Як пройшов останній день оновлення даних у столичних ТЦК: «Хто хоче 17 тисяч платить?»

«Ого! Це що, військкомат?» — єхидно посміхається таксист, щойно бачить, куди мене привіз. Точка висадки — Солом’янський районний територіальний центр комплектування, біля якого зібралися вже понад пів сотні людей.

Чи розійдеться цей натовп хоч колись? Приходив сюди у травні — було так само, тільки температура відтоді піднялася на 10 градусів. Після обіду тут спекотно й душно. Хтось із черги намагається врятуватись у тіні під деревами. Хтось тримає над головою теку з документами. Репортаж журналістів hromadske

Не кожен у черзі — оновити дані

Підходжу до хлопця, який сидить збоку від натовпу. Здається, хто-хто, а він нікуди не поспішає. Питаю, чи прийшов він оновлювати дані. Ні. Виявляється, Ігор ще навіть не досягнув мобілізаційного віку. Йому 24, а зараз він подає документи на військову кафедру.

«Тут усе працює кепсько. У тому ж ЦНАПі електронна черга зрозуміліша і цілеспрямованіша», — ділиться спостереженнями хлопець. Поки ми теревенимо, працівники ТЦК викрикують імена людей — вочевидь, з електронної черги. Хтось є, когось нема.

Черга під ТЦК Солом’янського району Києва, 16 липня 2024 року / Денис Булавін / hromadske

Близько десяти чоловіків прийшли до ТЦК не оновлювати дані — вони вже на наступному рівні: хочуть продовжити термін повістки, бо не встигають вчасно пройти військово-лікарську комісію.

Серед них — Сергій та Дмитро. Обличчя другого здалося мені знайомим. Питаю, чи не зустрічалися ми тут, коли я приходив писати репортаж про перші черги ще у травні.

«Може, хтось просто був схожий. Нас, лахматих і бородатих…» — сміється Дмитро.

«Грошей на бритву нема?» — іронізує Сергій.

«Нема. Та й бритись нема коли, я все ВЛК проходжу», — жартує Дмитро.

Чоловік розповів, що оновив дані ще 18 травня, а згодом його скерували на проходження військово-лікарської комісії. Дообстеження тривають донині. Хоч він і виконав норму закону про оновлення даних за 60 днів, тепер ризикує не вкластись у закладений ТЦК час для проходження ВЛК.

«Мені кажуть іти ще на одне обстеження. Пішов, а там запис лише на 9 липня, усі ж обстежуються. Почекав. Прийшов, а там невролога нема. Пішов до офтальмолога, а він мене послав до Центру мікрохірургії ока. А там лише на 31 липня. Повістку треба продовжувати, у мене ВЛК до 19 липня», — скаржиться Дмитро.

Він не впевнений, чи встигне зробити це сьогодні — якщо не пощастить, доведеться брати ще один вихідний. «А що нам, працювати треба?» — продовжує жартувати Дмитро. Раніше брав і відпустку, проте навіть її не вистачило.

Якщо до 19 липня не пройду ВЛК, то вважатимуть злісним порушником закону, оштрафують. А я не злісний порушник, я ходжу сюди як на роботу. Дмитро, військовозобов’язаний

У розмову втручається ще один володар направлення на ВЛК, Андрій: «Напишіть обовʼязково, що вони часто не приймають обстеження з приватних клінік. Ніби там якісь інші аналізи».

Черга під ТЦК Солом’янського району Києва, 16 липня 2024 року Денис Булавін / hromadske

Черга підкориться не кожному

Та все ж серед натовпу вдосталь тих, хто прийшов оновлювати дані. Серед них — Олексій. Він запевняє, що в черзі стоїть не вперше. Якщо ж прийти без попереднього запису, шансів майже нема.

В електронну чергу два тижні не можу зайти. Місяць тому приходив до ТЦК, але не встигав пройти — теж черги були. Переживаю через штрафи, але що робити, якщо я в усі двері, а ніхто не відчиняє. Олексій, військовозобов’язаний

Біля нас чекає жінка з невеликим чорним песиком. Він то плутається між ногами, то спокійно сидить поруч, склавши лапки. Його власниця прийшла до ТЦК разом зі своїм чоловіком, який мобілізується.

Черга під ТЦК Солом’янського району Києва, 16 липня 2024 року Денис Булавін / hromadske

По інший бік дороги зібралися троє хлопців, обговорюють оновлення даних. Рушаю ще й по їхні душі. Старший з них, Олександр, розповів, що вперше прийшов сюди тиждень тому. До того не йшов через низку проблем: то навчання, то хвороба, то сімейні причини. А втім, стати в електронну чергу за кілька днів не зміг — усе зайнято.

Штрафів боюсь. Гляньте на цей натовп — не думаю, що всі встигнуть, якщо це всі на оновлення даних. Частина буде в мінусі, якщо хтось не зміг оновити дані раніше. Олександр, військовозобов’язаний

Я так і не дізнався, чи встиг Олександр вкластися у строк — вирішив піти ще до Соломʼянського ЦНАПу, бо ж і там сьогодні ажіотаж. Устиг познайомитися з Павлом — чоловік лише тиждень тому дізнався, що дані треба оновити саме до 16 липня. Обурюється: «А хто ж захоче 17 тисяч платить?».

Павло розповів, що сьогодні прийшов до ЦНАПу об 11 ранку. Потрапити до оператора зміг через 4 години: то повітряні тривоги заважали, то не міг розібратися з чергою. Як би далі не склалася його доля, оновити дані він устиг — штраф йому не доведеться платити.

Автор: Денис Булавін

Джерело: hromadske