще країні-агресору допомагають не лише традиційні союзники, як Іран. Про деталі цих таємних постачань розповіли розслідувачі Molfar.

Війна дронів: звідки ростуть крила російських безпілотників

Дрони у сучасних військах змінюють підходи до ведення війни. Зокрема, як заявив Кирило Буданов, дрони фактично звели нанівець використання бронетехніки на фронті.

Тим часом у компанії DJI заявляють про свій нейтралітет. Нібито вони не продають дрони до країн, які перебувають у стані війни. Проте реальна картинка виявляється дещо іншою. Україні складнощі з доступом до передових безпілотників лише зростають, у той час як росія, незважаючи на офіційні обмеження, отримує ці дрони через обхідні канали.

Є факти, які свідчать, що росія закуповує дрони Mavic. Нині держава терорист створила на своїй території цілу мережу шкіл, де готують пілотів БпЛА — про це ми розкажемо детально далі. У цих школах навчають зокрема і літати на дронах DJI Mavic. Хоча цей дрон був розроблений для цивільних потреб, його можна легко адаптувати для військових задач. З такою технікою в руках, росія може складати загрозу не лише для України, але для всіх сусідніх держав. DJI Mavic та інші сучасні безпілотники мають безліч переваг — від вартості до тактичної гнучкості на полі бою.

Дрони виявляють ворожі позиції на значних відстанях, завдають точкових ударів, знижуючи при цьому ризик для життя військовослужбовців. Ці якості роблять сучасні БпЛА необхідними для військових. І це та причина, чому так часто волонтери збирають гроші на нові БпЛА для української армії. Якщо для України постачання дронів — відкрита проблема, про яку говорять постійно, то звідки походять безпілотники в арсеналі росії?

Де навчаються російські пілоти дронів?

Аналітики Molfar виявили численні навчальні заклади, в межах яких проводять підготовку пілотів дронів, техніків й інженерів. У цій публікації ми сконцентруємо увагу на найбільших з них.

Як ми уже писали вище, є спонсором змагань з робототехніки, навчають дітей за власною програмою Avanti Education. У травні 2023 року була відкрита юрособа ТОВ “ГК Аванті” з “наукових досліджень та розробки в галузі природничих та технічних наук”. Цей КВЕД юрособи найчастіше використовують для співпраці з російськими військовими організаціями. Навчання проходять за адресами: росія, москва, Краснопресненька наб. 12, офіс 924В (yandex map). А також в місті Іннополіс, вул. Університетська 7, прим. 602 (yandex map).

Одне з місць, де навчають пілотів БпЛА у москві. Краснопреснєнська набережна, 12

Місто Інополіс у Татарстані. Там розташована ще одна школа російських пілотів БпЛА

Згідно з сайтом, ця ТОВка — це дистриб’ютор дронів DJI в рф. Серед своїх клієнтів вони називають й російські держструктури зокрема. Йдеться про МВС, ФСО, МНС. Мають офіс в Узбекистані і власний навчальний центр пілотів БпЛА. Навчання проводять на дронах DJI.

Скриншот з сайту “Нєбєсная мєханіка”. Перелік дронів, які використовують для навчання

Імовірна адреса центру — москва, вул. Лужнецька наб, (yandex map);

Ймовірна адреса навчального центру “Нєбєсная мєханіка”, москва вул. Лужнєцька набережна

ООО “Воздух” (ТОВ “Воздух”)

Мають навчальний центр Aeromotus Education, де готують операторів БпЛА, а зокрема — операторів (1, 2) дронів DJI). Курс розрахований на 72 години.

Серед додаткових КВЕД ТОВ-ки вказані:

• професійне навчання;

• додаткова освіта дітей та дорослих;

• діяльність шкіл з навчання літальних та водних суден.

У травні 2022 року отримали ліцензію на освітню діяльність. На сайті зазначають, що 06.05.2022 року створили спеціалізований навчальний підрозділ навчального центру. Адреса навчального центру: росія, москва, Варшавське шосе 42, пов. 6, кім. 27 (yandex map).

Розташування навчального центру ТОВ “Воздух” — москва, Варшавське шосе, 42

Навчальний центр “Пустельга”

Канал в TG: @aucpustelga

Контактом вказаний користувач з ніком @djiborz та з id 1661522905 (інтереси, групи, серед яких — RusDrone DJI та “Работники Кино – за рубежом”). Спершу імʼя профілю було Євген, потім — Борис.

Їхній TG-канал було створено 26 квітня. В першому дописі сказано, що інструктори центру вже запустили 2 центри у зоні бойових дій в Україні. 4 травня в дописі наведено фото 18 осіб з підписом, що то є перший випуск у квітні (1, 2). В одному з наступних постів вказано, що навчальний центр працює з березня. І протягом березня-квітня вже підготував 30 пілотів та інструкторів, центр займається підготовкою кадрових та мобілізованих військових ЗС рф, росгвардії та спеціалістів інших силових структур рф. В пості від 5 травня шукали інвесторів. На відео в одному з постів чоловік у військовій формі та з шевроном “армия россии” отримує диплом в центрі (1, 2, 3, 4).

Згідно з ресурсом mk.ru, росгвардія у співпраці з навчальним центром “Пустельга” запустила курси для пілотів FPV-дронів, які, найімовірніше, потім поїдуть на війну в Україну. Згідно зі статтею, на червень 2023 року перша група пілотів FPV-дронів вже пройшла підготовку на базі однієї з військових частин росгвардії в Підмосков’ї. Крім операторів, вони також готують інструкторів FPV-систем для підрозділів, які воюють на території України. Термін навчання — 4 тижні. Інструктори додатково стажуються протягом місяця. Програма навчання включає виконання завдань на відкритій місцевості, у лісі, замкнутому просторі. Оператори вчаться вражати рухому техніку.

В TG-каналі є пост від 25 травня 2023 з фото дрона виробництва iFlight поряд зі зброєю (1, 2, 3, 4) та зазначено: “Наш випускник скоро отримає ці дрони на Запорізькому напрямку й ефективно поєднає їх з новим штатним боєприпасом. Ми не лише навчаємо, а й підтримуємо наших випускників словом, справою та оснащенням в міру можливостей”.

Публікація з телеграм-каналу російської школи пілотів БпЛА “Пустельга”

В пості від 14 травня вказано, що навчання йде на дронах Mavic виробництва дочірньої DJI (1, 2). У пості від 2 червня 2023 є фото з практики навчального центру, де оператори вчаться ремонтувати дрони (1, 2).

У іншій публікації “Пустельга” підтверджує, що випускники їхньої школи їдуть на війну в Україну

Також є допис про то, що інструктори-випускники “Пустельги” вже випустили свої групи операторів дронів, які їдуть на війну в Україну (1, 2). У тому ж пості навчальний центр просить спонсорів перед закупівлею дронів питати в центрі характеристики БПЛА, що свідчить про те, що в центрі користуються певними марками дронів.

Школа пілотів дронів “ШУББА-Октагон”

Цей заклад, ймовірно, повʼязаний з ПВК “Вагнер”. У квітні 2023 року на російському сайті оголошень Авіто зʼявилася ця школа пілотів дронів. Вона пропонує послуги навчання на пілота дронів. Локації: Курська, Воронезька, Бєлгородська, Ростовська, Брянська, Смоленська, Новгородська, Псковська, Ленінградська області та Санкт-Петербург. На сайті “Авіто” зазначено, що реквізити та контакти школи перевірені, і є навіть один позитивний відгук. Сайт школи “ШУББА-Октагон” (шубба-октагон.рф) був зареєстрований 27 лютого 2023 року, номер трекера в Яндексі — 92506762.

На сайті школи вказано, що навчання провадиться на дронах, яких використовують і на війні в Україні. Згідно з дописом, вчасть пілоті літати на “мавіках”, які, нагадаємо, Iflight “не постачає країнаМ, що перебувають у стані війни” (1, 2).

У телеграмі “ШУББА-Октагон” пишуть, що вчать літати пілотів на DJI Mavic

Також на сайті вказано, що навчання допоможе отримати військову фа “Пілот БПЛА”. На одному з фото зображений дрон зі снарядом, на дошках – схеми зброї. На моторі дрону зазначено 1800kv, схожий напис є на моторах БПЛА XING виробництва iFlight.

Згідно з сайтом, навчальний полігон знаходиться в Санкт-Петербурзі. Фото з сайту зроблені в “Вагнер”-центрі, ймовірно, в Санкт-Петербурзі (1, 2). На фото з навчального центру також є людина в військовій формі з позивним “Святой” та окремо комплект цієї військової форми поруч з флагом Сирії. В TG-каналі школи вказано, що в неї інструкторами працюють люди з позивними “Святой”, “Вольник”, та “Юный” (1, 2), згідно з одним з постів, ті такі “Святой” та “Вольник” отримали державну нагороду рф — медаль “За отвагу” (1, 2). Згідно з дописами, “Святой” служив в генштабі рф, ОМОП та ПВК (1, 2, 3), а “Вольник” – в ОМОП та ПВК (1, 2).

Юрособа школи не знайдена. Проте юрособа ООО “Позитрон” (ТОВ “Позітрон”), повʼязана з Євгєнієм Прігожиним, має сертифікати відповідності на дрони DJI та, згідно зі статтею, імпортувала дрони DJI в рф.

Також згідно з одним із дописів в TG-каналі школи, у листопаді 2022 року КБ з Санкт-Петербурга створило бойовий дрон “Гортензія”, який став першим FPV-дроном масового виробництва (1, 2). Вказано, що на липень 2023 року понад 2k дронів були відправлені на фронт. Потужність виробництва — 120 штук за добу і 3k штук у місяць. В дописі від 14 липня 2023 написано, що КБ відправило 450 дронів одному з великих замовників. Замовити партію можна просто через бот gortenzia_fpv_bot. На фото з допису про виробництво дронів є деталі, схожі на дрон XING виробництва iFlight (1, 2, 3, 4).

Як росіяни використовують китайські дрони на війні проти України?

9 червня 2023 року, командир аеророзвідників групи “Птахи Мадяра” — Роберт “Мадяр” Бровді — опублікував відео, на якому зафіксовано використання росіянами дронів виробництва iFlight. “Мадяр” закликав ЄС та США накласти санкції на цю компанію.

Скриншоти з відео російських військових. Ліворуч можна побачити логотип компанії Iflight на дроні

Наступного дня, 10 червня, компанія DJI опублікувала заяву (1, 2), що не продає дрони країнам, які перебувають у стані війни. Це була не перша заява компанії про “нейтралітет”. На цю заяву компанії миттєво відреагував український активіст Сергій Стерненко, який неодноразово відкривав та закривав збори на безпілотники.

Водночас інші українські волонтери заявляли про те, що у закупівлях виникають складнощі. Іноді дрони викупають буквально з рук росіян. Про це писав користувач твіттер під ніком cheskeradio.

Згідно з даними платформи 52WMB, через iFlight може здійснюватися експорт військових дронів, повʼязаних компаній, таких як Mavic. До того, за інформацією цієї ж платформи, постачання дронів у росію відбувалося протягом усього 2022 року — цими постачаннями займалася компанія ООО “Айметро” (ТОВ “Айметро”). Загалом Iflight здійснили 1636 торговельних операцій. Останню — 31.10.2022. З ООО “Небесная механика” (ТОВ “Небесна мєханіка”) було здійснено 1577 транзакцій. Також компанія протягом 2022 року продавала дрони та комплектувальні елементи до ООО “Хаскел” (ТОВ “Хаскєл”), та приватному підприємцю Малигаєву Міхаілу Алєксандровічу.

У лютому 2023 року, згідно з розслідуванням “Wall Street Journal”, стало відомо, що попри декілька публічних заяв компанії iFlight дрони продовжують таємно надходити до російських збройних сил за допомогою колабораціоністів у Китаї, на Близькому Сході та в Європі. Розслідування показало, що безпілотники DJI передавали дані військовому командуванню росії в москві, а потім поставляли їх наземним силам, які брали участь у війні в Україні. Водночас для України нова політика компанії створила складності для закупівель — тепер необхідно проводити всі операції через торгових посередників. Тобто виходить, що для росії особливих змін не відбулося, а Україні iFlight створює додаткові перешкоди для закупівель.

Але мова йде не тільки про БпЛА — китайські виробники активно постачають в рф і комплектувальні елементи до них.

Наприклад, у 2017 році Iflight Technologies Co.Ltd. придбала літальні апарати та відеокамери в російської ООО “Фора” (ТОВ “Фора”). Потім у 2019 році здійснила закупівлю 14 приладів у російського постачальника ООО “Континент” (ТОВ “Контінєнт”) на суму $5390. А з листопада 2021 по лютий 2022 рік . купувала комплектувальні пристрої для дронів у російської ООО “Небесная механика” (ТОВ “Небесна механіка”).

Як завозять санкційні товари у росію?

Перший варіант — росіяни створюють підприємства в іншій країні, реєструють там компанію. Ця новостворена компанія на замовлення викупає необхідні товари та реекспортує їх в рф. Найчастіше такі компанії відкривають в Китаї або Туреччині, оскільки вони мають активну міжнародну торгівлю. Для електроніки найчастіше використовуються Китай та Гонконг. Також для країн реєстрації використовують ОАЕ, Казахстан, Киргизію, Вірменію й Узбекистан. Якщо компанія з Вірменії заказала велику партію товару, то в рф її будуть доставляти через Іран, а з Ірану — в Астрахань через Каспійське море, оскільки у Вірменії та рф немає сухопутного кордону.

Другий варіант ще простіший — при імпорті в митних накладних вказується спочатку посередник-логістична компанія, а потім, через c/o (in care of) вказується реальний відправник — юрособа DJI. Наприклад: helios global logistics (shanghai) limited c/o dji europe b.v. Також, замість букви J вказують L – dli europe b.v. c/o atc air service ltd. Таким чином замінивши одну букву, посилка наче йде вже від імені іншої компанії.

В Китаї клієнти з рф можуть замовляти товар без посередників, оскільки є банки, які приймають платежі від рф. Проте коли потрібно замовити товар з США або Європи, то відкривається компанія, найчастіше в Гонконгу, з бенефіціаром-китайцем.

Ще одна схема з імпорту товарів через Китай з “відмовою” власника: китайська компанія замовляє з США товар для себе або для подальшого відправлення в іншу країну — товар приходить у порти Шекоу та Гуанчжоу. Далі корабель заходить у порт, а китайська компанія “раптом” вирішує, що в неї знайшовся інший покупець або вона взагалі може відмовитися від вантажу на користь іншого покупця. І тут же в порту цей товар перевантажують на інші контейнери й таким чином робиться реекспорт у Владивосток або на Сахалін, звідки залізницею доставляється реальному замовнику в рф. Це все важливо зробити, поки товар не перетнув duty free зону, тобто не перетнув кордон, не вийшов з порту.

Iflight — нейтралітет підвішений в повітрі?

iFlight Technology Company Limited — це компанія, що займається виготовленням дронів, такі, як Defender, Nazgul, Chimera7, Taurus, Rabbitfilms. Також продають запчастини та комплектувальні елементи: джойстики, окуляри для управління дронами, зарядні пристрої і батареї та інші деталі. До того ж Iflight — ключовий гравець у сфері безпілотних літальних апаратів, і повністю (1, 2) володіє іншим відомим виробником безпілотників — DJI. Вони ж своєю чергою виробляють і знамениті дрони Mavic. Цих виробників можна назвати одними із лідерів у виробництві FPV та комплектувальних елементів до них.

Наприкінці 2022 року iFlight створили європейську філію — iFlight-RC Europe (1). Представник компанії Patrick “Xing” Klimek переїхав до Австрії. Однією з причин цього переїзду може бути легітимізації діяльності. Тобто таким чином, перебуваючи у Європі компанія намагається забезпечити довіру з боку європейських споживачів. Або ж навіть спростити можливості для реекспорту санкційних товарів у росію

Деякі дрони, які виробляє Iflight

І це лише декілька прикладів дронів, які продають iFlight. Ці апарати поєднують компактність, легкість користування та передові технології. У певному сенсі завдяки цим дронам компанія iFlight створює тренд у світі безпілотників.

Проте у світі політики — зовсім інша справа. На словах iFlight, 10 червня 2023 року заявили (1, 2), що їх дрони виключно для цивільного використання і, що вони не будуть продавати їх країнам, які ведуть війну. Насправді це виявилося не так.

Деанон керівників: куратори індустрії дронів у росії

Усього виявлено 10 юридичних осіб. Насправді, їх також може бути набагато більше. З тих, що виявлені 9 поставляли до рф дрони IFlight/DJI у 2022-2023. Це такі компанії ТОВ “Еста”, ТОВ “Ентеп”, ТОВ “Глобал кей”, ТОВ “НПО “Группа Аванти”, ТОВ ”Айметро”, ТОВ “Воздух”, ТОВ “Летательные беспилотные системы”, ТОВ “Небесная механика”, ТОВ “Позитрон” (повʼязана з Євгєнієм Прігожиним пр). Розглянемо декого з керівників цих підприємств.

В процесі розслідування виявлено численні компанії, які обходять санкції, щоб поставляти китайські дрони та комплектувальні елементи до росії. Кількість таких компаній настільки велика, що весь їх перелік просто не поміститься у цій статті, але по кожному з них ми маємо вагомі докази співпраці з Китайськими виробниками IFlight. Ці підприємства не тільки забезпечують незаконне ввезення, але й активно організовують навчальні курси для росіян з керування БпЛА. Згодом, ці росіяни відправляються в Україну.

Роль безпілотників у російсько-українській війні

На фоні безперервного конфлікту, де Україна протистоїть російській агресії, важливість безпілотних літальних апаратів стає все більш очевидною. Однак дії компаній, які, з одного боку, заявляють про припинення постачань дронів у регіон конфлікту, а з іншого — обходять власні зобов’язання, створюють додаткові ризики для національної безпеки України.

Відкриті дані свідчать про обхід заборон на продаж дронів. Ситуація навколо БпЛА є лише верхівкою айсберга, де глобальні компанії повинні відповідати за свої дії та рішення в контексті глобальних конфліктів. Україна варта підтримки, а компанії, які грають двосторонні ігри, заслуговують лише на міжнародний осуд та кенселинг.

Джерело: Molfar